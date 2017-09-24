«Лада» прервёт серию поражений. Прогнозы на игровой день КХЛ

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал прогнозы на исход матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

«Трактор» — «Ак Барс»

Команда Гатиятулина терпит одно поражение за другим. Отчисление Ячменёва из тренерского штаба ни к чему положительному не привело. Лазарет челябинцев также не опустел, поэтому я не вижу предпосылок к тому, что над «Ак Барсом» будет одержана победа. У казанцев дела налаживаются. Начинают забивать Ткачёв и Галиев. Они сейчас объективно сильнее и находятся в лучшем расположении духа, что немаловажно.

Прогноз: победа «Ак Барса» в основное время.

«Автомобилист» — «Салават Юлаев»

Можно, конечно, вспомнить, что Вайсфельд не так давно работал в Екатеринбурге. Но не думаю, что для кого-то это будет дополнительным стимулом. Больно уж сильно изменились составы, да и времени прошло немало. Но это будет интересный матч. «Автомобилист» проходит этап становления, и с большими клубами ему играть тяжеловато.

Прогноз: победа «Салавата» с минимальным преимуществом.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «Вконтакте»

«Металлург» — «Сочи»

Казалось бы, здесь такая же ситуация, как и в матче «Трактор» — «Ак Барс», где команды показывают зеркальные результаты. Но надо смотреть на то, с кем играл «Металлург». За исключением матча в Минске, где парни Воробьёва умудрились проиграть, ведя со счётом 3:0, у «Магнитки» были соперники её уровня или выше. А «Сочи» набирал очки в играх с равными себе командами соседней руки. Вернувшись в Магнитогорск, уральцы дали бой Уфе. В этой игре им будет сопутствовать успех. Нужно «сталеварам» возвращаться в зону плей-офф как можно скорее, девятое место не красит вице-чемпионов.

Прогноз: победа «Магнитки» в основное время.

«Лада» — «Нефтехимик»

Глядя на последние результаты, можно сделать вывод, что «Нефтехимик» одержит победу, и даже уверенную. Но «Ладе» некуда отступать. Министр спорта Самарской области дал Аболсу всего три-четыре матча на исправление ситуации, и команда из Нижнекамска – чуть ли не единственный соперник, который тольяттинцам по зубам. Даже без лидеров и новичков, которых Аболс не может дождаться, «Лада», припёртая к стенке, обыграет «Нефтехимик». Не думаю, что причиной для этого станет освящённая перед домашней серией раздевалка. Это будет заслуга Аболса и хоккеистов.

Прогноз: выиграет «Лада».