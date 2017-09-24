Бочаров и ещё шесть молодых вратарей-дебютантов КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ с «Югрой» в составе СКА дебютировал 19-ти летний голкипер Алексей Мельничук. Мы вспоминаем, кто ещё из молодых вратарей лиги уже успел засветиться в этом чемпионате.

Алексей Мельничук (СКА), 19 лет

Воспитанник питерского хоккея в течение своей карьеры пока не покидал родное гнездо, поиграв практически во всех лигах, в которых есть команды из Санкт-Петербурга.

В нынешнем сезоне Мельничук по две игры провёл в составе «СКА-Невы» из ВХЛ и «СКА-1946», представляющий МХЛ, но за эти игры его статистику трудно назвать даже средней. Тем не менее, именно Мельничук, а не, например, Сергей Коробов, также поехавший на выезд со СКА, получил шанс выйти в составе главной команды.

В Ханты-Мансийске Мельничук сыграл почти восемь минут и отразил все пять бросков по своим воротам. Для дебюта — весьма неплохой результат.

Алексей Артамкин («Северсталь»), 20 лет

Артамкин — воспитанник ярославского хоккея, но с прошлого сезона выступает в системе «Северстали». Этот 20-ти летний голкипер не познал ещё даже вкуса ВХЛ, зато в составе «Алмаза», а чуть ранее и «Локо», Артамкин показывал весьма достойные цифры статистики.

Уже на предсезонных турнирах Зинэтула Билялетдинов стал наигрывать Тимура Билялова, 22-х летнего казанского воспитанника, прошедшего через школу МХЛ и ВХЛ.

В нынешнем сезоне Артамкину довольно внезапно выпал шанс дебютировать в КХЛ. Основной голкипер «Северстали» Юлиус Гудачек пропускал домашний матч со СКА, и Алексей попал в заявку сменщиком Сергея Магарилова. После четырёх пропущенных Магариловым шайб, Артамкин вышел на лёд. Молодой вратарь провёл более получаса на льду и отразил 19 из 22 бросков со стороны действующего чемпиона. Учитывая статус соперника и факт первой игры на взрослом уровне, будем считать, что дебют Артамкину удался.

Евгений Киселёв («Амур»), 20 лет

Москвич Евгений Киселёв является воспитанником хоккейной столичной школы «Радуга», откуда он и отправился покорять Северную Америку в 17-ти летнем возрасте. Проведя с переменным успехом три года за океаном, Киселёв решил вернуться в Россию. Молодой голкипер хотел выступать в составе «Динамо», но бело-голубых летом серьёзно трясло, и Киселёв отправился в Хабаровск.

Евгений получал шансы ещё на предсезонном турнире, выглядел достойно и заявлял о своих претензиях на место Юхи Метсолы в воротах хабаровчан. Но в стартовавшем регулярном чемпионате Киселёв играет пока мало, хотя и регулярно попадает в заявку сменщиком финна. Молодой вратарь один раз вышел на замену в Челябинске, не пропустил ни разу, а «Амур» отыгрался, и встреча ушла в серию буллитов, где Киселёв не помог команде выиграть. Через два дня Евгений вышел с первых минут в Екатеринбурге, но за два периода пропустил пять шайб и был заменён.

Кажется, что при нынешней ситуации в Тольятти, там только и остаётся, что открывать новых талантливых игроков.

Сергей Кудрявцев («Барыс»), 22 года

«Барыс» в этот сезон вступал, по сути, только с одним голкипером Хенриком Карлссоном, и было понятно, что у сменщика шведа в чемпионате появятся шансы проявить себя. Этим бэкапом стал 22-х летний Сергей Кудрявцев, проводивший до этого всю карьеру в различных командах родного Усть-Каменогорска.

На данный момент Кудрявцев принял участие уже в трёх играх сезона и может похвастать даже полноценным матчем, в котором «Барыс» одержал победу: именно Кудрявцев защищал ворота астанинцев во встрече с «Салаватом», которая запомнилась сумасшедшей концовкой.

Кроме того, Сергей один раз выходил на замену Карлссону в матче с рижским «Динамо», а во второй встрече с «Сибирью» — Кудрявцев наоборот начал игру, но после трёх пропущенных шайб уступил место в воротах габаритному шведу.

Антон Красоткин («Лада»), 20 лет

Красоткин – единственный в нашем списке, кого нельзя назвать дебютантом КХЛ. Сын легендарного защитника «Локомотива» провёл первую игру на взрослом уровне ещё в позапрошлом сезоне в составе родной команды, и за два чемпионата у него набралось шесть встреч, в которых он хоть ненадолго, но выходил на лёд.

В Ярославле понимали, что талантливому голкиперу пора расти и отдали парня этим летом в Тольятти, но ни в «Ладе», ни в «Ладье» Красоткин практически не получает игрового времени. Если не считать 28 секунд во встрече с московским «Динамо», Красоткин пока сыграл только один раз. Артис Аболс выпустил его в родном городе в матче с «Локомотивом», и Антон выдал неплохую встречу, пропустив всего дважды.

Бочаров прекрасно пользуется тем, что Александр Ерёменко уже не может играть без замен, а его основной сменщик и тёзка Шарыченков – в списке травмированных.

Немного удивительно, почему главный тренер «Лады» так верит в Александра Лазушина, и практически не даёт шанса не только Красоткину, но и Евгению Иванникову, которому изначально предрекали равное с Лазушиным игровое время. Кажется, что при нынешней ситуации в Тольятти только и остаётся, что открывать новых талантливых игроков.

Тимур Билялов («Ак Барс»), 22 года

Перед стартом сезона казалось, что у основного вратаря казанцев Эмиля Гарипова в сменщиках будет Владислав Подъяпольский, пополнивший «Ак Барс» летом. Но уже на предсезонных турнирах Зинэтула Билялетдинов стал наигрывать Тимура Билялова, 22-х летнего казанского воспитанника, прошедшего через школу МХЛ и ВХЛ. Именно он начал сезон в «Ак Барсе» в связке с Гариповым, а Подъяпольский отправился в «Барс».

Билялов принял участие уже в трёх матчах сезона, в двух из них вместе с командой праздновал победу над «Ладой» и «Югрой», а матч со «Спартаком» «Ак Барс» с Биляловым в воротах проиграл в овертайме. Тимуру пока ощутимо не хватает уверенности, но это, безусловно, придёт с опытом. Тем более что Гарипов отнюдь не выглядит тем вратарём, которого невозможно переиграть в борьбе за первого номера команды.

Иван Бочаров («Динамо» Москва), 22 года

Безусловно, лучшим среди вратарей-дебютантов этого сезона пока является Иван Бочаров из московского «Динамо». 22-х летний голкипер прекрасно пользуется тем, что Александр Ерёменко уже не может играть без замен, а его основной сменщик и тёзка Шарыченков – в списке травмированных.

Первое появление Бочарова случилось в матче с ЦСКА, когда динамовцы, провалив второй период, потерпели разгромное поражение. Бочаров вышел при счёте 1:5 и пропустил шестую шайбу. Первый полный матч в КХЛ Иван сыграл в Нижнем Новгороде, и дебют оказался удачным – «Динамо» выиграло 4:2. Затем было второе в сезоне поражение от ЦСКА, которое Бочаров на этот раз уже ни с кем не делил, а последние три игры Иван и вовсе является основным голкипером бело-голубых. И это при совершенно здоровом Ерёменко.

В этих трёх матчах «Динамо» одержало две победы, одну из них с сухим счётом, а Бочаров не давал никаких поводов усомниться в сохранности последнего рубежа.