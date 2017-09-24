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Текст: Роман Соловьёв
Фото: photo.khl.ru

Лемтюгов, Коршков и ещё 7 игроков, которых нужно отправить в ВХЛ

Некоторым клубам можно расстаться с иностранцами.
24 сентября 2017, воскресенье. 13:45 Хоккей

Месяц десятого сезона КХЛ уже позади, за это время не случилось ни одной тренерской отставки, но клубы время от времени избавляются от хоккеистов, не оправдывающих ожиданий. Мы решили рассказать об игроках, которых нужно отправить в ВХЛ.

Николай Лемтюгов («Авангард»), 0+2 в 7 матчах, «-2»
Александр Пережогин («Авангард»), 1+0 в 8 матчах, «+4»

Непривычно видеть в списке бомбардиров омского «Авангарда» Пережогина лишь во второй десятке. У легенды клуба совсем не идёт игра, он забросил всего одну шайбу, да и то в ворота «Югры» при счёте 6:0. Если бы не односторонний контракт, то его и Лемтюгова омичи могли бы смело отправлять в ВХЛ для оживления. Лемтюгов отдал всего две передачи в этом чемпионате, хотя все его знают по снайперским способностям. В прошлом году было трудно представить «Авангард» без этих игроков, но сейчас их блеклая игра не заметна на общем фоне.

Шарль Лингле («Динамо» Минск), 0+0 в 13 матчах, «-4»

Три года назад Лингле набрал 58 очков в регулярном чемпионате, выступая за минское «Динамо». Но после этого начались проблемы: то травмы, то клуб расстанется с ним посреди сезона, чтобы вернуть через несколько месяцев. По-хорошему, белорусскому клубу нужно отправить форварда в «Динамо-Молодечно», выступающее в чемпионате Беларуси. Минское «Динамо» переживает не лучшие времена, а иностранцы, хоть Лингле и натурализованный белорус, должны помогать.

Главный тренер Алексей Кудашов подвергает их критике, отправляет Полунина на один матч в МХЛ и пытается расшевелить.

Михал Чайковски («Автомобилист»), 0+0 в 8 матчах, «-1»

Екатеринбургский клуб перед сезоном заключил контракт с шестью легионерами, и это значит, что кому-то придётся пропускать матчи из-за ротации. Проигрывает конкуренцию защитник Михал Чайковски. Удивляет, что в нынешнем сезоне команды с длинной скамейкой продолжают держать иностранцев, которые ничем не лучше россиян. Помимо Чайковски в «Автомобилисте» в группе риска находятся и другие легионеры, за исключением голкипера Якуба Коваржа.

Егор Коршков («Локомотив»), 1+2 в 13 матчах, «+1»
Александр Полунин («Локомотив»), 0+2 в 11 матчах, «0»
Павел Красковский («Локомотив»), 0+0 в 13 матчах, «-1»

Знаменитая молодёжная тройка «Локомотива» испытывает проблемы. Летом казалось, что они будут «зажигать» в регулярном чемпионате, ведь хоккеисты ударно провели предсезонку как в составе клуба, так и в олимпийской сборной России. Но с начала чемпионата КХЛ дела у игроков разладились. Главный тренер Алексей Кудашов подвергает их критике, отправляет Полунина на один матч в МХЛ и пытается расшевелить. Не стоит исключать, что на время ноябрьской паузы, если улучшений не случится, всех троих могут отправить в ХК «Рязань».

Скотта с Плэттом нужно было отправлять в ВХЛ для поездки в Учалы, а не молодых Окулова, Кузьменко и Светлакова.

Грег Скотт (ЦСКА), 1+2 в 9 матчах, «-2»

В ЦСКА сейчас большое число игроков, кого-то уже отправляют в ВХЛ выступать за «Звезду». При этом в нынешней ситуации непонятна роль легионеров, они вроде есть, но толку от них не очень много. Например, Скотт находится не на лидирующих ролях и не сможет затмить ни Григоренко, ни Капризова. Не будь Скотт на одностороннем контракте, то именно его с Джеффом Плэттом нужно было отправлять в ВХЛ для поездки в Учалы, а не молодых Окулова, Кузьменко и Светлакова, которым легионеры проигрывают конкуренцию.

Марек Квапил («Амур»), 1+0 в 9 матчах, «-2»

Форвард Квапил, выигравший два кубка Гагарина с московским «Динамо», пропустил часть предсезонной подготовки в «Амуре». В чемпионате у него не идёт игра – всего одна шайба в матче со «Слованом». Команда отдаляется от зоны плей-офф и нужны какие-то изменения. Одним из вариантов может стать отправка Квапила в ВХЛ через список отказов или просто расторжение контракта с игроком.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Пережогин Грег Скотт Егор Коршков Марек Квапил Николай Лемтюгов Павел Красковский
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