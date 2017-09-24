Победа профсоюза или слабый менеджмент? Почему в КХЛ не увольняют тренеров

Позади месяц регулярного чемпионата КХЛ, а тренерских отставок по-прежнему нет. Хотя поводов снять того или иного специалиста было достаточно, но виноватыми делают помощников. Так, к примеру, случилось в Риге, где «Динамо» проиграло уже 10 матчей подряд в основное время и обосновалось на дне турнирной таблицы. В итоге было принято решение уволить Александра Ниживия и Родриго Лавиньша, а Сандис Озолиньш продолжает работать. Незавидная ситуация и у «Трактора», проигравшего четыре последних встречи. Но и в Челябинске Анвар Гатиятулин по-прежнему у руля, а с Виталием Ячменёвым расстались. Вообще же нынешний чемпионат получается удивительным. Очевидные проблемы наблюдаются сразу у нескольких команд, однако менеджеры и руководители не решаются делать ответственных шагов тогда, когда это требуется. Больше всех сложившейся ситуацией доволен профсоюз.

«Одним из отличительных признаков нынешнего сезона видим, скажем так, толерантное отношение руководителей клубов к тренерам. В прошлые годы уже после двух-трёх недель со старта регулярного чемпионата минимум одного-двух тренеров отправляли в отставку. В этом сезоне идём на своеобразный рекорд, что только радует.

Давно наработал на увольнение и Игорь Захаркин, однако в «Югре» свои трудности и нюансы. Во-первых, Захаркин – человек повышенной медийности.

Думаю, в олимпийский сезон никто не хочет совершать резких движений. Другой момент — полная юридическая защищённость всех тренеров, которые входят в нашу организацию. Многие тренеры-ветераны рассказывают, что до создания КХЛ они были абсолютно беззащитными. В любой момент могли указать на дверь — без выплаты какой-либо компенсации», — заявил глава организации Андрей Коваленко, решивший взять на себя лавры главного героя и защитника прав.

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Каждую ситуацию нужно разбирать отдельно, но отсутствие тренерских отставок нельзя в полной мере назвать положительной тенденцией. В ряде случаев они явно напрашиваются. Команду, не предпринимая никаких действий, можно загнать в такое положение, что выбраться из него будет попросту невозможно. Рижское «Динамо» — один из ярких примеров. Там вообще всё по-новому: Гиртс Анкипанс занял пост генерального менеджера, а теперь, вдобавок к этому, будет помогать Озолиньшу на тренерской лавке. Разве это нормально? Конечно нет, всё это уже было пройдено при Нормунде Сейейсе. Сандис же очевидно не справляется со своими обязанностями, однако принимать кардинальные меры в Риге побоялись. Видимо, решили не губить карьеру легендарного защитника, которого после таких «достижений» в новой для себя ипостаси больше нигде не возьмут на работу.

Ещё один вероятный кандидат для отставки – Анвар Гатиятулин – находится в незавидном положении. За Анвара, к слову, заступался ещё бывший вице-президент клуба Сергей Гомоляко, при котором команду покинул Андрей Николишин. При Гомоляко в «Тракторе» был порядок, а теперь вопросов к руководству накопилось немало. Посмотрите на комплектование: атакующих защитников с отрицательным коэффициентом полезности хоть отбавляй, а блокировать броски и ловить шайбу зубами некому. Состав не соответствует тренерской концепции. Поговаривают, что тренер Андрей Соколов – один из тех, кто может временно занять место Гатиятулина, если тот всё же уйдёт. Соколов – давний друг генерального менеджера челябинцев Евгения Губарева. Так что в случае с уральцами ситуация может измениться в любую сторону. Пока же там решили ограничиться увольнением Ячменёва.

Поговаривают, что тренер Андрей Соколов – один из тех, кто может временно занять место Гатиятулина, если тот всё же уйдёт.

Сгущаются тучи и над Артисом Аболсом. В основном из-за повышенного общественного внимания. Латвиец — ещё один специалист, к которому накопилось много вопросов. Да, у «Лады», как и у «Трактора», хватает травмированных, однако постоянно прикрываться одними травмами нельзя. Девять поражений подряд – это не шутки. Аболса могли уволить ещё по ходу прошлого сезона, но его интересы активно лоббирует генеральный директор Владимир Вдовин. Оба едва не лишились своих должностей годом ранее, всё же сумев остаться в системе тольяттинской команды. Именно поэтому Аболс так долго держится на своём посту, хотя из года в год не выполняет задачу по выходу в плей-офф. А ведь не стоит забывать, что «Лада» находится в группе риска и вполне может начать следующий сезон в ВХЛ.

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Давно наработал на увольнение и Игорь Захаркин, однако в «Югре» свои трудности и нюансы. Во-первых, Захаркин – человек повышенной медийности. В случае его ухода югорчане окончательно превратятся в серую массу, интересную исключительно небольшой группе местных болельщиков. Во-вторых, состав команды явно не соответствует уровню КХЛ, отсюда и череда разгромных поражений. Справедливости ради стоит сказать, что «Югра» — главный кандидат на понижение в классе, поэтому Захаркин в любом случае не задержится в Ханты-Мансийске надолго.

Монополия Милоша Ржиги в «Словане», где тоже всё сложно, не знает границ, хотя «орлы» явно пролетают мимо плей-офф в этом сезоне, учитывая уровень показываемого хоккея и финансовых неурядиц. Не впечатляет минское «Динамо», где трудится Горди Дуайер. Отрезками «зубры» показывают солидную игру дома, но в целом оставляют невзрачное впечатление. В Беларуси все вопросы решаются наверху, поэтому здесь даже про менеджеров некорректно говорить. Как батька прикажет, так и будет.

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Могли попрощаться и с двумя тренерами в дальневосточных командах. Безвыигрышная серия Андрея Мартемьянова в «Амуре» насчитывает уже семь матчей. Это отголосок за тяжелейшее начало сезона, когда хабаровчане вообще не появлялись дома. Восемь матчей в гостях, потраченные силы и моментальный спад. Похожая ситуация и в «Адмирале», который тоже находится в нижней части таблицы, регулярно теряя очки там, где делать это совершенно необязательно. Однако во Владивостоке большое доверие к Александру Андриевскому. Мы помним, как раньше он сам подавал в отставку, но её не принимало высшее руководство и генменеджер Ильдар Мухометов.

В целом же ситуация в ряде команд продолжает обостряться в и в скором времени где-то наверняка случится то, о чём так много говорят болельщики и специалисты. И тогда в дело должен будет включиться профсоюз, взявший на себя функции контроля за выплатой компенсаций. Ну а менеджерам хочется пожелать принимать жёсткие и ответственные решения там, где это необходимо, а не проявлять слабость и бесхарактерность. Увы, но иногда приходится резать по живому.