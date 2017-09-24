Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Спартака» до «Металлурга»

Завершилась очередная неделя в регулярном чемпионате КХЛ. Много захватывающих матчей было сыграно на Востоке. Судейским скандалом завершился поединок «Авангарда» и СКА, «Магнитка» потерпела четыре поражения подряд, по-прежнему не могут решить свои игровые проблемы «Лада» и «Трактор». На Западе свои интриги. В Москве «Спартак» удивлял болельщиков — за два матча красно-белые забросили 13 шайб и одержали две домашние победы. Впереди нас ждут не менее интересные события, а пока предлагаем посмотреть, как поддерживали свои любимые команды очаровательные болельщицы.

Бочаров и ещё шесть молодых вратарей-дебютантов КХЛ Из них могут вырасти новые Сорокины и Шестёркины.

Уфа

Казань

Нижний Новгород

Челябинск

Новосибирск

Череповец

Москва

Итоги дня КХЛ: судьи разозлили «Авангард»! А кто завёл «Спартак»? СКА в Ханты-Мансийске справился без помощи арбитров.

Магнитогорск

Екатеринбург

Хельсинки