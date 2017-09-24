Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Спартака» до «Металлурга»

Завершилась очередная неделя в регулярном чемпионате КХЛ. Много захватывающих матчей было сыграно на Востоке. Судейским скандалом завершился поединок «Авангарда» и СКА, «Магнитка» потерпела четыре поражения подряд, по-прежнему не могут решить свои игровые проблемы «Лада» и «Трактор». На Западе свои интриги. В Москве «Спартак» удивлял болельщиков — за два матча красно-белые забросили 13 шайб и одержали две домашние победы. Впереди нас ждут не менее интересные события, а пока предлагаем посмотреть, как поддерживали свои любимые команды очаровательные болельщицы.
Бочаров и ещё шесть молодых вратарей-дебютантов КХЛ
Из них могут вырасти новые Сорокины и Шестёркины.
Уфа
Казань
Нижний Новгород
Челябинск
Новосибирск
Череповец
Москва
Итоги дня КХЛ: судьи разозлили «Авангард»! А кто завёл «Спартак»?
СКА в Ханты-Мансийске справился без помощи арбитров.
Магнитогорск
Екатеринбург
Хельсинки
Итоги дня КХЛ: у Шалаева лопнуло терпение, «Йокерит» не заметил ЦСКА
В матчах с участием СКА начинают разгораться судейские скандалы.