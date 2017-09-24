175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Дарья Тубольцева

Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Спартака» до «Металлурга»

Предлагаем вашему вниманию подборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи игровой недели сезона-2017/18 КХЛ.
24 сентября 2017, воскресенье. 20:00 Хоккей

Завершилась очередная неделя в регулярном чемпионате КХЛ. Много захватывающих матчей было сыграно на Востоке. Судейским скандалом завершился поединок «Авангарда» и СКА, «Магнитка» потерпела четыре поражения подряд, по-прежнему не могут решить свои игровые проблемы «Лада» и «Трактор». На Западе свои интриги. В Москве «Спартак» удивлял болельщиков — за два матча красно-белые забросили 13 шайб и одержали две домашние победы. Впереди нас ждут не менее интересные события, а пока предлагаем посмотреть, как поддерживали свои любимые команды очаровательные болельщицы.

Бочаров и ещё шесть молодых вратарей-дебютантов КХЛ
Из них могут вырасти новые Сорокины и Шестёркины.

Уфа

Казань

Нижний Новгород

Челябинск

Новосибирск

Череповец

Москва

Итоги дня КХЛ: судьи разозлили «Авангард»! А кто завёл «Спартак»?
СКА в Ханты-Мансийске справился без помощи арбитров.

Магнитогорск

Екатеринбург

Хельсинки

Итоги дня КХЛ: у Шалаева лопнуло терпение, «Йокерит» не заметил ЦСКА
В матчах с участием СКА начинают разгораться судейские скандалы.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ХК Автомобилист ХК Ак Барс ХК Йокерит ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев ХК Северсталь ХК Сибирь ХК Спартак ХК Торпедо ХК Трактор Фото
Новости. Хоккей
24 сентября 2017, воскресенье
20:09 Исаев: два нелепых гола привели к тому, что «Трактор» взял два очка, а мог три
20:00 Гатиятулин: всё, что планировал, «Трактор» выполнял, за исключением 3-го периода
19:55 Билялетдинов: игроки «Ак Барса» молодцы, что выбрались после счёта 0:2
19:44 «Монреаль» отправил Щербака в АХЛ
19:34 С. Зубов: игроки ХК «Сочи» показали характер, играли до конца
19:30 И. Воробьёв: на победе над ХК «Сочи» «Магнитка» будет строить
19:13 Назаров: не хотелось, чтобы серия «Лады» прервалась в матче с «Нефтехимиком»
19:04 Аболс: «Лада» привезла себе обе шайбы
19:00 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
18:42 В Москве убит экс-вратарь сборной СССР, предшественник Третьяка
18:36 Торченюк: третьи периоды в этом сезоне «Автомобилисту» удаются
18:21 Вестерлунд: мелочи повлияли на исход матча с «Автомобилистом»
18:19 Крикунов: у «Автомобилиста» было 6 с половиной периодов без голов — это слишком
18:13 «Лада» потерпела 10-е поражение подряд, уступив «Нефтехимику»
17:54 Защитник «Оттавы» Карлссон приступил к тренировкам — начал кататься на льду
17:26 «Салават» на выезде крупно и всухую уступил «Автомобилисту»
17:25 «Магнитка» упустила 3:0, но победила ХК «Сочи» и прервала серию поражений
16:49 «Трактор» победил «Ак Барс» в ОТ и прервал четырёхматчевую серию поражений
16:48 Панарин сыграет с «Нэшвиллом» в предсезонном матче
16:16 Николай Жердев подпишет контракт с рижским «Динамо» до конца сезона
15:48 Сыгравший два матча подряд на ноль Ежов остался в запасе на матч с «Ладой»
15:12 Женская сборная США оказала помощь детям Тампа-Бэй, пострадавшим от урагана
14:50 Объявлены составы «Магнитки» и ХК «Сочи» на очный матч
14:29 Стали известны составы «Автомобилиста» и «Салавата» на очный матч
14:17 Михаил Мальцев набрал своё первое очко за СКА
14:00 Онлайн КХЛ: «Трактор» играет с «Ак Барсом», «Автомобилист» – с «Салаватом»
13:55 Объявлены составы «Трактора» и «Ак Барса» на матч в Челябинске
13:35 КХЛ дисквалифицировала форварда «СЮ» Короткова на 1 матч и оштрафовала
13:12 Бывший нападающий «Ак Барса» Шёгрен останется в «Цюрихе»
12:56 Войнов: мышление пока сильно отстаёт, партнёры очень помогают
12:39 Гомоляко: ещё увидим Сёмина образца «Вашингтона» или первого сезона в «Магнитке»
12:21 На днях станет ясно, может ли «Чикаго» не учитывать зарплату Госсы под потолком
11:45 Мельничук: я вышел при заделе в семь шайб, так что игралось за СКА легко
11:38 «Локомотив»: Кронвалль набрал 150-е очко, Полунин и Рафиков провели 100-е матчи
11:10 Дэйли: НХЛ готова проводить матчи в Китае на постоянной основе
10:45 NY Post: НХЛ не будет на ТВ во время ОИ-2018. Это средний палец Беттмэну
10:26 Аболс: Дженовей переведён в нападение, в списке травмированных пять человек
10:15 Еремеев: в «Барысе» останется частичка моего сердца
10:00 «Чикаго» уступил «Коламбусу», у Анисимова гол, у Абрамова пас
09:36 «Сент-Луис» обыграл «Даллас», у Костина драка, у Барбашёва — почти 19 минут
09:29 «Вашингтон» уступил «Каролине», у Кузнецова одно очко, у Зыкова два
09:29 Миронов отметился голевым пасом, но «Колорадо» уступил «Миннесоте»
09:14 «Детройт» разгромил «Бостон», «Шаркс» одолели «Койотс» — и другие результаты
09:03 Гол Сошникова и передача Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Баффало»
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
Все новости RSS
Партнерский контент