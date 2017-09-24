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Текст: Павел Панышев
Фото: cska-hockey.ru

Убит собственной дочерью? В Москве не стало предшественника Третьяка

Главная подозреваемая уже задержана.
24 сентября 2017, воскресенье. 20:55 Хоккей

Трагическая новость ошарашила хоккейный мир 24 сентября. Бывший вратарь сборной СССР был найден убитым в своём доме на Открытом шоссе. Сообщается, что тело известного в прошлом спортсмена Виктора Толмачёва пролежало в квартире несколько дней, и всё это время с ним спокойно жила главная подозреваемая — его 55-летняя дочь. Информация, которая с трудом укладывается в голове. По всей видимости, с женщиной придётся разбираться не только следователям, но и психиатрам.

По сообщениям информационных агентств, труп 78-летнего ветерана был найден сотрудником полиции, который приехал проверить состояние пожилого человека по просьбе родственников. Дело в том, что Толмачёв долгое время не выходил на связь, поэтому близкие ему люди заволновались. Выяснившиеся обстоятельства повергли их в шок.

По сообщениям информационных агентств, труп 78-летнего ветерана был найден сотрудником полиции, который приехал проверить состояние пожилого человека по просьбе родственников.

Уже появились первые подробности, которые сообщили следственные органы. Бывший голкипер скончался от колото-резаных ранений, ему нанесли несколько ударов ножом в область грудной клетки.

«Прибывшие в квартиру бывшего вратаря на Открытом шоссе, д. 6, полицейские обнаружили тело мужчины, накрытое брезентовой тканью. По данным следствия, не позднее 22 сентября женщина 1962 года рождения в квартире дома на Открытом шоссе нанесла мужчине 1939 года рождения не менее двух ударов ножом в область грудной клетки. Обвиняемой предъявлено обвинение. Она задержана», — цитирует ТАСС старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

Дочь Толмачёва задержали. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемая уже призналась в содеянном. Интересно узнать мотивы, из-за которых женщина решилась на такое чудовищное преступление.

Фото: РИА Новости

Стоит отметить, что Толмачёв является четырёхкратным чемпионом СССР по хоккею, предшественником легендарного советского голкипера Владислава Третьяка, ныне занимающего пост президента Федерации хоккея России. Пик славы игрока пришёлся на 1963-1966 годы. Именно Толмачёв в те времена защищал цвета «армейской» команды и ковал славу непобедимого ЦСКА. Помимо клуба хоккеист выступал и за сборную СССР, проведя в её составе 10 матчей. Толмачёв четырежды входил в число лучших игроков страны.

Волею судьбы вратарь был отчислен из ЦСКА из-за серьёзного конфликта с тренером Борисом Кулагиным, после чего перешёл в воскресенский «Химик». Как раз после этого случая место Толмачёва в воротах и занял Третьяк, долгие годы входивший в элиту всего мирового хоккея. Ну а карьера Толмачёва начала идти по нисходящей.

Дочь Толмачёва задержали. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемая уже призналась в содеянном.

Вот как характеризует Толмачёва олимпийский чемпион Александр Пашков.

«О Толмачёве остались хорошие воспоминания. Это былхороший игрок, мастер. Неоднократный чемпион СССР, долгое время играл в составе ЦСКА. В коллективе он был уважаемым человеком. В той команде было сложно играть, она была чемпионской. Требования Тарасова были высокими, и он им соответствовал. Не совсем сложилась у него карьера в плане сборной. Сборная была сильная в то время, и он не совсем дотянулся до её уровня.

В дальнейшем он потерял мотивацию, быстро закончил карьеру в «Химике». А в дальнейшем его судьба сложилась тяжело. Толмачёв не имел ни профессии, ни образования, поэтому Виктору пришлось заниматься несвойственным ему делом. Он работал в торговле. В советские времена работать в ней было сложно, это очень острая тема. И здесь он начал ошибаться, жизнь пошла не такая, какая была в хоккее. Не удалось ему добиться равновесия и сохранить семью, а с возрастом это только усугублялось.

Пашков: О Толмачёве остались хорошие воспоминания. Это был хороший игрок, мастер. Неоднократный чемпион СССР, долгое время играл в составе ЦСКА. В коллективе он был уважаемым человеком.

В последний раз мы говорили пять лет назад на игре ЦСКА. Он очень редко туда приходил. Это был хороший товарищ и игрок. Играть в ЦСКА было мечтой для хоккеистов того времени. Виктор этого добился. Мне кажется, у тех людей, которые его знали, о нём останется хорошая память», — сказал Пашков «Чемпионату».

Редакция «Чемпионата» выражает соболезнования друзьям и родственникам убитого.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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