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Текст: Павел Панышев
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: пощёчина «Салавату», глоток воздуха «Трактора» и «Магнитки»

Челябинцы и магнитогорцы синхронно прервали серии поражений.
24 сентября 2017, воскресенье. 22:00 Хоккей

«Трактор» подарил очко «Ак Барсу»

Очень обидно должно быть команде Анвара Гатиятулина. С одной стороны, прервана серия из четырёх поражений, дома обыгран «Ак Барс» — 3:2 (ОТ). Но челябинцы едва не отдали казанцам свой матч, доигравшись до овертайма при счёте 2:0 в свою пользу. Йюнге и Щехура дважды по ходу встречи реализовали большинство, гости откровенно слабо сыграли в защите. Но в начале третьей двадцатиминутки Ткачёв роскошным броском пробил Демченко, а затем бывшей команде забил Глинкин. Правда, не без помощи соперника. Бэйлен неудачно подставил клюшку и дезориентировал Гарипова. В овертайме сольный проход удался Александру Рыбакову. Гарипов от разочарования отшвырнул шайбу в сторону. Теперь коллектив Зинэтулы Билялетдинова перебирается в Магнитогорск.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2017, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
3 : 2 1:0, 1:0, 0:2, 1:0
Ак Барс
Казань
1:0 – Йюнге (Щехура, Бэйлен) – 12:33 (5x4), 2:0 – Щехура (Йюнге, Полыгалов) – 23:21 (5x4), 2:1 – Ткачёв (Токранов, Клинкхаммер) – 41:18 (5x5), 2:2 – Глинкин – 42:03 (5x5), 3:2 – Рыбаков (Якуценя) – 60:56 (3x3)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Салават» так и не забил Коваржу

Сильный матч провёл «Автомобилист», крупно переигравший дома «Салават Юлаев» — 4:0. Великолепный матч на счету вратаря екатеринбургского клуба Якуба Коваржа, отразившего 27 бросков по своим воротам. Если у чеха идёт игра, то остановить его практически невозможно. Не забил даже Кемппайнен, не сумевший реализовать буллит. У хозяев гол-красавец забил Василевский, снявший паутинку с ворот Скривенса. Решил не отставать от партнёра Евгений Чесалин, с неудобной руки протолкнувший шайбу мимо голкипера. В обоих случаях судьям потребовалось смотреть повтор. Закрепил преимущество «Автомобилиста» Кучерявенко, а Бек забивал уже в пустые ворота. Отметим большинство хозяев и мощнейший третий период в их исполнении. Голевая засуха команды, длившаяся на протяжении шести с половиной периодов, наконец-то прервана.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
4 : 0 0:0, 0:0, 4:0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Василевский (Крикунов, Трямкин) – 41:10 (5x4), 2:0 – Чесалин (Торченюк) – 45:32 (5x5), 3:0 – Кучерявенко (Крикунов) – 51:19 (5x4), 4:0 – Бек (Лямин) – 57:16 (en)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

10-е подряд поражение «Лады»

На этот раз коллектив Артиса Аболса проиграл «Нефтехимику» — 1:2. Тольяттинский клуб потерпел 10-е поражение подряд, однако руководство команды продолжает молчать. Видимо, всех всё устраивает. Тренерский штаб пытался решить кадровые проблемы необычным способом, наигрывая в нападении защитника Дженовея, но успеха это не принесло. Сперва Ро реализовал большинство, затем Нестрашил с пятака увеличил разрыв в счёте. Защитники всё это время стояли как вкопанные. В концовке третьего периода Гуркин мощным броском сократил отставание и не позволил Макарову отыграть на ноль, но на большее у «автозаводцев» не хватило ни сил, ни времени. «Нефтехимик» выиграл пять матчей подряд и присоединился к группе лидеров Восточной конференции. Андрей Назаров сколотил очень приличную команду.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
1 : 2 0:2, 0:0, 1:0
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Ро (Секстон, Ганзл) – 03:22 (5x4), 0:2 – Нестрашил (Авцин, Порядин) – 17:16 (5x5), 1:2 – Гуркин (Мастрюков) – 53:12 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Тимкин разошёлся!

Самым результативным получился матч в Магнитогорске, где «Металлург» выиграл у ХК «Сочи» — 6:4. Самым результативным игроком в составе победителей стал нападающий Евгений Тимкин (2+1), оформивший дубль и отдавший голевую передачу. Также дубль в активе у Якуба Коваржа. Чех последовал примеру родного брата из «Автомобилиста» и провёл матч на ура. Второй гол Яна получился красивым: форвард поразил ворота Барулина с кистей, уже оказавшись на льду. У сочинцев не лучший матч провели голкиперы (после первого гола Тимкина был заменён Шикин), наошибалась и оборона. Сергей Зубов явно остался недоволен защитниками, но отметил, что игроки его команды показали характер и играли до конца. Выделим 750-й матч Дениса Платонова в составе «Металлурга».

КХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
6 : 4 2:0, 2:3, 2:1
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Коварж (Эллисон, Филиппи) – 11:43 (5x4), 2:0 – Терещенко (Денисов, Тимкин) – 16:13 (5x5), 3:0 – Тимкин – 24:26 (5x5), 3:1 – Хомицкий – 26:41 (4x5), 3:2 – Падакин (О'Делл, Гарбутт) – 30:29 (5x5), 3:3 – Щитов (Лапенков, Цветков) – 34:35 (5x5), 4:3 – Тимкин (Шенфельд, Осала) – 35:46 (5x4), 4:4 – О'Делл (Хохлов, Коллинз) – 49:30 (5x4), 5:4 – Пивцакин (Мозякин) – 53:42 (5x4), 6:4 – Коварж – 57:09 (4x4)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Жердев продолжит карьеру в Риге

Нападающий Николай Жердев подпишет контракт с рижским «Динамо». Об этом стало известно «Чемпионату». Хоккеист недавно расторг контракт с «Нефтехимиком» по обоюдному согласию сторон. Соглашение будет рассчитано до конца сезона.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Жердев провёл две игры, набрав одно очко (0+1) и шесть штрафных минут, показатель полезности – «-1».

Жердеву дали очередной шанс, но вполне возможно, что «Динамо» станет последним клубом в его карьере. Тем более после сокращения числа участников КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
24 сентября 2017, воскресенье
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