Итоги дня КХЛ: пощёчина «Салавату», глоток воздуха «Трактора» и «Магнитки»

«Трактор» подарил очко «Ак Барсу»

Очень обидно должно быть команде Анвара Гатиятулина. С одной стороны, прервана серия из четырёх поражений, дома обыгран «Ак Барс» — 3:2 (ОТ). Но челябинцы едва не отдали казанцам свой матч, доигравшись до овертайма при счёте 2:0 в свою пользу. Йюнге и Щехура дважды по ходу встречи реализовали большинство, гости откровенно слабо сыграли в защите. Но в начале третьей двадцатиминутки Ткачёв роскошным броском пробил Демченко, а затем бывшей команде забил Глинкин. Правда, не без помощи соперника. Бэйлен неудачно подставил клюшку и дезориентировал Гарипова. В овертайме сольный проход удался Александру Рыбакову. Гарипов от разочарования отшвырнул шайбу в сторону. Теперь коллектив Зинэтулы Билялетдинова перебирается в Магнитогорск.

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«Салават» так и не забил Коваржу

Сильный матч провёл «Автомобилист», крупно переигравший дома «Салават Юлаев» — 4:0. Великолепный матч на счету вратаря екатеринбургского клуба Якуба Коваржа, отразившего 27 бросков по своим воротам. Если у чеха идёт игра, то остановить его практически невозможно. Не забил даже Кемппайнен, не сумевший реализовать буллит. У хозяев гол-красавец забил Василевский, снявший паутинку с ворот Скривенса. Решил не отставать от партнёра Евгений Чесалин, с неудобной руки протолкнувший шайбу мимо голкипера. В обоих случаях судьям потребовалось смотреть повтор. Закрепил преимущество «Автомобилиста» Кучерявенко, а Бек забивал уже в пустые ворота. Отметим большинство хозяев и мощнейший третий период в их исполнении. Голевая засуха команды, длившаяся на протяжении шести с половиной периодов, наконец-то прервана.

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10-е подряд поражение «Лады»

На этот раз коллектив Артиса Аболса проиграл «Нефтехимику» — 1:2. Тольяттинский клуб потерпел 10-е поражение подряд, однако руководство команды продолжает молчать. Видимо, всех всё устраивает. Тренерский штаб пытался решить кадровые проблемы необычным способом, наигрывая в нападении защитника Дженовея, но успеха это не принесло. Сперва Ро реализовал большинство, затем Нестрашил с пятака увеличил разрыв в счёте. Защитники всё это время стояли как вкопанные. В концовке третьего периода Гуркин мощным броском сократил отставание и не позволил Макарову отыграть на ноль, но на большее у «автозаводцев» не хватило ни сил, ни времени. «Нефтехимик» выиграл пять матчей подряд и присоединился к группе лидеров Восточной конференции. Андрей Назаров сколотил очень приличную команду.

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Тимкин разошёлся!

Самым результативным получился матч в Магнитогорске, где «Металлург» выиграл у ХК «Сочи» — 6:4. Самым результативным игроком в составе победителей стал нападающий Евгений Тимкин (2+1), оформивший дубль и отдавший голевую передачу. Также дубль в активе у Якуба Коваржа. Чех последовал примеру родного брата из «Автомобилиста» и провёл матч на ура. Второй гол Яна получился красивым: форвард поразил ворота Барулина с кистей, уже оказавшись на льду. У сочинцев не лучший матч провели голкиперы (после первого гола Тимкина был заменён Шикин), наошибалась и оборона. Сергей Зубов явно остался недоволен защитниками, но отметил, что игроки его команды показали характер и играли до конца. Выделим 750-й матч Дениса Платонова в составе «Металлурга».

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Жердев продолжит карьеру в Риге

Нападающий Николай Жердев подпишет контракт с рижским «Динамо». Об этом стало известно «Чемпионату». Хоккеист недавно расторг контракт с «Нефтехимиком» по обоюдному согласию сторон. Соглашение будет рассчитано до конца сезона.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Жердев провёл две игры, набрав одно очко (0+1) и шесть штрафных минут, показатель полезности – «-1».

Жердеву дали очередной шанс, но вполне возможно, что «Динамо» станет последним клубом в его карьере. Тем более после сокращения числа участников КХЛ.