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Текст: Павел Панышев
Фото: hclokomotiv.ru

«Локомотив» реабилитируется за разгром. Прогнозы на игровой день КХЛ

«Авангард» и «Спартак» продолжат побеждать, «Барыс», вопреки словам Доуса, не остановит СКА.
25 сентября 2017, понедельник. 08:00 Хоккей

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев дал прогнозы на исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

«Сибирь» — «Локомотив»

Команды подходят к матчу в разном настроении. Сибиряки выиграли дома у минского «Динамо» и не прочь продолжить домашнюю серию на мажорной ноте. А «Локомотив» был разгромлен в Омске со счётом 1:6. Конечно же, команде Кудашова нужно реабилитироваться за это громкое поражение и зацепиться за очки в Новосибирске. Предположу, что «Локомотив» в этом матче победит, но «Сибирь», как это обычно и бывает, дома даст бой.

Прогноз: победа «Локомотива».

Конечно же, команде Кудашова нужно реабилитироваться за это громкое поражение и зацепиться за очки в Новосибирске.

«Авангард» — «Динамо» (Москва)

Богата и пестра история встреч между этими командами. Отношения между омичами и динамовцами издавна непростые. «Авангард» показал очень хорошую игру в матче со СКА, который омрачился судейским скандалом. Затем он разгромил дома «Локомотив» со счётом 6:1. Снова забил Кошелев, отличился Семёнов, дублем отметился Мартынов. Есть кому взять на себя инициативу в омской команде. «Динамо» тоже выглядит неплохо. Одержаны две победы в выездных матчах, которые в этом сезоне команде Владимира Воробьёва даются лучше, чем домашние. Но, несмотря на это, сделаю ставку на хозяев.

Прогноз: выиграет «Авангард».

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«Барыс» — СКА

Найджел Доус сказал, что его команда готова остановить «армейцев» и прервать их беспроигрышную серию. Но его слова вряд ли воплотятся в жизнь — СКА продолжает находиться в отличной форме. В Ханты-Мансийске «Югра» была разгромлена Питером со счётом 9:1. Сложилось ощущение, что на льду играли команды из двух разных лиг. Астанинцы, в свою очередь, чередуют хорошие матчи с не очень удачными. В последнем матче они проиграли московскому «Динамо» со счётом 3:5.

Прогноз: победят гости.

«Югра» — «Динамо» (Минск)

Что-то надо делать югорчанам, чтобы выбираться из ямы, потому что дела команды с каждым днём складываются всё хуже. Серия поражений коллектива Игоря Захаркина насчитывает уже шесть матчей. Минчане же поборолись в Новосибирске, но довольно буднично проиграли ранее в Астане. Сейчас для «зубров» появляется хорошая возможность набрать очки на выезде и победить.

Прогноз: победа «Динамо».

«Йокерит» — «Витязь»

Подольской команде предстоит сделать один из самых трудных выездов. «Шуты» очень хорошо играют на своём льду. Их победная серия насчитывает уже шесть игр. Я думаю, что она продлится до семи встреч. Коллектив Юкки Ялонена обыграет «Витязь», который тоже выступает прилично. Подмосковные хоккеисты победили уже в трёх встречах подряд, на днях выиграв со счётом 4:0 у «Слована». Очень порадовала молодёжь. Петраков и Кулагин, оформивший дубль, просто разрывали оборону братиславцев. Но в этой паре ставлю на «Йокерит».

Прогноз: выиграет «Йокерит».

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«Торпедо» — «Адмирал»

Непростые времена у нижегородцев. Им хочется занимать более высокое место, но пока никак не получается. В последних двух играх они победили «Куньлунь» и «Амур» и, конечно, планируют продолжить приятную серию в матче с «Адмиралом». Что касается дальневосточников, то они часто проигрывают в концовках, как это было со «Спартаком» и «Северсталью». Ведут в счёте, но потом позволяют сопернику его сравнять и выиграть. В этой игре я ставлю на «Торпедо», которое дома одержит третью победу подряд над командами с Дальнего Востока.

Прогноз: победят хозяева.

Серия коллектива Игоря Захаркина насчитывает шесть поражений, команда явно находится в психологической яме.

«Динамо» (Рига) – «Куньлунь Ред Стар»

Рижанам пора приходить в себя. Они потерпели 10 поражений подряд. Это привело к отставке помощников Сандиса Озолиньша – Александра Ниживия и Родриго Лавиньша. Гиртс Анкипанс теперь стал ассистентом главного тренера. Думаю, что изменения должны встряхнуть рижан и направить их на нужный путь, потому что дальше проигрывать нельзя. У «Куньлуня» три поражения подряд, именно у латвийцев есть лучший шанс прервать ужасную серию и выиграть. Поэтому рискну и поставлю на «Динамо».

Прогноз: победа «Динамо».

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«Спартак» — «Амур»

«Спартак» набрал хороший ход. Семь шайб влетели в ворота «Адмирала», шесть – в ворота «Куньлуня». Ещё бы подтянуть игру в обороне, тогда всё у красно-белых будет замечательно. Максим Трунёв оформил хет-трик в игре с китайским клубом, он сейчас в хорошей форме. Непонятно, зачем от форварда отказались в Череповце. Хабаровчане проиграли уже семь матчей подряд и теперь едут в Москву, где потерпят восьмое поражение. Не видно, за счёт чего команда Мартемьянова собирается обыгрывать почувствовавший вкус побед коллектив Вадима Епанчинцева.

Прогноз: выиграет «Спартак».

Хабаровчане проиграли уже семь матчей подряд и теперь едут в Москву, где потерпят восьмое поражение.

ЦСКА – «Слован»

Один из самых лёгких матчей для прогноза. После двух поражений подряд «армейцы» очень крупно выиграют у братиславцев, которые сейчас находятся не в своей тарелке. Им удалось победить только «Амур» в Хабаровске, но в том же Подольске они проиграли всухую. Не хватает мастерства команде Милоша Ржиги. Нет лидера, харизмы, системообразующего игрока. ЦСКА забьёт много и победит в основное время, в этом сомнений нет.

Прогноз: ЦСКА одержит победу.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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