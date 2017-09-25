«У России отвратительный коучинг». Каким был полуфинал с Канадой на КМ-2016

Ровно год назад по североамериканскому времени состоялся главный матч для сборной России в сезоне-2016/17. Полуфинал Канада — Россия на Кубке мира с замиранием сердца ждал весь хоккейный мир. Кросби VS Овечкин, Прайс VS Бобровский.

В России ждали чуда. Мы все верили, что это возможно. Что, несмотря на поражение от Швеции, вырванную победу у молодых звёзд Северной Америки, 0 голов в большинстве, Олег Знарок сможет впервые в своей карьере обыграть Канаду. Что ж, победы над сборной кленового листа Олегу Валерьевичу пришлось ждать ещё год. В августе 2017-го на предсезонном турнире им. Пучкова СКА, возглавляемый Знарком, обыграл канадских «сборников», выступающих в Европе и КХЛ.

Предлагаем вернуться в прошлое — перенесёмся в Торонто, где 24 сентября 2016 года сборная России вела в счёте в течение 72 секунд, но в итоге проиграла команде Майка Бэбкока, пропустив три шайбы в третьем периоде. Пара российских защитников Андрей Марков – Алексей Емелин суммарно набрала в полуфинальном матче «-6», а капитан сборной Александр Овечкин не набрал ни одного очка. Мы решили вспомнить, что тогда говорили участники драматичного полуфинала.

«Вы лучшая команда, которую я когда-либо тренировал»

Приводим самые интересные выдержки из итогового интервью главного тренера сборной России, Олега Знарка.



— Канада непобедима?

— Нет, конечно. Что значит непобедима? Придёт время, у нас молодая команда.



— С канадцами мы сыграли в свою силу?

— Наверное, немножко можно было лучше сыграть. Большинство у нас не пошло, плюс на маленьких площадках необходимо больше бросать.



— Но ни одного реализованного большинства за весь турнир!

— Так получается. Ребята должны сами стараться.



— А Марков, проигравший свой микроматч с показателем полезности «-3»?

— Я не буду публично критиковать игроков. Я сегодня перед матчем им сказал: вы лучшая команда, которую я когда-либо тренировал.



— Овечкин нанёс всего шесть бросков за турнир, а сегодня был практически незаметен. Почему так получилось?

— Когда у человека не идёт в бросках, он где-то добавляет в другом, в силовой борьбе. Он помогал команде. Вопросы к Александру? У меня вообще ни к кому вопросов нет.



— Вы многое видели в хоккее. Случалось ли вам видеть более сильную команду, чем нынешние канадцы? Это же просто машина...

— Ну какая она машина?! Если мы будем говорить: «Машина, машина»… Её можно обыгрывать. Мы в Питтсбурге играли на равных, ничего там страшного не было. Что значит машина?



— Радулов, Ковальчук – может быть, эти люди вам бы помогли?

— Не жалею, что их не взял, ни в коем случае. Что у нас, Телегин плохо сыграл? Дадонов плохо сыграл? Какие вопросы?



— Что вы лично получили от этого турнира?

— Я получил огромный опыт. Для меня это было первый раз, это было очень тяжело. Здесь маленькие площадки, немного другой хоккей. На будущее я получил очень многое. Атмосфера очень понравилась.



— Вы взяли лучших игроков из НХЛ. Через два года будет Олимпиада, как будем готовиться?

— Мы рассматривали Кубок мира как один из этапов подготовки к Олимпиаде. У нас команда на год моложе, чем даже Канада. Наши парни за два года наберутся опыта.

Знарок: что значит Канада непобедима? Придёт и наше время О поражении от Канады, игре Овечкина, критике Дона Черри, выводах перед ОИ и действиях игроков – в итоговом интервью с Олегом Знарком на КМ.

«Если у меня была возможность бросать, я бросал»

Претензии на Кубке мира были в первую очередь к лидерам нашей национальной сборной. Овечкин и Малкин не смогли справиться с ролью первого номера, а лучшим бомбардиром команды стал Никита Кучеров, набравший (2+1) очков. После поражения от канадцев слово взял капитан сборной России Александр Овечкин.



«Если у меня была возможность бросать, я бросал. Не нужно смотреть на свою статистику, всё делается ради команды, чтобы она достигла результата. Понятно, что не очень доволен исходом турнира. Но я делал всё возможное, бился. Любой игрок, который был в нашей команде, бился», — сказал Овечкин.

Овечкин: 6 бросков за Кубок мира? Была возможность – я атаковал Игроки российской и канадской сборных подвели итоги полуфинальной встречи, в которой хозяева Кубка мира одержали верх.

Лучшим игроком сборной России на турнире стал голкипер Сергей Бобровский. Даже Олег Знарок согласился с тем, что российский голкипер достоин звания MVP нынешнего Кубка мира.



«Я чувствовал себя отлично, сделал для команды всё, что мог. Сегодня Канада просто была лучше нас. Конечно, мы понимали, что в одном матче можем победить Канаду. Жаль, что не сложилось», — отмечал Бобровский.

«Думаете легко тренировать абсолютно лучшую команду мира?»

В стане сборной Канады в тот вечер царил праздник. Хозяева турнира в очередной раз доказали, что в сильнейшем составе им нет равных на планете. Но главный тренер канадцев Майк Бэбкок признался, что не так просто тренировать лучшую команду мира.



— Что вы сказали игрокам после второго периода, когда всё складывалось не в пользу сборной Канады?

— После второго периода я сказал ребятам, что мы играем здорово, не нужно было искать особенных слов, они и так всё знали. Сборная Канады играла хорошо, и я сказал парням, что, если мы продолжим делать то, что делаем, у русских не будет шансов. Очевидно, голкиперы на Кубке мира действуют блестяще. В выставочном матче в Питтсбурге нам пришлось спасать игру в третьем периоде и играть овертайм против России. В полуфинале мы разобрались с Россией чуть раньше, но это было едва ли легче. Бобровский делал нереальные вещи сегодня.



— Сидни Кросби отлично играет в хоккей, сейчас это знают все. Как он изменился с тех пор, как вы начали работать вместе в 2010 году?

— Он стал спокойнее. Если что-то идёт не так, он спокойно реагирует и делает то, что нужно в конкретной ситуации.



— Как оцените игру защитников команды, в частности Ши Уэбера и Марк-Эдуарда Власича, которые по сути не дали развернуться Александру Овечкину?

— Это заслуга не только Уэбера и Власича, но и всех остальных. Тэйвз отлично действовал на вбрасывании, что лишало ребят вроде Овечкина возможности бросать с ходу. Ови — большой парень, который может разбрасывать соперников в разные стороны. Кори Перри здорово сыграл против него. Это именно то, что нужно было делать в ситуации с Алексом. Тэйвз и Перри — очень умные хоккеисты.



— Тренировать абсолютно лучшую команду мира — самая лёгкая работа в мире?

— Это вы так думаете, да? Что ж, я вам отвечу. Я каждое утро просыпаюсь, иду на работу и делаю всё, что в моих силах. Это мой подход к делу, который я считаю единственно верным. Стараюсь помочь ребятам становиться лучше с каждым днём. Это же касается и меня самого. Потом я иду домой к своей семье, а затем просыпаюсь и делаю всё заново.

Как закрыть Овечкина. Главный тренер сборной Канады всё рассказал Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок поделился впечатлениями от победы над Россией в полуфинале Кубка мира в Торонто со счётом 5:3.

Капитан сборной Канады Сидни Кросби заявил, что ждёт новых встреч с российской сборной.



«Я всегда очень рад и взволнован, когда на турнире есть матч Канада – Россия. Не важно, будь то Кубок мира, чемпионат мира или Олимпиада. История предоставила нам возможность провести несколько хороших встреч против русских, и противостояние с ними до сих пор вызывает у меня волнение. Я не думаю, что всё кончилось. У России много хороших игроков, много талантливых мастеровитых хоккеистов. Смотреть на такой хоккей было очень приятно», — сказал Кросби.

«У россиян отвратительный коучинг, именно поэтому у них всё паршиво»

По ходу всего турнира жёстко критиковал сборную России известный хоккейный комментатор Дон Черри. После поражения от Канады его критические замечания были особенно безжалостны.



«Россия недостаточно сильна, чтобы играть в очерёдность всеми четырьмя тройками. Овечкин и Малкин – ломовые лошади. На них пахать можно, они привыкли играть помногу. Так что у россиян отвратительный коучинг. Ну нельзя делать так, чтобы эти двое играли меньше остальных. Именно поэтому у России пока всё паршиво», — заявил Черри.