16 «неприкасаемых» на Олимпиаду. Мозякин, Капризов и «армейцы»

Нет-нет, в реальности никакого «списка 16» применительно к Олимпиаде не существует. Такая забава – исключительно прерогатива организаторов Кубка мира. За полгода до поездки в Торонто тренерскому штабу сборной России пришлось поломать голову, чтобы назвать фамилии неприкасаемых. Тогда это казалось чем-то новым, отчасти даже диким. Но что если бы подобное условие выдвинул МОК? Мы решили пофантазировать, кого бы мог назвать в числе 16 неприкасаемых Знарок, опираясь на события клубного сезона, опыт кандидатов и вкус главного тренера сборной России.
Илья Сорокин
Все последние годы новокузнечанин уверенно шёл к Олимпиаде. Сорокин набирался опыта, становясь явным кандидатом на поездку в Пхёнчхан. Илье всего 22 года, а он уже играл в финале Кубка Гагарина и на двух чемпионатах мира. Сначала он был дублёром своего земляка Сергея Бобровского, а на следующий год подменял Андрея Василевского. Настал черёд самому Сорокину стать основным вратарём. В ЦСКА его позиции крепки как никогда, хотя по голой статистике он уступает самому себе образца прошлых сезонов. Кто-то это связывает со сменой тренера вратарей, кто-то со стилем «армейцев», но на олимпийские перспективы Сорокина это вряд ли как-то повлияет.
Все последние годы новокузнечанин уверенно шёл к Олимпиаде. Сорокин набирался опыта, становясь явным кандидатом на поездку в Пхёнчхан.
Игорь Шестёркин
Если убрать за скобки Евротур, то на серьёзных турнирах Шестёркин за сборную России пока не играл. А ведь питерский «армеец» к своим 21 годам успел съездить уже на два чемпионата мира. Однако то и дело он оставался третьим лишним в колоде Знарка. Как ни парадоксально, на Олимпиаде конкуренция ожидается не в пример ниже. Не будет ни Бобровского, ни Василевского, ни Варламова. Шестёркин поедет в Корею в тандеме с Сорокиным, а при определённых обстоятельствах он и вовсе может стать первым номером нашей команды. Тем более что в клубе Игорь постепенно вытесняет Микко Коскинена. В этом сезоне россиянин и играет за СКА чаще финна, и показатели имеет лучше.
Никита Нестеров
Не смотрите на то, что заокеанская карьера Никиты Нестерова (на данный момент) не сложилась. Он попадал в те клубы, где его сильные качества были не востребованы. Зачем челябинца брал «Монреаль», так вообще непонятно. Зато в ЦСКА он завсегдатай спецбригады большинства, играет по 20 минут за матч и с пятью передачами – самый результативный защитник «армейцев». Из российских защитников, которые также хорошо могут разобраться с шайбой на синей линии, в КХЛ выступают Войнов и Марков, но один только восстановился после травмы, а другой с трудом адаптируется к новой для себя лиге. На Кубке мира Нестеров отыграл всего один матч, но с той конкуренцией, что ожидается на Олимпиаде, его ждёт первая-вторая пара.
Антон Белов
У нас, журналистов, было немало претензий к Антону Белову по последнему чемпионату мира. Это касалось как его игры, которая изобиловала грубыми ошибками, так и поведения. А ведь после травмы Мозякина капитаном сборной России стал именно Белов. Однако стоит признать, что по эту сторону океана таких высококлассных и опытных защитников раз-два и обчёлся. Да и Знарок, что немаловажно, оценивает его несколько по-другому, чем публика. Не зря же тренерский штаб включил Белова в тройку лучших игроков сборной на чемпионате мира. За него говорит и опыт игры на Олимпиаде в Сочи. В текущем сезоне Антон получает в СКА меньше игрового времени, чем обычно, но это можно связать с недавней травмой.
Владислав Гавриков
Вряд ли кто-то сомневался в том, что на последнем чемпионате мира Гавриков завоевал себе путёвку на Олимпиаду. Надёжный, спокойный, физически крепкий защитник-домосед провёл дебютный для себя турнир без помарок. Более того, наряду со своим напарником Киселевичем он стал самым полезным защитником чемпионата мира с «+9». Если и этого кому-то покажется мало, то что точно укрепило позиции Владислава, так это переход из «Локомотива» в СКА. Просто так в базовый клуб сборной не зовут. Ну и, наконец, третий аргумент за Гаврикова на Олимпиаде – отъезд Антипина, Миронова и Береглазова за океан.
Богдан Киселевич
При желании всю защитную линию сборной России можно было составить из игроков ЦСКА. Да только Игорь Ожиганов с первых матчей сезона не может похвастать доверием Игоря Никитина, а участник Кубка мира Алексей Марченко в игре с «Йокеритом» был усажен в запас. А вот чьи позиции незыблемы, так это Богдана Киселевича. Лидер по игровому времени, лидер по блокированным броскам и, пожалуй, самый надёжный защитник ЦСКА – всё это про него. Важно, что за плечами у Киселевича не просто удачный чемпионат мира, но и союз с Владиславом Гавриковым. Они были лучшей парой сборной России в Кёльне, что практически гарантирует им поездку в Корею.
Вячеслав Войнов
Многие до сих пор вспоминают, как Микаэль Гранлунд убежал от Вячеслава Войнова в четвертьфинале сочинской Олимпиады. Тот эпизод стоил нашей команды вылета с домашнего турнира, а Зинэтуле Билялетдинову — поста главного тренера сборной. Стал ли Войнов за четыре года сильнее? Учитывая историю с судебным процессом, возвращение в Россию и загадочные проблемы со здоровьем, наверное, нет. Если бы в Пхёнчхан поехали энхаэловцы, Вячеславу было бы крайне непросто пробиться в состав. Однако в нынешних реалиях он один из редких защитников, способных играть в большинстве на мировом уровне. К тому же он праворукий. Войнов совсем недавно вернулся в состав СКА, но уже показал свой уровень.
Павел Дацюк
Когда Волшебник буквально на одной ноге приехал в Сочи, но всё равно был одним из лучших в сборной России, казалось, что это его лебединая песня. В крайнем случае – последняя в карьере Олимпиада. То, что 39-летний Дацюк не поехал на последний чемпионат мира из-за проблем со здоровьем, только подбросило дровишек в костёр сомнений. Можно было предположить, что и новый сезон ветеран проведёт в лазарете, периодически выходя погонять шайбу, но вместо этого Павел принялся выжигать лёд под собой. Здесь и сейчас он безоговорочно лучший центр КХЛ, которому не хочется заглядывать в паспорт. Дацюк оптом раздаёт передачи, иногда забивает, а на вбрасываниях просто уничтожает соперников. Если травмы обойдут его стороной, сомнений насчёт того, кто будет капитаном и первым центром сборной на Играх, не останется.
Илья Ковальчук
Выходя в одном звене с Дацюком, от партнёра не отстаёт и более молодой Ковальчук. Вместе они делают всё, чтобы СКА не заметил отъезд Шипачёва и Дадонова. Теперь у них нет конкурентов за неформальное звание лучшей связки хоккейного Санкт-Петербурга. После невнятного плей-офф Ковальчук снова предстал голодным до шайб и мотивированным снайпером. Собственно, в распоряжении Знарка есть опытная и сыгранная пара форвардов, которую использовал ещё Билялетдинов в Сочи. Остаётся лишь подобрать к ним третьего партнёра, так как Александр Радулов в феврале будет занят делами «Далласа». А вот смотреть на то, что Ковальчук пропустил два последних знаковых турнира сборной России, не стоит. Когда Илья подписывал однолетний контракт со СКА, держа в голове поездку в Пхёнчхан, то наверняка получил олимпийские гарантии.
Никита Гусев
Гусев – лучший бомбардир не только базового клуба сборной, но и всего чемпионата. Нужны ли ещё аргументы, чтобы включить его в «список 16»? Пожалуй, нужны. Например, опыт выступления на чемпионате мира, который он наконец-то получил минувшей весной. Поначалу у Никиты в Кёльне не всё получалось, но итоговые 14 очков – это весьма достойно для дебютанта. Шутка ли, столько же, сколько он набрал Вильям Нюландер – MVP чемпионата мира. Главное, что он доказал свою независимость от Шипачёва и Дадонова. Партнёры по тройке рванули за океан, а Гусев и бровью не повёл.
Сергей Плотников
Конечно, для связки Дацюк – Ковальчук, которая на Олимпиаде будет возвышаться над партнёрами и соперниками, можно поискать партнёра и покреативнее. Например, того же Кирилла Капризова. Но ведь не зря Знарок второй год упорно наигрывает с двумя звёздами СКА именно Плотникова. Правда, последнее время Сергей всё чаще выходит вместе с Гусевым, что, впрочем, также уместно в разрезе сборной. Как бы то ни было, этот энерджи-форвард – давняя опора Знарка. С помощью Плотникова главный тренер сборной может заткнуть дыру в любом звене: как оборонительном, так и в созидательном. Не зря же на последнем чемпионате мира Сергей играл в большинстве.
Иван Телегин
Если вы откроете список лучших бомбардиров ЦСКА, то не найдёте в первой десятке Ивана Телегина. Одна передача в 10 играх – это совсем не олимпийская статистика. Но постойте, разве когда-то было по-другому? Некий всплеск у Телегина произошёл разве что позапрошлой весной, а в остальном голы никогда не были его основной задачей. Куда показательнее, что Знарок брал его и на Кубок мира, и на два последних чемпионата мира, а прошлым летом звал к себе в СКА. Вот и Игорь Никитин ему доверяет: при всей сумасшедшей ротации Телегин пропустил всего два матча, а по игровому времени он – четвёртый форвард команды.
Сергей Мозякин
Дискуссии по поводу того, нужен ли Мозякин сборной, наверняка возникнут и на этот раз. Обязательно вспомнят фразу Зинэтулы Билялетдинова четырёхлетней давности о том, что Сергей на Олимпиаде до ворот не доедет. Да только одна Олимпиада другой рознь. В отсутствие энхаэловцев у сборной России обнаружится острый дефицит мастеров, а Мозякин – это по-прежнему исполнитель высочайшего уровня. Да, не жёсткий, да, не быстрый, но и у наших соперников не будет в составе ни одного Ши Уэбера и Виктора Хедмана. Какое истинное отношение Знарка к Мозякину? То, что он взял его на последний чемпионат мира и сделал капитаном, говорит о многом.
Дискуссии по поводу того, нужен ли Мозякин сборной, наверняка возникнут и на этот раз.
Сергей Калинин
Представить, что в Южную Корею отправится гиператакующий состав сборной России с четырьмя тройками игровиков, трудно. Да и нужно ли требовать это от Знарка? Кто-то ведь должен подчищать за партнёрами, проделывать черновую работу и пахать в меньшинстве. Только белоручками медали не выигрываются. На месте Сергея Калинина мог бы быть и Роман Любимов, вернувшийся из-за океана, и Степан Санников, игравший на московском чемпионате мира. Однако омич – давний любимчик Знарка, с которым он выигрывал ещё золото Минска. Калинин вернулся не куда-нибудь, а в СКА, где в основном курсирует между первым и вторым звеньями.
Кирилл Капризов
Решился бы Знарок не просто включить в состав на Олимпиаду столь юного форварда, как Капризов, но и выдать ему гарантии за четыре с лишним месяца до начала турнира? Это могло бы успокоить Кирилла, который и так во многом защищён от конкуренции в ЦСКА статусом «лимитчика». Но если смотреть не на возраст, опыт и другие факторы, а на игру, то этот молодой человек обязан поехать в Пхёнчхан. Здесь и сейчас он лучший бомбардир ЦСКА. Капризов может выходить как слева, так и справа, а результат он даёт буквально с любыми партнёрами. Капризову на момент старта олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане будет 20 лет. Он как нельзя лучше подходит на роль преемника Малкина и Овечкина, которые отправились в Турин в 19 лет, и Ничушкина, попавшего в Сочи, будучи ещё на год младше.
Владимир Ткачёв
Говоря откровенно, насчёт последней 16-й кандидатуры мы думали очень долго. Проскальзывали фамилии Алексея Марченко и Андрея Маркова, Сергея Андронова и Романа Любимова, Валерия Ничушкина и Максима Шалунова. Все они наверняка получат шанс побороться за путёвку в Пхёнчхан. Тот же Андронов – капитан ЦСКА и человек, за плечами которого чемпионат мира, проведённый на высоком уровне. По духовитости равных Сергею мало не только в клубе, но и в сборной. Но мы всё же решили остановиться на кандидатуре центрфорварда «Ак Барса» Владимира Ткачёва. Да, он был неубедителен в Кёльне. Да, он пробуксовывал на старте клубного сезона. Однако при том дефиците российских центров, что есть в КХЛ, казанец должен поехать на Игры, став редким олимпийцем без «армейской» прописки.