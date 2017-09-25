16 «неприкасаемых» на Олимпиаду. Мозякин, Капризов и «армейцы»

Нет-нет, в реальности никакого «списка 16» применительно к Олимпиаде не существует. Такая забава – исключительно прерогатива организаторов Кубка мира. За полгода до поездки в Торонто тренерскому штабу сборной России пришлось поломать голову, чтобы назвать фамилии неприкасаемых. Тогда это казалось чем-то новым, отчасти даже диким. Но что если бы подобное условие выдвинул МОК? Мы решили пофантазировать, кого бы мог назвать в числе 16 неприкасаемых Знарок, опираясь на события клубного сезона, опыт кандидатов и вкус главного тренера сборной России.

150 дней до Пхёнчхана. Что мы знаем об олимпийском хоккейном турнире Церемония открытия и первое вбрасывание не так уж далеко.

Все последние годы новокузнечанин уверенно шёл к Олимпиаде. Сорокин набирался опыта, становясь явным кандидатом на поездку в Пхёнчхан. Илье всего 22 года, а он уже играл в финале Кубка Гагарина и на двух чемпионатах мира. Сначала он был дублёром своего земляка Сергея Бобровского, а на следующий год подменял Андрея Василевского. Настал черёд самому Сорокину стать основным вратарём. В ЦСКА его позиции крепки как никогда, хотя по голой статистике он уступает самому себе образца прошлых сезонов. Кто-то это связывает со сменой тренера вратарей, кто-то со стилем «армейцев», но на олимпийские перспективы Сорокина это вряд ли как-то повлияет.

Все последние годы новокузнечанин уверенно шёл к Олимпиаде. Сорокин набирался опыта, становясь явным кандидатом на поездку в Пхёнчхан.

Команда будущего без будущего. Кого наиграл Знарок для Олимпиады? На чемпионате мира сборная России была одной из самых молодых команд турнира, но не смогла наиграть состав на Олимпиаду.

Если убрать за скобки Евротур, то на серьёзных турнирах Шестёркин за сборную России пока не играл. А ведь питерский «армеец» к своим 21 годам успел съездить уже на два чемпионата мира. Однако то и дело он оставался третьим лишним в колоде Знарка. Как ни парадоксально, на Олимпиаде конкуренция ожидается не в пример ниже. Не будет ни Бобровского, ни Василевского, ни Варламова. Шестёркин поедет в Корею в тандеме с Сорокиным, а при определённых обстоятельствах он и вовсе может стать первым номером нашей команды. Тем более что в клубе Игорь постепенно вытесняет Микко Коскинена. В этом сезоне россиянин и играет за СКА чаще финна, и показатели имеет лучше.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Не смотрите на то, что заокеанская карьера Никиты Нестерова (на данный момент) не сложилась. Он попадал в те клубы, где его сильные качества были не востребованы. Зачем челябинца брал «Монреаль», так вообще непонятно. Зато в ЦСКА он завсегдатай спецбригады большинства, играет по 20 минут за матч и с пятью передачами – самый результативный защитник «армейцев». Из российских защитников, которые также хорошо могут разобраться с шайбой на синей линии, в КХЛ выступают Войнов и Марков, но один только восстановился после травмы, а другой с трудом адаптируется к новой для себя лиге. На Кубке мира Нестеров отыграл всего один матч, но с той конкуренцией, что ожидается на Олимпиаде, его ждёт первая-вторая пара.

У нас, журналистов, было немало претензий к Антону Белову по последнему чемпионату мира. Это касалось как его игры, которая изобиловала грубыми ошибками, так и поведения. А ведь после травмы Мозякина капитаном сборной России стал именно Белов. Однако стоит признать, что по эту сторону океана таких высококлассных и опытных защитников раз-два и обчёлся. Да и Знарок, что немаловажно, оценивает его несколько по-другому, чем публика. Не зря же тренерский штаб включил Белова в тройку лучших игроков сборной на чемпионате мира. За него говорит и опыт игры на Олимпиаде в Сочи. В текущем сезоне Антон получает в СКА меньше игрового времени, чем обычно, но это можно связать с недавней травмой.

Вряд ли кто-то сомневался в том, что на последнем чемпионате мира Гавриков завоевал себе путёвку на Олимпиаду. Надёжный, спокойный, физически крепкий защитник-домосед провёл дебютный для себя турнир без помарок. Более того, наряду со своим напарником Киселевичем он стал самым полезным защитником чемпионата мира с «+9». Если и этого кому-то покажется мало, то что точно укрепило позиции Владислава, так это переход из «Локомотива» в СКА. Просто так в базовый клуб сборной не зовут. Ну и, наконец, третий аргумент за Гаврикова на Олимпиаде – отъезд Антипина, Миронова и Береглазова за океан.

7 хоккеистов сборной России из КХЛ, сделавших заявку на участие в ОИ-2018 НХЛ не отпустит своих игроков на Олимпиаду. Кто из россиян, выступающих в КХЛ, на ЧМ-2017 доказал Олегу Знарку, что достоин сыграть в Корее?

При желании всю защитную линию сборной России можно было составить из игроков ЦСКА. Да только Игорь Ожиганов с первых матчей сезона не может похвастать доверием Игоря Никитина, а участник Кубка мира Алексей Марченко в игре с «Йокеритом» был усажен в запас. А вот чьи позиции незыблемы, так это Богдана Киселевича. Лидер по игровому времени, лидер по блокированным броскам и, пожалуй, самый надёжный защитник ЦСКА – всё это про него. Важно, что за плечами у Киселевича не просто удачный чемпионат мира, но и союз с Владиславом Гавриковым. Они были лучшей парой сборной России в Кёльне, что практически гарантирует им поездку в Корею.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Марков, Киселевич и ещё шесть лучших защитников нового сезона КХЛ Гавриков улучшит свою игру в Питере, Робинсон и Киселевич станут ведущей парой в ЦСКА, а Марков покажет, почему он так долго играл в НХЛ.

Многие до сих пор вспоминают, как Микаэль Гранлунд убежал от Вячеслава Войнова в четвертьфинале сочинской Олимпиады. Тот эпизод стоил нашей команды вылета с домашнего турнира, а Зинэтуле Билялетдинову — поста главного тренера сборной. Стал ли Войнов за четыре года сильнее? Учитывая историю с судебным процессом, возвращение в Россию и загадочные проблемы со здоровьем, наверное, нет. Если бы в Пхёнчхан поехали энхаэловцы, Вячеславу было бы крайне непросто пробиться в состав. Однако в нынешних реалиях он один из редких защитников, способных играть в большинстве на мировом уровне. К тому же он праворукий. Войнов совсем недавно вернулся в состав СКА, но уже показал свой уровень.

Когда Волшебник буквально на одной ноге приехал в Сочи, но всё равно был одним из лучших в сборной России, казалось, что это его лебединая песня. В крайнем случае – последняя в карьере Олимпиада. То, что 39-летний Дацюк не поехал на последний чемпионат мира из-за проблем со здоровьем, только подбросило дровишек в костёр сомнений. Можно было предположить, что и новый сезон ветеран проведёт в лазарете, периодически выходя погонять шайбу, но вместо этого Павел принялся выжигать лёд под собой. Здесь и сейчас он безоговорочно лучший центр КХЛ, которому не хочется заглядывать в паспорт. Дацюк оптом раздаёт передачи, иногда забивает, а на вбрасываниях просто уничтожает соперников. Если травмы обойдут его стороной, сомнений насчёт того, кто будет капитаном и первым центром сборной на Играх, не останется.

Выходя в одном звене с Дацюком, от партнёра не отстаёт и более молодой Ковальчук. Вместе они делают всё, чтобы СКА не заметил отъезд Шипачёва и Дадонова. Теперь у них нет конкурентов за неформальное звание лучшей связки хоккейного Санкт-Петербурга. После невнятного плей-офф Ковальчук снова предстал голодным до шайб и мотивированным снайпером. Собственно, в распоряжении Знарка есть опытная и сыгранная пара форвардов, которую использовал ещё Билялетдинов в Сочи. Остаётся лишь подобрать к ним третьего партнёра, так как Александр Радулов в феврале будет занят делами «Далласа». А вот смотреть на то, что Ковальчук пропустил два последних знаковых турнира сборной России, не стоит. Когда Илья подписывал однолетний контракт со СКА, держа в голове поездку в Пхёнчхан, то наверняка получил олимпийские гарантии.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Романтика Ковальчука. Как «Инстаграм» захватил вице-капитана СКА Илья продолжает спамить, а Бобровский попробовал новые упражнения.

Гусев – лучший бомбардир не только базового клуба сборной, но и всего чемпионата. Нужны ли ещё аргументы, чтобы включить его в «список 16»? Пожалуй, нужны. Например, опыт выступления на чемпионате мира, который он наконец-то получил минувшей весной. Поначалу у Никиты в Кёльне не всё получалось, но итоговые 14 очков – это весьма достойно для дебютанта. Шутка ли, столько же, сколько он набрал Вильям Нюландер – MVP чемпионата мира. Главное, что он доказал свою независимость от Шипачёва и Дадонова. Партнёры по тройке рванули за океан, а Гусев и бровью не повёл.

Гусев показал себя Америке, а Проворов «поплыл». Оценки сборной России Никита Гусев оформил дубль, Иван Проворов и Антон Белов провалились, а Андрей Василевский не спас – в оценках сборной России за игру с США.

Конечно, для связки Дацюк – Ковальчук, которая на Олимпиаде будет возвышаться над партнёрами и соперниками, можно поискать партнёра и покреативнее. Например, того же Кирилла Капризова. Но ведь не зря Знарок второй год упорно наигрывает с двумя звёздами СКА именно Плотникова. Правда, последнее время Сергей всё чаще выходит вместе с Гусевым, что, впрочем, также уместно в разрезе сборной. Как бы то ни было, этот энерджи-форвард – давняя опора Знарка. С помощью Плотникова главный тренер сборной может заткнуть дыру в любом звене: как оборонительном, так и в созидательном. Не зря же на последнем чемпионате мира Сергей играл в большинстве.

Если вы откроете список лучших бомбардиров ЦСКА, то не найдёте в первой десятке Ивана Телегина. Одна передача в 10 играх – это совсем не олимпийская статистика. Но постойте, разве когда-то было по-другому? Некий всплеск у Телегина произошёл разве что позапрошлой весной, а в остальном голы никогда не были его основной задачей. Куда показательнее, что Знарок брал его и на Кубок мира, и на два последних чемпионата мира, а прошлым летом звал к себе в СКА. Вот и Игорь Никитин ему доверяет: при всей сумасшедшей ротации Телегин пропустил всего два матча, а по игровому времени он – четвёртый форвард команды.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Вы ещё спрашиваете, зачем нужен Телегин? Оценки сборной России Стабильный Бобровский, прибавивший Емелин, забивший Малкин и напористый Телегин – в оценках сборной России за матч с Финляндией.

Дискуссии по поводу того, нужен ли Мозякин сборной, наверняка возникнут и на этот раз. Обязательно вспомнят фразу Зинэтулы Билялетдинова четырёхлетней давности о том, что Сергей на Олимпиаде до ворот не доедет. Да только одна Олимпиада другой рознь. В отсутствие энхаэловцев у сборной России обнаружится острый дефицит мастеров, а Мозякин – это по-прежнему исполнитель высочайшего уровня. Да, не жёсткий, да, не быстрый, но и у наших соперников не будет в составе ни одного Ши Уэбера и Виктора Хедмана. Какое истинное отношение Знарка к Мозякину? То, что он взял его на последний чемпионат мира и сделал капитаном, говорит о многом.

Дискуссии по поводу того, нужен ли Мозякин сборной, наверняка возникнут и на этот раз.

Самые стабильные и надёжные игроки КХЛ. От Киселевича до Мозякина Кажется, у них никогда не бывает спадов. Ни один тренер в КХЛ не откажется от любого игрока из этого списка.

Представить, что в Южную Корею отправится гиператакующий состав сборной России с четырьмя тройками игровиков, трудно. Да и нужно ли требовать это от Знарка? Кто-то ведь должен подчищать за партнёрами, проделывать черновую работу и пахать в меньшинстве. Только белоручками медали не выигрываются. На месте Сергея Калинина мог бы быть и Роман Любимов, вернувшийся из-за океана, и Степан Санников, игравший на московском чемпионате мира. Однако омич – давний любимчик Знарка, с которым он выигрывал ещё золото Минска. Калинин вернулся не куда-нибудь, а в СКА, где в основном курсирует между первым и вторым звеньями.

Решился бы Знарок не просто включить в состав на Олимпиаду столь юного форварда, как Капризов, но и выдать ему гарантии за четыре с лишним месяца до начала турнира? Это могло бы успокоить Кирилла, который и так во многом защищён от конкуренции в ЦСКА статусом «лимитчика». Но если смотреть не на возраст, опыт и другие факторы, а на игру, то этот молодой человек обязан поехать в Пхёнчхан. Здесь и сейчас он лучший бомбардир ЦСКА. Капризов может выходить как слева, так и справа, а результат он даёт буквально с любыми партнёрами. Капризову на момент старта олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане будет 20 лет. Он как нельзя лучше подходит на роль преемника Малкина и Овечкина, которые отправились в Турин в 19 лет, и Ничушкина, попавшего в Сочи, будучи ещё на год младше.

Спасибо, что без сказок про лишний вес. Капризов был не нужен Знарку? Вместо Кирилла Капризова сборная России заявила Валерия Ничушкина. Почему Олегу Знарку оказался не нужен лучший молодой игрок страны?

Владимир Ткачёв

Говоря откровенно, насчёт последней 16-й кандидатуры мы думали очень долго. Проскальзывали фамилии Алексея Марченко и Андрея Маркова, Сергея Андронова и Романа Любимова, Валерия Ничушкина и Максима Шалунова. Все они наверняка получат шанс побороться за путёвку в Пхёнчхан. Тот же Андронов – капитан ЦСКА и человек, за плечами которого чемпионат мира, проведённый на высоком уровне. По духовитости равных Сергею мало не только в клубе, но и в сборной. Но мы всё же решили остановиться на кандидатуре центрфорварда «Ак Барса» Владимира Ткачёва. Да, он был неубедителен в Кёльне. Да, он пробуксовывал на старте клубного сезона. Однако при том дефиците российских центров, что есть в КХЛ, казанец должен поехать на Игры, став редким олимпийцем без «армейской» прописки.