От НХЛ до рижского «Динамо». Как Жердев скатился до последнего клуба КХЛ

24 августа «Нефтехимик» на год подписал контракт с Николаем Жердевым, но не прошло и месяца, как 32-летний форвард покинул Нижнекамск. Со старта сезона команда Андрея Назарова провела 11 игр, Жердев поучаствовал лишь в двух. В матче с «Торпедо» заработал голевую передачу, а с «Салаватом» — показатель полезности «-2», после чего клуб расторг контракт с игроком. 21 сентября Николай отправился в свободное плавание и быстро нашёл новое место работы — рижское «Динамо». Мы решили вспомнить вехи карьеры двукратного чемпиона мира и понять, как за шесть лет он скатился от НХЛ до рижского «Динамо».

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Побег из России

В 2002 году Жердев выигрывал серебро юниорского чемпионата мира, через год — золото молодёжного первенства. В это же время «Коламбус» выбрал его на драфте в первом раунде под общим четвёртым номером. Карьера Николая обещала быть яркой и успешной. В «Коламбус» Жердев приехал из ЦСКА, где он не сработался с Виктором Тихоновым. «О своём поступке не жалею. Ведь я бы мог после ЦСКА-2 оказаться даже в воинской части!» — пугал ужастиками Жердев общественность в Америке.

Успехи в НХЛ, денежные споры и частный детектив

Карьера Николая не сразу пошла под откос, в общей сложности он провёл в НХЛ пять лет. В своём первом сезоне в составе «Коламбуса» Жердев отыграл 52 матча и набрал 34 (13+21) очка. Но не всё было так просто. Генменеджер «Блю Джетс» Дуг Маклин, подписавший Жердева, позже рассказал, что молодой россиянин любил погулять, из-за этого ему пришлось даже приставить к нему частного детектива. А по итогам его отчёта Николая сажали на некоторое время в запас в воспитательных целях.



Перед стартом сезона-2006/07 россиянин потребовал у руководства «Блю Джекетс» увеличение зарплаты. Услышав отказ, хоккеист отправился в «Химик», однако уже в октябре вернулся в Америку и заключил новый контракт. Потом был обмен в «Рейнджерс», где в первый год Николай показал хорошую статистику. Там были бы рады оставить россиянина, но тому не понравились условия нового контракта.



В КХЛ же Жердеву готовы были платить очень много, в «Атланте» он стал самым высокооплачиваемым хоккеистом команды. В подмосковном клубе в 52 матчах «регулярки» форвард набрал 39 очков. По окончании сезона Николай предпринял последнюю попытку покорить НХЛ и подписал контракт с «Филадельфией», однако во «Флайерз» россиянин так и не прижился. Николай сокрушался, что в клубе его «поддушивали».

Разбитый «Бентли» и 13 клубов за шесть лет

В 2011 году Жердев окончательно вернулся в КХЛ. Во время выступления за подмосковную команду был приглашён в сборную России. В 2012 году в составе национальной команды выиграл своё второе золото чемпионата мира, сыграв 10 матчей на турнире. Но если первый сезон в «Атланте» ещё можно назвать успешным, то в дальнейшем игра Жердева вызывала всё больше вопросов.

Видео можно посмотреть на канале КХЛ в YouTube.

Видимо, успех вскружил голову, или российские реалии надоели хоккеисту… Он быстро оказался не нужен «Атланту», «Ак Барсу» и «Льву», даже развёлся с женой. После подписания контракта со «Львом» произошла знаменитая история. Жердев устроил дебош в элитном отеле «Барвиха Luxury Village» и разбил свой новый «Бентли». Чешский клуб через месяц расторг соглашение с игроком, а президент КХЛ Александр Медведев всерьёз обеспокоился здоровьем Николая, предложив отправить его на принудительное лечение от алкогольной зависимости.

Фото: instagram.com/nz__93

Дальше были «Спартак» и «Северсталь». Пока другие тренировались, Николай отрывался в барах, гонял на машинах и постоянно попадал в неприятные ситуации. В московском «Динамо» Жердев умудрился продержаться весь сезон, набрав в 47 матчах «регулярки» 22 очка. В конце концов, он всё равно расстроил Андрея Сафронова. «Думал, что Жердев и хоккей друг к другу по-другому относятся. Оказывается, нет. Это сильнейшее разочарование. Я сожалею, поскольку думал, что Николай – это тот игрок, который поможет «Динамо», — говорил тогда генменеджер бело-голубых. «Разочаровал» — самая популярная характеристика Жердева в последние 10 лет.

Сезон-2015/16 скандальный хоккеист начинал в «Сочи». В черноморском клубе форвард запомнился, пожалуй, только историей с потерянной собакой. Пёс Макс сбежал с территории гостиничного комплекса, где жил Жердев. Благодаря соцсетям питомец был быстро найден. Через месяц хоккеист вновь потерял Макса, к счастью, его снова нашли.

Фото: instagram.com/nz__93

Даже Скудра не выдержал

По ходу сезона хоккеист в очередной раз сменил клуб и оказался в «Торпедо». Петерис Скудра надеялся увидеть прежнего Жердева.



«Я никогда не сужу по игроку, каким он был в других клубах. Я делаю конкретные выводы, когда лично поработаю с игроком. Дисциплину мы обсудили, один раз. Это заняло 30 секунд», — заявлял Петерис.

Николай ярко дебютировал за «Торпедо» в домашнем матче с «Кузней», сыграв во втором звене и отдав две результативные передачи. В следующем году он продолжил играть в Нижнем Новгороде. Однако если в регулярном сезоне Жердев смотрелся неплохо, то в плей-офф был незаметен и не набрал ни одного балла за результативность, из-за чего сильно разозлил Скудру.



Почти всё лето Жердев просидел без работы. Ходили слухи о переходе в московское «Динамо», но переговоры завершились ничем. Шанс игроку дал Андрей Назаров, но понял, что совершил ошибку, быстрее своих предшественников.



Зачем рижскому «Динамо» понадобился такой хоккеист? От безысходности — единственное, что приходит в голову. У команды Сандиса Озолиньша 10 поражений подряд и всего пять очков в 14 встречах. Ещё целый лазарет травмированных. Жердев же стал первым российским игроком в нынешнем составе рижан. Дальше падать Николаю уже некуда – рижане занимают последнее место в турнирной таблице КХЛ. Если только скатиться до ВХЛ.