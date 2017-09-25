Итоги дня КХЛ: Телегин проснулся, а Толванен поднял на уши Хельсинки

Сибирский характер

«Сибирь» дома выиграла у «Локомотива» — 4:3 (ОТ). Команда Павла Зубова проявила настоящий сибирский характер, вытащив матч со счёта 1:3. «Локомотив» перебросал соперника, однако довольствовался лишь очком. У «железнодорожников» привычно на первые роли вышла иностранцы: два очка у Кронвалля (1+1), дубль в активе Козуна (2+1). У «Сибири» главным героем стал Андрей Сигарёв, у него тоже дубль. Вообще же тройка Сигарёв — Закриссон – Бергстрём и ошибалась, и приносила пользу. Решающую шайбу в овертайме забил именно центральный нападающий этого звена, поразив ворота Судницина в большинстве.

«Авангард» проиграл принципиальный матч

Обидчиком «ястребов» стало московское «Динамо», победившее в Омске со счётом 1:0. Голкипер гостей Александр Ерёменко впервые в сезоне отыграл на ноль, отразив 33 броска. Автором единственного гола в начале третьего периода стал Никита Комаров, забросивший шестую шайбу в нынешнем сезоне. Форвард «Динамо» на долю секунды опередил в борьбе на пятаке Кошелева, отправив шайбу в цель мимо Фурха. Нерадостные новости приходят из лазарета «Авангарда». «Сундстрём выбыл надолго, мы его до Нового года не увидим, ему нужна операция. Он летал в Швецию на обследование, мы ждали вердикта врачей, и он оказался неутешительным. Конечно, в связи с этим мы ищем усиление, замену на позицию первого центрфорварда команды», — заявил главный тренер омичей Андрей Скабелка.

«Барыс» не остановил СКА

Продолжается победная серия СКА. На сей раз команда Олега Знарка уверенно выиграла в Астане у «Барыса» — 4:1. Всего же на Карлссона и Кудрявцева, появившегося в воротах в третьем периоде, обрушилось 39 бросков. Капитан хозяев Найджел Доус, с которым «барсы» связывали особые надежды, не набрал ни одного очка, а Илья Ковальчук – другой ведущий снайпер лиги – поучаствовал в первом голе Калинина и шайбе Барабанова, выступив в роли ассистента. Отыграть на ноль Игорю Шестёркину не позволил Полохов, размочивший счёт в начале третьей двадцатиминутки. СКА добился 15-й победы подряд, теперь «армейцы» сыграют в Новосибирске с «Сибирью».

Захаркин никак не выведет «Югру» из кризиса

Югорачне проиграли минскому «Динамо» — 1:2. Игорь Захаркин много рассуждает о проблемах, но результата у команды по-прежнему не видно. Серия из поражений уже составляет семь матчей. «Югра» — главный кандидат на понижение в классе. Скоро команде отправляться на длительный выезд, а она и дома не может сыграть как следует. Поможет ли преодолеть кризис подписание контракта с форвардом Лаутой? В общей сложности 39 бросков по воротам Проскурякова нанесли «зубры», дважды забив. Сперва усилиями Буйницкого, завершившего выход два в одного хлёстким выстрелом, а затем Ковыршина, добившего шайбу в пустые ворота.

Что творит Толванен!?

Финский «Йокерит» на домашнем льду одержал победу над подмосковным «Витязем», встреча завершилась со счётом 5:2. Подопечные Юкки Ялонена сумели продолжить победную серию в чемпионате, выиграв седьмой матч. Потрясающую игру провёл 18-летний нападающий Ээли Толванен, оформивший свой второй хет-трик в КХЛ. Первый был в ворота минского «Динамо». Примечательно, что хозяева отыгрывались с 0:2 после голов Никулина и Афиногенова, но для финского вундеркинда это не стало помехой. Отметим и два балла за результативность Хухталы (1+1). «Йокерит» плотно закрепился в лидирующей группе Западной конференции.

«Адмирал» для «Торпедо» не помеха

Команда Петериса Скудры всухую обыграла дома «Адмирал» — 3:0. Справедливости ради отметим, что Станислава Галимова нагружали не слишком сильно – «моряки» нанесли по его воротам всего 18 бросков за три периода. А вот Игоря Бобкова расстреливали со всех позиций. Мощным броском под перекладину забил Баранцев, здорово сыграл на добивании Дугин, а Паршин в концовке встречи поразил уже пустые ворота, установив окончательный счёт. Дальневосточный клуб потерпел четвёртое поражение подряд. Завершать выездное турне Александр Андриевский и его хоккеисты будут в Риге.

Изменения в тренерском штабе не помогли Риге

Увольнение Родриго Лавиньша и Александра Ниживия не помогло рижанам. «Динамо» дома уступило «Куньлуню» — 1:2. Это поражение стало для латвийской команды 11-м подряд. Такого кошмара местная публика не припомнит. Первый гол в ворота Питерса привёз Микелис Редлихс, совершивший потерю. Вольски с лихвой воспользовался подарком. Затем цели достиг мощный бросок Дялоги. Единственный гол у хозяев в концовке третьего периода забил Евпалов. За игровой своей будущей команды с трибун наблюдал российский нападающий Николай Жердев. Но вряд ли 32-летний хоккеист поможет выбраться динамовцам из ямы.

«Спартак» набрал ход

Красно-белые выиграли третий матч подряд, дома взяв верх над «Амуром» — 4:1. Слишком много очков было потеряно командой Вадима Епанчинцева на старте, поэтому теперь приходится в срочном порядке навёрстывать упущенное. Не помешало москвичам и отсутствие в составе травмированного капитана Дмитрия Калинина. Он, как и Аляев, по словам тренеров отправится в грядущую поездку. Отметим красивый гол в исполнении Бена Максвелла в меньшинстве. У «Амура» матч не доиграли сразу два чеха: Коларж и Загорна были наказаны судьями, оба подвели команду. Для хабаровчан поражение стало восьмым подряд.

Телегин наконец-то забил

Мы прогнозировали крупную победу ЦСКА над «Слованом», но в итоге «армейцы» выиграли в непростой встрече со счётом 3:2. Наконец-то отметился голом форвард Иван Телегин, воспользовавшийся ошибкой соперника. Заброшенная шайба стала для 25-летнего хоккеиста первой в Континентальной хоккейной лиге с 3 февраля. Тогда Телегин сумел забить в ворота уфимского «Салавата Юлаева». По голу у Ничушкина и Любимова. У «Слована» забивали Грнка и Депре. Тяжело добытый успех коллектива Игоря Никитина.