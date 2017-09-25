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Текст: Павел Панышев
Фото: рий Кузьмин, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: Телегин проснулся, а Толванен поднял на уши Хельсинки

Финский вундеркинд нокаутировал «Витязь», Ковальчук выиграл дуэль у Доуса.
25 сентября 2017, понедельник. 23:17 Хоккей

Сибирский характер

«Сибирь» дома выиграла у «Локомотива» — 4:3 (ОТ). Команда Павла Зубова проявила настоящий сибирский характер, вытащив матч со счёта 1:3. «Локомотив» перебросал соперника, однако довольствовался лишь очком. У «железнодорожников» привычно на первые роли вышла иностранцы: два очка у Кронвалля (1+1), дубль в активе Козуна (2+1). У «Сибири» главным героем стал Андрей Сигарёв, у него тоже дубль. Вообще же тройка СигарёвЗакриссонБергстрём и ошибалась, и приносила пользу. Решающую шайбу в овертайме забил именно центральный нападающий этого звена, поразив ворота Судницина в большинстве.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
4 : 3 0:0, 1:1, 2:2, 1:0
Локомотив
Ярославль
0:1 – Козун (Кронвалль) – 25:47 (5x5), 1:1 – Сигарёв (Закриссон, Верещагин) – 35:48 (5x4), 1:2 – Кронвалль (Козун, Накладал) – 45:55 (5x5), 1:3 – Козун (Накладал) – 54:30 (5x4), 2:3 – Шаров (Энлунд, Игнатович) – 56:35 (5x5), 3:3 – Сигарёв (Бергстрём, Закриссон) – 58:47 (6x5), 4:3 – Закриссон (Бергстрём, Верещагин) – 62:39 (4x3)

«Авангард» проиграл принципиальный матч

Обидчиком «ястребов» стало московское «Динамо», победившее в Омске со счётом 1:0. Голкипер гостей Александр Ерёменко впервые в сезоне отыграл на ноль, отразив 33 броска. Автором единственного гола в начале третьего периода стал Никита Комаров, забросивший шестую шайбу в нынешнем сезоне. Форвард «Динамо» на долю секунды опередил в борьбе на пятаке Кошелева, отправив шайбу в цель мимо Фурха. Нерадостные новости приходят из лазарета «Авангарда». «Сундстрём выбыл надолго, мы его до Нового года не увидим, ему нужна операция. Он летал в Швецию на обследование, мы ждали вердикта врачей, и он оказался неутешительным. Конечно, в связи с этим мы ищем усиление, замену на позицию первого центрфорварда команды», — заявил главный тренер омичей Андрей Скабелка.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
0 : 1 0:0, 0:0, 0:1
Динамо М
Москва
0:1 – Комаров (Алексеев) – 41:25 (5x5)

«Барыс» не остановил СКА

Продолжается победная серия СКА. На сей раз команда Олега Знарка уверенно выиграла в Астане у «Барыса» — 4:1. Всего же на Карлссона и Кудрявцева, появившегося в воротах в третьем периоде, обрушилось 39 бросков. Капитан хозяев Найджел Доус, с которым «барсы» связывали особые надежды, не набрал ни одного очка, а Илья Ковальчук – другой ведущий снайпер лиги – поучаствовал в первом голе Калинина и шайбе Барабанова, выступив в роли ассистента. Отыграть на ноль Игорю Шестёркину не позволил Полохов, размочивший счёт в начале третьей двадцатиминутки. СКА добился 15-й победы подряд, теперь «армейцы» сыграют в Новосибирске с «Сибирью».

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
1 : 4 0:2, 0:2, 1:0
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Калинин (Войнов, Ковальчук) – 00:58 (5x5), 0:2 – Калинин (Широков) – 05:12 (5x5), 0:3 – Херсли (Широков, Хафизуллин) – 22:32 (5x4), 0:4 – Барабанов (Ковальчук) – 37:32 (5x5), 1:4 – Полохов (Сагадеев, Лихотников) – 41:13 (5x5)

Захаркин никак не выведет «Югру» из кризиса

Югорачне проиграли минскому «Динамо» — 1:2. Игорь Захаркин много рассуждает о проблемах, но результата у команды по-прежнему не видно. Серия из поражений уже составляет семь матчей. «Югра» — главный кандидат на понижение в классе. Скоро команде отправляться на длительный выезд, а она и дома не может сыграть как следует. Поможет ли преодолеть кризис подписание контракта с форвардом Лаутой? В общей сложности 39 бросков по воротам Проскурякова нанесли «зубры», дважды забив. Сперва усилиями Буйницкого, завершившего выход два в одного хлёстким выстрелом, а затем Ковыршина, добившего шайбу в пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
1 : 2 0:0, 1:1, 0:1
Динамо Мн
Минск
0:1 – Буйницкий (Китаров) – 28:51 (5x5), 1:1 – Савинайнен (Скачков, Лекомцев) – 35:29 (5x4), 1:2 – Ковыршин (Матерухин, Фонтейн) – 59:10 (5x5)

Что творит Толванен!?

Финский «Йокерит» на домашнем льду одержал победу над подмосковным «Витязем», встреча завершилась со счётом 5:2. Подопечные Юкки Ялонена сумели продолжить победную серию в чемпионате, выиграв седьмой матч. Потрясающую игру провёл 18-летний нападающий Ээли Толванен, оформивший свой второй хет-трик в КХЛ. Первый был в ворота минского «Динамо». Примечательно, что хозяева отыгрывались с 0:2 после голов Никулина и Афиногенова, но для финского вундеркинда это не стало помехой. Отметим и два балла за результативность Хухталы (1+1). «Йокерит» плотно закрепился в лидирующей группе Западной конференции.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
5 : 2 0:2, 2:0, 3:0
Витязь
Московская область
0:1 – Никулин (Макеев) – 00:16 (5x5), 0:2 – Афиногенов – 11:36 (5x5), 1:2 – Толванен (Лепистё) – 23:25 (5x4), 2:2 – Норман (Хухтала, Иконен) – 39:53 (5x5), 3:2 – Толванен (Гилрой) – 50:58 (5x5), 4:2 – Толванен (Йоэнсуу) – 54:17 (5x5), 5:2 – Хухтала (Иконен) – 55:44 (5x5)

«Адмирал» для «Торпедо» не помеха

Команда Петериса Скудры всухую обыграла дома «Адмирал» — 3:0. Справедливости ради отметим, что Станислава Галимова нагружали не слишком сильно – «моряки» нанесли по его воротам всего 18 бросков за три периода. А вот Игоря Бобкова расстреливали со всех позиций. Мощным броском под перекладину забил Баранцев, здорово сыграл на добивании Дугин, а Паршин в концовке встречи поразил уже пустые ворота, установив окончательный счёт. Дальневосточный клуб потерпел четвёртое поражение подряд. Завершать выездное турне Александр Андриевский и его хоккеисты будут в Риге.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3 : 0 1:0, 0:0, 2:0
Адмирал
Владивосток
1:0 – Баранцев (Ураков, Рассказов) – 08:58 (5x5), 2:0 – Дугин (Даугавиньш) – 48:47 (5x5), 3:0 – Паршин (Галузин, Столяров) – 59:09 (en)

Изменения в тренерском штабе не помогли Риге

Увольнение Родриго Лавиньша и Александра Ниживия не помогло рижанам. «Динамо» дома уступило «Куньлуню» — 1:2. Это поражение стало для латвийской команды 11-м подряд. Такого кошмара местная публика не припомнит. Первый гол в ворота Питерса привёз Микелис Редлихс, совершивший потерю. Вольски с лихвой воспользовался подарком. Затем цели достиг мощный бросок Дялоги. Единственный гол у хозяев в концовке третьего периода забил Евпалов. За игровой своей будущей команды с трибун наблюдал российский нападающий Николай Жердев. Но вряд ли 32-летний хоккеист поможет выбраться динамовцам из ямы.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
1 : 2 0:1, 0:0, 1:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Вольски – 08:12 (5x5), 0:2 – Дялога (Вольски) – 45:31 (4x4), 1:2 – Евпалов (Редлихс К., Липсбергс) – 56:38 (6x5)

«Спартак» набрал ход

Красно-белые выиграли третий матч подряд, дома взяв верх над «Амуром» — 4:1. Слишком много очков было потеряно командой Вадима Епанчинцева на старте, поэтому теперь приходится в срочном порядке навёрстывать упущенное. Не помешало москвичам и отсутствие в составе травмированного капитана Дмитрия Калинина. Он, как и Аляев, по словам тренеров отправится в грядущую поездку. Отметим красивый гол в исполнении Бена Максвелла в меньшинстве. У «Амура» матч не доиграли сразу два чеха: Коларж и Загорна были наказаны судьями, оба подвели команду. Для хабаровчан поражение стало восьмым подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
4 : 1 1:0, 2:1, 1:0
Амур
Хабаровск
1:0 – Юдин (Радил, Лаюнен) – 19:52 (5x3), 2:0 – Максвелл (Кулик) – 24:43 (4x5), 2:1 – Горшков (Йордан, Кондратьев) – 31:24 (5x4), 3:1 – Комаров – 36:55 (5x5), 4:1 – Стоа (Комаров, Хохлачёв) – 42:37 (5x5)

Телегин наконец-то забил

Мы прогнозировали крупную победу ЦСКА над «Слованом», но в итоге «армейцы» выиграли в непростой встрече со счётом 3:2. Наконец-то отметился голом форвард Иван Телегин, воспользовавшийся ошибкой соперника. Заброшенная шайба стала для 25-летнего хоккеиста первой в Континентальной хоккейной лиге с 3 февраля. Тогда Телегин сумел забить в ворота уфимского «Салавата Юлаева». По голу у Ничушкина и Любимова. У «Слована» забивали Грнка и Депре. Тяжело добытый успех коллектива Игоря Никитина.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 2 1:1, 1:0, 1:1
Слован
Братислава
0:1 – Грнка (Смоленяк) – 03:29 (5x4), 1:1 – Любимов (Андронов, Телегин) – 07:51 (5x5), 2:1 – Ничушкин (Петров) – 25:46 (5x5), 2:2 – Депре (Ржепик, Кашпар) – 44:57 (5x5), 3:2 – Телегин – 59:48 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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00:46 Лекавалье: вывод «Тампой» моего номера из обращения — большая честь
00:17 Ковыршин: с психологической точки зрения победа важна для минского «Динамо»
00:06 «Куньлунь» поместил в список отказов нападающего Константина Макарова
25 сентября 2017, понедельник
23:50 Результаты матчей МХЛ
23:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
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22:51 Ржига: «Слован» бился, но результат сразу не придёт, за ним надо идти
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22:44 Скудра: у «Торпедо» много нападающих спят, откройте статистику — всё видно
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22:14 Форвард ЦСКА Телегин забил в КХЛ впервые с февраля
22:07 ЦСКА одолел «Слован» благодаря голу Телегина за 12 секунд до конца матча
22:02 «Спартак» выиграл третью встречу кряду, победив «Амур»
21:57 Рижское «Динамо» уступило «Куньлуню», потерпев 11-е поражение подряд
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20:49 Хет-трик 18-летнего Толванена помог «Йокериту» обыграть «Витязь»
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18:58 Козун: «Локомотив» потерял концентрацию на последних минутах
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