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Текст: Павел Панышев
Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

«Ак Барс» выиграет у «Металлурга». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

«Лада» проиграет в 11-й раз подряд, «Автомобилист» продолжит побеждать.
26 сентября 2017, вторник. 08:00 Хоккей

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев поделился своим видением того, как завершатся матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

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КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2017, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Нефтехимик
Нижнекамск

Команда Владимира Крикунова провела мощнейший матч с «Салаватом», выиграв со счётом 4:0. Блестяще себя проявил Коварж, отразивший все броски. Вот что значит иметь в своём составе классного голкипера! В свою очередь Уфа выглядела достаточно блёкло в нападении. Много ошибок в защите было допущено. Занести этот матч к себе в актив подопечные Эркки Вестерлунда явно не могут, хотя сам тренер жёстко не высказывался. Он заявил, что необходимо тщательно разобраться в произошедшем. Две красивые шайбы мы увидели в исполнении Василевского и Чесалина. В общем, «Автомобилист» показал, что умеет играть в хоккей. Что касается «Нефтехимика», то победная серия команды Назарова продолжается, и в теории она может продлиться в Екатеринбурге. Нижнекамцы выбиваются в лидеры Восточной конференции, но в этой встрече я сделаю ставку на хозяев.

Прогноз: победа «Автомобилиста».

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2017, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Ак Барс
Казань

Классный матч, центральная встреча игрового дня. У Магнитогорска хватает проблем. Подопечные Ильи Воробьёва частенько пропускают, а матч с «Сочи» получился вообще без обороны. Многому нужно научиться тренерскому штабу уральцев после этой игры, о чём сам Воробьёв сказал на пресс-конференции. Сочинцы потрепали нервы двукратным обладателям кубка Гагарина. Если говорить о Казани, то коллектив Зинэтулы Билялетдинова не очень удачно съездил в Челябинск. Да, проигрывая 0:2, «Ак Барс» смог сравнять счёт, но всё равно уступил в овертайме. Победу «Трактору» принёс Рыбаков. В отчётной игре поставлю на гостей.

Прогноз: выиграют гости.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2017, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Салават Юлаев
Уфа

«Салавату» надо реабилитироваться за крупное поражение в Екатеринбурге со счётом 0:4. Нужно забивать, ведь уфимцы это прекрасно умеют. Пора снова включаться в игру лидерам команды, в первую очередь легионерам, от которых ждут многого. Это относится и к Умарку, и к Хартикайнену, и к защитнику Филипу Ларсену, который может здорово подключаться к атаке. «Трактору» тоже отступать некуда. Двухочковая победа над «Ак Барсом», конечно, помогла, но впереди у челябинцев уйма работы для попадания в плей-офф. Посмотрим, как команда будет выступать без Виталия Ячменёва в тренерском штабе.

Прогноз: победит «Салават».

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2017, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
ХК Сочи
Сочи

У «Лады» дела плохи. 10 поражений подряд — удивительно, как Артис Аболс ещё удерживается на тренерской скамье. Речи о каком-либо другом результате, кроме победы, для тольяттинцев не идёт. По-прежнему полный лазарет травмированных. В игре с «Нефтехимиком» дошло до того, что защитник Чарльз Дженовей был вынужден сыграть в нападении. Сочинцы же доказывают, что они могут показывать классный хоккей. Хорошо сыграли в Магнитогорске, правда, очков там не набрали. Но очки можно и даже нужно набрать в Тольятти. Сергею Зубову необходимо определиться с вратарями. В прошлой игре Барулин, вышедший вместо Шикина, порядочно напропускал, да и Дмитрий сыграл неважно. Вратарская проблема по-прежнему тревожит черноморскую команду. Но, несмотря на это, я ставлю на южан, которые нанесут «Ладе» 11-е поражение подряд.

Прогноз: победа гостей.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Автомобилист ХК Ак Барс ХК Лада ХК Металлург Мг ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев ХК Сочи ХК Трактор
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