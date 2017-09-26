«Пусть СКА откажется от финнов, а Плэтт и Скотт поедут в Курган!»

Каждый понедельник обозреватели «Чемпионата» проводят часовой прямой эфир с читателями в социальной сети «ВКонтакте», а во вторник мы предоставляем сокращённую версию беседы. На этот раз итоги недели подводил Дмитрий Ерыкалов.

«Очевидно, что позиции Кудашова не так крепки, как раньше»

— Не пора ли господину Анисимову на пенсию? Никто понятия не имеет, как наказывают судей. А просто верить словам этого человека не хочется, ибо он просто покрывает своих коллег.

— А что, только Анисимов покрывает судей? Тем же самым занимался Александр Поляков. Даже Владимир Плющев, который никогда не судил, вставал на сторону арбитров. Это беда всех руководителей судейского департамента, от этого никуда не деться. Я бы всё-таки отметил, что Анисимов открыт для диалога. Он отвечает на вопросы, приходит на телевидение, на официальном сайте лиги идёт разбор спорных моментов. Другое дело, что ошибки судей признают крайне редко, а за любую критику в их адрес наказывают рублём. Штраф в 300 тысяч Владимиру Шалаеву, который пусть саркастически, но всё же похвалил арбитров после матча со СКА, не лезет ни в какие ворота.

Гулявцев был прав? Как судьи продолжают опекать СКА На этот раз пострадал «Авангард». Когда это закончится?

— Пошли слухи, что Владимира Городецкого могут убрать со своего поста. Пойдёт ли это на пользу «Сибири» и не будет ли хуже клубу с новым губернатором?

— Сейчас много слухов об отставках губернаторов. Какие-то подтверждаются, какие-то – нет. В прессе «увольняют» не только новосибирского, но и омского, и нижегородского губернаторов. Пока же из «хоккейных» губернаторов своего поста лишился только Николай Меркушкин, возглавлявший Самарскую область. Не думаю, что отставка Городецкого кардинально скажется на судьбе «Сибири». Всё-таки основной спонсор команды — «Сибирский антрацит», и от персоны губернатора он зависит в меньшей степени. То же самое относится и к «Авангарду», где Назаров только критикует судейство, а в жизни клуба практически не участвует. Совсем иная роль у Валерия Шанцева в «Торпедо». По сути, на нём держится всё финансирование команды. Губернатор собрал вокруг себя спонсоров, которые могут уйти вместе с ним.

— Что случилось с «Локомотивом» в Омске? Как такой топ-клуб, как «Локомотив», может так проигрывать середняку «Сибири»?

— В КХЛ сейчас размылось понятие «середняк». Есть СКА, ЦСКА и все остальные. Много ли в Ярославле квалифицированных игроков помимо первой пятёрки легионеров? Как по мне — нет. Защитники тяжеловаты, российские нападающие не забивают. Солидности нет в игре ярославцев, команду штормит. Поражения в Омске и Новосибирске были связаны во многом с ужасной игрой в меньшинстве и индивидуальными ошибками.

— Возможна ли отставка Кудашова?

— Юрий Яковлев – президент непредсказуемый. Мы помним, как Кая Суйкканена увольняли по ходу сезона, хотя «Локомотив» шёл достаточно высоко в таблице. Была ранняя отставка Шона Симпсона. Радикальные решения были. С другой стороны, прошлогодним успехом в плей-офф Кудашов доказал, что он способен наладить игру команды к решающей стадии сезона. Но то, что сейчас внутри команды не всё спокойно, а позиции главного тренера не так крепки, как раньше, для меня очевидно.

Штраф в 300 тысяч Владимиру Шалаеву, который пусть саркастически, но всё же похвалил арбитров после матча со СКА, не лезет ни в какие ворота.

«Никто не даст в «Югре» быстрый результат, среди свободных тренеров нет волшебников»

— У «Югры» же есть явные ошибки в тактике. Почему считается, что у ханты-мансийцев слабый состав? По именам он вовсе не слабый.

— С одной стороны, когда Илья Неколенко выходит в «Югре» в первой паре, а Илья Шипов – во втором звене, это говорит о многом. Оба в «Сибири» даже в состав не проходили. Однако такие парадоксы можно объяснить разными тренерскими взглядами Захаркина и Зубова. Но с другой стороны, посмотрите на имена: Панов, Скачков, Пестушко. Сразу несколько восточных клубов уступают в этом плане «Югре». И уж точно состав ханты-мансийцев не настолько слаб, чтобы терпеть одно разгромное поражение за другим.



— Кто способен сменить Игоря Захаркина и дать быстрый результат?

— Быстрый результат – никто. Я не вижу волшебников среди тренеров, сидящих без работы. Даже Дмитрий Квартальнов, известный тем, что в максимально сжатые сроки может разгрести авгиевы конюшни, вряд ли подойдёт на эту роль. Да и не поедет Квартальнов в Ханты-Мансийск. У всех тренеров перед глазами пример Разина, который принял «Югру» по ходу сезона, тем самым совершив большую репутационные ошибку. Если же рассуждать о свободных тренерах, то среди прочих я выделил бы Владимира Юрзинова-младшего. То, что после успешной работы с «Салаватом Юлаевым» и «Куньлунем» он сидит без работы, – это нонсенс.

Шарлатаны-2. Когда в Ханты-Мансийске раскусят Захаркина? Многое было понятно ещё после Ванкувера.

«Что сделало руководство «Лады», чтобы помочь Аболсу? Пригласило священника?»

— Когда руководство «Лады» уволит тренерский штаб? Команда в кризисе, 10 матчей подряд проиграли, надо уже что-то менять.

— В «Тракторе» убирают из тренерского штаба Ячменёва, подписывают Кокуёва и берут на просмотр Рясенского. Неоднозначные решения, не спорю. Увольнение Ячменёва, на котором лежал большой объём работы, это во многом перемена ради перемены. Приглашение Рясенского с его нехоккейными проблемами – тоже ход неоднозначный. Но в Челябинске хотя бы что-то делают, пробуют разные варианты. Или «Югра»? Хацей совершает обмены с «Сибирью», берёт Лауту, меняет легионеров, даёт шанс Моне. Работа кипит, даже если многие решения принимаются пальцем в небо. Что сделало руководство «Лады», чтобы помочь Аболсу? Пригласило священника, чтобы освятить раздевалку? Это несерьёзно. Когда главному тренеру некем играть, вопросы должны быть к нему? Я так не думаю.



— Почему Никита Филатов так плохо стартовал? Куда он может перейти до дедлайна?

— Прежде всего причина в здоровье. Насколько я понимаю, несколько матчей Филатов провёл с недолеченной травмой. Отсюда и невыразительная игра. А о переходе в какой-либо клуб в дедлайн говорить слишком рано. Это будет зависеть от формы Никиты в декабре, а сегодня на дворе только конец сентября.

— Кто может сменить Анвара Гатиятулина в «Тракторе»?

— Я не сторонник отставки Гатиятулина. Верю, что он сможет выправить ситуацию. Но если рассуждать гипотетически, то я вижу очевидного кандидата. Это Андрей Разин. В Тольятти, насколько мне известно, его не будет. А вот в «Тракторе» эту кандидатуру могут пролоббировать. Не секрет, что руководство челябинского клуба имеет магнитогорский бэкграунд. А чья легенда Разин? Правильно, «Магнитки». Так что его появлению в «Тракторе» я не удивлюсь.

«Трактор» не для бездорожья. Почему Челябинск остался без философии? Кто виноват: Гатиятулин или руководство? Проблемы «Трактора» в продвинутой статистике.

«В следующем сезоне КХЛ сократится, Жердеву будет сложно найти работу»

— Как обстоят дела с Полашеком? Не дело, чтобы легионера сажали на лавку ради профилактики.

— Возможно, конечно, Зубов выпустит его на СКА, но только для того, чтобы показать, насколько чешский легионер не готов играть на высоком уровне. Нечто похожее недавно проделывал с Лемтюговым главный тренер «Авангарда». Не могу сказать, будут ли в ближайшее время кадровые решения по Полашеку, но знаю, что на днях он долго общался один на один с Зубовым. Адам заявил главному тренеру «Сибири», что морально не готов играть и ему надо дать время. Интересно, от зарплаты на этот период он тоже готов отказаться?



— Не кажется ли вам, что рижское «Динамо» пора гнать из лиги? Самый бессмысленный клуб на сегодняшний день.

— Мне бы этого не хотелось, но объективно говоря, рижское «Динамо» — самый слабый иностранный клуб по всем показателям. Это касается и спортивных результатов, и посещаемости, которая обрушилась в последние голы. От того «Динамо», которое на заре КХЛ было локомотивом лиги, не осталось и следа.



— Николай Жердев перешёл в рижское «Динамо». Дальше только ВХЛ?

— Здесь и сейчас я бы так не стал говорить. Всё-таки рижское «Динамо» — это не только последняя команда лиги, но и клуб, который базируется в красивом европейском городе. Думаю, Жердев выбрал этот вариант во многом из-за условий жизни. У него был вариант и с «Ладой», но куда бы вы поехали, если бы стоял выбор между Ригой и Тольятти? А вот если Николай и на этот раз себя не проявит, в следующем году он может и не найти работу. Исключение трёх клубов серьёзно повысит конкуренцию.

От НХЛ до рижского «Динамо». Как Жердев скатился до последнего клуба КХЛ За ним следил частный детектив в Коламбусе, а в России в нём разочаровались многие тренеры.

— Кто на данный момент является самым интересным игроком на рынке свободных агентов?

— На месте менеджеров клубов КХЛ я бы присмотрелся к Николаю Белову. Он не смог подписать полноценный контракт с «Флоридой», тем самым пойдя по стопам Юрия Александрова, Рената Мамашева и Михаила Григорьева. Белов – один из ведущих защитников «Трактора» образца прошлого сезона. На мой взгляд, именно его и Владимира Денисова во многом и не хватает челябинцам. Непонятно где сейчас находится Никита Никитин, но если он готов играть в России, то, безусловно, усилит любой клуб средней руки. Свободны опытные центры Александр Мерескин и Михаил Юньков. Закрыть третье-четвёртое звено они по-прежнему способны. Я бы ещё отметил Павла Медведева – ещё вполне молодого форварда, на котором рано ставить крест.



— Не кажется ли вам, что сокращение КХЛ на три российских клуба поспособствует поднятию среднего уровня в лиге?

— Я в этом убеждён. Уже сейчас на рынке свободных агентов есть приличные хоккеисты. И я говорю не о проблемных игроках и ветеранах вроде Андрея Первышина. Со следующего сезона борьба за места в клубах КХЛ только обострится. В связи с грядущим сокращением я бы поднял ещё одну важную тему. Если Высшая лига пополнится, скажем, «Ладой» и «Югрой» или хотя бы одним из этих клубов, её уровень заметно возрастёт. Вторая по силе лига страны, где уже выступает «Кузня», получит больше внимания. Это нормальная ситуация для Европы, где та же Аллсвенскан не особо уступает элитной лиге Швеции.

Если Высшая лига пополнится «Ладой» или «Югрой», она получит больше внимания.

«Авангарду» нужен центр вместо Сундстрёма, но Шалаеву стоит присмотреться к Атанасью»

— Как вы считаете, ссылка Алексея Береглазова в фарм-клуб значит, что он в скором времени вернётся в КХЛ?

— Не могу залезть в голову к Алексею, но почти уверен, что он не сдастся при первой же преграде. Изначально было понятно, что в такой команде, как «Рейнджерс», он не может сходу стать крепким игроком основы. У Береглазова есть проблемы с катанием, у него почти нет международного опыта. Это защитник, которому будет полезно немного поиграть в АХЛ.



— Каковы шансы «Магнитки» в следующее межсезонье вернуть своих воспитанников Каменева, Апалькова и Бывальцева?

— Совсем другая, нежели у Береглазова, ситуация у Владислава Каменева. Обкатку в фарм-клубе он уже прошёл, где неплохо себя зарекомендовал. Я ожидал, что в этом сезоне Каменев и Свечников пробьются в НХЛ, но пока у проспекта «Детройта» шансы гораздо выше. Так что если Влад не попадёт в основу «Предаторз», надо всерьёз задуматься о возвращении домой. Бывальцев неплохо смотрится в «Амуре», но не думаю, что он поможет «Магнитке». А вот Апалькова Величкин обхаживает давно, да только контракт с «Локомотивом» у Даниила действует до 2019 года. Шансы на возвращение в Магнитогорск минимальны.

— Есть ли какая-то инсайдерская информация из стана «Торпедо»?

— Никак не может вернуться в строй Ян Муршак. Есть вероятность, что руководство «Торпедо» в скором времени подыщет ему замену. Имеется даже кандидат на замену словенцу. Это форвард-легионер, выступающий на данный момент в одном из восточных клубов.



— Как вы думаете, почему Зарипов отказался от некоторых контрактов в НХЛ? Ведь он может остаться совсем без работы.

— Полагаю, что дело не только в деньгах. Хотя смехотворная зарплата называется главной причиной, почему Зарипов пока не подписывает контракт. Дело ведь ещё и в том, что никогда не игравшему в НХЛ ветерану нужна подходящая команда. С местом в ведущих звеньях и более-менее комбинационным стилем. Приоритетным вариантом для Даниса является вариант с «Питтсбургом», но должно многое сойтись, чтобы он присоединился к Малкину.



— Владимир Шалаев способен побороться за Андреаса Атанасью?

— У «Авангарда» надолго выбыл Сундстрём. Уже было объявлено, что омичи будут искать ему замену. Сундстрём – центр, Атанасью – крайний форвард. Казалось бы, это не то, что нужно сибирякам. Но я бы на месте Шалаева всё-таки обратил внимание на реактивного грека. Учитывая, что в этом сезоне выпадают Пережогин и особенно Лемтюгов, «Авангарду» не помешает вингер в топ-6. Ситуация по Атанасью должна разрешиться к началу октября. Если он не подпишется с «Детройтом», то продолжит карьеру в КХЛ.

«Пусть Плэтт поиграет в Учалах, а Скотт съездит в Курган. Это не будет политикой двойных стандартов»

— Что сказал Константин Окулов своему агенту, когда поехал играть в ВХЛ?

— А что он может сказать? Не агент Окулова виноват в случившемся. Его руки были связаны точно так же, как и у всех участников этой сделки. «Сибирь», Окулова и его представителей поставили перед фактом. Ну а то, что Константин отправился в фарм-клуб, – это хоть и возмутительно, но вполне прогнозируемо. Когда состав переполнен, а у тебя двусторонний контракт, в любой момент будь готов к поездке в Учалы.

Лемтюгов, Коршков и ещё 7 игроков, которых нужно отправить в ВХЛ Некоторым клубам можно расстаться с иностранцами.

— Зачем СКА нужны легионеры? Это ведь базовый клуб сборной. Получается, что они наигрывают себе соперников.

— Мне тоже это непонятно. СКА – базовый клуб сборной России, а там не первый сезон основным вратарём является Микко Коскинен. Только в этом году Игорь Шестёркин его понемногу стал вытеснять из состава. Давайте быть честными: если вы так хотите победы сборной России на Олимпиаде, то отказывайтесь от легионеров! Что мы будем делать, когда наша сборная в финале, а не дай бог в четвертьфинале, проиграет финнам с Коскиненом в воротах и Коскирантой в нападении? Кому предъявлять претензии в таком случае? Пусть СКА откажется от финнов.



Такая же ситуация с ЦСКА. Почему в фарм-клуб отравляют Окулова и Светлакова, которые в прошлом сезоне вызывались в сборную России, а не Плэтта и Скотта? Как по статистике, так и по игре они им явно уступают. У иностранцев односторонние контракты и при командировке в фарм-клуб они окажутся в списке отказов? О'кей. Если кто-то их возьмёт – вы расчистите места для кандидатов в сборную России. Если нет – пусть Плэтт поиграет в Учалах, а Скотт съездит в Курган! Это не будет политикой двойных стандартов. Вы же возвращаете наших ребят из НХЛ, выполняя государственную задачу. Но почему тогда у ЦСКА не чисто русский состав?

«Знарок пилит сук, на котором сидит». Итоги прямого эфира Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей «Чемпионата».

«Когда говорят о самом дорогом 11-м месте применительно к ЦСКА – это передёргивание»

— Когда спадёт такая плотность в Восточной конференции?

— Очевидно, что когда пойдут матчи между конкурентами. Сегодня команды Восточной конференции зачастую синхронно набирают и теряют очки. Взять «Авангард» и «Сибирь». И те, и другие обыграли «Локомотив», но проиграли московскому «Динамо», причём с одинаковым счётом – 0:1. Когда участятся так называемые игры за шесть очков, тогда и разрыв в таблице примет привычный вид.



— Считаете ли вы, что на Востоке сформировалась девятка претендентов на плей-офф?

— Я всё-таки жду, что начнут подъём по турнирной таблице «Адмирал» и «Трактор». У этих клубов есть потенциал исправить своё нынешнее положение. Челябинцы показали неплохую игру с «Ак Барсом», большинство в исполнении тройки легионеров – это грозное оружие в руках Гатиятулина. Так что я бы отметил обойму из 11 команд, а вот «Амур», «Лада» и «Югра» вряд ли смогут побороться за плей-офф. Впрочем, тут ничего нового.

Что мы будем делать, когда наша сборная проиграет финнам с Коскиненом в воротах и Коскирантой в нападении?

— Доработает ли Игорь Никитин в ЦСКА до конца чемпионата?

— Не сомневаюсь. Дмитрию Квартальнову дали три сезона. Правда, каждый год он выигрывал регулярный чемпионат, что становилось для него подушкой безопасности. В случае с Никитиным я бы обратил внимание, что контракты с большинством игроком ЦСКА подписываются на три года. Так что вряд ли глобальные выводы будут сделаны уже после первого сезона. И уж точно никто не будет рубить с плеча в разгар «регулярки». То, что наши коллеги начали говорить о самом дорогом 11-м месте в истории КХЛ, – это передёргивание. ЦСКА провёл меньше матчей, чем конкуренты, и проиграл всего два матча подряд. Это небольшой сбой, связанный в том числе с перелётом из Владивостока в Хельсинки, но не глобальный кризис.

Расхлёбывать кашу будет Дунга? «Спартак» предлагает 7 миллионов в год камерунцу Мбиа, «Ювентус» заплатил 20 миллионов за Морату — в обзоре главных событий дня.

— Есть ли в этом сезоне реальные конкуренты у московских и питерских «армейцев»?

— Я бы по-другому поставил вопрос. Не у питерских и московских «армейцев», а только у СКА. На сегодняшний день есть команда Знарка и все остальные. ЦСКА находится в стадии перестройки. Болезнь роста присутствует и у «Салавата Юлаева». Пока ещё притираются друг к другу игроки «Авангарда» и Андрей Скабелка. Так что у СКА конкурентов пока нет. А вот за спинами у чемпионов целая группа команд, в том числе «Ак Барс».