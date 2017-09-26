Прогноз на сезон НХЛ. Центральный дивизион: Радулов и «Даллас» — номер один

«Виннипег Джетс»

Ключевые приобретения: в. Мэйсон, з. Куликов, н. Хендрикс.



Ключевые потери: в. Павелец, з. Постма, н. Торберн.



«Реактивщики» надеются на долгожданный шаг вперёд и уверенное попадание в плей-офф, но сделать это в столь сильном дивизионе, как Центральный, будет непросто. «Виннипег» обладает неплохим потенциалом в защитной линии, которая пока никак не может выйти на максимум своей продуктивности. Колючий ветеран Бафлин, готовый проводить на льду огромное количество времени Троуба, великан Майерс, универсалы Энстрём и Куликов – каждый из них весьма неплох при отдельном рассмотрении, но ансамбль целиком пока никак не заиграет. Присутствует и некоторая неуверенность во вратарской линии, где в компанию к недорогим, но нестабильным Хатчинсону и Хеллебайку был куплен опытный Стив Мэйсон.

Лучший сценарий: когда у вас есть такие форварды, как Патрик Лайне, Марк Шайфли и Блейк Уилер, то недостатка в результативности команда испытывать не должна. Лайне вполне по силам побороться за «Мориса Ришара», а Шайфли наверняка вновь будет близок к лидерам по набранным очкам. Если добавить к этой компании таких крепких нападающих, как Брайан Литтл и Мэтью Перро, то будет окончательно ясно, что в атаке «Джетс» может многое. Именно за счёт нападения «Виннипег» может компенсировать недостатки в обороне и среди голкиперов.



Худший сценарий: вратарские ляпы могут свести на нет все старания форвардов, и отсутствие явного первого номера среди трёх стражей ворот явно не является плюсом для «Джетс». Приглашённый Мэйсон продемонстрировал в прошлом году лишь 90,8% отражённых бросков, что слишком мало для стартового голкипера. Под серьёзным давлением будет и Дмитрий Куликов, которого «реактивщики» подписали на солидные деньги после крайне неудачного сезона – в случае неудачи его карьера рискует пойти вниз. Наконец, под сомнение может быть поставлен и уровень главного тренера Пола Мориса, с которым команда попала в плей-офф лишь один раз за три сезона.



Прогноз: 6-е место в дивизионе. Слишком сильны соперники, чтобы «Виннипег» мог претендовать на плей-офф без хорошего вратаря.

«Колорадо Эвеланш»

Ключевые приобретения: в. Бернье, н. Якупов, н. Уилсон, н. Керфут.



Ключевые потери: н. Григоренко, з. Бошемен, в. Пикар, з. Уиркош.



После исторически плохого сезона «лавины» отчаянно ищут хоть какие-то признаки улучшения. Увы, но никаких серьёзных перемен в положении прославленного клуба пока не предвидится: с таким набором хоккеистов «Эвеланш» не сможет на равных конкурировать в своём дивизионе. При этом у генерального менеджера клуба Джо Сакика есть на руках два потрясающих актива – это форварды Мэтт Дюшейн и Габриэль Ландеског. Оба находятся в расцвете лет, оба на действующих контрактах, однако найти подходящий вариант обмена Сакик или не может, или не хочет.



Лучший сценарий: если будет не так, как в прошлом году, то «Колорадо» можно будет поздравлять с успехом. Попадание в плей-офф пока кажется недостижимым, так что лучшим вариантом для «лавин» будет отсутствие индивидуальных провалов. Семён Варламов должен вернуться на прежний уровень и избежать травм, Наиль Якупов – реализовать хотя бы часть своего потенциала, Натан Макиннон – показать игру, достойную высокого выбора на драфте, а молодёжь типа Тайсона Джоста – не тушеваться быть на виду.



Худший сценарий: дно кризиса вроде бы уже найдено, но оно вполне может уйти под уклон. Если провалятся все летние приобретения, Варламов снова повредит больной пах, а Дюшейн будет хандрить, «Колорадо» в состоянии обогнать «Вегас» по уровню общей безнадёжности.



Прогноз: 7-е место в дивизионе. Варламов вернётся после операции, но худшая защита в лиге не позволит Семёну «воровать» победы.

«Сент-Луис Блюз»

Ключевые приобретения: н. Б. Шенн, н. Торберн, н. Беннетт.



Ключевые потери: н. Перрон, н. Лехтеря, н. Риверс, н. Якупов.



У «блюзменов» всё в порядке с глубиной состава в линии атаки: приобретение Брейдена Шенна, способного забивать по 30 голов за сезон, должно снять излишнее давление с Тарасенко и Шварца. Если Робби Фаббри сможет избежать травм, то эффективность нападения будет ещё выше, а вот с поддержкой от защитного корпуса намечаются явные трудности. Уход Шаттенкирка усугубил неожиданную проблему при игре в большинстве, которая стала одной из главных причин поражения в плей-офф от «Нэшвилла».



Лучший сценарий: главный тренер Майк Йео явно тяготился «ученичеством» у Кена Хичкока, которое было ему навязано в начале прошлого сезона. После того как Хичкок был уволен, а Йео стал главным, «Сент-Луис» одержал 22 победы в 32 матчах. При помощи Мартина Бродо засверкала новыми красками игра голкипера Джейка Аллена, и если всё это сохранится в предстоящем сезоне, то на игру «Блюз» будет просто приятно смотреть. В случае если Шенн сыграется с Тарасенко, то россиянину по силам добраться до отметки в 50 голов за сезон, а потенциал Барбашёва и Клима Костина даёт возможность варьировать состав и не зависеть от травм.



Худший сценарий: забивать должен ещё кто-то, кроме Тарасенко. Отсутствие поддержки российскому снайперу и неуверенные действия Аллена на последнем рубеже могут разрушить все положительные тенденции.



Прогноз: 4-е место в дивизионе. Не без нервотрёпки, но «Сент-Луис» попадёт в плей-офф с позиции «уайлд-кард».

Прогноз на сезон НХЛ. Тихоокеанский дивизион: Шипачёв не поможет «Вегасу»? Но это не главное. На Западе будет неспокойно: ураган Коннор заставит пойти дождь даже в пустыне.

«Чикаго Блэкхоукс»

Ключевые приобретения: н. Боума, в. Форсберг, з. К. Мёрфи, н. Саад, н. Шарп, н. Уингелс.



Ключевые потери: н. Панарин, з. Ван Римсдайк, з. Яльмарссон, з. Одуйя, н. Госса, з. Кэмпбелл, в Дарлинг.



После прошлогоднего разочарования «Чикаго» пытается вернуться на победную тропу, но потолок зарплат диктует свои условия. «Чёрные ястребы» потеряли в межсезонье четырёх защитников основного состава, и из прежних оборонцев-аксакалов остались только Данкан Кит и Брент Сибрук. Образовавшиеся дыры пришлось латать за счёт внутренних резервов, и такие серьёзные перемены вряд ли пройдут бесследно. В нападении у «Блэкхоукс» есть два отличных звена, а основную головную боль может доставить несыгранная спецбригада меньшинства.



Лучший сценарий: гений генменеджера «Чикаго» Стэна Боумэна может сработать и на этот раз. Если Саад будет результативен и полезен, если Шарп сможет вернуться на свой прежний уровень, если Коннор Мёрфи превзойдёт ушедшего Яльмарссона, то «ястребы» не только не потеряют, но станут ещё сильнее.

Худший сценарий: каждая хоккейная империя когда-то рушится, ярким свидетельством чему стал недавний провал «Лос-Анджелеса». Тэйвз и Кейн будут в порядке, но без должной поддержки не смогут вынести весь груз на своих плечах. Кит, Сибрук и вратарь Кроуфорд уже перешагнули 30-летний рубеж, и их продуктивность продолжит падать. Защитники Кемпны, Рутта, Розсивал и Форслинг могли быть неплохи в третьей-четвёртой парах, но теперь кому-то из них предстоит играть во второй, что может быть чревато сюрпризами.



Прогноз: 3-е место в дивизионе. Пропуск в плей-офф будет добыт без особых трудностей, ведь у «Чикаго» есть ещё и такой актив, как бесподобный парень за скамейкой.

«Миннесота Уайлд»

Ключевые приобретения: н. Каллен, н. Эннис, н. М. Фолиньо, з. Куинси, з. Р. Мёрфи.



Ключевые потери: з. Сканделла, н. Поминвилль, н. Ганзал, н. Хаула, з. Фолин, в. Кемпер.



Драфт расширения потребовал от «Миннесоты» некоторых корректировок в обороне, а главной потерей стал уход Марко Сканделлы в «Баффало». Однако главная сила «Уайлд» — глубина состава в линии нападения – осталась на прежнем уровне, хотя миграция хоккеистов была достаточно приличной.



Лучший сценарий: Микко Койву, Микаэль Гранлунд и Джейсон Цукер образуют одну из лучших «двусторонних» троек в лиге. При поддержке опытных Паризе и Эрика Стаала нападение «Миннесоты» может быть очень гибким, меняя тактику под любого соперник, а утвердившийся в роли стартёра Деван Дубник готов вновь идти на приступ статистических вершин.



Худший сценарий: глубина и гибкость – вещи хорошие, но снайпера, способного забить хотя бы 30 голов за сезон, у «Миннесоты» нет. За счёт трудолюбия и дисциплины можно добиться многого, но когда будет необходим яркий лидер, у «дикарей» может возникнуть неразбериха. Не случайно в стане «Уайлд» постоянно посматривают в сторону Кирилла Капризова.



Прогноз: 5-е место в дивизионе. «Миннесота» вполне может забрать себе одну из двух кубковых «уайлд-кард», поскольку представительство Центрального дивизиона в плей-офф должно быть максимальным. Но обойти «Даллас», «Нэшвилл» и «Сент-Луис» будет нереально, а «Чикаго» своего не отдаст.

«Нэшвилл Предаторз»

Ключевые приобретения: з. Емелин, н. Бонино, н. Хартнелл.



Ключевые потери: н. Фишер, н. Уилсон, н. Нил.



Прошлогодние финалисты Кубка Стэнли провели несколько интересных сделок, которые призваны улучшить положение «Нэшвилла» в регулярном чемпионате (не забудем, что в плей-офф «хищники» вышли с последнего, 16-го места в лиге). Выход на пенсию 37-летнего Фишера и потеря Джеймса Нила на драфте расширения не были неожиданностью для клуба. Подписание Емелина добавит мощи и без того прекрасной обороне, а о пользе универсала Бонино лучше всего говорят последние результаты «Питтсбурга». Арвидссон и Джохансен подписали с клубом новые контракты, так что «жёлтые» должны весьма уверенно пройти длинную дистанцию «регулярки».



Лучший сценарий: «Нэшвилл» готов к борьбе за кубок Стэнли уже сейчас. Звёзды обороны Суббэн, Йози и Экхольм, надёжный вратарь Ринне, стабильные форварды Джохансен, Арвидссон и Форсберг – весь механизм «Предаторз» отлажен и работает без сбоев. В линии атаки взаимозаменяемы практически все, что делает «хищников» неуязвимыми перед травмами.



Худший сценарий: один из ведущих защитников клуба Райан Эллис сможет вернуться на лёд только к новому году. Нельзя сказать, что это сильно усложнит жизнь «Нэшвиллу», но в случае травм других лидеров прежняя уверенность может быстро испариться.



Прогноз: 2-е место в дивизионе, но «регулярка» для «Нэшвилла» — не главное.

«Мы хотели отрезать Торторелле голову коньком». Эвери – о мучениях Бугара Лучший тренер года или психованный профан, виновный в смерти Бугара? Джон Торторелла глазами своего бывшего игрока.

«Даллас Старз»

Ключевые приобретения: н. Радулов, в. Бишоп, н. Ганзал, з. Мето.



Ключевые потери: в. Ниеми, н. Шарп, н. Гемски

Генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл проделал отменную работу, превратив заскучавший клуб из середняка в одного из фаворитов. Нилл пригласил на пост главного тренера бывшего триумфатора Кена Хичкока, с которым 18 лет назад «Даллас» выигрывал Кубок Стэнли, а чтобы ветерану комфортней работалось, прикупил несколько весьма солидных хоккеистов. Защитник Марк Мето до сих пор вызывает зависть у всей лиги, Александр Радулов, несмотря на немолодой возраст, полон эмоций и энергии, а о важности такой персоны, как голкипер Бен Бишоп, говорить излишне.



Лучший сценарий: проблем с попаданием в плей-офф у «Старз» быть не должно, но уровень ожидания может оказаться слишком высоким и оказывать ненужное давление. «Далласу» по силам выиграть дивизион, а Бенн, Радулов и Бишоп могут показать очень хорошую личную статистику – особенно если Хичкок захочет сыграть на контрасте по сравнению со схемами Линди Раффа.



Худший сценарий: «Даллас» силён, но и соперники по дивизиону у техасцев очень серьёзные. Хуже, чем 79-очковый сезон с Раффом, уже вряд ли будет, но приверженность обороне способна сделать из яркой на бумаге команды унылый коллектив, добивающийся преимущества в одну шайбу.



Прогноз: 1-е место в дивизионе. «Даллас» станет первым в своей подгруппе, Бенн и Сегин будут в десятке лучших бомбардиров, а Радулов будет тем же, каким его видели в «Монреале».