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Текст: Роман Соловьёв
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: как накажут Захарчука за разбитое лицо Будкина?

Защитнику «Ак Барса» грозит длительная дисквалификация, грязным ударом он разбил лицо сопернику.
26 сентября 2017, вторник. 22:00 Хоккей

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«Автомобилист» прервал серию побед «Нефтехимика»

На седьмой минуте матча Дуайт Кинг забросил свою первую шайбу в КХЛ. Екатеринбуржцы лидировали в счёте на протяжении всего матча, но за четыре минуты до конца третьего периода Чед Ро сделал дубль, сравняв счёт – 3:3. В овертайме команды обменялись опасными атаками, а всё решила серия буллитов, в которой сильнее были хозяева – 3:1. «Нефтехимик» прервал свою пятиматчевую победную серию.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2017, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
4 : 3 1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Кинг (Бек) – 06:35 (5x5), 2:0 – Михнов (Гареев) – 21:30 (5x5), 2:1 – Ро (Ганзл) – 26:29 (5x4), 3:1 – Мегалинский (Крикунов) – 43:49 (5x5), 3:2 – Якимов (Здунов, Брынцев) – 47:10 (5x5), 3:3 – Ро (Пиганович, Ганзл) – 56:19 (5x5), 4:3 – Крикунов – 65:00 ( ПБ)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Магнитка» не использовала удаление Захарчука и проиграла «Ак Барсу»

Магнитогорский «Металлург» продолжает не слишком удачное выступление в нынешнем сезоне. На сей раз «сталевары» уступили «Ак Барсу». В конце второго периода Владимир Ткачёв замкнул отличную передачу Михаила Сидорова, а в третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Самый обсуждаемый эпизод матча случился в середине второго периода. Защитник Степан Захарчук получил удаление до конца игры за грубый силовой приём на Александре Будкине. Теперь защитнику казанцев грозит длительная дисквалификация.

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КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2017, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1 : 2 0:0, 0:1, 1:1
Ак Барс
Казань
0:1 – Ткачёв (Сидоров) – 39:21 (5x5), 1:1 – Коварж (Мозякин, Терещенко) – 48:33 (5x5), 1:2 – Попов (Глухов, Батыршин) – 49:03 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Первая шайба Шипина в КХЛ помогла «Трактору» обыграть «Салават»

«Салават Юлаев» уверенно начал этот матч, поведя к 24-й минуте встречи со счётом 2:0 после голов Хартикайнена и Кеммпайнена. Но челябинцы смогли переломить ход матча. Сначала отличился Максим Шипин, для которого эта шайба стала первой в КХЛ, а затем сказал своё слово Александр Шаров. В начале третьего периода «Трактор» успешно реализовал выход «3 в 1», автором победной шайбы стал Максим Якуценя.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2017, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
3 : 2 0:1, 2:1, 1:0
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Хартикайнен (Ларсен, Фёдоров) – 11:06 (5x4), 0:2 – Кемппайнен (Хартикайнен, Умарк) – 23:56 (5x5), 1:2 – Шипин (Бородкин) – 24:17 (5x5), 2:2 – Шаров (Бородкин, Мамаев) – 28:06 (5x5), 3:2 – Якуценя (Йюнге, Щехура) – 43:37 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Лада» прервала серию поражений

В состав тольяттинской «Ладе» в матче с «Сочи» смогли попасть Никита Филатов и Иржи Новотны, пропустившие последние несколько матчей из-за травм. Тольяттинцы открыли счёт после броска Алексея Мастрюкова, однако затем «Сочи» смог ответить шайбой Энеруда. Игра перешла в овертайме, где Кирилл Капустин забросил свою первую шайбу за «Ладу» и помог команде прервать серию неудач, которая насчитывала 10 матчей.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2017, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
2 : 1 1:0, 0:1, 0:0, 1:0
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Мастрюков (Скороходов, Нестеров) – 14:27 (5x5), 1:1 – Энеруд (Уэллман, Хохлов) – 33:04 (5x4), 2:1 – Капустин (Филатов, Гуркин) – 61:00 (3x3)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Да Коста может стать игроком «Авангарда»

Как стало известно «Чемпионату», омский «Авангард» заинтересован в приглашении французского нападающего Стефана Да Косты. Игроком заинтересовались после того, как стало известно о тяжёлой травме форварда «Авангарда» Юхана Сундстрёма, выбывшего как минимум до января.

28-летний Да Коста не сыграл в Континентальной хоккейной лиге 250 матчей и не является свободным агентом. Права на форварда принадлежат московскому ЦСКА. Да Коста провёл в составе ЦСКА 133 встречи, записав на свой счёт 124 (61+63) результативных балла.

Коларжа дисквалифицировали на пять матчей, Зогорну – на три

СДК КХЛ после матча «Спартак» — «Амур» принял решение дисквалифицировать двух игроков хабаровского клуба. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК «Амур» Яна Коларжа наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею), а также дисквалифицировать его на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу.

Кроме этого СДК КХЛ принял решение оставить без изменений наложенное на нападающего Томаша Зогорну наказание по Правилу 562 (Игроки, покидающие скамейку для оштрафованных игроков или скамейку для игроков), а также дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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