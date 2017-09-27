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Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

СКА проиграет первый матч в сезоне. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

Как не поставить на «Сибирь» в таком матче? Серия СКА закончится.
27 сентября 2017, среда. 08:00 Хоккей

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов в очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ прогнозирует первое поражение в сезоне питерского СКА и дальнейшее падение рижского «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
Динамо Мн
Минск

Можно, конечно, найти здесь интригу в том, что Скабелка играет против команды из своей родной страны. Но на самом деле её здесь не так уж и много. Андрей Владимирович не работал в Минске, а «Динамо», скорее, раздражитель для Андрея Стася, но не для главного тренера омичей. Минчане сейчас не соперник для «Авангарда». «Ястребы» не реализовали массу моментов в игре с их московскими одноклубниками. Слишком Скабелка заигрался в ротацию. Если он правильно подберёт сочетания, а игроки реализуют свои моменты, то «Авангард» выиграет.

Прогноз: «Авангард» выиграет в основное время.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Динамо М
Москва

Москвичи играют очень надёжно с любым вратарём, будь то Бочаров или Ерёменко. Да, они не много забивают, но даже одной шайбы порой хватает для победы. Думаю, что с нынешней обороной «Югры» они забросят намного больше. Помимо победы гостей у меня есть ещё одна ставка. После этой игры вполне может состояться отставка Игоря Захаркина, потому что новые приобретения пока никак не помогают «мамонтам» выбраться из болота.

Прогноз: победа «Динамо» в основное время.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Локомотив
Ярославль

Обе команды много пропускают и играют не очень организованно. Но если «Барыс» пропускал от «Динамо» и СКА – лидеров Запада, то «Локомотив» даже в матче с таким середняком, как «Сибирь», безобразно сыграл в обороне. Думаю, что ярославцы потерпят третье поражение подряд. Что-то нужно делать Кудашову. Встряска наверняка произойдёт, но уже в домашней серии.

Прогноз: победа «Барыса» в основное время.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Амур
Хабаровск

У Хабаровчан уже восемь поражений подряд. Невыразительно смотрится Юха Метсола, который, по сути, является главной надеждой команды Мартемьянова. В то же время Гудачек в полном порядке, а «Северсталь» заканчивает последние матчи в свою пользу. Так что словак устроит ещё одно «Гуда-шоу», и победа в этой встрече останется за череповчанами.

Прогноз: победа «Северстали» в основное время.

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КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Адмирал
Владивосток

Главный аутсайдер Запада и всей лиги потерпит очередное поражение. На сей раз оно будет от команды, которая также находится в нижней части турнирной таблицы. Но «Адмирал» — это более организованный и мастеровитый коллектив, даже несмотря на то что в рижское «Динамо» перешли Жердев и Салмела. Всё равно «дальневосточники» выглядят солиднее. Они и победят в овертайме.

Прогноз: победа «Адмирала» в дополнительное время.

От НХЛ до рижского «Динамо». Как Жердев скатился до последнего клуба КХЛ
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КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 20:00 МСК
Слован
Братислава
Витязь
Московская область

Подольчане у себя дома одержали победу над командой Милоша Ржиги со счётом 4:0. Но «Слован» возьмёт реванш. То, как подопечные Ржиги смотрелись в матче с ЦСКА, не может не вселять оптимизм. Словаки играли очень цепко и боевито.

Прогноз: победа «Слована» в основное время.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
СКА
Санкт-Петербург

Это будет самый противоречивый прогноз. СКА проиграет «Сибири». Они потерпят поражение из-за самоуспокоенности, расслабленности и веры в свою непобедимость. А в Новосибирске умеют гнать свою команду вперёд. Трибуны смогут задавить даже чемпиона. А сама «Сибирь» находится на эмоциональном подъёме после волевой победы над «Локомотивом». Так что в этой игре состоится первое поражение СКА в сезоне.

Прогноз: победа «Сибири».

«Пусть СКА откажется от финнов, а Плэтт и Скотт поедут в Курган!»
Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей «Чемпионата».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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