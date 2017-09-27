Прогноз НХЛ. Атлантический дивизион: Кучеров не захочет сбежать из «Тампы»

Прогноз на сезон НХЛ. Тихоокеанский дивизион: Шипачёв не поможет «Вегасу»? Но это не главное. На Западе будет неспокойно: ураган Коннор заставит пойти дождь даже в пустыне.

Прогноз на сезон НХЛ. Центральный дивизион: Радулов и «Даллас» — номер один «Зелёные» из Техаса уже способны на многое.

«Монреаль Канадиенс»

Ключевые потери: н. Радулов, з. Марков, з. Емелин, з. Больё, з. Нестеров, з. Сергачёв, н. Флинн.

Ключевые приобретения: н. Друен, з. Алзнер, з. Шлемко, н. Гемски, з. Штрайт, н. Холланд.

Два титула победителя дивизиона, завоёванные «канадцами» за три последних сезона, должны были бы внушать оптимизм, но состав «Монреаля» поредел по всем направлениям. Генеральному менеджеру клуба Марку Бержевену удалось создать достаточно талантливый и боеспособный коллектив, но на марафонской дистанции команде может не хватить глубины. В атаке некому поддержать Пачьоретти, Гальченюка, Галлахера и Друена, а в защите могут начаться проблемы уже за пределами первой пары. Вместе с тем у «Монреаля» есть один из лучших вратарей в лиге Кэри Прайс, чья вдохновенная игра способна на некоторых отрезках дистанции нивелировать все возможные недостатки «Канадиенс».

Лучший сценарий: Прайс снова станет кошмаром для нападающих соперника, Ши Уэбер регулярно будет наводить ужас в большинстве своим щелчком, ну а Джонатан Друен успешно подтвердит статус главной молодой франкоязычной звезды. Кроме этого, многое зависит от игры Гальченюка, которому мешают до конца раскрыться постоянные переводы с фланга в центр.

Худший сценарий: на Друена обращена вся надежда и всё внимание, и если талантливый франкофон не заиграет на должном уровне, «Монреаль» ждёт очень серьёзная «болтанка». Если же что-то случится и с Кэри Прайсом, сезон можно будет заканчивать досрочно, поскольку попадание в плей-офф в этом случае «канадцам» явно не грозит.

Прогноз: 3-е место в дивизионе. Таланта у «Канадиенс» хватит, чтобы обеспечить кубковую путёвку, но второй подряд титул победителя Атлантики окажется слишком сложной задачей.

«Оттава Сенаторз»

Ключевые приобретения: з. Одуйя, н. Томпсон.

Ключевые потери: з. Мето, н. Сталберг, н. Уингелс.

Прошлогодний выход в финал Восточной конференции был достаточно неожиданным, и нынешнее выступление «Сенаторз» будет оцениваться уже по новым стандартам. Ключевых фигур в составе «Оттавы» две: это один из лучших защитников лиги Эрик Карлссон и вратарь Крейг Андерсон. Швед в июне перенёс операцию на порванном сухожилии левой ноги и продолжает восстанавливаться, начав тренировки лишь несколько дней назад. Возможно, к стартовому матчу Карлссон ещё не будет стопроцентно готов, но нет сомнений, что он будет претендовать на третий в карьере «Норрис Трофи». Что же касается Андерсона, то он очень уверенно себя чувствовал в игровой системе тренера Ги Буше, но его карьера полна регулярных взлётов и падений. По логике сейчас пришло время некоторого спада, что может не лучшим образом отразиться на результатах.

Лучший сценарий: «Оттава» была Золушкой в плей-офф, дойдя до финала Востока, где проиграла будущему обладателю кубка Стэнли лишь в овертайме седьмого матча. Если будет здоров Андерсон, а Карлссон наберёт боевую форму, то прошлогодний успех «сенаторы» вполне могут повторить, тем более что в нападении у команды есть кулак из крепких форвардов.

Худший сценарий: Ги Буше известен своей приверженностью к защитному стилю, который соперники уже хорошо изучили. Во время работы в «Тампе» специалист вывел команду в финал Востока в первом сезоне, во втором команда набрала на 20 очков меньше, а в третьем тренер был уволен. 2,51 гола в среднем за матч – это 22-е место по результативности в лиге, и если голкиперы будут выручать чуть меньше, то «Оттаве» придётся считать каждый балл, надеясь попасть в кубковую зону.

Прогноз: 4-е место в дивизионе. «Оттава» будет очень близка к тому, чтобы попасть в плей-офф, но до «уайлд-кард» ей не хватит нескольких очков.

«Бостон Брюинз»

Ключевые приобретения: з. Постма.

Ключевые потери: з. Колин Миллер, н. Мур, з. Морроу.

В прошлом сезоне «Бостон» не без проблем пробился в число кубковых команд и уступил в первом же раунде «Оттаве». Никаких серьёзных приобретений за лето сделано не было – ключевой задачей для руководства был новый контракт для Давида Пастрняка, который, не без труда, но был подписан. Трудно предположить, что команда, у которой нет глубины в атаке и много стареющих ветеранов, способна на существенное улучшение своих позиций.

Лучший сценарий: Маршан в прошлом году был чудесно хорош, Пастрняк установил планку будущей звезды, а Бержерон остался лучшим «двусторонним» центром в лиге. Эта троица способна удержать «Бостон» от падения, а если 19-летний защитник Макэвой продолжит прогрессировать и на уровне останется Туукка Раск, «мишки» точно попадут в в плей-офф.



Худший сценарий: Раск, играющий за «Бостон» уже 8 сезонов, постепенно начал сдавать позиции, и для «Брюинз» это может быть очень тревожно. Молодые защитники Карло и Макэвой будут играть много, что чревато ошибками, а от лидеров нападения зависит слишком многое, чтобы играть без спадов на протяжении всего регулярного чемпионата.

Прогноз: 5-е место в дивизионе. Костяк команды слишком мал, чтобы требовать от него большего.

«Флорида Пантерз»

Ключевые приобретения: н. Дадонов, н. Врбата.

Ключевые потери: н. Ягр, н. Маршессо, н. Йокинен, н. Р. Смит.

У «Флориды» произошли изменения и на тренерском мостике, куда заступил новичок Боб Бугнер, и в офисе, поэтому к результатам «пантер» все будут присматриваться особенно тщательно. Уход ветеранов Ягра и Йокинена должен дать больше свободы молодым игрокам, а главной проблемой «кошек» может стать оборона и вратари. 38-летний Роберто Луонго и нестабильный Джеймс Раймер – дуэт, от которого можно ждать любой игры.

Лучший сценарий: отсутствие проблем у Джонатана Юбердо, новый виток карьеры у Александра Баркова, уверенная игра Евгения Дадонова и отсутствие провалов у оборонительного корпуса – всё это может принести «Флориде» успех. Здоровый Аарон Экблад вместе с опытным Яндлом способен закрыть некоторые вопросы в защите, а группе молодых нападающих при должной стабильности по силам удержать «Пантерз» в числе четырёх лучших команд дивизиона.

Худший сценарий: Маршессо, Ягр, Райлли Смит и Йокинен забили суммарно 72 из 205 голов «Флориды» в прошлом сезоне. Если Дадонов не сумеет сразу же начать набирать очки, ветеран Врбата потеряется, а Юбердо снова начнёт лечиться, с надеждами на плей-офф можно расстаться уже к декабрю.

Прогноз: 6-е место в дивизионе. Курс у «Флориды» правильный, но сил пока маловато.

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«Баффало Сэйбрз»

Ключевые приобретения: з. Сканделла, н. Поминвилль, з. Больё, н Пуйо, з. Антипин, в. Джонсон.

Ключевые потери: н. Эннис, н. М. Фолиньо, з. Куликов, в. Нильссон.

«Баффало» проходит этап перемен и становления новой команды. Большая группа приобретённых хоккеистов, наставник-новичок Фил Хаусли и надежды на великолепную игру Джека Айкела – вот основные темы, на которые должен дать ответ предстоящий сезон.

Лучший сценарий: без Айкела и с ним «Баффало» превращается в совершенно разные коллективы. В прошлом году форвард сыграл 61 матч, и почти выдержал график «очко за игру» (0,93), так что «клинкам» жизненно необходимо сохранить своего лидера здоровым и полным сил. Защита получила солидное усиление в лице Марко Сканделлы, Виктора Антипина и Натана Больё, а остальное будет зависеть от вратаря Робина Ленера. Если он будет действовать так же, как в прошлом сезоне (92% отражённых бросков), то матчи «регулярки» в апреле всё ещё могут иметь какой-то смысл для команды.

Худший сценарий: недостаток глубины в нападении, неопытный тренер, большая зависимость от лидера – неважная почва для роста кубковых надежд. Если Айкел снова вылетит с травмой, сезон снова превратится в катастрофу.

Прогноз: 7-е место в дивизионе. Айкел может стать лучшим бомбардиром уже сейчас, но для полноценного шага вперёд «Баффало» ещё не готов.

«Детройт Ред Уингз»

Ключевые приобретения: з. Дэйли.

Ключевые потери: н. Носек.

Про «Детройт» говорилось уже многое, и текущее положение дел у некогда славной команды трудно назвать хорошим. «Крылья» перестраиваются из ниоткуда в никуда, не имеют особых перспектив, зато в наличии серьёзные проблемы с потолком зарплат. Нестабильная вратарская линия, потерявшаяся молодёжь и стареющий капитан Зеттерберг – всё это слишком грустно, и даже новенький стадион не будет способен разогнать болельщицкую тоску.

Лучший сценарий: если предположить, что голкипер Мразек каким-то чудом обретёт стабильность, Дилан Ларкин очнётся от спада и снова начнёт забивать, а Атанасью подпишет контракт и начнёт его отрабатывать, то отдельные матчи «Детройта» могут быть очень неплохими и по результату, и по содержанию игры.

Худший сценарий: недостаток таланта и регулярные трудности у молодых хоккеистов не позволяют надеяться на попадание в плей-офф. Хуже всего будет очередной серый сезон без особых перемен, выводов и сделок на будущее.

Прогноз: 8-е место в дивизионе и увольнение Джеффа Блашилла.

«Торонто Мэйпл Лифс»

Ключевые приобретения: н. Марло, з. Хэйнси, н. Мур.

Ключевые потери: з. Ханвик, н. Бойл.

После трёх сезонов без плей-офф «кленовые листья» сделали серьёзный шаг вперёд, и уже на второй год «эпохи Бэбкока» стали лидерами Атлантического дивизиона по забитым голам (251). В первом же раунде «Торонто» уступил «Вашингтону», но в потенциале «Мэйпл Лифс» сомневаться не приходится, так что нынешнему поколению канадской команды пришло время одержать свою первую победу в серии плей-офф.

Лучший сценарий: Мэттьюс продолжит забивать и избежит злополучного «спада второгодника», а пришедший из «Шаркс» ветеран Марло найдёт с молодыми звёздами «Торонто» необходимый контакт и станет для них кладом опыта и хладнокровия.

Худший сценарий: команда, которая всегда сломя голову летит в атаку, рискует повредить эту самую голову о крепкую оборону соперников. Если кто-то из троицы Нюландер – Мэттьюс – Марнер угодит в функциональную и психологическую яму, это может стать серьёзным испытанием для ещё неокрепшего коллектива, который не обладает умением «выгрызать» результат.

Прогноз: 2-е место в дивизионе. Без «Торонто» в плей-офф будет скучно.

Прогноз на сезон НХЛ. Тихоокеанский дивизион: Шипачёв не поможет «Вегасу»? Но это не главное. На Западе будет неспокойно: ураган Коннор заставит пойти дождь даже в пустыне.

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

Ключевые приобретения: н. Куниц, з. Сергачёв, з. Жирарди.

Ключевые потери: н. Друен.

Прошлогодний провал и непопадание в розыгрыш Кубка Стэнли был случайным недоразумением, а не закономерностью – именно это требуется доказать «Тампе» в нынешнем сезоне. Соскучившийся по хоккею Стивен Стэмкос полон желания забивать, и вместе с таким лидером не заскучают и Кучеров с Наместниковым. Главным вопросом для генерального менеджера Стива Айзермана будет оценка его обмена с «Монреалем»: если Сергачёв заиграет на должном уровне, то «молнии» будут в явном выигрыше, а в противном случае все будут скулить о потере Друена.

Лучший сценарий: Кучеров и Стэмкос будут в лидерах и по голам, и по очкам, а Василевский реализует свой потенциал и лишний раз докажет справедливость выданного ему большого кредита доверия. Если к «Тампе» вернётся её игра, которая была два года назад, удержать «молний» будет крайне трудно.

Худший сценарий: травмы снова могут всё разрушить. В прошлом сезоне у «Лайтнинг» иногда выходило из строя по три человека в одном матче, и хотя повторение этого кошмара выглядит маловероятным, справится с серьёзными потерями вряд ли удастся.

Прогноз: 1-е место в дивизионе и игра, радующая глаз.