Беззащитные и бесплейоффные. Кто тянет «Магнитку» на дно?

Глядя на таблицу Восточной конференции, есть большой соблазн начать бить себя в грудь и кричать: «Я же говорил!». Да только среди тех, кто перед сезоном предрекал «Магнитке» если не провал, то как минимум откат на несколько позиций, мы были далеко не единственными. Ни одна команда в КХЛ не может безболезненно перенести потерю трёх ключевых защитников и форварда первого звена. Тем более такая команда, как «Металлург», где изначально не было четырёх равноценных пятёрок и уже много лет всё сводится к чёткому разделению на тех, кто носит рояль, и тех, кто на нём играет.

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За пределами плей-офф и с отрицательной разницей

Не рано ли говорить о том, что предсезонные прогнозы сбываются? Отрезок сезона, когда одна победа может вознести вас с последнего места в зону плей-офф, уже миновал. 15 матчей, сыгранных «Магниткой», это четверть регулярного чемпионата. Если первые игр пять-шесть можно было не заглядывать в таблицу, то теперь – самое время. И где же расположились вице-чемпионы? На 16-м месте в КХЛ и на 9-м в Восточной конференции. Да, совсем недавно и максимально упакованный ЦСКА был на 11-й позиции в сводной таблице, но у «армейцев» до сих пор меньше игр, чем у большинства конкурентов. «Магнитка», напротив, по потерянным очкам отстаёт от восьмого места уже на пять баллов.

«Магнитка» не только находится за пределами кубковой восьмёрки, но и имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных шайб – 44-45. Из 15 игр подопечные Ильи Воробьёва проиграли восемь (две – в овертайме), что больше половины. Для двукратных обладателей кубка Гагарина, даже с учётом непростой перестройки, это слишком. Для сравнения: в прошлом сезоне уральцы также неудачно стартовали, потерпев четыре поражения в пяти первых играх, но вскоре выправили положение и к концу сентября шли уже в группе лидеров. Ну а два года назад на этом же отрезке тогда ещё команда Майка Кинэна одержала десять побед при пяти поражениях.

«Магнитка» не только находится за пределами кубковой восьмёрки, но и имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных шайб – 44-45.

То, что у Воробьёва проблемы, очевидно. Сам Илья Петрович о них говорит неохотно. Он в целом изменил свой подход к пресс-конференциям, отвечая на вопросы кратко и несодержательно. Большинство побед главный тренер «Магнитки» называет рабочими, отмечает влияние спецбригад на результат. Поражение от «Локомотива» Воробьёв объяснил отвернувшейся удачей, от СКА – курьёзными голами, а то, что минское «Динамо» в матче с его командой сделало 5:3 из 0:3, – накопившейся на выезде усталостью. Отвечая на вопрос о неважной статистике по пропущенным шайбам, наставник «сталеваров» применил расплывчатое «причина есть, и мы над ней работаем». Так в чём же эта причина?

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Григоренко среди худших, но большинство ещё работает

Для начала обратимся к общедоступной статистике. С результативностью у «Магнитки» всё по-прежнему неплохо. 44 шайбы – это показатели лидеров Востока, уральцы совсем немного уступают «Салавату Юлаеву» и «Ак Барсу». Держаться более-менее на плаву команде Ильи Воробьёва, как в старые добрые времена, позволяет большинство. 23,8% реализации – это хуже прошлогодних показателей, когда «Магнитка» была единственной командой, которая преодолела отметку в 30%, но всё равно шестое место в лиге. Причём забивает в большинстве у «Магнитки» не только Мозякин. Ровно треть шайб в неравных составах «сталевары» забросили в отсутствие своего капитана на площадке.



Мы специально заострили внимание на том, что большинство, как главное оружие «Металлурга» чемпионских сезонов, получилось сохранить даже после ухода Зарипова. В этом были большие сомнения, в том числе после мемориала Ромазана. На домашнем предсезонном турнире, где подопечные Воробьёва заняли последнее место, ахиллесовой пятой была как раз игра в неравных составах. «Магнитке» не то что не хватало реализации. Порой уральцам не удавалось даже спокойно войти в зону и там расставиться. К чести главного тренера магнитогорцев этот механизм к старту регулярного чемпионата он успел настроить.



Впрочем, говорить, что «Магнитка» безболезненно пережила уход Зарипова, будет преувеличением. На предсезонке и в первых играх сезона Воробьёв пробовал в первом звене Филиппи, но у этого решения было больше недостатков, нежели достоинств. «Металлург» окончательно становился командой одного звена, а с переводом Томаша на фланг заметно ослаблялась центральная ось. Ярослав Косов, разговаривающий с Коваржем и Мозякиным на разном хоккейном языке, новую для себя роль откровенно не потянул. Последнее время в первом звене выходит Мэтт Элиссон, но и в этом случае есть серьёзное «но». И он, и Мозякин, и Коварж – форварды с правым хватом, что создаёт очевидный дисбаланс в игре этого сочетания. Мы же подробно остановимся на том, кто больше всего матчей провёл в стартовом звене «Магнитки» — Игоре Григоренко.

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Ставка на Григоренко, сильно сдавшего в прошлом сезоне и не прошедшего медосмотр в «Автомобилисте», изначально была рискованной. Насколько этот риск оправдался? За девять игр в форме «Металлурга» у него всего одна шайб и три передачи. Но это только верхушка айсберга. По данным компании Instat, 34-летний форвард – один из худших игроков в команде по такому важному компоненту, как единоборства. Григоренко не только почти в два раза реже идёт в единоборства, чем Мозякин (8,78 против 15), но и выигрывает всего 40% — хуже показатели только у трёх игроков: Казионова и Калетника. Вы скажете, что Игорь не боец, а игровик, но он совершенно не обостряет игру: за девять матчей всего три обводки, и все неудачные. По проценту точных передач (75,8%) он также входит в число худших игроков «Магнитки».

Последнее время Григоренко пропал не только из первого звена, но и вообще из состава «Магнитки». Не исключено, что сказывается отсутствие предсезонки. Однако проблемы команды после командировки ветерана в запас никуда не делись. «Металлург» занимает 23-е место в лиге по пропущенным шайбам и 22-е по игре в меньшинстве. И если по игре в численном неравенстве есть схожие проблемы у таких грандов, как ЦСКА и «Локомотив», то пропускают уральцы на уровне аутсайдеров вроде «Амура» и «Витязя». Вот здесь-то впору вспомнить о том, что в межсезонье Магнитогорск покинули Крис Ли, Виктор Антипин и Алексей Береглазов. Так кто же тянет вице-чемпионов на дно?

Впору вспомнить о том, что в межсезонье Магнитогорск покинули Крис. Ли, Виктор Антипин и Алексей Береглазов. Так кто же тянет вице-чемпионов на дно?

Шаус не заменил Ли, Бирюков тянет «Магнитку» вниз

Если смотреть на голый «+/-», то можно заметить, что только три защитника «Металлурга» имеют положительный показатель полезности. Уберём за скобки молодого Александра Игошева, который провёл всего три встречи, и увидим, что лучшие защитники команд в этом сезоне – новички: Ник Шаус и Денис Денисов. Но петь им дифирамбы, а заодно и Геннадию Величкину, подписавшему летом с ними контракты, рано. Показатель полезности – штука обманчивая. Лучше обратимся к статистике Instat, из которой можно наглядно увидеть, что новички не соответствуют уровню команды, которая борется за кубок Гагарина.

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По сути, вся нагрузка у Воробьёва ложится на четвёрку защитников: Дениса Денисова, Ника Шауса, Евгения Бирюкова и с недавних пор Никиту Пивацкина. Они проводят на льду много игрового времени и выходят в спецбригадах. Даже Сергей Терещенко, который в прошлом сезоне вызывался в сборную России, получает в среднем по 12 минут за игру и, что странно при его габаритах, не играет в меньшинстве. Вместо этого Воробьёв использует Шауса — невысокого защитника с явным креном в атаку. То, что канадец якорь обороны «Металлурга», наглядно показывают данные Instat. В его присутствии уральцы пропустили 14 шайб (хуже обстоят дела только у Бирюкова), а игре Ника в меньшинстве не выдерживает никакой критики. Соперники «Магнитки» шесть раз реализовывали лишнего (больше только у Денисова — семь), а когда легионер был на площадке в меньшинстве, чаще всего бросали по воротам. Стоит ли говорить, что Шаус реже коллег по линии обороны блокирует броски?



Ник Шаус, колесивший всю карьеру по второсортным европейским лигам, изначально выглядел сомнительной заменой Крису Ли. Но что же другие защитники «Металлурга»? При старожиле клуба Бирюкове, как мы уже отметили, магнитогорцам забивали чаще всего. С кем бы он в паре ни выходил (чаще всего с Шаусом, Пивцакиным и Денисовым) – это мина замедленного действия. Он же худший игрок команды по CORSI — «-3,67». Для сравнения у лидера Востока «Ак Барса» наименьший CORSI среди защитников у Рафаэля Батыршина – «-1,17». Самая безбашенная пара уральцев – Шаус-Пивцакин. Они охотно идут вперёд, но и в их присутствии соперники уральцев бросают больше восьми раз за игру, тогда как с Денисовым в паре Шаус позволяет угрожать своим воротам почти вдвое реже. Очевидно, что экс-капитан ЦСКА вносит хоть какой-то баланс в игру канадца.

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Забрав с лавки ЦСКА Пивцакина, магнитогорцы хоть как-то поправили своё незавидное положение, но и новичок далеко не безгрешен. После того как в больницу разом угодили Денисов и Будкин, попавший под поезд им. Захарчука, проблемы «Магнитки» с обороной могут только усугубиться. Увеличение игрового времени Бирюкова, который уже сейчас с большим трудом переваривает 20 минут за матч, может повести за собой и увеличение количества ошибок с его стороны. Пользуясь данными Instat, можно заметить, что во всех без исключения матчах, в которых «Магнитка» потерпела поражение, подопечные Воробьёва уступали в единоборствах. Всего в пяти играх уральцы совершили меньше потерь, чем соперники, а в первом матче с «Ладой» они перешагнули за сотню потерь, что впору считать катастрофическим показателем. Всё это можно считать серьёзными индикаторами. Но всё же главная беда команды Воробьёва – это игра защитников, чей уровень соответствует команде-середняку, но никак не претенденту на чемпионство.