Хрустальный мастер. 5 причин, почему Стефан Да Коста нужен «Авангарду»

28-летний нападающий Стефан Да Коста по-прежнему без контракта. В КХЛ права на француза принадлежат ЦСКА. Так как форвард не сыграл 250 матчей в лиге, он ещё год будет находиться в статусе ограниченно свободного агента (ОСА).

В хоккеисте заинтересован омский «Авангард». Единственный минус, который сходу бросается в глаза, — серьёзная травматичность спортсмена. Именно поэтому многие называют его стеклянным или хрустальным. Однако в сибирской команде могут рискнуть, если, конечно, договорятся с «армейцами». Объясняем, почему это нужно сделать.

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Универсален

Да Коста может сыграть как центрального нападающего, так и правого вингера, что всегда ценится в любой команде. Тот же Сундстрём в этом плане более ограниченный игрок. Конечно, в первую очередь Да Косту будут рассматривать как центра первого звена, к чему француз наверняка вполне готов. Как в плане мастерства, так и морально. При такой конкуренции в ЦСКА о попадании даже не в первую тройку, а просто в состав он нынче мог только мечтать. Вероятно, эта причина стала одной из ключевых, почему Стефан не подписал нового контракта с «армейцами». Плюс его не устроили предложенные условия.

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Привык играть в системной команде

Нападающему прекрасно знакомо, что такое система, жёсткие требования и строгое выполнение тренерского задания. Стефан долгое время работал с Дмитрием Квартальновым в ЦСКА, у которого точно не забалуешь. Шаг в сторону – и ты вне состава. Поэтому в системе Андрея Скабелки – ещё одного тренера, предпочитающего чёткость и жёсткость креативу, – Да Коста не затеряется. А в том, что француз, в случае надобности, способен сделать омский клуб менее прямолинейным и добавить в игру «ястребов» изюминку, создать гол из ничего в нужный момент, сомневаться не приходится.

Лучший на хоккейном рынке

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев не отрицает, что клуб активно ищет нового центрального нападающего на место легионера. Если пошерстить хоккейный рынок, то можно рассмотреть немало вариантов, но найти топ-центра без минусов прямо сейчас невозможно даже теоретически. Таковые давно на контрактах в серьёзных командах. Поэтому риск в сложившейся ситуации будет совершенно оправданным ходом. Конечно, «Авангарду» не нужен очередной кандидат в и без того редко пустующий лазарет, однако выхода, по сути, нет. Или брать кота в мешке, объясняя ему все мелочи и нюансы, или рисковать и идти ва- банк, приглашая опытного профи. В плане мастерства и профессионализма, техничности и работы рук Да Коста – идеальный вариант для «ястребов».

Забивной и полезный

Результативность – один из главных показателей уровня мастерства форварда. Если обратить внимание на цифры, то с результативностью у Да Косты полный порядок. Нет, снайпером схожим с Найджелом Доусом или Ильёй Ковальчуком его не назовёшь, однако этого и не требуется, у французского форварда немного иные задачи. Опять же, забивать и отдавать больше Стефану мешают постоянные травмы. Важно отметить, что Да Коста – лидер и главная звезда сборной Франции, которая из года в год прибавляет в мастерстве. Хоккеист принимал участие в майском чемпионате мира, проходившем в Париже и Кёльне. Обнадёживает и полезность игрока. Ни разу его показатель полезности не опустился даже до нуля, хоккеист постоянно находился исключительно в плюсе. Самым мощным сезоном для Да Косты стал регулярный чемпионат сезона-2014/15, когда Стефан только приехал в Россию и сразу заявил о себе, набрав 62 (30+32, «+26») очка. Он не вкатывался, не привыкал к новым для себя условиям, а моментально начал приносить результат.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ

Не проваливает плей-офф

Если Да Коста здоров, то ни о каких дрожащих коленях в стадии плей-офф не может быть и речи. Меньше чем 8 (4+4) очков за плей-офф он в КХЛ не набирал, а при лучшем раскладе в сезоне-2016/17 их было 20 (9+11). Есть хоккеисты, которые великолепно выступают в регулярном чемпионате, но в матчах на вылет людей просто не узнать. Француз не из их числа, что для «Авангарда», являющегося одним из кандидатов на кубок Гагарина от Востока, очень важно. Первое ударное звено должно тащить команду и не позволять себе серьёзных спадов на всех отрезках турнира, включая ключевые встречи. Да и разбавить шведскую диаспору, обосновавшуюся в Омске, не помешает.