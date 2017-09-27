До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Евгений Малкин
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: instagram.com/e.malkin71geno

Как Ковальчук дал бесценный совет Малкину. Обзор аккаунтов хоккеистов

Илья Ковальчук заметил важную деталь на фото Евгения Малкина из бани.
27 сентября 2017, среда. 17:00 Хоккей

Бурмистров забрался на Великую Китайскую стену

«Ванкувер» и «Лос-Анджелес» провели два выставочных матча в Китае, которые привлекли большой интерес местных болельщиков. В свободный день игроки «Кэнакс» побывали на Великой Китайской стене. Александр Бурмистров и его одноклубники были в восторге от экскурсии.

Дадоновы дома

Семье Евгения Дадонова не пришлось долго привыкать к жизни в США. Каждое лето пара проводила во Флориде, где у хоккеиста есть свой дом. Теперь главное, чтобы Евгений быстро освоился в стане «Пантерз».

«Русская мафия» в Сент-Луисе

Задрафтованный в этом году в первом раунде «блюзменами» Клим Костин уже успел заявить о себе в выставочных матчах. В игре с «Далласом» Клим даже подрался. Иван Барбашёв также старается изо всех сил, чтобы закрепиться в основе «Сент-Луиса». «Русская мафия» захватывает небольшой американский город!

Россияне в лагерях клубов НХЛ. Кто начнёт сезон в основе?
Лишь в пяти командах избегают русских.

Малкин в бане

Лучшее восстановление для хоккеиста — в бане. Евгений Малкин давно усвоил эту истину и периодически ей пользуется. «Живот втянул», — пошутил в комментариях под фото Илья Ковальчук.

Фокусы Овечкина

Александр Овечкин решил удивить своих подписчиков. Нападающий «Вашингтона» показал фокус с ножом и вилкой. Он взял нож посередине и кончиком рукоятки прикоснулся к вилке, подняв её со стола. Оба предмета как будто примагнитились друг к другу. Настоящее волшебство!

Видео можно посмотреть также в аккаунте HockEye в «Твиттере».

Радулов с сыном

Маленький Макар Радулов решил навестить папу. Семейная фотография Радуловых очень понравилась Илье Ковальчуку. «Красава Раду!!! Рви там всех на части», — написал в комментариях вице-капитан СКА.

«Толик МакНагетс»

Давно ничего не слышали об Анатолии Голышеве? Нападающий «Автомобилиста» сосредоточен на выступлении в регулярном чемпионате, но чувство юмора не утратил. «Толик МакНагетс», — так назвал себя Голышев. Будем откровенны, бойцу Коннору Макгрегору до нашего Анатолия ещё далеко!

Андроновы на Красной площади

После тяжёлой дальневосточной серии «армейцы» наконец вернулись домой. Жена Сергея Андронова очень соскучилась по любимому, а в выходной решила прогуляться с ним по Красной площади. Сергей был только «за».

Нестеров спародировал Макгрегора

Ещё один хоккеист сравнил себя с Коннором Макгрегором. Пару дней назад защитник ЦСКА спародировал известного бойца. Кто похож больше на Коннора — Голышев или Нестеров?

У Коскинена родился сын

Радостное событие произошло в семье финского голкипера СКА. У Микко и его жены Каролины родился первенец. Мальчика назвали Лукасом. Кстати, именно из-за рождения сына Коскинен и не поехал на выездную серию с «армейцами».

«Пусть СКА откажется от финнов, а Плэтт и Скотт поедут в Курган!»
Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей «Чемпионата».

Новосибирское селфи Ковальчука

После каждого матча вице-капитан СКА выставляет победное фото. Игра в Астане завершилась со счётом 4:1 в пользу «армейцев». Фотографии же пришлось ждать ещё несколько часов. Лишь по прибытии в Новосибирск, где СКА проведёт следующий матч, Илья выставил селфи с Хафизуллиным и Широковым.

Белов отправился лечиться

Защитник СКА пропустил несколько матчей в этом сезоне из-за повреждения, но ко встрече с «Югрой» был в строю. Однако старая травма быстро дала о себе знать, игру с «Барысом» Антон пропустил и улетел в Мюнхен на лечение. «Семейно-коленочный чекаут», — написала его жена Елена. Желаем Белову скорейшего выздоровления!

Итоги дня КХЛ: как накажут Захарчука за разбитое лицо Будкина?
Защитнику «Ак Барса» грозит длительная дисквалификация, грязным ударом он разбил лицо сопернику.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Александр Бурмистров Александр Овечкин Александр Радулов Анатолий Голышев Антон Белов Евгений Дадонов Евгений Малкин Илья Ковальчук Клим Костин Микко Коскинен Никита Нестеров Сергей Андронов Фото
Новости. Хоккей
27 сентября 2017, среда
17:15 Чистов: в «Спартаке» ничего мне не объясняли, сказали ехать в ВХЛ
17:07 Бережков: Тортунов выступал заказчиком договорных результатов «Минских зубров»
17:05 Генменеджер «Вегаса»: заинтересованы в обмене одного защитника
17:00 Шарангович: в КХЛ всё же получше уровень, чем в USHL или CHL
16:53 Гретцки: НХЛ должна быть на Олимпиаде, к сожалению, этого не случится
16:53 «Флорида» отправила Максима Мамина в АХЛ
16:48 «Автомобилист» расторг контракт с нападающим Роком Тичаром
16:48 Горский: оправданий быть не может, у Захарчука почти каждый год такие моменты
16:41 Строльман: Сергачёва можно кратко охарактеризовать словом «хладнокровие»
16:24 Хэкстол: Воробьёв сыграл чертовски хорошо в матче с «Рейнджерс»
16:01 Защитник «Ак Барса» Степан Захарчук дисквалифицирован на восемь матчей
16:00 Гуськов: я бы дисквалифицировал Захарчука на максимальное количество матчей
15:46 «Барыс» и «Локомотив» назвали составы на матч в Астане
15:19 Нападающий Лещенко выбыл на 10 дней из-за травмы и пропустит выезд «Спартака»
15:15 Лемтюгов не попал в состав «Авангарда» на матч с минским «Динамо»
15:00 Онлайн КХЛ: «Сибирь» принимает СКА, «Локомотив» играет с «Барысом»
14:51 Максим Карпов вернулся в состав СКА в матче с «Сибирью»
14:43 Экс-нападающий «Северстали» Голик стал игроком чешского «Млада-Болеслав»
14:43 Форвард Рассказов перешёл из «Торпедо» в «Амур» в обмен на компенсацию
14:08 Е. Корешков: у Дица травма нижней части тела, матч с «Локомотивом» он пропустит
13:54 Рафик Якубов сменил Равиля Шавалеева на посту генменеджера «Ак Барса»
13:38 Уорд: я сталкивался с расизмом в хоккее, возможно, преклоню колено на гимне
13:21 Петерссон: в Омске уже 7-8 раз сходил в ИКЕА, чувствую себя там как дома
13:06 Кожевников: в моё время Захарчуку за приём на Будкине могли и двух минут не дать
12:49 Яромир Ягр может сыграть за «Кладно» в ближайшие дни
12:47 Рижское «Динамо» отправило форвардов Скворцова, Елисеева и Батню в фарм-клуб
12:31 Лапенков: 7 очков из 12 — хороший результат, но матч с «Ладой» смазал настроение
12:07 «Нефтяник» из-за болезни игроков выставил на матч с «Динамо» СПб 15 полевых
11:44 Защитник «Трактора» Евгений Рясенский получил травму
11:37 Гатиятулин: «Трактор» готовится к каждой игре как к последней
11:22 Е. Медведев: «Авангарду» надо более ответственно относиться к голевым моментам
11:03 Величкин: у Будкина тяжёлое сотрясение, скрытые травмы головы, есть переломы
10:57 Бугнер: звено Юбердо — Барков — Дадонов — одно из лучших в НХЛ
10:52 Попов: у «Ак Барса» не было реваншистских настроений в матче с «Магниткой»
10:31 Мэр Питтсбурга отказался ехать с «Пингвинз» в Белый дом
10:05 Захарчук: я пытался провести силовой приём, не хотел нанести Будкину травму
09:57 Юбердо: у нас с Дадоновым и Барковым всё получается, как раньше с Ягром
09:55 Вайсфельд: у Умарка нет травмы, он приболел, пока не знаем, когда будет готов
09:44 А. Макаров: руководство «Нефтехимика» берёт пример со СКА по многим параметрам
09:23 «Филадельфия» одолела «Рейнджерс» в предсезонном матче
09:20 Передача Барбашёва не помогла «Сент-Луису» обыграть «Коламбус»
09:09 «Вегас» с Шипачёвым проиграл «Лос-Анджелесу» в овертайме
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
07:51 «Даллас» уверенно обыграл «Миннесоту», Радулов набрал 1 очко
05:33 Гол Кучерова и передача Наместникова не спасли «Тампу» от проигрыша «Флориде»
Все новости RSS
Партнерский контент