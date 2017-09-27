Как Ковальчук дал бесценный совет Малкину. Обзор аккаунтов хоккеистов

Бурмистров забрался на Великую Китайскую стену

«Ванкувер» и «Лос-Анджелес» провели два выставочных матча в Китае, которые привлекли большой интерес местных болельщиков. В свободный день игроки «Кэнакс» побывали на Великой Китайской стене. Александр Бурмистров и его одноклубники были в восторге от экскурсии.

Дадоновы дома

Семье Евгения Дадонова не пришлось долго привыкать к жизни в США. Каждое лето пара проводила во Флориде, где у хоккеиста есть свой дом. Теперь главное, чтобы Евгений быстро освоился в стане «Пантерз».

«Русская мафия» в Сент-Луисе

Задрафтованный в этом году в первом раунде «блюзменами» Клим Костин уже успел заявить о себе в выставочных матчах. В игре с «Далласом» Клим даже подрался. Иван Барбашёв также старается изо всех сил, чтобы закрепиться в основе «Сент-Луиса». «Русская мафия» захватывает небольшой американский город!

Россияне в лагерях клубов НХЛ. Кто начнёт сезон в основе? Лишь в пяти командах избегают русских.

Малкин в бане

Лучшее восстановление для хоккеиста — в бане. Евгений Малкин давно усвоил эту истину и периодически ей пользуется. «Живот втянул», — пошутил в комментариях под фото Илья Ковальчук.

Фокусы Овечкина

Александр Овечкин решил удивить своих подписчиков. Нападающий «Вашингтона» показал фокус с ножом и вилкой. Он взял нож посередине и кончиком рукоятки прикоснулся к вилке, подняв её со стола. Оба предмета как будто примагнитились друг к другу. Настоящее волшебство!

Видео можно посмотреть также в аккаунте HockEye в «Твиттере».

Радулов с сыном

Маленький Макар Радулов решил навестить папу. Семейная фотография Радуловых очень понравилась Илье Ковальчуку. «Красава Раду!!! Рви там всех на части», — написал в комментариях вице-капитан СКА.

«Толик МакНагетс»

Давно ничего не слышали об Анатолии Голышеве? Нападающий «Автомобилиста» сосредоточен на выступлении в регулярном чемпионате, но чувство юмора не утратил. «Толик МакНагетс», — так назвал себя Голышев. Будем откровенны, бойцу Коннору Макгрегору до нашего Анатолия ещё далеко!

Андроновы на Красной площади

После тяжёлой дальневосточной серии «армейцы» наконец вернулись домой. Жена Сергея Андронова очень соскучилась по любимому, а в выходной решила прогуляться с ним по Красной площади. Сергей был только «за».

Нестеров спародировал Макгрегора

Ещё один хоккеист сравнил себя с Коннором Макгрегором. Пару дней назад защитник ЦСКА спародировал известного бойца. Кто похож больше на Коннора — Голышев или Нестеров?

У Коскинена родился сын

Радостное событие произошло в семье финского голкипера СКА. У Микко и его жены Каролины родился первенец. Мальчика назвали Лукасом. Кстати, именно из-за рождения сына Коскинен и не поехал на выездную серию с «армейцами».

«Пусть СКА откажется от финнов, а Плэтт и Скотт поедут в Курган!» Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей «Чемпионата».

Новосибирское селфи Ковальчука

После каждого матча вице-капитан СКА выставляет победное фото. Игра в Астане завершилась со счётом 4:1 в пользу «армейцев». Фотографии же пришлось ждать ещё несколько часов. Лишь по прибытии в Новосибирск, где СКА проведёт следующий матч, Илья выставил селфи с Хафизуллиным и Широковым.

Белов отправился лечиться

Защитник СКА пропустил несколько матчей в этом сезоне из-за повреждения, но ко встрече с «Югрой» был в строю. Однако старая травма быстро дала о себе знать, игру с «Барысом» Антон пропустил и улетел в Мюнхен на лечение. «Семейно-коленочный чекаут», — написала его жена Елена. Желаем Белову скорейшего выздоровления!