СКА наскучило побеждать? Как продлить победную серию по инерции

Куда СКА ни приезжает – везде ведёт себя как дома. И не беда, что в регионах мало кто поддерживает клуб из Санкт-Петербурга. Даже во враждебной атмосфере подопечные Олега Знарка штампуют победы. Одного лишь доминирования на льду им, впрочем, мало. Прибыв в Новосибирск, «армейцы» заклеили раздевалку и все её окрестности своими логотипами. Многие клубы так или иначе обозначают своё присутствие на арене, но так навязчиво, как действующие чемпионы, – никто. Однако спустя какое-то время «армейские» звёзды оказались в урне. Поговаривают, что среди тех, кто яростно срывал наклейки с эмблемой СКА, был… Александр Салак. Чех, которого петербуржцы три года назад точно так же выбросили в мусорное ведро, имеет с ними давние счёты.

СКА проиграет первый матч в сезоне. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео Как не поставить на «Сибирь» в таком матче? Серия СКА закончится.

Перед матчем с «Сибирью» подопечные Знарка находились всего в трёх победах от повторения рекорда «Авангарда». В сезоне-2010/11 омичи не проигрывали на протяжении 18 игр подряд! Но чем дальше к рекорду – тем тяжелее соперники. Впереди у СКА серьёзные битвы в Уфе и Ярославле, но перед этим «армейцам» нужно было пережить давление новосибирских трибун. «Локомотив» вот не выдержал и сошёл с рельсов на последней минуте, упустив верную победу. Впрочем, мотивированный Салак, находящийся на старте сезона в блестящей форме, и заведённые трибуны – не единственные козыри, которые были у сибиряков перед матчем с чемпионами.

Кажется, в словах Евгения Губарева, которые он произнёс после поражения «Трактора» в Санкт-Петербурге, кроется рецепт победы над СКА. Переиграть Ковальчука с Дацюком в хоккей – задача неразрешимая. Переработать Плотникова и Калинина – видимо, тоже. Чем дальше, тем очевиднее, что подвести базовый клуб сборной России может только собственный недонастрой. Соперникам только и остаётся, что поджидать расхлябанность СКА и хвататься за неё двумя руками. «Сибирь» казалась идеальным кандидатам на то, чтобы усыпить бдительность, а потом больно ужалить чемпионов, не знающих поражений.

«Пусть СКА откажется от финнов, а Плэтт и Скотт поедут в Курган!» Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей «Чемпионата».

Ротация – модное нынче слово. Им прикрывают конфликты, им оправдывают командировку «сборников» в Высшую лигу, но всё-таки чаще оно используется по назначению. То, что Знарок сделал целый ряд замен после матча с «Барысом», не должно никого удивлять. Может себе позволить. Вместо «домоседа» Гаврикова в составе СКА появились сразу два защитника с пушкой вместо броска — Херсли и Гавриков, вышел Тихонов, а Карпов подменил пропустившего до этого только один матч Калинина. А вот то, что Павел Зубов даже после победного матча с «Локомотивом» сделал две замены, куда любопытнее. Главный тренер «Сибири» тоже имеет возможность выбирать игроков, исходя из манеры игры соперника, и против СКА вышел более рабочий состав, нежели на игру с ярославцами.

Рассчитывать сыграть со СКА на ноль – высшее проявление наивности. «Югре» парни Знарка отгрузили девять шайб, «Барысу» — четыре. Это только из свежих примеров. Этой осенью меньше трёх «армейцы» в принципе не забивают. Чемпион не смог выполнить свою норму всего однажды – в домашнем матче с «Йокеритом», ещё в августе. Но когда Игорь Шестёркин не пропускает, можно и пощадить соседей из Финляндии. Вот и «Сибирь» не стала исключением из правил. Каким бы мотивированным ни был Салак, полностью обезвредить нынешний СКА не под силу даже ему.

У «Сибири» был шанс открыть счёт, когда Широков нарушил правила на Шарове. Да только за две минуты новосибирцы Шестёркина почти не беспокоили, нанеся за всё большинство в лучшем случае один бросок. СКА, когда получил свой шанс, поначалу тоже был пассивен. Вы ожидали разрывных передач от Дацюка, Гусева и Ковальчука? Напрасно. С первой бригадой большинства СКА сибиряки справились весьма спокойно, а вот от дальнего выстрела Широкова, который исправился за удаление, противоядия не нашлось. По сути, то, как защитники «Сибири» упустили из виду Карпова, нарушив на нём правила, было единственным провалом за весь первый период. СКА не взвинчивал темпа, не вскруживал голову, а соперник чемпионов играл подчёркнуто аккуратно, но лучшей команде сезона хватило и одного полумомента.

Сможет ли СКА выиграть 20 матчей подряд? Мнение экспертов по Западу КХЛ Когда оступится СКА, в чём причины отправки Окулова в ВХЛ и почему «Спартак» идёт в хвосте таблицы?

Пока Зубов настраивал свою команду на второй период, на лёд пригласили победительницу в конкурсе красоты среди болельщиц «Сибири». Девушка вышла в центр площадки, но оказалось, что никакого конкурса на самом деле не проводилось. А в костюме снеговика, который встречал её в районе точки вбрасывания, она узнала своего парня, а теперь уже будущего мужа. Этот эпизод должен войти в книгу «1000 и 1 способ сделать предложение на хоккее». Вот только зрители умилялись совсем недолго. Стоило Широкову впервые после перерыва появиться на льду, как он сотворил второй гол. На этот раз, правда, не своими руками, а отдав Карпову передачу на пустые ворота. «Пришёл, заработал большинство, забил» — неплохая интерпретация девиза «veni, vidi, vici» от форварда, который нечасто появляется в основном составе.

«Знарок пилит сук, на котором сидит». Итоги прямого эфира Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей «Чемпионата».

После счёте 0:2 картина на льду описывалась классической фразой «одни – не хотят, другие – не могут». СКА откровенно наскучили челленджи с самими собой, а новосибирцы с трудом добирались до владений Шестёркина. Вратарь «армейцев» порой откровенно скучал. В определённый момент соотношение бросков было 20-4 не в пользу хозяев. Неплохая подготовка к Олимпиаде для Шестёркина, не правда ли? Разница в классе была налицо, но сибирякам не хватало страсти, искры. Они вышли на лёд терпеть, возведя в абсолют игровую дисциплину, но чтобы хоть немного выравнять игру, стоило завестись. Вот Основин у борта прикладывает Ковальчука, и тут же возле ворот СКА разгорается пожар. Откликнись кто на передачу молодого защитника Демидова, кто знает, чем бы всё это закончилось…

Стать второй командой в сезоне, которая пропустила от СКА всего две шайбы, «Сибири» помешал её бывший игрок. Патрик Херсли расчехлил свой убийственный бросок, за который его в своё время позвали сначала в «Локомотив», а затем и в СКА. В подобных шайбах крайне трудно найти виноватого. Скорее уместно говорить, что против такого лома не бывает приёма. А своей арматуры у Зубова не нашлось. Игнатович попытался ответить Херсли своим броском, но использовал его не по назначению. Угодив в ногу Кетову, он вывел из строя форварда четвёртого звена, что ровным счётом никак не повлияло на исход матча.



СКА спокойно, не моргнув даже глазом, продлил свою серию. Кажется, что команде Знарка уже откровенно наскучило побеждать, но она штампует победы по инерции. Открытым остаётся один вопрос: это хоть кому-нибудь, включая питерских болельщиков и самих игроков, ещё интересно? Причин платить за билеты на матчи с участием СКА с каждым днём становится всё меньше.