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Степан Захарчук
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

9 доказательств, почему Захарчук самый грязный защитник КХЛ: видео

Будкин — далеко не первая жертва 30-летнего защитника «Ак Барса».
27 сентября 2017, среда. 20:15 Хоккей

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Металлург» (Магнитогорск) – «Ак Барс», который состоялся 26 сентября. Принято решение дисквалифицировать защитника ХК «Ак Барс» Степана Захарчука на восемь матчей и подвергнуть его денежному штрафу. Что же он сделал?

Принято считать, что хоккей — жёсткий вид спорта, драками и мощными хитами здесь не удивишь никого. Но разве это нормально?

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

На фото — шлем и кровь 31-летнего защитника магнитогорского «Металлурга» Александра Будкина. 26 сентября во время матча «Магнитки» и «Ак Барса» защитник гостей Степан Захарчук врезался на полной скорости в противника и разбил ему лицо.

После игры главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв заявил, что «у Будкина лицо похоже на другое место».

«Состояние у Будкина тяжёлое. Сто процентов это тяжёлое сотрясение, а всё остальное — скрытые травмы головы. Там есть даже переломы», — сказал на следующий день вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.

Каждый раз хоккеист клянётся, что не хотел нанести травму сопернику. Но разве ему можно верить после такого количества грязных хитов?

Итоги дня КХЛ: как накажут Захарчука за разбитое лицо Будкина?
Защитнику «Ак Барса» грозит длительная дисквалификация, грязным ударом он разбил лицо сопернику.

Сломанные рёбра Лазарева

В прошлогоднем плей-офф в третьем матче между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» не повезло нападающему уфимцев Антону Лазареву. Захарчук впечатал форварда в борт, сломав ему пару рёбер.

Видео можно посмотреть на канале КХЛ в YouTube.

Сокрушительный удар Мертлу

Степан вовсе не собирался на этом останавливаться и уже в следующем матче нанёс сокрушительный удар в область шеи Томашу Мертлу. Защитник «Ак Барса» на скорости влетел в нападающего «Салавата», после чего Томашу понадобилась медицинская помощь.

Мальцеву пора на смену

В пятом матче прошлогодней серии плей-офф Степан Захарчук решил помочь Дмитрию Мальцеву смениться. После силового приёма Степана нападающий «Салавата» едва не упал за борт. По количеству хитов в том Кубке Гагарина Захарчуку точно не было равных.

Видео можно посмотреть на канале КХЛ в YouTube.

Сломанная ключица Смоленяка

В первом же матча сезона-2016/17 Захарчук отправил на больничный форварда «Слована» Радека Смоленяка. В результате силового приёма чешский хоккеист получил перелом ключицы и выбыл на долгий срок, а Степан схлопотал дисквалификацию на один матч.

Видео можно посмотреть на канале КХЛ в YouTube.

Не повезло Паршину

Репутацию грязного игрока Захарчук заработал давно. В 2012 году молодой казанский защитник грубо нарушил правила на Денисе Паршине. «Армеец» ещё долго не мог оправиться после такой пламенной встречи.

Видео можно посмотреть на канале КХЛ в YouTube.

Рекису тоже досталось

В ноябре того же года он жёстко сыграл против защитника рижского «Динамо» Арвида Рекиса. Увидев, что одноклубника обидели, тафгай Райтис Ивананс решил выяснить отношения с игроком «Ак Барса». Захарчук же драться в этот вечер был не намерен.

Видео можно посмотреть на канале КХЛ в YouTube.

Удар в голову Мелешко

Ещё одним клиентом казанского игрока стал форвард минского «Динамо» Дмитрий Мелешко. Степан нанёс удар в голову противнику, за что был удалён до конца матча и дисквалифицирован на три игры.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Локтем в голову Земченко

Удаления до конца игры и дисквалификации давно стали для Захарчука обыденностью. В январе 2014 года защитник ударил локтем в голову нападающего Игната Земченко, за что был в срочном порядке отправлен в раздевалку.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Захарчуку тоже вмазали

Не всегда наш герой отказывался от драк. Форвард «Витязя» Ник Тарнаски просто не оставил выбора Степану. Бой получился ярким, и Захарчук не вышел из него победителем.

Видео можно посмотреть на канале КХЛ в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Ак Барс Степан Захарчук Травмы - хоккей
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