9 доказательств, почему Захарчук самый грязный защитник КХЛ: видео

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Металлург» (Магнитогорск) – «Ак Барс», который состоялся 26 сентября. Принято решение дисквалифицировать защитника ХК «Ак Барс» Степана Захарчука на восемь матчей и подвергнуть его денежному штрафу. Что же он сделал?
Принято считать, что хоккей — жёсткий вид спорта, драками и мощными хитами здесь не удивишь никого. Но разве это нормально?
На фото — шлем и кровь 31-летнего защитника магнитогорского «Металлурга» Александра Будкина. 26 сентября во время матча «Магнитки» и «Ак Барса» защитник гостей Степан Захарчук врезался на полной скорости в противника и разбил ему лицо.
После игры главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв заявил, что «у Будкина лицо похоже на другое место».
«Состояние у Будкина тяжёлое. Сто процентов это тяжёлое сотрясение, а всё остальное — скрытые травмы головы. Там есть даже переломы», — сказал на следующий день вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.
Каждый раз хоккеист клянётся, что не хотел нанести травму сопернику. Но разве ему можно верить после такого количества грязных хитов?
Сломанные рёбра Лазарева
В прошлогоднем плей-офф в третьем матче между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» не повезло нападающему уфимцев Антону Лазареву. Захарчук впечатал форварда в борт, сломав ему пару рёбер.
Видео можно посмотреть на канале КХЛ в YouTube.
Сокрушительный удар Мертлу
Степан вовсе не собирался на этом останавливаться и уже в следующем матче нанёс сокрушительный удар в область шеи Томашу Мертлу. Защитник «Ак Барса» на скорости влетел в нападающего «Салавата», после чего Томашу понадобилась медицинская помощь.
Мальцеву пора на смену
В пятом матче прошлогодней серии плей-офф Степан Захарчук решил помочь Дмитрию Мальцеву смениться. После силового приёма Степана нападающий «Салавата» едва не упал за борт. По количеству хитов в том Кубке Гагарина Захарчуку точно не было равных.
Видео можно посмотреть на канале КХЛ в YouTube.
Сломанная ключица Смоленяка
В первом же матча сезона-2016/17 Захарчук отправил на больничный форварда «Слована» Радека Смоленяка. В результате силового приёма чешский хоккеист получил перелом ключицы и выбыл на долгий срок, а Степан схлопотал дисквалификацию на один матч.
Видео можно посмотреть на канале КХЛ в YouTube.
Не повезло Паршину
Репутацию грязного игрока Захарчук заработал давно. В 2012 году молодой казанский защитник грубо нарушил правила на Денисе Паршине. «Армеец» ещё долго не мог оправиться после такой пламенной встречи.
Видео можно посмотреть на канале КХЛ в YouTube.
Рекису тоже досталось
В ноябре того же года он жёстко сыграл против защитника рижского «Динамо» Арвида Рекиса. Увидев, что одноклубника обидели, тафгай Райтис Ивананс решил выяснить отношения с игроком «Ак Барса». Захарчук же драться в этот вечер был не намерен.
Видео можно посмотреть на канале КХЛ в YouTube.
Удар в голову Мелешко
Ещё одним клиентом казанского игрока стал форвард минского «Динамо» Дмитрий Мелешко. Степан нанёс удар в голову противнику, за что был удалён до конца матча и дисквалифицирован на три игры.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ
Локтем в голову Земченко
Удаления до конца игры и дисквалификации давно стали для Захарчука обыденностью. В январе 2014 года защитник ударил локтем в голову нападающего Игната Земченко, за что был в срочном порядке отправлен в раздевалку.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ
Захарчуку тоже вмазали
Не всегда наш герой отказывался от драк. Форвард «Витязя» Ник Тарнаски просто не оставил выбора Степану. Бой получился ярким, и Захарчук не вышел из него победителем.
Видео можно посмотреть на канале КХЛ в YouTube.