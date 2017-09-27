Итоги дня КХЛ: кризис «Локомотива», выездной мастер-класс от «Динамо»

СКА не хотел, «Сибирь» не могла

СКА на выезде победил «Сибирь» — 3:0. Это 16-я победа подряд действующего обладателя кубка Гагарина. Сам матч нельзя назвать слишком интересным. Сложилось впечатление, что Питер играл вполсилы, а команда Павла Зубова просто не могла прыгнуть выше головы. На долю Игоря Шестёркина выпало всего 15 бросков, с которыми он успешно справился. СКА потревожил Салака 38 раз, забив усилиями Широкова, Карпова и Херсли. Единственным неприятным моментом для команды Знарка стала травма форварда Евгения Кетова. Хоккеист ушёл в раздевалку после попадания шайбы в ногу в третьем периоде. Бросал защитник новосибирской команды Максим Игнатович.

Это видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Энрот не выручил минское «Динамо»

«Авангард» дома не испытал проблем с минским «Динамо» — 4:1. Шведский вратарь гостей ЮнасЭнрот пропустил два гола за 39 секунд и был заменён на Михаила Карнаухова, которому тоже досталось. Особенно красивой получилась четвёртая шайба Петерссона, сместившегося от борта к воротам и переигравшего вратаря с неудобной руки. Автором единственного гола у «зубров» стал Егор Шарангович, впервые забивший в КХЛ. Форвард неудобно для Фурха атаковал из-под соперника. Омичи выглядели увереннее соперника и заслуженно заработали три очка, продолжая погоню за «Ак Барсом» в Восточной конференции.

Это видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Что происходит с «Локомотивом»?

«Барыс» на домашнем льду не оставил камня на камне от «Локомотива» — 6:1. Команда Алексея Кудашова проиграла третий матч подряд, пропустив в общей сложности 16 шайб. Проблемы видны во всех линиях, но в защите творится что-то невообразимое. «Железнодорожники» находятся в игровом кризисе, а тренерский штаб попадает под серьёзную критику. А вот «Барыс» добился важной победы после двух подряд поражений. Дубль у Никиты Михайлиса, не ушёл со льда без заброшенной шайбы и капитан астанинцев Найджел Доус, реализовавший большинство и поставивший точку в матче. Легионеры «барсов» провели сильную игру.

Это видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Стопроцентный результат московского «Динамо»

Хоккеисты «Югры» уступили в Ханты-Мансийске московскому «Динамо» — 2:3. Команда Игоря Захаркина потерпела восьмое поражение подряд, она не знает вкуса побед с 3 сентября. Домашняя серия югорчанами провалена, они не набрали в ней ни одного очка. В свою очередь бело-голубые выиграли четыре кряду матча на выезде, а в схватке с «Югрой» команде подсобил Владимир Брюквин, оформивший дубль. Правда, первый гол Брюквина вышел курьёзным, шайба отскочила в ворота Фокина от соперника.«Югра» перебросала москвичей, но дивидендов это не принесло. «Динамо» возвращается в Москву в отличном настроении.

Это видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Чёрная полоса «Амура»

«Северсталь» выиграла у «Амура» — 2:1. Чёрная полоса хабаровчан продолжается, насчитывая уже девять поражений подряд. Андрею Мартемьянову не позавидуешь, но выездная серия для его хоккеистов не закончена. Нужно находить силы, играть на морально-волевых. Впереди битва с «Динамо» в Москве, после чего перелёт домой на Дальний Восток. В отчётном противостоянии отметим очередной гол капитана череповчан Дмитрия Кагарлицкого, который в последнее время просто не удержим. Гол стал для нападающего седьмым в нынешнем регулярном чемпионате.

Это видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Дебют Жердева и Салмелы, поражение «Динамо»

Рижское «Динамо» на своём льду уступило «Адмиралу» — 2:5. Серия поражений рижан достигла 12 матчей подряд. В 16 играх сезона на счету рижской команды две победы. Это, конечно, не лезет ни в какие рамки. Полный провал латвийского клуба. В матче с «моряками» за хозяев дебютировал защитник АнссиСалмела и нападающий Николай Жердев. Оба очков не набрали, ничем команде Озолиньшане помогли. У «Адмирала» пас и гол в активе Ткачёва, Краснослободцева и Жафярова. «Адмирал» прервал свою серию поражений на отметке в четыре встречи.

Это видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Достижение Афиногенова

«Слован» выиграл у «Витязя» — 4:3. Нападающий подмосковной команды Максим Афиногенов, забив в ворота Штепанека, достиг отметки в 100 голов в КХЛ. Гости постоянно вели в счёте с разницей в одну шайбу, однако «орлы» неизменно сравнивали счёт. Ключевым эпизодом матча стало численное преимущество «Слована» «5 на 3» во второй половине третьего периода. Бурстрём и Семёнов отправились в бокс для штрафников, а Ржепик принёс братиславцам важные три очка.

Это видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ