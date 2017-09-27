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Текст: Павел Панышев
Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: кризис «Локомотива», выездной мастер-класс от «Динамо»

Команде Владимира Воробьёва легче играть в гостях, нежели дома.
27 сентября 2017, среда. 23:30 Хоккей

СКА не хотел, «Сибирь» не могла

СКА на выезде победил «Сибирь» — 3:0. Это 16-я победа подряд действующего обладателя кубка Гагарина. Сам матч нельзя назвать слишком интересным. Сложилось впечатление, что Питер играл вполсилы, а команда Павла Зубова просто не могла прыгнуть выше головы. На долю Игоря Шестёркина выпало всего 15 бросков, с которыми он успешно справился. СКА потревожил Салака 38 раз, забив усилиями Широкова, Карпова и Херсли. Единственным неприятным моментом для команды Знарка стала травма форварда Евгения Кетова. Хоккеист ушёл в раздевалку после попадания шайбы в ногу в третьем периоде. Бросал защитник новосибирской команды Максим Игнатович.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
0 : 3 0:1, 0:1, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Широков (Херсли, Барабанов) – 14:56 (5x4), 0:2 – Карпов (Широков) – 21:05 (5x5), 0:3 – Херсли (Плотников, Широков) – 43:51 (5x4)

Это видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Энрот не выручил минское «Динамо»

«Авангард» дома не испытал проблем с минским «Динамо» — 4:1. Шведский вратарь гостей ЮнасЭнрот пропустил два гола за 39 секунд и был заменён на Михаила Карнаухова, которому тоже досталось. Особенно красивой получилась четвёртая шайба Петерссона, сместившегося от борта к воротам и переигравшего вратаря с неудобной руки. Автором единственного гола у «зубров» стал Егор Шарангович, впервые забивший в КХЛ. Форвард неудобно для Фурха атаковал из-под соперника. Омичи выглядели увереннее соперника и заслуженно заработали три очка, продолжая погоню за «Ак Барсом» в Восточной конференции.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
4 : 1 2:0, 1:1, 1:0
Динамо Мн
Минск
1:0 – Мартынов (Петерссон, Эверберг) – 07:03 (5x4), 2:0 – Березин (Галимов, Файзуллин) – 07:42 (5x5), 3:0 – Кугрышев (Фищенко, Фурх) – 31:15 (5x5), 3:1 – Шарангович (Коробов) – 33:27 (5x5), 4:1 – Петерссон (Мартынов) – 52:08 (5x5)

Это видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Что происходит с «Локомотивом»?

«Барыс» на домашнем льду не оставил камня на камне от «Локомотива» — 6:1. Команда Алексея Кудашова проиграла третий матч подряд, пропустив в общей сложности 16 шайб. Проблемы видны во всех линиях, но в защите творится что-то невообразимое. «Железнодорожники» находятся в игровом кризисе, а тренерский штаб попадает под серьёзную критику. А вот «Барыс» добился важной победы после двух подряд поражений. Дубль у Никиты Михайлиса, не ушёл со льда без заброшенной шайбы и капитан астанинцев Найджел Доус, реализовавший большинство и поставивший точку в матче. Легионеры «барсов» провели сильную игру.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
6 : 1 1:0, 2:1, 3:0
Локомотив
Ярославль
1:0 – Михайлис (Сен-Пьер) – 01:05 (5x5), 2:0 – Фрэттин (Даллмэн, Доус) – 24:04 (5x4), 2:1 – Алексеев (Манухов) – 29:35 (5x5), 3:1 – Савченко (Сен-Пьер, Михайлис) – 38:45 (5x5), 4:1 – Михайлис (Липин, Полохов) – 43:42 (5x5), 5:1 – Вей (Фрэттин) – 44:45 (5x5), 6:1 – Доус (Вей) – 52:50 (5x4)

Это видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Стопроцентный результат московского «Динамо»

Хоккеисты «Югры» уступили в Ханты-Мансийске московскому «Динамо» — 2:3. Команда Игоря Захаркина потерпела восьмое поражение подряд, она не знает вкуса побед с 3 сентября. Домашняя серия югорчанами провалена, они не набрали в ней ни одного очка. В свою очередь бело-голубые выиграли четыре кряду матча на выезде, а в схватке с «Югрой» команде подсобил Владимир Брюквин, оформивший дубль. Правда, первый гол Брюквина вышел курьёзным, шайба отскочила в ворота Фокина от соперника.«Югра» перебросала москвичей, но дивидендов это не принесло. «Динамо» возвращается в Москву в отличном настроении.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
2 : 3 1:1, 1:2, 0:0
Динамо М
Москва
1:0 – Королёв (Неколенко) – 13:26 (5x5), 1:1 – Никулин – 16:49 (5x4), 1:2 – Брюквин (Игумнов) – 24:15 (4x5), 1:3 – Брюквин (Артюхин) – 29:04 (5x5), 2:3 – Варфоломеев (Пестушко, Макаров) – 39:17 (5x5)

Это видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Чёрная полоса «Амура»

«Северсталь» выиграла у «Амура» — 2:1. Чёрная полоса хабаровчан продолжается, насчитывая уже девять поражений подряд. Андрею Мартемьянову не позавидуешь, но выездная серия для его хоккеистов не закончена. Нужно находить силы, играть на морально-волевых. Впереди битва с «Динамо» в Москве, после чего перелёт домой на Дальний Восток. В отчётном противостоянии отметим очередной гол капитана череповчан Дмитрия Кагарлицкого, который в последнее время просто не удержим. Гол стал для нападающего седьмым в нынешнем регулярном чемпионате.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
2 : 1 1:1, 1:0, 0:0
Амур
Хабаровск
1:0 – Кагарлицкий (Бумагин, Чернов) – 10:53 (5x4), 1:1 – Кузьмин (Кондратьев, Бывальцев) – 16:38 (5x4), 2:1 – Странски (Вовченко, Трубачёв) – 37:49 (5x4)

Это видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Дебют Жердева и Салмелы, поражение «Динамо»

Рижское «Динамо» на своём льду уступило «Адмиралу» — 2:5. Серия поражений рижан достигла 12 матчей подряд. В 16 играх сезона на счету рижской команды две победы. Это, конечно, не лезет ни в какие рамки. Полный провал латвийского клуба. В матче с «моряками» за хозяев дебютировал защитник АнссиСалмела и нападающий Николай Жердев. Оба очков не набрали, ничем команде Озолиньшане помогли. У «Адмирала» пас и гол в активе Ткачёва, Краснослободцева и Жафярова. «Адмирал» прервал свою серию поражений на отметке в четыре встречи.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
2 : 5 0:2, 0:1, 2:2
Адмирал
Владивосток
0:1 – Краснослободцев (Земчёнок) – 04:18 (5x5), 0:2 – Саболич (Блум, Ткачёв) – 11:21 (5x4), 0:3 – Бутузов (Райт) – 37:17 (4x4), 0:4 – Ткачёв (Краснослободцев, Александров) – 52:27 (5x5), 1:4 – Столлери (Редлихс К.) – 57:33 (5x5), 2:4 – Индрашис (Липсбергс, Столлери) – 58:02 (5x5), 2:5 – Жафяров – 59:06 (en)

Это видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Достижение Афиногенова

«Слован» выиграл у «Витязя» — 4:3. Нападающий подмосковной команды Максим Афиногенов, забив в ворота Штепанека, достиг отметки в 100 голов в КХЛ. Гости постоянно вели в счёте с разницей в одну шайбу, однако «орлы» неизменно сравнивали счёт. Ключевым эпизодом матча стало численное преимущество «Слована» «5 на 3» во второй половине третьего периода. Бурстрём и Семёнов отправились в бокс для штрафников, а Ржепик принёс братиславцам важные три очка.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 20:00 МСК
Слован
Братислава
4 : 3 1:1, 2:2, 1:0
Витязь
Московская область
0:1 – Никулин (Афиногенов) – 15:02 (5x5), 1:1 – Шварны (Бухтеле) – 18:31 (5x5), 1:2 – Макеев (Мозик) – 23:56 (5x5), 2:2 – Грнка (Смоленяк, Бухтеле) – 28:26 (5x5), 2:3 – Афиногенов (Макеев) – 30:47 (5x4), 3:3 – Баркер (Эберт, Смоленяк) – 36:59 (5x4), 4:3 – Ржепик (Кашпар, Месарош) – 53:11 (5x3)

Это видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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