Легионеры в КХЛ: 46 канадцев, 40 финнов, 24 шведа и израильтянин

Канада (46 игроков)

Топ-5: Джастин Азеведу («Ак Барс»), Пол Щехура («Трактор»), Брэндон Козун («Локомотив»), Бен Скривенс («Салават Юлаев»), Даррен Диц («Барыс»)

Возможно, это покажется удивительным, но игроки с канадским паспортом имеют самое большое представительство в нашей лиге среди всех легионеров. В КХЛ уже нет «Медвешчака», где в прошлые сезоны наблюдались скопления хоккеистов из страны кленового листа, и теперь самым проканадским клубом является пекинский «Куньлунь» — сразу 11 игроков. И это неудивительно, учитывая, что тренер китайской команды – известнейший канадский специалист Майк Кинэн.

Игроков с родины хоккея в Поднебесной предостаточно, но назвать их топовыми легионерами КХЛ пока нельзя, за исключением разве что Войтека Вольски, успевшего сделать себе имя в нашей лиге в прошлые годы. Ну а лучшие канадцы нашего чемпионата выступают в других клубах. Среди них отмечаем главных снайперов «Ак Барса» и «Трактора» Джастина Азеведу и Пола Щехуру, супербомбардира среди защитников Даррена Дица и единственного в российских клубах КХЛ канадского голкипера Бена Скривенса.

Финские хоккеисты, играющие в КХЛ, выделяются своим универсализмом: среди них есть и чистые игровики, и настоящие работяги на льду, и классные атакующие защитники.

Финляндия (40 игроков)

Топ-5: Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»), Ээли Толванен («Йокерит»), Микко Коскинен(СКА), Юусо Хиетанен («Динамо» Москва), Оскар Осала («Металлург»)

В КХЛ уже прошла мода на финских хоккеистов, и цифра в 40 игроков из страны Суоми в нашей лиге не должна вводить в заблуждение – почти половина из них представляет «Йокерит». Из состава «шутов» выделяется 18-летний Ээли Толванен, оформивший уже два хет-трика на старте сезона. Этого талантливого форварда с убойным по точности кистевым броском наверняка ждёт большое будущее в НХЛ.

Финские хоккеисты, играющие в КХЛ, выделяются своим универсализмом. Среди них есть и чистые игровики, любящие и умеющие креативить у чужих ворот — Теэму Хартикайнен и Йоонас Кемппайнен, лидеры атак «Салавата Юлаева». Есть и настоящие работяги на льду, не гнушающиеся выполнять большой объём черновой работы и убивать меньшинство – без Оскара Осалы «Магнитке» было бы тяжело выиграть два Кубка Гагарина. В финском легионе найдутся и классные атакующие защитники, такие как Юусо Хиетанен и Вилле Лаюнен, много помогающие своим партнёрам в нападении.

Лучшие «лимитчики» КХЛ. 10-1. Кто круче: Капризов или Толванен? Пока они спорят, вызов им может бросить парень из «Лады».

А вот традиционно сильная финская школа вратарей в нынешней КХЛ практически не востребована. Даже в «Йокерите» основным голкипером является американец Райан Запольски, а единственным клубом лиги, делающим ставку на вратаря из Финляндии, остался «Амур», где на последнем рубеже играет Юха Метсола. Конечно, нельзя не отметить двукратного чемпиона КХЛ Микку Коскинена, но в Санкт-Петербурге финский гигант уже с прошлого сезона понемногу проигрывает конкуренцию Игорю Шестёркину.

Микко Коскинен, Оскар Осала Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Чехия (31 игрок)

Топ-5: Иржи Секач («Ак Барс»), Ян Коварж («Металлург»), Александр Салак («Сибирь»), Якуб Коварж («Автомобилист»), Доминик Фурх («Авангард»)

Чешские легионеры на третьем месте по количеству игроков в нашей лиге, но, в отличие от канадцев и финнов, хоккеисты из Восточной Европы равномерно распределены по клубам КХЛ. Чешские полевые игроки долгое время привлекали российские клубы, в нашем чемпионате побывало немало элитных снайперов из этой страны – вспомнить хотя бы Яромира Ягра, Романа Червенку, Яна Марека или Павла Брендла. А пионерами среди чешских легионеров в российском хоккее были действующие на тот момент олимпийские чемпионы Павел Патера и Мартин Прохазка, приехавшие в «Авангард» в 2001 году.

Азеведу, Салак и ещё 10 легионеров в КХЛ, с которых нужно брать пример Именно такие иностранцы нужны нашему хоккею.

Сейчас ситуация изменилась, и главными чехами в КХЛ стали голкиперы. Александр Салак, Якуб Коварж и Доминик Фурх – важнейшие и незаменимые игроки для «Сибири», «Автомобилиста» и «Авангарда», стабильно находящиеся в лидерах во всех статистических номинациях для вратарей.

Впрочем, есть в нашей лиге мастеровитые чехи, играющие и на других позициях. Иржи Секач – главный бомбардир «Ак Барса», а центрфорвардов уровня Яна Коваржа, возможно, больше нет в КХЛ. Среди защитников выделим Якуба Накладала, играющего в первой паре обороны «Локомотива», а Войтех Мозик из «Витязя» вполне может заменить для подольчан блиставшего в прошлом сезоне Якуба Ержабека.

Шведская экспансия в КХЛ носит не количественный, а качественный характер – практический каждый скандинав в нашей лиге является важнейшей частью своей команды.

Швеция (24 игрока)

Топ-5: Линус Умарк («Салават Юлаев»), Стаффан Кронвалль («Локомотив»), Патрик Херсли (СКА), Хенрик Карлссон («Барыс»), Андре Петерссон («Авангард»)

В межсезонье мы писали, что шведов в КХЛ становится всё больше, но пока эта экспансия носит не количественный, а качественный характер – практический каждый скандинав в нашей лиге является важнейшей частью своей команды. Пожалуй, самую большую значимость для своего клуба имеет Стаффан Кронвалль – капитан «Локомотива», выступающий в Ярославле уже шестой сезон, один из самых результативных защитников чемпионата.

Самым шведским клубом в КХЛ летом стал «Авангард», когда омичи к уже имевшимся в их составе Юнасу Анелёву и Эрику Густафссону пригласили Денниса Эверберга, Юхана Сундстрема и Андре Петерссона. Но, вопреки ожиданиям, шведы пока не стали для «Авангарда» хоккеистами, определяющими результат, Сундстрем и вовсе получил тяжёлое повреждение, а настоящей находкой стал только быстрый и забивной Петерссон, уже имевший подобную репутацию после выступлений за ХК «Сочи».

Жёлто-синяя лихорадка. «Авангард» задаст новый тренд КХЛ? Юхан Сундстрём перешёл в «Авангард» и стал четвёртым шведом в клубе. Легионеры из Швеции могут стать новым селекционным трендом в КХЛ?

В других командах лиги собрано не так много шведов, зато они настоящие лидеры своих клубов. Линус Умарк зажигает в нападении «Салавата», Патрик Херсли имеет, пожалуй, самый сильный и точный бросок в лиге, а Патрик Закриссон и Александр Бергстрём уверенно выглядят в своём первом сезоне за «Сибирь». Нельзя не отметить и голкипера «Барыса» Хенрика Карлссона, пробить которого зачастую большая проблема для нападающих соперника.

Патрик Херсли, Стаффан Кронвалль Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Словакия (21 игрок)

Топ-5: Марек Вьеденски, Андрей Мезарош, Юрай Микуш (все — «Слован»), Марек Дялога («Куньлунь Ред Стар»), Юлиус Гудачек («Северсталь»)

Словацкий хоккей переживает непростые времена, национальная сборная на чемпионатах мира почитает за счастье участие в четвертьфинале, а ярких игроков становится всё меньше и меньше. Стоит ли говорить, что словаки совершенно не востребованы в КХЛ, и лишь четыре хоккеиста с паспортом этой страны выступают в нашей лиге не за братиславский «Слован».

Среди них – защитники Мартин Штайнох и Михал Чайковски, которых даже с большой натяжкой нельзя назвать лидерами обороны «Югры» и «Автомобилиста». А вот голкипер Юлиус Гудачек – важная фигура для «Северстали». Словацкий вратарь безоговорочный первый номер череповецкого клуба, выступающий достаточно надёжно, чтобы его команда могла рассчитывать на попадание в плей-офф. Кроме того, Гудачек главный шоумен и заводила «Северстали», устраивающий яркие шоу для болельщиков.

Кризис словацкой атаки налицо, и даже в «Словане» в первую очередь стоит отметить защитника Андрея Мезароша. Это капитан «орлов» и самый опытный игрок в их составе, отыгравший 10 сезонов в НХЛ. Всю важность Мезароша для «Слована» можно было понять в первых играх сезона, которые защитник пропускал из-за травмы, а его команда в это время получала полную авоську шайб от СКА и «Локомотива».

Среди словацких нападающих всё-таки можно выделить одного игрока – Марек Вьеденски, пожалуй, больше всех делает для того, чтобы вывести «Слован» из кризиса, он лидер атак и лучший снайпер клуба.

США (18 игроков)

Топ-5: Дэн Секстон, Чед Ро (оба — «Нефтехимик»), Райан Запольски, Мэттью Гилрой (оба – «Йокерит»), Райан Стоа («Спартак»)

Меньше всего среди легионеров из дальнего зарубежья в КХЛ американских хоккеистов, но и среди них есть весьма мастеровитые игроки. В этом сезоне самую значительную роль для своих команд легионеры из США играют в «Йокерите» и «Нефтехимике». Финский клуб и вовсе располагает крутым американцем в каждой линии: Райан Запольски блестяще отвечает за сохранность ворот, Мэттью Гилрой полезен не только в обороне, но и в атаке, а Брайан О’Нилл – один из главных снайперов «шутов».

В Нижнекамске в этом сезоне орудует связка Дэн Секстон – Чед Ро. Секстон, давно играющий в «Нефтехимике», — лучший американец-бомбардир сезона, а Ро – главный снайпер КХЛ из США. У этих хоккеистов прекрасное взаимопонимание, они – главные творцы успехов нижнекамцев на старте сезона.

В других клубах отмечаем лидера «Спартака» Райна Стоа, ведущего за собой красно-белую молодёжь, а также лучшего иностранца в составе ХК «Сочи» Кейси Уэллмана.

Словаки совершенно не востребованы в КХЛ, и лишь четыре хоккеиста с паспортом этой страны выступают в нашей лиге не за братиславский «Слован».

Остальные страны (10 игроков)

Казалось бы, немаленькое представительство в КХЛ должны получить китайские хоккеисты, которых в «Куньлуне» обещали вырастить к Олимпиаде-2022 в Пекине, но на данный момент в лиге нет ни одного игрока из Поднебесной. В составе команды Майка Кинэна есть пять человек, имеющих китайский паспорт, но все они натурализованные канадцы или американцы. Такая ситуация объясняется просто: в этом сезоне у «Куньлуня» появился фарм-клуб в ВХЛ, а также молодёжная команда в МХЛ, и именно там проходят обкатку настоящие китайские хоккеисты, пока явно не готовые играть в КХЛ.

Что касается легионеров из других стран, то они представляют три государства. Самым экзотичным хоккеистом КХЛ является израильтянин Элиэзер Щербатов из «Слована», а остальные хоккеисты родом из Дании и Словении. Среди датчан выделяются великолепный защитник-бомбардир из «Салавата» Филип Ларсен и второй снайпер «Йокерита» Никлас Йенсен. Если говорить о словенцах, то они ощутимо сдали по сравнению с прошлым сезоном. Роберт Саболич и Рок Тичар не похожи сами на себя в «Адмирале» и «Автомобилисте», Жига Еглич совсем поник после перехода в «Торпедо», а его соотечественник-одноклубник Ян Муршак и вовсе не провёл ещё ни одной игры в сезоне из-за травмы.