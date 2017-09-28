Прогноз на сезон НХЛ. Столичный дивизион: «Питтсбург» обгонит «Вашингтон»

«Нью-Джерси Дэвилз»

Ключевые приобретения: н. Юханссон, н. Бойл, н. Стаффорд, з. Мюллер, з. Батчер.

Ключевые потери: н. Каммалери, з. Мерилл, Смит-Пелли, з. Овитю.

Новый герой «Дэвилз» Нико Хишир должен помочь «дьяволам» сделать ещё один шаг к восстановлению былого величия, а бывший партнёр Овечкина Маркус Юханссон добавит «Нью-Джерси» вариативности в атаке. Главной трудностью для команды будет надёжная игра в своей зоне, поскольку у «дьяволов» нет защитников элитного уровня, а голкипер Кори Шнайдер в прошлом сезоне показал худшую статистику за семь лет.

Лучший сценарий: травма Трэвиса Зэйджака повысила требования к Нико Хиширу, который может стать первым центром «Нью-Джерси», и швейцарец готов оправдать ожидания. С Юханссоном и Бойлом в составе «дьяволы» не будут испытывать недостатка в двусторонних форвардах, а если Шнайдер докажет, что спад был временным, «Нью-Джерси» останется крепким орешком для соперников. Когда же «дозреют» молодые таланты Джон Кенневилль, Павел Заха, Майкл Маклеод и Натан Бастиан, спрос с «Дэвилз» будет совсем другим.

Худший сценарий: Хишир не является «упакованным» хоккеистом уровня Макдэвида или Мэттьюса, и без должной поддержки он может быстро поникнуть. Оборонительный корпус «Нью-Джерси» выглядит одним из самых слабых в НХЛ, а поскольку в Столичном дивизионе сейчас опасна даже «Каролина», то результаты пока будут далеки от желаемых.

Прогноз: 8-е место в дивизионе. Молодые таланты скоро окрепнут, а команда движется в правильном направлении.

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«Нью-Йорк Айлендерс»

Ключевые приобретения: н. Эберле.

Ключевые потери: з. Хамоник, з. Строум, н. Грабовский, в. Беруби.

В конце прошлого сезона «островитяне» показывали очень неплохой хоккей, но удерживать этот уровень на протяжении всего регулярного чемпионата подопечным Дага Уэйта достаточно трудно. Главный вопрос к «Айлендерс» текущего образца – ситуация с Джоном Таваресом, у которого начинается последний год действующего контракта. Постоянные разговоры о том, что капитан и лучший нападающий команды может уйти в другой клуб, могут нервировать как самого Тавареса, так и его партнёров.

Лучший сценарий: приобретённый форвард Джордан Эберле покажет былую «химию» в связке с Таваресом, вспомнив победный для Канады МЧМ-2009. Если двух лидеров поддержат Андерс Ли и Джош Хо-Сэнг, то у «Айлендерс» будет очень неплохая линия атаки. Защита покажет неплохой уровень, и даже потеря Трэвиса Хамоника не слишком сильно скажется на игре «островитян» в своей зоне.

Худший сценарий: Таварес загрустит, ожидая обмена, а вместе с ним хандра одолеет и его партнёров. Стареющий Ярослав Галак потеряет лучшие кондиции, и «Айлендерс» будет слишком сильно зависеть от действий Томаса Грайсса.

Прогноз: 7-е место в дивизионе. На долгую дистанцию нынешних парней с Лонг-Айленда не хватит.

«Филадельфия Флайерз»

Ключевые приобретения: в. Эллиотт, н. Лехтеря, н. Патрик.

Ключевые потери: з. Дель Зотто, в. Мэйсон, н. Б. Шенн, н. Беллемар, н. Казинс.

Судьба благосклонно отнеслась к «лётчикам», которые за счёт драфта смогли пополнить состав одним из главных действующих лицом среди новичков – Ноланом Патриком. Новобранец оправился от операции по удалению грыжи и готов доказывать свою состоятельность, хотя мгновенно рвать с места в карьер форварду не нужно, ведь у «Флайерз» есть на позиции центра Клод Жиру и Шон Кутюрье. Защитная линия также выглядит весьма перспективной, поскольку Гостисбер и Проворов уже проявили себя в высшей степени достойно, а главная проблема «Филадельфии» заключается в голкиперах: генеральному менеджеру Рону Хестоллу впору самому вспоминать молодость и надевать щитки.

Лучший сценарий: Жиру, Ворачек, Симмондс и Кутюрье могут «дать копоти» и обеспечить команде отменную результативность. Если ветеранов поддержит молодёжь, игра «лётчиков» может смотреться ещё веселее и интереснее.

Худший сценарий: без классного голкипера добиться успеха будет очень трудно. У Брайана Эллиотта был неважный сезон в «Калгари», а Михал Нойвирт недотягивает по уровню до стартового стража ворот. У Нолана Патрика за его недолгую карьеру уже были две серьёзные операции, и новое повреждение может заметно снизить его потенциал. Вкупе со стареющими лидерами этим факторы не дадут «Флайерз» набрать высоту.

Прогноз: 6-е место в дивизионе. На плей-офф команда будет претендовать, но вратарская проблема уничтожит кубковые надежды.

«Каролина Харрикейнз»

Ключевые приобретения: н. Уильямс, в. Дарлинг, н. Крюгер, з. Ван Римсдайк.

Ключевые потери: в. Лак, з. Мёрфи, н. Нестрашил.

«Каролина» прилично усилилась в межсезонье, и теперь вполне готова к борьбе за кубковую строчку. Нерешённым остался вопрос о первом центрфорварде, но защитная линия выглядит очень перспективно и свежо, в нападении есть и молодёжь и опыт, а вратарский тандем – универсальным и надёжным.

Лучший сценарий: если оборона в лице Фолка, Песке, Ханифина и Славина будет продолжать прогрессировать, то «Каролина» по уровню защитников станет этаким «Нэшвиллом» Восточной конференции. Дарлинг займёт место стартового вратаря, Уорд будет надёжным сменщиком, а ветеран Джастин Уильямс найдёт, как применить бесценный опыт игры в плей-офф.

Худший сценарий: тот же Дарлинг никогда не проводил за сезон больше 32 матчей, и нагрузка в два раза серьёзней может оказаться для него непосильной. Если Виктор Раск не сумеет быть первым центрфорвардом, «Каролина» будет проигрывать и лидерам, и середнякам.

Прогноз: 5-е место в дивизионе, хотя «капкан» и защитная ловушка могут дать шанс «ураганам».

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Ключевые приобретения: з. Шаттенкирк, в. Павелец, н. Деарне, з. Деанджело.

Ключевые потери: н. Степан, в. Раанта, н. Линдберг, з. Жирарди, з. Кляйн.

«Рейнджеры» провели значительную перетасовку состава, пригласив к себе Кевина Шаттенкирка, который снова был одним из главных героев рынка свободных агентов среди защитников. У «синерубашечников» есть неплохая группа молодых нападающих (Веси, Бучневич, Андерссон), и есть ветеран Рик Нэш, у которого заканчивается действующий контракт: от 33-летнего форварда ждут много большего, чем прошлогодние 38 очков. В схожей ситуации находится и опытный Хенрик Лундквист, неудачно сыгравший год назад.

Лучший сценарий: золото чемпионата мира должно дать Лундквисту новый стимул, поскольку единственным не покорившимся трофеем для него остаётся Кубок Стэнли. Если Хэнк вернётся на свой прежний уровень, у «рейнджеров» не будет особых проблем с попаданием в плей-офф, а глубина состава в атаке способна доставить неприятности любому сопернику.

Худший сценарий: ушедшие в «Аризону» Степан и Раанта могли быть лидерами «Рейнджерс». Лундквист нестабильно играл в прошлом сезоне, и без надёжного сменщика ситуация на последнем рубеже может оказаться ещё сложнее. Крепкое нападение может стушеваться, поскольку лидера среди форвардов нет – ни один хоккеист команды не набрал в прошлом чемпионате 60 очков.

Прогноз: 4-е место в дивизионе. До «уайлд-кард» «Рейнджерс» доберётся, но дальнейшие перспективы могут быть туманными.

«Коламбус Блю Джекетс»

Ключевые приобретения: н. Панарин, н. Мотте, н. Шрёдер.

Ключевые потери: н. Саад, н. Хартнелл, з. Куинси, н. Ганье, в. Форсберг, н. У. Карлссон.

В прошлом сезоне «Коламбус» стал автором потрясающей победной серии из 16 матчей, но вновь поймать и обойти спящих соперников «мундирам» будет непросто. «Блю Джекетс» очень сильно зависит от игры Сергея Бобровского: если российский вратарь играет на своём максимуме, то «Коламбус» легко соперничает с лидерами лиги и претендует на самые высокие цели, но в случае неудачи Сергея «мундиры» мгновенно теряют в эффективности. После первой «Везины» Бобровского последовал резкий спад, и новокузнечанин сделал необходимые выводы. Теперь у голкипера уже два трофея, и избежать второго спада для «Блю Джекетс» будет жизненно важной задачей.

Лучший сценарий: если Бобровский будет играть на уровне личного «стандарта качества», то всем остальным игрокам не нужно будет трястись за безопасность собственных ворот. Сет Джонс и Зак Веренски – великолепная пара молодых защитников, которые должны прогрессировать, силовики Дженнер и Фолиньо способны качественно поддержать звёзд нападения – Панарина и Веннберга.

Худший сценарий: Панарин был великолепен в «Чикаго», но на что будет способен Артемий без Патрика Кейна – вопрос пока открытый. Если же Бобровский снова получит серьёзную травму, все надежды «Коламбуса» быстро улетучатся.

Прогноз: 3-е место в дивизионе. Панарин, Бобровский и молодые защитники не дадут скучать болельщикам «мундиров».

«Вашингтон Кэпиталз»

Ключевые приобретения: н. Смит-Пелли.

Ключевые потери: н. Уильямс, з. Шаттенкирк, н. Юханссон, з. Алзнер, з. Шмидт.

Потолок зарплат заставил «Вашингтон» расстаться с группой очень неплохих хоккеистов, поскольку для подписания новых контрактов с лидерами требовались свободные деньги. В результате этого серьёзно пострадала вариативность и глубина состава «столичных», но команда у Барри Тротца всё ещё очень сильна и хороша. В предстоящем сезоне многого ждут и от Евгения Кузнецова, подписавшего очень щедрый договор, и от Дмитрия Орлова, который должен раскрыться после ухода Шаттенкирка и Алзнера. Новым лицом в атаке должен стать чешский форвард Якуб Врана, «дозревший» до основного состава в фарм-клубе.

Лучший сценарий: поскольку битва за «Президент Трофи» «Вашингтон» больше не интересует, то все интересы команды снова будут подчинены одной цели – удачному выступлению в плей-офф. В остальном всё должно быть как обычно: Овечкин, Кузнецов и Бекстрём – в десятке лучших по голам, очкам и передачам, а Холтби – лидер по победам и претендент на «Везину».

Худший сценарий: во время плей-офф болельщики были свидетелями, как Овечкина на время переводили аж в третье звено. Если Александра подстережёт спад, то результативность «столичных» рискует оказаться ниже нормы, а поддержать капитана будет просто некому.

Прогноз: 2-е место в дивизионе. Когда есть Овечкин, Кузнецов, Бекстрём, Холтби и Орлов, побед в «регулярке» должно быть много. Что же касается плей-офф…

«Питтсбург Пингвинз»

Ключевые приобретения: н. Ривз. в. Ниеми, з. Ханвик.

Ключевые потери: в. Флёри, н. Бонино, н. Куниц, н. Каллен, з. Хэйнси, з. Штрайт, з. Дэйли.

Несмотря на численно большие летние потери, состав обладателя кубка Стэнли продолжает оставаться очень мощным. Евгений Малкин, Сидни Кросби, Фил Кессел и здоровый Крис Летанг при любых раскладах сделают команду одним из основных фаворитов, тем более что у «пингвинов» есть хорошая подпитка кадрами внутри собственной клубной системы.

Лучший сценарий: «кубковое похмелье» «Питтсбургу» явно не грозит, а главную опасность представляют травмы, поскольку лидеры «Пингвинз» за два последних сезона сыграли гигантское количество матчей. Главный вопрос – это здоровье ведущего защитника Криса Летанга, который провёл 41 матч «регулярки» в прошлом сезоне и пропустил весь плей-офф. Если Летанг избежит новых травм, а вратарь Мэтт Мюррей будет стабилен, «пингвины» будут прежней машиной по штамповке побед.

Худший сценарий: талантливый, но строптивый снайпер Фил Кессел может вновь захандрить, поскольку нашедший с ним общий язык тренер Рик Токкетт ушёл работать главным в «Аризону». Если Летанг вновь сломается, а уставшие Кросби и Малкин потеряют свежесть, «Питтсбург» рискует опуститься в середину турнирной таблицы.

Прогноз: 1-е место в дивизионе. И команда, и тренер прекрасно знают, как побеждать.

* Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».