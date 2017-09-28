Аверин и ещё 9 худших игроков КХЛ. Август-сентябрь. Запад

С этого момента мы каждый месяц будем определять десятку худших игроков месяца в двух конференциях КХЛ. Стать героями нашего антирейтинга могут как звёзды, не отрабатывающие своих денег, так и просто игроки, не приносящие достаточно пользы при внушительном игровом времени. Тогда как хоккеисты, сыгравшие всего пару матчей или выходящие на лёд на 5-7 минут, не находятся под угрозой. В первой части – худшие, по нашему мнению, игроки Западной конференции по итогам августа и сентября.

Джастин Питерс. «Динамо» Рига

Статистика: 14 игр, 2 победы, КН – 3,48, ОБ – 86,9%

Рижское «Динамо» — худшая команда лиги, а Джастин Питерс – худший вратарь регулярного чемпионата. Причём с большим отрывом. 31-летний канадец в прошлом сезоне отыграл аж три матча за «Аризону» и приезжал в столицу Латвии в статусе «вратаря из НХЛ». Однако играет Питерс в лучшем случае на уровне второсортной автобусной лиги. Он не просто не выручает команду Сандиса Озолиньша, а усиленно тянет её вниз, в каждом матче пропуская пару лёгких шайб. Питерс своей игрой подрывает и без того хилую веру рижан в себя.

Играет Питерс в лучшем случае на уровне второсортной автобусной лиги. Он не просто не выручает команду Сандиса Озолиньша, а усиленно тянет её вниз.

Георгий Пуяц. «Динамо» Рига

Статистика: 10 игр, 0+2, «-10», 16 минут штрафа

Когда-то этот латвийский защитник играл в России, был капитаном «Сибири» и «Авангарда» и вообще считался цветом нации. Сегодня Георгию Пуяцу 36 лет и он обладатель показателя полезности «-10». Из игроков, представляющих клубы Западной конференции, хуже обстоят дела только у Ивана Шварни из «Слована», но рижанин провёл на пять матчей меньше, зарабатывая в среднем по одному минусу за игру. И ладно бы он компенсировал ненадёжную игру в обороне блокированными бросками или силовыми приёмами, но по«духовитым» показателям он тоже далеко не лидер своей команды.

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Гинтс Мейя. «Динамо» Рига

Статистика: 16 игр, 0+0, «-8», 6 минут штрафа

В Риге этой осенью всё действительно плохо, но хоть где-то «Динамо» должно быть первым. Например, по количеству представителей в нашем антирейтинге. Тем более что подопечные Сандиса Озолиньша, ставшие новой «Кузней», этого действительно заслуживают. Помимо вратаря и защитника достоин упоминания и Гинтс Мейя — опытнейший форвард, который выступает за рижан с первого сезона КХЛ. Он никогда не был суперрезультативном игроком, но его 0+0 и отвратительный показатель полезности точно не соответствуют статусу одного из лидеров команды. Биться-бороться Мейя продолжает, но этого явно недостаточно, чтобы вытащить команду из трясины.

Иван Шварны. «Слован»

Статистика: 15 игр, 1+1, «-12», 14 минут штрафа

Рядом с рижским «Динамо», выше всего на одну позицию, располагается команда из Братиславы. Всем подряд «Слован» не проигрывает, очки худо-бедно набирает, но за четверть сезона подопечные Милоша Ржиги пропустили уже полсотни шайб. Иван Шварны – одна из причин дырявой обороны «Слована». Ассистенту капитана братиславской команды характера не занимать: он и броски принимает на себя, и в силовую идёт, но при этом почти в каждом матче зарабатывает удаления. Ну а показатель полезности Шварны не выдерживает никакой критики. Отдельные матчи он заканчивал с «-3» по статистике, что не лезет ни в какие ворота.

Статистика: 16 игр, 1+3, «-8», 2 минуты штрафа

После прорывного прошлого сезона «Витязь» вернулся в группу аутсайдеров Запада. Основная причина, конечно, в качестве новых легионеров, но со временем финны Риссанен и Манкинен более-менее адаптировались к новой лиге. Роман Хорак хоть и не может пока забить, раздаёт голевые передачи и имеет положительный показатель полезности. Тогда как Алексей Копейкин, для которого прошлый сезон стал лучшим в карьере, довольствуется одной шайбой в первом же матче чемпионата с «Динамо». Безголевая серия опытного форварда составляет уже 15 игр, а его показатель полезности абсолютно худший в команде. Белую полосу в карьере Копейкина сменила чёрная.

Статистика: 15 игр, 0+3, «+2», 4 минуты штрафа

В нынешнем сезоне критики достойны многие игроки «Локомотива». Это касается как линии обороны, чьи уязвимые стороны стали особенно заметны после ухода Владислава Гаврикова, так и молодёжного звена Красковского, которое снизило к себе требования. Но одно дело вчерашние юниоры, а совсем другое – якобы ведущий российский форвард команды, её опора. Спад Егора Аверина начался ещё в прошлом сезоне, а этой осенью всё только усугубилось. Мало того что он забыл, как забивать, так ещё и напрочь проваливает игру в меньшинстве. «Локомотив» — худшая команда лиги по этому показателю, а завсегдатай спецбригады Аверин один из главных виновников плачевного положения ярославцев.

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Рушан Рафиков. «Локомотив»

Статистика: 14 игр, 0+0, «-4», 6 минут штрафа

Кому-то может показаться странным, что в десятке худших игроков старта сезона сразу два представителя «Локомотива» — команды, которая входит в топ-4 на Западе. Однако по потерянным очкам ярославцы уже балансируют на грани плей-офф, а последний выезд команды Алексея Кудашова оказался настолько кошмарным, что нет сил молчать. Разочаровывает не только Рушан Рафиков, но и Илья Любушкин, и Павел Коледов, и Никита Черепанов. Но от кого-то из них есть польза в атаке, другие хороши в единоборствах, а какую пользу «железнодорожникам» приносит Рафиков – решительно непонятно. Некогда перспективный защитник обладает худшим «+/-» в «Локомотиве», а если чем и выделяется, то неважным катанием.

Жига Еглич. «Торпедо»

Статистика: 13 игр, 0+4, «-1», 2 минуты штрафа

Наверное, в лиге есть и более бесполезные форварды. Даже в «Торпедо» можно найти тех, у кого в графе «очки» значится ноль. Далеко за примерами ходить не надо – Сергей Костицын также достоин упоминания. Да только словенец сыграл в этом сезоне вдвое больше матчей, чем белорус, а его эффективность всё равно стремится к нулю. Жига Еглич с горем пополам набрал четыре балла за результативные передачи, а вот счёт своим голам за «Торпедо» до сих пор не открыл. Возможно, дело в том, что Еглич заскучал по Муршаку, но даже без травмированного соотечественника он бы мог играть активнее. Вместо этого форвард-легионер не идёт в стыки, не бьётся и вообще слабо соответствует модели Петериса Скудры.

Разочаровывает не только Рушан Рафиков, но и Илья Любушкин, и Павел Коледов, и Никита Черепанов.

Александр Попов. ЦСКА

Статистика: 8 игр, 1+0, «+1», 0 минут штрафа

В компании с ветераном могли оказаться и легионеры «армейцев» Плэтт со Скоттом, но мы решили, что больше одного представителя в списке худших игроков сезона – это всё-таки слишком для такого топ-клуба, как ЦСКА. Второй бомбардир москвичей в прошлом сезоне выступает в роли человека-невидимки. Если Попов и выходит на лёд, то растворяется, лишь изредка напоминая о себе. Даже свою единственную шайбу он забросил в ворота безнадёжной «Югры». 37-летний форвард был активен в Хабаровске? Но в том же самом матче он выиграл всего одно вбрасывание из семи. Полный провал. В этом ЦСКА, где мастеров куда больше, чем в команде Квартальнова, легенда «Авангарда» выглядит лишней.

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Статистика: 15 игр, 2+0, «-2», 41 минута штрафа

Не стоит смотреть на то, что Рыбин – лидер чемпионата по силовым приёмам. В таком стиле Максим действует всю свою карьеру, вне зависимости от того, успешный он проводит сезон или посредственный. В «Северсталь» опытного форварда приглашали на роль лидера, доверили ассистентскую нашивку, но ожиданий он пока совершенно не оправдывает. Обратной стороной силовой игры Рыбина являются его штрафы. Практически в каждом матче он зарабатывает хотя бы две минуты, а во встрече с «Амуром» схлопотал удаление до конца игры. «Северсталь» выиграла четыре последних матча, ворвалась в кубковую восьмёрку, но заслуга Максима здесь минимальна. Неплохо начав, он на протяжении вот уже 10 матчей не набирает очки, практически не угрожая чужим воротам.