Его готовы сожрать с потрохами. Почему такие, как Захарчук, нужны в КХЛ

Силовой приём, проведённый защитником «Ак Барса» Степаном Захарчуком на игроке обороны «Металлурга» Александре Будкине, взбудоражил хоккейную общественность. Многие называли 30-летнего хоккеиста чуть ли не убийцей на льду. Похожее клише ещё раньше закрепили за тафгаем Дамиром Рыспаевым, который вообще никого не травмировал. С Захарчуком ситуация более серьёзная, ведь жёсткая манеры игры хоккеиста порой переходит рамки разумного. От действий Захарчука уже пострадало немало хоккеистов, однако обычно замечают только плохое, порой не обращая внимания на то, что и Степан в определённой степени становится заложником ситуации. Шлейф бандита в хоккейной форме тянется за ним давно, поэтому на снисхождение и помилование со стороны спортивно-дисциплинарной комиссии рассчитывать не приходится.

9 доказательств, почему Захарчук самый грязный защитник КХЛ: видео Будкин — далеко не первая жертва 30-летнего защитника «Ак Барса».

После атаки в область головы и шеи, по результатам которой Будкин вполне мог закончить не только с хоккеем, но и с нормальной жизнью, Захарчук получил восьмиматчевую дисквалификацию и денежный штраф. Да, защитник «Ак Барса» сыграл грубо, но ведь и к Будкину есть вопросы. Мы попросили разобраться в ситуации заслуженного мастера спорта, эксперта КХЛ ТВ Александра Гуськова. Он не отрицает вины Захарчука, но при этом подчёркивает: «С самого детства всех учат одному, на мой взгляд, главному в хоккее – играть нужно с поднятой головой. Во-первых, это улучшает игровые качества, а во-вторых, сохраняет здоровье хоккеиста. Будкин, конечно, проморгал этот момент».

Действительно, 31-летний Будкин, будучи опытным игроком, должен был просчитать ситуацию и не ехать по площадке с опущенной головой. Окажись он в метре от борта, всё могло обернуться более плачевным исходом. Так что помимо сокрушительного хита Захарчука, который никто не оправдывает, стоит обращать внимание и на подобные вещи.

31-летний Будкин, будучи опытным игроком, должен был просчитать ситуацию и не ехать по площадке с опущенной головой.

Захарчука защищает главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, однако и этот момент поддаётся логике. Во-первых, Билялетдинову всегда импонировал стиль игры Степана. Будучи великолепным в прошлом защитником, нынешний наставник «Ак Барса» прекрасно понимает, каким должен быть игрок обороны в современных реалиях. Жёсткость – одно из главных качеств, без него защитнику в топ-клубе может не найтись место. Во-вторых, на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента, Билялетдинов отметил буквально следующее: «Он не прыгал». Действительно, прыжка со стороны Захарчука, чей вес составляет 103 килограмма, не было. Иначе Будкина могли просто убить. Потенциально чистый силовой приём был напрочь испорчен выставленным вперёд локтем. Именно локтем Захарчук разбил лицо Будкину, и именно поэтому на лёд пролилось так много крови.

«Рука у Будкина была внизу, он ехал с шайбой, голова почему-то тоже была внизу. Он сам попал на силовой приём. Никто же не виноват, что у Захарчука такой рост. У него любой удар будет получаться в голову, он же высокий. Надо смотреть по сторонам», — высказал мнение двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Порой, наблюдая за Захарчуком, начинаешь вспоминать об Артюхине. Евгений зачастую тоже не контролирует ситуацию и забывает о габаритах и росте. Вот и у казанца при росте 194 сантиметра и весе 103 килограмм схожие проблемы. Он, вероятно, и рад бы не травмировать человека, но не просчитывает возможных последствий. Силовой приём, который для другого хоккеиста покажется обыденным, в исполнении Захарчука видится попыткой убийства. Эдакий огромный озлобленный монстр, летящий на беззащитную жертву. Но делать из Захарчука изгоя и вешать на него всех собак тоже неверно.

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К слову, в команде Зинэтулы Билялетдинова инцидент с Захарчуком – далеко не единственный громкий случай, вокруг которого разгорелись жаркие споры. Достаточно вспомнить ещё одного жёсткого защитника – Григория Панина, выигравшего с казанцами два Кубка Гагарина. Панин играет в схожей манере, идёт в жёсткие стыки и постоянно прибегает к мощным хитам. Аналогичный хоккей Панин показывал и в ЦСКА, а сейчас он выступает за «Салават Юлаев».

Без жёстких защитников современный хоккей просто невозможно представить. От мягкотелых и трусоватых игроков обороны тренеры нового поколения стараются избавляться.

Ценность таких защитников в том, что их сложно обыграть один в один. Другие хоккеисты, в том числе и лидеры команды, всегда спокойны и понимают, что люди вроде Захарчука или Панина обязательно за них отомстят. Да так, что мало не покажется. Разве кто-то рискнёт жёстко въехать в молодого таланта или техничного легионера, когда в твоей команде играет Захарчук или Панин? В случае с «Ак Барсом» есть ещё и капитан Александр Свитов, готовый моментально скинуть перчатки.

Без жёстких защитников современный хоккей просто невозможно представить. От мягкотелых и трусоватых игроков обороны тренеры нового поколения стараются избавляться, так как толку от них всё меньше. Они просто не соответствуют нынешним требованиям, не вписываются в систему. Приветствуется игра в тело и умение быть лидером в силовой борьбе. Посмотрите, с кем предпочитают работать Петерис Скудра, Андрей Скабелка, Дмитрий Квартальнов, долгое время возглавлявший ЦСКА, и всё сразу встанет на свои места. Не говоря уж об НХЛ.

Да, сейчас Захарчука готовы сожрать с потрохами. Особенно болельщики тех команд, которые достаточно насмотрелись на выходки двухметрового гиганта. Однако такие игроки, как Захарчук, нужны КХЛ. И если мы не будем приучены к жёсткости, а порой и жестокости на льду, то будем недоумевать не от хитов Захарчука, а от того, как нас лупят на льду канадцы или шведы на международных соревнованиях. Ну а Будкину мы желаем скорейшего выздоровления.