Два по 1:6. «Сливают» ли в «Локомотиве» Кудашова? Мнения экспертов

Двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков, бывший вице-президент «Трактора», известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко и заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделились мнениями о восьмиматчевой дисквалификации Степана Захарчука, проблемах рижского «Динамо» и неудачном выступлении «Локомотива» в последних играх.

— Заслуживал ли Захарчук восьмиматчевой дисквалификации?

Бадюков: Считаю, что да, заслуживал. Он уже не в первый раз так бьёт. Степан – парень высокий, да и Будкин тоже немаленький. Захарчук в прошлом сезоне вынес Смоленяка, и Ржига тогда сетовал, что его нужно было дисквалифицировать на больший срок, потому что он травмировал лидера. Пусть даже Будкин не лидер, но он будет долго восстанавливаться. К тому же неизвестно, какие будут последствия. Главное, чтобы у него не было ничего серьёзного в дальнейшем, потому что после таких ударов с хоккеем можно закончить. Я приветствую жёсткую игру, но здесь Захарчук откровенно шёл убивать, и попал он чётко в голову. Не знаю, были ли у него с Будкиным какие-то счёты, но я считаю, что дисквалификация заслуженная. В Интернете, кстати, на этот счёт уже пошутили, что зря у нас смертную казнь отменили. Но Александру не до шуток в данной ситуации. Степан – парень высокий, и как бы он ни нагибался, получается так, что он бьёт в голову. Он и бросает так, что мало не покажется, но бьёт тоже сильно. Разогнался, вошёл в слепую зону, всё получилось очень красиво, но всё по делу.

Бадюков: Я не считаю, что рижское «Динамо» — главный кандидат на исключение. У нас есть «Лада», «Амур» и «Югра» — более горячие кандидаты. Ханты-мансийцы так вообще главный претендент на выход по результату.

Гомоляко: Считаю, что Захарчук заслуживает такую дисквалификацию, потому что Степан неоднократно совершал такие поступки. Там не было такого момента, чтобы Будкину можно было бить в голову. Я думаю, что такая жестокая грубость должна быть серьёзно наказана.

Гуськов: Да, заслуживает. Я считаю, что должна была последовать более длительная дисквалификация. Но решение есть — значит будет восьмиматчевая дисквалификация.

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— «Локомотив» проиграл три матча подряд, два из которых со счётом 1:6. Игроки «сливают» Алексея Кудашова?

Бадюков: Нет, даже нельзя думать об этом. Никто никого не сливает, это, во-первых, а во-вторых, любому поражению можно найти объяснение. Понятно, что в матче с «Югрой» они победили, потому что ханты-мансийцы находятся не в лучших кондициях, а вот потом были матчи, в которых «Локомотив» два периода играл на равных, а то и лучше соперника. Но потом что-то произошло. Случился надлом, подвела дисциплина, начались провалы в обороне. Самое главное, что лидеры начали привозить шайбы и удаляться. Например, как Козун с «Сибирью», который забил два гола, а в овертайме ткнул соперника. Насчёт дисциплины Кудашов ещё сказал, что Полунин был отправлен в МХЛ за удаление в матче против «Лады». Молодёжное звено развалилось. Второго звена нет. Не знаю, будут ждать Локтионова или нет. Лукин сказал, что ему, скорее всего, в середине сезона контракт предлагать не будут. В каком состоянии находится команда, будет видно по домашней серии. Кстати, они сыграют дома с «Авангардом». Вот по этой встрече всё будет видно. Видимо, в поездке команда влилась в ступор, раз она стала допускать нелепейшие ошибки. Считаю, что по потенциалу «Локомотив» должен играть лучше, и думаю, что тренер это видит.

Гомоляко: Захарчук заслуживает такую дисквалификацию, потому что Степан неоднократно совершал такие поступки. Там не было такого момента, чтобы Будкину можно было бить в голову.

Гомоляко: Сливают или нет, я сказать не могу. Но команда действительно играет неважно. Бывают матчи, в которых она выступает неплохо. «Локомотив» проиграл три встречи подряд? Бывает так, что команда уступает в пяти и шести поединках кряду. В этом нет ничего страшного. Уже говорил, что ярославцы показывают такой хоккей, в который многие хоккеисты в этой команде не должны играть. Поэтому всё так и происходит.

Гуськов: Никакого заговора между игроками нет. Я уверен, что все хотят побеждать. Никакого конфликта внутри команды нет. Сейчас очень много на себя берёт звено легионеров, и если, не дай бог, будет какая-то травма, у команды могут начаться серьёзные проблемы. Ещё я бы хотел отметить Апалькова – это нападающий, который поддерживает своих партнёров по команде, именно из российских хоккеистов. Следует отметить, что молодёжное звено Полунин – Коршков – Красковский в прошлом году установило очень высокую планку, но в этом году недотягивает до неё. У молодёжи есть один минус – это нестабильность. У молодых игроков есть характер, рвение, у них всегда горят глаза, но вот стабильности им не хватает. Можно говорить и о других хоккеистах, которые пока не вышли на свой уровень. Поэтому команде где-то не хватает единого кулака. Если взять игру с «Барысом» и посмотреть на время в атаке, то у «Локомотива» этого времени было больше чуть ли не в два раза. Но, во-первых, реализация хромает. Во-вторых, очень мало угрозы вратарю соперника. В этом компоненте надо тоже прибавлять и быть более агрессивными в чужой зоне. Нужно исправить эти моменты, чтобы ситуация изменилась. Ничего критичного не произошло, но за три матча пропустить 16 шайб и забить пять, из которых четыре забили легионеры, это уже является звонком.

Гуськов: Если взять игру с «Барысом» и посмотреть на время в атаке, то у «Локомотива» этого времени было больше чуть ли не в два раза.

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— С таким результатом рижское «Динамо» должно быть главным кандидатом на исключение из КХЛ? Рижане позорят лигу?

Бадюков: Нет, я не считаю, что рижское «Динамо» — главный кандидат на исключение. У нас есть «Лада», «Амур» и «Югра» — более горячие кандидаты. Ханты-мансийцы так вообще главный претендент на выход по результату. В принципе, рижане стараются, Озолиньш пытался что-то сделать. Сейчас у них прошло чуть больше месяца с начала чемпионата, и, когда для тех, кто находится в клубе, уже всё ясно, наступил момент, который нужно пережить. Возможно, скоро настанет перезагрузка в плане ощущения себя в КХЛ. Это произошло с Ригой в прошлом сезоне, и она начала выигрывать. Возможно, что и сейчас мы увидим то же самое. Не считаю, что рижан лишат возможности играть в КХЛ. Сборная Латвии построена на клубе, поэтому очень серьёзные силы будут брошены на то, чтобы команда осталась. Поддержка у неё очень серьёзная.

Гомоляко: Думаю, что претендентов на выход из состава лиги многие знают. Рига не уйдёт. Об этом будут судить не только по результатам команды, а по всей инфраструктуре и тому, как работает клуб. «Динамо» не исключат из КХЛ, на это есть другие кандидаты. На данный момент это «Югра». Может быть, «Лада» и «Амур». Но я не работник КХЛ, я не знаю ничего. Могу только предполагать.

Гуськов: Насчёт того, что команда позорит лигу, это громко сказано, но в любом случае хочется, чтобы в КХЛ были равные команды, и каждая игра с любым соперником носила бы интригу до последних минут. Порой интрига теряется уже на пятой минуте – этого бы не хотелось. Но это связано с составом команды – не у всех игроков уровень соответствует КХЛ. Возможно, рижане что-то исправят по ходу сезона, всё-таки Озолиньш до своей отставки проводил первый год в качестве главного тренера. Думаю, если поставить сейчас другого тренера, более опытного, вряд ли он сразу начнёт давать результат с этой командой – это очень тяжело.