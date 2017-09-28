Итоги дня КХЛ: сезон отставок открыт! Озолиньш и Захаркин теперь без работы

Сразу двух тренеров уволили в КХЛ, и уже известны их сменщики.

Легионеры в КХЛ: 46 канадцев, 40 финнов, 24 шведа и израильтянин Канадские снайперы, чешские вратари, универсальные финны и качественные шведы – изучаем интернационал КХЛ.

Чистка в «Югре»

В Ханты-Мансийске продолжается селекционная работа. В список отказов попали сразу три игрока. «Югра» отказалась от услуг Дмитрия Макарова, Константина Панова и Евгения Скачкова. Ранее с Макаровым был переподписан договор на новых условиях.

Макаров в 14 матчах сезона отметился 4 (0+4) очками при показателе полезности «-10». На счету Скачкова 3 (0+3) очка в 14 матчах сезона при показателе полезности «-11». Панов не набрал ни одного очка в 12 матчах сезона, показатель полезности составил «-9».

Первая тренерская отставка случилась в Риге

В КХЛ все привыкли к тому, что осень начинается с тренерских отставок. В этом году лето в лиге затянулось. Только 28 сентября открылся, как говорит коллега Дмитрий Ерыкалов, портал в тренерское чистилище. Первым туда попал Сандис Озолиньш.

Озолиньш покинул пост главного тренера рижского «Динамо» по обоюдному согласию сторон. Такое решение не стало неожиданностью. В 16 матчах текущего сезона рижская команда потерпела 12 поражений кряду и 14 в общей сложности. Исполняющего обязанности главного тренера был назначен Гиртс Анкипанс, который также является генеральным менеджером «Динамо».



«Расставание тяжёлое. Скорее выстраданное, чем моментальное. Больше всех страдал он сам и пытался искать выход из ситуации. Но постепенно в совместной беседе мы пришли к этой отставке. Она назревала. Будем искать тренеров дальше, пополнять команду. Разговариваем с Хартли. Сандис же пока решил отдохнуть от хокке»», — отметил председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.

Аверин и ещё 9 худших игроков КХЛ. Август-сентябрь. Запад В десятке сразу два представителя «Локомотива» и один — ЦСКА. Как же так?

Захаркин покидает «Югру»

В Ханты-Мансийске как будто ждали, где случится первая тренерская отставка. Через несколько часов после появления новостей об увольнении Озолиньша, поползли слухи об уходе Игоря Захаркина.



«Я точно ухожу из «Югры», завтра подписываю бумаги», — заявил тренер «Чемпионату».

Увольнение Захаркина также не удивило хоккейный мир. Югорчане не могут выиграть на протяжении вот уже восьми игр подряд. Сейчас ханты-мансийцы занимают предпоследнее, 26-е, место в таблице с разницей забитых и пропущенных шайб 23-53.

Шарлатаны-2. Когда в Ханты-Мансийске раскусят Захаркина? Многое было понятно ещё после Ванкувера.

Емелин возглавит «Югру»

Как стало известно «Чемпионату», новым тренером «Югры» станет Анатолий Емелин, а помогать ему будет Игорь Уланов. Емелин в прошлом сезоне работал в качестве ассистента главного тренера «Салавата Юлаева», но летом покинул клуб. Также специалист работал в «Ладе», новокузнецком «Металлурге» и «Автомобилисте».

Чемпион мира 2012 года пополнил состав «Трактора»

Защитник Никита Никитин подписал контракт с «Трактором» до конца нынешнего сезона. 30-летний Никитин по ходу прошлого сезона вернулся в «Авангард», воспитанником которого является. Он провёл 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 6 (3+3) очков при показателе полезности «+3,», а также четыре игры в плей-офф, отметившись одной голевой передачей при показателе полезности «-2». В 2012 году в составе сборной России выиграл золото чемпионата мира.

«Магнитка» вырвала победу у «Нефтехимика»

Непростой период переживает сейчас «Металлург». В последних шести матчах команда Ильи Воробьёва одержала лишь одну победу, а по ходу встречи с «Ак Барсом» потеряла двух защитников — Денисова и Будкина. Обескровленная «Магнитка» всё-таки сумела дать бой команде Андрея Назарова.

Несмотря на преимущество «Нефтехимика» по количеству бросков по воротам, хозяева дважды выходили вперёд, но подопечные Назарова всякий раз отыгрывались. Берестенников и Коварж отличились в равных составах. У нижнекамцев голы забили Секстон и Авцин. Самым активным в составе «Металлурга» был Мэтт Эллисон (нанёс пять бросков по воротам), он и реализовал победный бросок в серии буллитов. «Нефтехимик» же в очередной раз оступился в Магнитогорске, здесь нижнекамцы не могут выиграть с 2015 года.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Большинство спасло «Салават»

В Тольятти в этот вечер также не обошлось без дополнительного времени. Перед очной встречей обе команды испытывали трудности. Но если «Лада» обитает на дне турнирной таблицы, то «Салават» идёт в лидерах.

Матч получился равным. В первом периоде моментов у соперников было не так много, а во втором в большинстве забил Солодухин. Недавно вернувшийся в строй после травмы Никита Филатов счёт сравнял. В заключительные 20 минут уфимцев несколько раз спасал Скривенс. А вот Красоткин не справился с броском Гончарова, опять же при численном преимуществе гостей.



Спустя минуту «Лада» вновь сравняла счёт стараниями Дьякова и перевела встречу в овертайм. Роковым для Тольятти стало удаление Зернова, после которого победную шайбу забросил Фёдоров. Команда Эркки Вестерлунда реализовала три большинства из трёх и прервала серию из двух поражений.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ