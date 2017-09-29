Угнетённый профессор. Почему уход Захаркина из «Югры» это плохо

28 сентября 2017 года получилось богатым на события. Сразу два главных тренера команд КХЛ лишились своих постов. Вслед за Сандисом Озолиньшем, уволенным из рижского «Динамо», покинул «Югру» Игорь Захаркин. В 14 матчах югорчане набрали 9 очков и расположились на предпоследнем месте в турнирной таблице.

В последнее время на Игоря Захаркина вылилось немало критики. Порой справедливой, а иногда совершенно огульной. Некоторые попытались сделать из тренера козла отпущения, обвинив во всех смертных грехах. Критиковать Захаркина стало даже модно. Следуя тренду, отдельные специалисты и представители СМИ совершенно не обращают внимания на другие вещи, характеризирующие многолетнего помощника Вячеслава Быкова, решившего попробовать себя в роли главного тренера, с положительной стороны.

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Минусов, допущенных Захаркиным в работе, хватает. О них сказано немало. Просчёты были видны и в «Салавате Юлаеве», когда Захаркин занял место Анатолия Емелина, и в «Югре», где волею судьбы всё получилось ровно наоборот. В Ханты-Мансийске профессор, как называют тренера за его любовь к тщательному хоккейному анализу, ошибся с приглашением многих хоккеистов, не оправдавших надежд. Скачков, Макаров, Моня, Савинайнен – все эти игроки если и не отбывали номер на льду, то уж точно не приносили никакой пользы. Совсем сникли Панов, Курьянов, Пестушко. Разумеется, спрашивать за это можно и нужно, но ведь не может Захаркин сам выйти на лёд и начинать забрасывать шайбы или вкалывать в обороне?

«Я с большим уважением отношусь с Игорю Владимировичу Захаркину. И как к личности, и как к специалисту. Но на сегодняшний день нам важен результат команды. А мы опустились на предпоследнюю строчку в турнирной таблице, набрав всего 9 очков в 14 матчах. Часто проигрывали с разгромным счётом, это вызывало много негатива со стороны СМИ и болельщиков, сказавшись на настроении всей команды. Смена тренерского штаба – вынужденная мера для исправления ситуации. В спорте главное результат. Повторюсь, Захаркин – выдающаяся личность, но положение наше незавидное», — пояснил решение клуба генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей.

Действительно, порой складывалось ощущение, что тренерский штаб попросту утратил контроль над командой. Справедливости ради отметим, что состав «Югры» явно недотягивает до нынешнего уровня КХЛ. Бороться за выход в плей-офф с таким подбором игроком практически нереально.

Приглашая Захаркина, «Югра» хотела решить не только проблемы игрового плана, но и узнаваемости, популяризации хоккея в регионе. В плане медийности с 59-летним специалистом могут потягаться немногие.

Раньше о ханты-мансийцах, пригласивших уже пятого тренера за два года, почти никто не слышал. Команда была нужна только небольшой группе местных болельщиков, ей не уделяла внимания пресса и почти не обсуждали другие любители хоккея. С приходом Захаркина всё стало совершенно иначе. Чего только стоят пресс-конференции Игоря Владимировича. Захаркин всегда уважал журналистов и их труд, а вот журналисты далеко не всегда отвечали взаимностью.

Захаркин мог стать для «Югры» хоть какой-то минимальной опорой для сохранения прописки в Континентальной лиге. Ведь решение о том, что три команды будут выведены из числа участников КХЛ по итогам нынешнего сезона, уже принято. По похожему пути пошли в Нижнекамске, где нынче работает Андрей Назаров, ещё один тренер, узнаваемый всеми и везде. Однако «Нефтехимик» и Назаров показывают результат, даже при сильно урезанном бюджете. Захаркина же подвело именно его отсутствие.

Некоторые пытаются сделать из тренера козла отпущения, обвинив его во всех смертных грехах. Критиковать Захаркина стало даже модно.

Помимо медийности Захаркин заслужил ещё один важный плюс в своём резюме. Он прорубил для «Югры» окно на европейский хоккейный рынок, добился от руководства снятия запрета на приглашение легионеров в команду. Из-за непонятных принципов были скованы руки у целого ряда тренеров, пытавшихся вывести клуб на новый уровень. Захаркин, используя свою харизму и авторитет, дожал этот вопрос. Вот только уровень приглашаемых легионеров должен был быть совершенно иным. И здесь уже вопрос не только к тренерам, но и к менеджменту клуба. Без высшего руководства не проходит ни одна финансовая сделка.

Посмотрим, как будет проявлять себя в новом коллективе чех Ондржей Витасек, недавно пополнивший состав югорчан, но приглашение Штайноха, Морина и Савинайнена не выдерживает никакой критики. Сложилось впечатление, что после снятия запрета на легионеров в «Югре» решили особо не раздумывать и подписать абы кого. Да, средств на высококлассных профессионалов нет, но можно ведь было более тщательно изучить рынок.

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Ещё одно качество Захаркина, на котором стоит заострить внимание, — умение поставить себя в коллективе. В Уфе у тренера не сложились отношения с генеральным менеджером Леонидом Вайсфельдом, но внутри команды Захаркина уважали. Он часто приглашал людей, знавших его от и до, готовых биться за человека. Похожим путём Игорь Владимирович пытался пойти и в Ханты-Мансийске, но не просчитал лишь один момент. Хоккей ушёл далеко вперёд Пестушко, Скачкова, Макарова, Мони, безжалостно обогнав этих хоккеистов. Наверное, стоило сколачивать в «Югре» молодой боеспособный коллектив, идти по пути Назарова. Тем более что молодёжь в регионе талантливая.

Захаркин мог стать для «Югры» хоть какой-то минимальной опорой для сохранения прописки в Континентальной лиге.

Сейчас же Захаркин снова остался без работы, и не факт, что быстро её найдёт. Вполне вероятно, что ему снова стоит попробовать себя в роли методиста, помощника главного. Ну а «Югру» ждёт туманное будущее. По моей информации, ханты-мансийцы хотели вернуть Андрея Разина, однако тренер ответил отказом. Именно поэтому выбор был остановлен на Анатолии Емелине. Что ж, остаётся пожелать ему и всей команде удачи. Выбраться из нынешнего положения будет непросто.