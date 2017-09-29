Тройка Радулова может «взорвать» лигу. С кем будут играть россияне в НХЛ

Уже на следующей неделе стартует очередной сезон Национальной хоккейной лиги. Тренировочные лагеря клубов подходят к концу, и составы команд на сборах постепенно сокращаются. Часть молодых российских игроков уже отправили в юниорские лиги либо в команды АХЛ, но в лиге всё равно достаточно россиян. Мы изучили, с кем наигрывали наших игроков в преддверии нового сезона.

Столичный дивизион

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«Вашингтон Кэпиталз»

Главной задачей для Барри Тротца в это межсезонье стал поиск партнёра для Александра Овечкина и Евгения Кузнецова. На месте правого края пробовались Якуб Врана, Бретт Коннолли и Алекс Чиассон, но по уровню игры они были далеки от двух россиян. Возможно, тренер решится перевести к ним из второго звена Ти Джея Оши, который неплохо сыгрался с Андре Бураковски и Никласом Бекстрёмом. Ещё один российский хоккеист — защитник Дмитрий Орлов — постепенно вырастает в ключевого игрока команды, сейчас его наигрывают в паре с Мэттом Нисканеном.

«Коламбус Блю Джекетс»

Обмен Артемия Панарина в «Коламбус» из «Чикаго Блэкхоукс» стал одним из главных трансферных событий минувшего лета. Тренеры «жакетов» используют россиянина в первом звене с Александром Веннбергом и Кэмом Аткинсоном. Временами последнего на краю заменяет Ник Фолиньо. Дела у них складываются неплохо: Панарин отдал четыре результативные передачи за три матча.

«Нью-Йорк Айлендерс»

Положение дел Николая Кулёмина в «Айлендерс» не поменялось, его будут использовать в четвёртом сдерживающем звене. Партнёрами наверняка останутся Кэл Клаттербак и Кейси Сизикас. В контрольных играх иногда вместо Сизикаса в центре звена использовали новичка команды опытного Брайана Джионту.

Главной задачей для Барри Тротца в это межсезонье стал поиск партнёра для российских форвардов команды — Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Подготовку к сезону в «Рейнджерс» начинали сразу четверо россиян, но Сергея Зборовского, Александра Георгиева и Алексея Береглазова уже отправили в команду АХЛ. Остался лишь Павел Бучневич. Поначалу его рассматривали в третьем звене с Риком Нэшем и Филипом Хытилом, но затем подняли до первого звена, в котором играют Мика Зибанеджад и Крис Крайдер. Наверняка Павел начнёт сезон в этой роли.

«Питтсбург Пингвинз»

В «Питтсбурге» почти ничего не меняется. Евгений Малкин продолжает играть в центре второго звена, его партнёром по тройке по-прежнему является Фил Кессел. Тренерский штаб команды пытается усилить эту тройку и на место левого края рассматривает Патрика Хёрнквиста или Скотта Уилсона.

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«Филадельфия Флайерз»

Если год назад у руководства «Филадельфии» были небольшие сомнения по поводу перспектив Ивана Проворова в основной команде, то сейчас он стал лучшим защитником «лётчиков». С ним наигрывали и Эндрю Макдональда, и Радко Гудаса, и Трэвиса Санхайма. Пока тренеры в процессе поиска оптимального сочетания, но ясно, что проблем с игровым временем у Проворова в новом сезоне не будет.

Атлантический дивизион

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«Баффало Сэйбрз»

Виктор Антипин пока рассматривается в третьей паре защитников «клинков», но по игровым качествам он примерно третий-четвёртый защитник команды. В первой паре будут играть Марко Сканделла и Расмус Ристолайнен, во второй сейчас наигрывают Натана Больё и Зака Богосяна. Виктор приятно удивляет на предсезонке, им довольны больше, чем Дмитрием Куликовым, выступавшим в команде год назад.

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

Главным событием для «молний» стало выздоровление Стивена Стэмкоса. Тренеры команды не стали ничего выдумывать и объединили его в одном сочетании с Никитой Кучеровым. На месте левого края рассматриваются Брейден Пойнт и Владислав Наместников, который может сыграть и в центре. Владислава ещё пробовали вместе с Крисом Кунитцем и Райаном Кэллахэном. Защитник Михаил Сергачёв в предсезонных матчах выходит во второй паре вместе с Антоном Строльманом, всё идёт к тому, что весь сезон он проведёт в основной команде.

«Торонто Мэйпл Лифс»

В начале мая Никита Зайцев подписал с «Торонто» новый семилетний контракт. В клубе на него рассчитывают как на защитника первой пары. В межсезонье он выходит в первой паре вместе с Джейком Гардинером. Что касается Никиты Сошникова, то его позиции не такие высокие, он тренируется с Андреасом Юнссоном и Эриком Фером. Большая вероятность, что его отправят в АХЛ, где он и начнёт сезон.

«Флорида Пантерз»

«Пантеры» отказались от продления контракта с Яромиром Ягром и вернули россиянина Евгения Дадонова. В лагере был ещё защитник Николай Белов, но он не получил полноценного контракта. Дадонова наигрывают в первом звене с Джонатаном Юбердо и Александром Барковым, и эта тройка уже наводит ужас на соперников.

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«Виннипег Джетс»

Главный тренер «Виннипега» Пол Морис рассматривает россиянина Дмитрия Куликова в различных сочетаниях. В основном ему отводится роль во второй или третьей паре, его партнёрами уже были атакующий защитник Дастин Бафлин, Тайлер Майерс и Джейкоб Троуба. Дмитрию естьчто доказывать после неудачного года в «Баффало».

«Даллас Старз»

Первое звено «Далласа» уже называют трёхглавым монстром, ведь там играют Александр Радулов, Джейми Бенн и Тайлер Сегин. Ожидания от «звёзд» в этом году большие, но ещё больше они будут от первого звена команды. По потенциалу эта тройка может стать лучшей в лиге.

«Колорадо Эвеланш»

В Денвере продолжается перестройка, теперь спасать «лавин» попробует Наиль Якупов. На предсезонке он играет вместе с Мэттом Дюшейном во втором звене. С ними время от времени выходит Свен Андригетто либо Алекс Керфут. Защитник Никита Задоров выходит на лёд в первой паре с Эриком Джонсоном, а новичок лиги Андрей Миронов — во второй паре с Тайсоном Бэрри.

Главным событием для «молний» стало выздоровление Стивена Стэмкоса. Тренеры команды не стали ничего выдумывать и объединили его с Никитой Кучеровым.

«Нэшвилл Предаторз»

Владислав Каменев как никогда близок к своей мечте — играть в НХЛ. В это межсезонье тренеры «Нэшвилла» наигрывают его в центре первых двух звеньев. Его смотрели вместе с Филипом Форсбергом и Кевином Фиалой, а в последней игре он «центрил» Скотта Хартнелла и Виктора Арвидссона. Новичок команды защитник Алексей Емелин наигрывается в одной паре со своим давним партнёром по «Монреаль Канадиенс» Пи Кеем Суббэном.

«Сент-Луис Блюз»

«Сент-Луис» за последние годы стал одной из самых российских команд в лиге, к сезону здесь начинали готовиться пятеро россиян, но сейчас их осталось трое. Владимир Тарасенко будет играть в первом звене с Джейденом Шварцем и Полом Штястны. Иван Барбашёв точно начнёт сезон в центре третьего звена, но кто будет его партнёрами, большой вопрос. Среди них были Клим Костин, Самюэль Блэ, Дмитрий Яшкин, Уэйд Меган и Брэйден Шенн. Что касается Костина, то у него хороший шанс начать год в основе.

«Чикаго Блэкхоукс»

В новом сезоне Артём Анисимов рассматривается в роли центра второго-третьего звена. Его партнёры в это межсезонье регулярно меняются. Он играет с Райаном Хартманом и Патриком Шарпом, а иногда Шарпа подменяет Алекс Дебринкат.

Тихоокеанский дивизион

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«Ванкувер Кэнакс»

Сразу два российских форварда Николай Голдобин и Александр Бурмистров будут бороться за место в составе «косаток». Тренеры команды стараются использовать их в одном звене, где с правого края играет Джейк Виртанен. Если нет Голдобина, то слева на лёд выходил Сэм Ганье. Николай в четырёх матчах набрал 3 (1+2) очка, а у Бурмистрова за четыре встречи только две передачи.

«Вегас Голден Найтс»

В Вадима Шипачёва в «Вегасе» верят, летом он стал вторым новичком команды. Соглашение игрока с клубом рассчитано на два сезона. Тренеры ставят его в первое звено к Джонатану Маршессо и Райлли Смиту. По первым предсезонным матчам Шипачёв скорее разочаровывает, своё первое очко набрал лишь в третьей встрече.