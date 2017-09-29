Захаркин: часть хоккеистов «Югры» останется без работы

28 сентября «Югра» по обоюдному согласию сторон расторгла контракт с главным тренером Игорем Захаркиным. Вместе с ним покинули клуб его помощники Николай Борщевский, Евгений Хвостов и Алексей Селиверстов. Новым главным тренером команды из Ханты-Мансийска назначен Анатолий Емелин. Югорчане потерпели восемь поражений подряд. Всего под руководством Захаркина команда провела в текущем регулярном чемпионате 14 матчей, выиграв три из них. После ухода из «Югры» Игорь Владимирович дал интервью корреспонденту «Чемпионата».

«Югра» провалила только игру с «Авангардом»

— Уход из «Югры» ваша инициатива или руководства?

— На следующий день после матча с московским «Динамо» я был у директора, и мы стали анализировать игру. Директор считает, что мы сыграли не очень хорошо. Я, наоборот, считаю, что мы сыграли хорошо. Его претензии сводились к тому, что ряд хоккеистов выступает не так, как от них ожидают. Я сказал, что в таком случае нужно не жаловаться на игроков, а принимать решение, искать ходы, как выйти из этого положения. В итоге мы пришли к тому, что нам следует расстаться, кроме того у меня есть личные причины, из-за которых я не могу выполнять контрактные обязательства. Решили, что в этой ситуации нам правильнее будет расстаться.

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— У «Югры» длительная серия поражений. До этого не задумывались об отставке?

— Нет, не задумывался. Хоккейный результат — это всегда процесс. За три месяца построить команду, тем более играющую в иной хоккей, чем ребята привыкли ранее, не так просто. Нужно время, чтобы хоккеисты до конца поняли новую игровую систему, свои обязанности на льду. В общем, много деталей, которые необходимо оттачивать и отрабатывать, чтобы создать команду, которая пришла бы к победам. Думаю, что те поражения, которые у нас были, объяснимы. Даже матч с «Авангардом», который закончился со счётом 0:7. В принципе, мы провалили только эту игру. При этом мы видели, что игроки борются, ложатся под шайбу, пытаются блокировать броски и играть конструктивно. Другое дело, что это получалось с разной степенью успешности. Совершенно очевидно, что команда прибавляет в движении, в понимании игры. У нас остались точечные моменты для усиления, чтобы «Югра» вышла не на случайный результат, а на стабильный в борьбе с любым соперником в чемпионате.

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— Помимо крупного поражения от «Авангарда» было ещё 1:9 от СКА.

— СКА — это несколько иная история. Если вы смотрели эту встречу, то половину матча шла равная борьба, даже иногда с преимуществом «Югры». СКА сейчас обыгрывает всех, у ребят всё получается, они играют с большой радостью и желанием. И голы у них достаточно простые залетают. Армейцам нужно полмомента, чтобы забить. Яркий пример — второй гол петербуржцев, когда шайба попала в клюшку нашему защитнику и влетела в наши ворота. А игрокам «Югры» нужно три-четыре момента, чтобы забить. В этом разница. Но я не считаю, что моя команда провела плохой матч против СКА, имея в виду творческую составляющую, а не спортивную. Понятно, что результат 1:9 не удовлетворяет. Если не видеть игру, то цифры покажутся разгромными. Так и есть, конечно, но тренер ведь берёт не только содержание игры, но хочет найти причину, почему не удалось победить.



— По ходу работы в «Югре» сталкивались ли вы с недопониманием со стороны игроков команды?

— Вы же знаете, по какому принципу формировалась «Югра»… Понятно, что туда приходили игроки, которые не подходили более обеспеченным клубам. Это такая эволюция хоккеиста. С приходом нашего тренерского штаба, мне кажется, у игроков появился энтузиазм. Парни понимали, что не получилось в других командах, но сейчас мы все вместе можем доказать, что способны побеждать. В отдельных моментах возникало недопонимание, потому что у нас были достаточно высокие требования и амбиции. Но в целом у нас была рабочая атмосфера, которая способствовала развитию индивидуальных способностей хоккеистов.



Если углубляться, то проблема заключалась в другом. Сама идея формирования «Югры» — это первые два звена должны были приносить результат, в первую очередь в большинстве. А два звена должны были быть сдерживающими. Но получилось так, что у третьего и четвёртого звеньев больше заброшенных шайб, чем у игроков первых.



— Почему так получилось?

— Однозначно на этот вопрос ответить сложно… Первые два звена играли с первыми звеньями сильных команд. Ведь «Югра» провела большинство матчей с командами, которые по уровню стоят выше. Возможно, суммарное мастерство не позволило добиться желаемого результата.

«Я не шутил, что часть игроков «Югры» останется без работы через год»

— В интервью вы признавались, что говорили своим хоккеистам, что они с такой игрой останутся безработными. Как воспринимали игроки такие слова? Обижались и злились?

— Меня потом много цитировали игроки в команде, особенно когда не получался результат. Я сейчас говорю о творческом построении коллектива, содержании игры. А ведь для болельщиков и руководства главное значение всё равно имеет результат. И когда его не было, игроки очень часто возвращались к этой моей мысли. Это звучало из уст разных хоккеистов. В этом нет ничего обидного, просто констатация фактов.



— Вы действительно считаете, что с такой игрой часть хоккеистов останется без клуба в следующем году?

— Да, я же не шутил! Это факт, потому что сейчас идёт ожесточённая борьба, чтобы уйти с последних трёх мест и не стать кандидатом на выход из КХЛ. Этот сезон отличается именно этой борьбой. Думаю, часть хоккеистов действительно в следующем сезоне останется без работы.

— Многие считают, что «Югра» обречена на вылет из КХЛ. Согласны с этим?

— Такие разговоры велись и перед этим сезоном. Но здесь можно разговаривать сколько угодно, всё в любом случае решается на льду. Спортивный результат играет важнейшую роль. Исходная позиция была ясна — нужно побеждать. Следует не словами, а делами доказывать свою состоятельность.



— Действительно ли вы считаете, что в октябре у «Югры» всё будет хорошо?

— Считаю, что да. Последние матчи показывали, что у «Югры» повысилась командная скорость. Во всех зонах стали играть плотнее, более компактно. Подчеркну, что нужно не одноразово побеждать, выдав блестящий матч против топ-команды, а именно на равных сражаться за очки в чемпионате.

«Управленческий процесс в «Югре» проходил без моего участия»

— Вашей инициативой было приглашение Скачкова и Макарова. Почему же хоккеисты ничего не смогли показать в команде?

— Это не было моей инициативой, но я и не возражал. Мне было сказано руководством, что есть возможность пригласить таких-то игроков, и я не возражал. Диму Макарова я хорошо знаю по выступлению в Уфе. Женю Скачкова помню по игре за национальную сборную, он дебютировал у нас. Правда, прошло много лет. Я понимал его сильные стороны. Вы сейчас спрашиваете, почему у них не получилось. Но ведь это тоже не так однозначно. Если взять все статистические показатели, то Макаров — лучший центральный нападающий в «Югре» на сегодняшний день. Также и Скачков по многим параметрам опережает других игроков команды. Но мы же сейчас не будем влезать в качественный анализ их действий, а просто будем говорить об их заброшенных и незаброшенных шайбах. Очков они не набирают, и это является для них большой трагедией. Я вижу, что ребята очень сильно переживают. Показательно, что эти взрослые нападающие активно ложатся под шайбу, а это значит, что хоккеисты играют сердцем, но у них не получается. Это во многом стало неожиданностью в первый месяц соревнований.



— С вашего ли согласия их выставили на драфт отказов?

— Нет, это было решение руководителей команды. Управленческий процесс проходил без моего участия. У меня был несколько иной план выхода команды из сложившейся ситуации. Отчасти это и явилось причиной расставания, помимо моих личных вопросов.



— Могли бы назвать личные причины, из-за которых ушли из «Югры»?

— Они просто требуют моего прямого участия сейчас, и я бы не хотел распространяться на эту тему.



— Расставание с Дмитрием Моней было желанием руководства?

— Мы Диму Моню просто взяли на несколько матчей, и решение отказаться от него было руководителей, но я нисколько не возражал, потому что совершенно очевидно, что он не готов сейчас играть на таком уровне.

«Нисколько не жалею, что возглавил «Югру»

— Артис Аболс как-то говорил, что на предсезонке выглядел лучше многих игроков своей команды. У хоккеистов «Югры» были проблемы с физической подготовкой?

— Нет, меня, наоборот, приятно удивила физическая подготовка ребят в первый день встречи с командой. Игроки очень серьёзно и добросовестно выполнили всю программу предсезонной подготовки. Никаких проблем и вопросов вообще не возникало. Я вам больше скажу, команда в тренировочном процессе часто выглядела намного сильнее, чем во время соревнований. Поиск ответа на вопрос, почему так получается, — важная составляющая успеха команды.



— В прессе вас нередко критиковали, даже называли шарлатаном. Как воспринимали такие разговоры?

— Я очень занят, чтобы читать подобные статьи! Мы либо с вами разговариваем на профессиональные темы, либо на уровне сплетен. На уровне сплетен нужно разговаривать с теми людьми, которые делают такие умозаключения.

Шарлатаны-2. Когда в Ханты-Мансийске раскусят Захаркина? Многое было понятно ещё после Ванкувера.

— Чему вас научило время работы в Ханты-Мансийске?

— Безусловно, я получил богатый опыт. Я работал в сложной ситуации с ограниченными ресурсами, мы находили очень много интересных решений и в тренировочном процессе, и в управлении командой. Было очень интересно, хотя и очень трудно.



— Не жалеете, что согласились возглавить «Югру»?

— Нисколько. Это было осознанное решение, и, я думаю, мы делали всё правильно. Другое дело, что нужно идти и развиваться дальше. Конечно, трёх месяцев явно недостаточно, чтобы построить боеспособную команду.



— Какие у вас дальнейшие планы?

— Мы с моими коллегами сидим и анализируем ситуацию. Важно сделать правильные выводы. В субботу мы вылетаем в Москву — мне нужно время для решения моих личных вопросов, а дальше будем смотреть, как развиваться события.