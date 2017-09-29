Итоги дня КХЛ: стена Скудры! «Торпедо» не пропускает три матча подряд

Захаркин рассказал, почему ушёл из «Югры»

Бывший главный тренер «Югры» Игорь Захаркин сообщил, что одной из причин его ухода из клуба были личные обстоятельства.



«На следующий день после матча с московским «Динамо» я был у директора, и мы стали анализировать игру. Директор считает, что мы сыграли не очень хорошо. Я, наоборот, считаю, что мы сыграли хорошо. Его претензии сводились к тому, что ряд хоккеистов выступает не так, как от них ожидают. Я сказал, что в таком случае нужно не жаловаться на игроков, а принимать решение, искать ходы, как выйти из этого положения.

В итоге мы пришли к тому, что нам следует расстаться. Кроме того, у меня есть личные причины, из-за которых я не могу выполнять контрактные обязательства. Решили, что в этой ситуации нам правильнее будет расстаться. Безусловно, я получил богатый опыт. Я работал в сложной ситуации с ограниченными ресурсами, мы находили очень много интересных решений и в тренировочном процессе, и в управлении командой. Было очень интересно, хотя и очень трудно. Нисколько не жалею, что согласился возглавить «Югру». Это было осознанное решение, и я думаю, что мы делали всё правильно. Другое дело, что нужно идти и развиваться дальше. Конечно, трёх месяцев явно недостаточно, чтобы построить боеспособную команду».

Захаркин: часть хоккеистов «Югры» останется без работы Игорь Захаркин рассказал, почему ушёл из ханты-мансийского клуба.

Хет-трик Йормакки сломил «Спартак»

Перед этим матчем победная серия «Йокерита» составляла семь матчей. Что интересно, началась она тоже в игре со «Спартаком». Рассчитывать на то, что красно-белые сумеют её прервать, было трудно, потому что «шуты» выглядят сильнее во всех отношениях. И игра это доказала. К концу второго периода хозяева выигрывали со счётом 4:0, а Йормакка отметился хет-триком. Естественно, для команды Епанчинцева практически никаких шансов на набор очков в этом матче уже не оставалось. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. У хозяев отличился молодой вундеркинд Толванен, а у спартаковцев – Виктор Комаров.

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«Амур» наказал «Динамо» за ошибки

Эта история о том, что бывает с командой, когда та, ведя в счёте в третьем периоде, начинает много удаляться. Московское «Динамо» примерно на равных провело первый период встречи с «Амуром», а во второй двадцатиминутке вышло вперёд усилиями Дастина Бойда. Всё шло неплохо до середины третьего периода, пока Терещенко не схватил 2+10 за атаку соперника в область головы и шеи. И тут началось. Алексей Бывальцев реализовал численное преимущество для своей команды. Спустя всего минуту у хозяев удалился Карсумс. Они выстояли, но практически тут же пропустили вторую – отличился Потехин. А затем на скамейку штрафников присел Бойд. И это большинство закончилось удачно для хабаровчан. Шайба Ильи Никулина могла вернуть динамовцев в игру, но сравнять счёт у хозяев не вышло. Таким образом, «Амур» одержал неожиданную победу, прервав девятиматчевую серию поражений.

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«Торпедо» увезло победу из Подольска

Перед этой игрой хозяева неудачно съездили в Хельсинки и Братиславу, а вот торпедовцы наоборот, выиграли три матча подряд. Первые два периода этой встречи прошли в равной, но вязкой борьбе, итогом которой стала шайба Владимира Галузина. В третьей двадцатиминутки хозяева ожидаемо полезли на ворота соперника, но нижегородцы грамотно и чётко отоборонялись и выиграли с минимальным счётом. Команда Петериса Скудры не пропускает уже 228 и 42 секунды минуты!

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