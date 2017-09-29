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Текст: Владислав Уткин
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: стена Скудры! «Торпедо» не пропускает три матча подряд

«Амур» неожиданно обыграл в гостях московское «Динамо», а «Торпедо» увезло победу из Подольска.
29 сентября 2017, пятница. 23:40 Хоккей

Захаркин рассказал, почему ушёл из «Югры»

Бывший главный тренер «Югры» Игорь Захаркин сообщил, что одной из причин его ухода из клуба были личные обстоятельства.

«На следующий день после матча с московским «Динамо» я был у директора, и мы стали анализировать игру. Директор считает, что мы сыграли не очень хорошо. Я, наоборот, считаю, что мы сыграли хорошо. Его претензии сводились к тому, что ряд хоккеистов выступает не так, как от них ожидают. Я сказал, что в таком случае нужно не жаловаться на игроков, а принимать решение, искать ходы, как выйти из этого положения.

В итоге мы пришли к тому, что нам следует расстаться. Кроме того, у меня есть личные причины, из-за которых я не могу выполнять контрактные обязательства. Решили, что в этой ситуации нам правильнее будет расстаться. Безусловно, я получил богатый опыт. Я работал в сложной ситуации с ограниченными ресурсами, мы находили очень много интересных решений и в тренировочном процессе, и в управлении командой. Было очень интересно, хотя и очень трудно. Нисколько не жалею, что согласился возглавить «Югру». Это было осознанное решение, и я думаю, что мы делали всё правильно. Другое дело, что нужно идти и развиваться дальше. Конечно, трёх месяцев явно недостаточно, чтобы построить боеспособную команду».

Захаркин: часть хоккеистов «Югры» останется без работы
Игорь Захаркин рассказал, почему ушёл из ханты-мансийского клуба.

Хет-трик Йормакки сломил «Спартак»

Перед этим матчем победная серия «Йокерита» составляла семь матчей. Что интересно, началась она тоже в игре со «Спартаком». Рассчитывать на то, что красно-белые сумеют её прервать, было трудно, потому что «шуты» выглядят сильнее во всех отношениях. И игра это доказала. К концу второго периода хозяева выигрывали со счётом 4:0, а Йормакка отметился хет-триком. Естественно, для команды Епанчинцева практически никаких шансов на набор очков в этом матче уже не оставалось. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. У хозяев отличился молодой вундеркинд Толванен, а у спартаковцев – Виктор Комаров.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2017, пятница. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
5 : 1 2:0, 2:0, 1:1
Спартак
Москва
1:0 – Хухтала (Норман, Иконен) – 05:22 (5x5), 2:0 – Йормакка (О'Нилл) – 07:25 (5x5), 3:0 – Йормакка (Толванен, Лепистё) – 26:00 (5x4), 4:0 – Йормакка (Лепистё) – 39:58 (5x5), 5:0 – Толванен (Гилрой, Йормакка) – 53:14 (5x5), 5:1 – Комаров (Юдин, Трунёв) – 55:40 (5x4)

Видео доступно на официальном сайте КХЛ

«Амур» наказал «Динамо» за ошибки

Эта история о том, что бывает с командой, когда та, ведя в счёте в третьем периоде, начинает много удаляться. Московское «Динамо» примерно на равных провело первый период встречи с «Амуром», а во второй двадцатиминутке вышло вперёд усилиями Дастина Бойда. Всё шло неплохо до середины третьего периода, пока Терещенко не схватил 2+10 за атаку соперника в область головы и шеи. И тут началось. Алексей Бывальцев реализовал численное преимущество для своей команды. Спустя всего минуту у хозяев удалился Карсумс. Они выстояли, но практически тут же пропустили вторую – отличился Потехин. А затем на скамейку штрафников присел Бойд. И это большинство закончилось удачно для хабаровчан. Шайба Ильи Никулина могла вернуть динамовцев в игру, но сравнять счёт у хозяев не вышло. Таким образом, «Амур» одержал неожиданную победу, прервав девятиматчевую серию поражений.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2017, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
2 : 3 0:0, 1:0, 1:3
Амур
Хабаровск
1:0 – Бойд (Хиетанен, Варнаков) – 30:23 (5x4), 1:1 – Бывальцев (Горшков) – 50:08 (5x4), 1:2 – Потехин – 53:16 (5x5), 1:3 – Рассказов (Клопов, Потехин) – 54:15 (5x4), 2:3 – Никулин (Хиетанен, Салминен) – 57:40 (6x3)

Видео доступно на официальном сайте КХЛ

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«Торпедо» увезло победу из Подольска

Перед этой игрой хозяева неудачно съездили в Хельсинки и Братиславу, а вот торпедовцы наоборот, выиграли три матча подряд. Первые два периода этой встречи прошли в равной, но вязкой борьбе, итогом которой стала шайба Владимира Галузина. В третьей двадцатиминутки хозяева ожидаемо полезли на ворота соперника, но нижегородцы грамотно и чётко отоборонялись и выиграли с минимальным счётом. Команда Петериса Скудры не пропускает уже 228 и 42 секунды минуты!

КХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2017, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
0 : 1 0:0, 0:1, 0:0
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Галузин (Сергиенко, Медведев) – 24:00 (5x5)

Видео доступно на официальном сайте КХЛ

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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