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Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

«Локомотив» возьмёт реванш у «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ

Кудашов поставит свою команду на рельсы, а «Югра» продолжит падение без Захаркина.
30 сентября 2017, суббота. 08:00 Хоккей

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов разобрал по полочкам грядущий игровой день регулярного чемпионата КХЛ.

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КХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2017, суббота. 12:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Автомобилист
Екатеринбург

Встреча тренеров старой школы: Кинэн и Крикунов — специалисты олдскульной закалки. В некотором роде они уникальны для КХЛ. Один матч между этими командами в нынешнем сезоне уже состоялся. 1 сентября «Куньлунь» в Екатеринбурге выиграл. Полагаю, что «Автомобилист» в сегодняшнем состоянии может взять реванш. В отличие от китайской команды, которую потрясывает, подопечные Крикунова с каждым матчем становятся сыграннее и прогрессируют. И даже отказ от Тичара не делает екатеринбуржцев слабее. А «Куньлунь», учитывая, что играет при небольшой аудитории, не имеет значительного преимущества своей площадки и пока дома выступает не лучшим образом. В четырёх домашних матчах было два поражения.

Прогноз: победа «Автомобилиста» в основное время.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2017, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Барыс
Астана

Во многом этот матч станет противостоянием двух первых легионерских троек. Йюнге и Щехура — редкие нападающие «Трактора», к которым нет претензий. Отчасти нас ждёт противостояние спецбригад большинства. Удачная игра в неравных составах помогла челябинской команде победить «Ак Барс». Вообще, «Трактор» на ходу — «Салават» и «Ак Барс» пройдены, так что на этом эмоциональном подъёме подопечные Гатиятулина выиграют и третий матч подряд. Ждём дебюта Никиты Никитина, который должен добавить жёсткости челябинцам.

Прогноз: победа «Трактора» в основное время.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Авангард
Омская область

Совершенно непонятно, что происходит с ярославской командой. Есть версии, что игроки недовольны Кудашовым, что опытные русскоязычные хоккеисты против главного тренера. Очевидно, что у «Локомотива» большие проблемы с обороной и с игрой в меньшинстве. Ярославцы вообще худшие по этому показателю во всей лиге, и во многом этот процент нейтрализации большинства им подпортил «Авангард», с которым «Локомотив» и встречается сегодня. Не думаю, что в этот раз меньшинство «железнодорожников» будет таким же, как в Омске. В основное время они на своём льду ещё не проигрывали. Возвращение на родную арену положительно скажется на «Локомотиве», и он одержит трудовую победу над «Авангардом». Кудашов после ужасного выезда должен поставить свою команду на рельсы.

Прогноз: победа «Локомотива» в основное время.

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КХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Югра
Ханты-Мансийск

«Сочи» уже предстал командой-добродетелем, которая подарила первую за долгое время победу «Ладе», пусть и в овертайме. Не думаю, что Сергей Зубов собирается радовать каждого аутсайдера. Тем более сочинцы возвращаются домой, так что хозяева выиграют. Не верю, что «Югра» взбодрится из-за перестановок в тренерском штабе. Емелин — это не тот тренер, который своим приходом может поднять игроков на баррикады. Чистка состава в Ханты-Мансийске, убрали Макарова, Скачкова, тоже не приведёт ни к чему хорошему. Да, эти игроки не были определяющими в команде, но новых игроков нет. Встряски не будет, «Югра» потерпит уже девятое поражение подряд и продолжит падение.

Прогноз: победа «Сочи» в основное время.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Авангард ХК Автомобилист ХК Барыс ХК Локомотив ХК Сочи ХК Трактор ХК Югра
Новости. Хоккей
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