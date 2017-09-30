«Локомотив» возьмёт реванш у «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов разобрал по полочкам грядущий игровой день регулярного чемпионата КХЛ.

Свитов, Пережогин и ещё 8 худших игроков КХЛ. Август-сентябрь. Восток И сразу три игрока «Югры». Захаркин одобряет.

Встреча тренеров старой школы: Кинэн и Крикунов — специалисты олдскульной закалки. В некотором роде они уникальны для КХЛ. Один матч между этими командами в нынешнем сезоне уже состоялся. 1 сентября «Куньлунь» в Екатеринбурге выиграл. Полагаю, что «Автомобилист» в сегодняшнем состоянии может взять реванш. В отличие от китайской команды, которую потрясывает, подопечные Крикунова с каждым матчем становятся сыграннее и прогрессируют. И даже отказ от Тичара не делает екатеринбуржцев слабее. А «Куньлунь», учитывая, что играет при небольшой аудитории, не имеет значительного преимущества своей площадки и пока дома выступает не лучшим образом. В четырёх домашних матчах было два поражения.

Прогноз: победа «Автомобилиста» в основное время.

Во многом этот матч станет противостоянием двух первых легионерских троек. Йюнге и Щехура — редкие нападающие «Трактора», к которым нет претензий. Отчасти нас ждёт противостояние спецбригад большинства. Удачная игра в неравных составах помогла челябинской команде победить «Ак Барс». Вообще, «Трактор» на ходу — «Салават» и «Ак Барс» пройдены, так что на этом эмоциональном подъёме подопечные Гатиятулина выиграют и третий матч подряд. Ждём дебюта Никиты Никитина, который должен добавить жёсткости челябинцам.



Прогноз: победа «Трактора» в основное время.

Совершенно непонятно, что происходит с ярославской командой. Есть версии, что игроки недовольны Кудашовым, что опытные русскоязычные хоккеисты против главного тренера. Очевидно, что у «Локомотива» большие проблемы с обороной и с игрой в меньшинстве. Ярославцы вообще худшие по этому показателю во всей лиге, и во многом этот процент нейтрализации большинства им подпортил «Авангард», с которым «Локомотив» и встречается сегодня. Не думаю, что в этот раз меньшинство «железнодорожников» будет таким же, как в Омске. В основное время они на своём льду ещё не проигрывали. Возвращение на родную арену положительно скажется на «Локомотиве», и он одержит трудовую победу над «Авангардом». Кудашов после ужасного выезда должен поставить свою команду на рельсы.

Прогноз: победа «Локомотива» в основное время.

Два по 1:6. «Сливают» ли в «Локомотиве» Кудашова? Мнения экспертов Всё ли так плохо в Ярославле и заслуживал ли Захарчук дисквалификации на восемь игр?

«Сочи» уже предстал командой-добродетелем, которая подарила первую за долгое время победу «Ладе», пусть и в овертайме. Не думаю, что Сергей Зубов собирается радовать каждого аутсайдера. Тем более сочинцы возвращаются домой, так что хозяева выиграют. Не верю, что «Югра» взбодрится из-за перестановок в тренерском штабе. Емелин — это не тот тренер, который своим приходом может поднять игроков на баррикады. Чистка состава в Ханты-Мансийске, убрали Макарова, Скачкова, тоже не приведёт ни к чему хорошему. Да, эти игроки не были определяющими в команде, но новых игроков нет. Встряски не будет, «Югра» потерпит уже девятое поражение подряд и продолжит падение.



Прогноз: победа «Сочи» в основное время.