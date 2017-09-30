Когда же будет праздник? 10 мыслей о «Вашингтоне», мечтающем о кубке Стэнли

Для «Вашингтон Кэпиталз» пришла пора серьёзных перемен. Команда, ставшая одной из сильнейших в НХЛ за последние 10 лет, так и не смогла приблизиться к Кубку Стэнли, но сохранила амбициозные планы. В новый сезон «столичные» входят без ряда сильных хоккеистов. Каким получится предстоящий чемпионат для Овечкина, Кузнецова и компании?

10. Врана – новая звезда «Кэпиталз»?

Уход ветерана Джастина Уильямса освободил место в шестёрке ведущих нападающих «Вашингтона», и это место должен занять чешский форвард Якуб Врана. Чешский хоккеист три сезона отыграл за фарм-клуб, и является главным героем среди вашингтонской молодёжи – для него настало время заиграть на новом уровне. Год назад Вране удался прекрасный старт в АХЛ: в первых 20 матчах он забил 10 голов, и во время нынешней предсезонки его наигрывали в сочетании с Кузнецовым и Овечкиным.



«Откровенно говоря, два последних сезона у нас не было особой конкуренции в составе. Было два лидерских звена и все остальные, мы вроде как успокоились. А в этом году у нас есть вакансия в топ-6. Пришло время проявить себя кому-то из молодых. Врана обладает прекрасной скоростью, а Кузи может доставлять ему шайбу. На предсезонке мы выпускали их вместе, потому что так Якуб может почувствовать уверенность и стать лучшим хоккеистом», — сказал главный тренер Барри Тротц. Ожидается, что Андре Бураковски будет играть во второй тройке, а силовик Том Уилсон поднимется в третье звено.

9. Изменения в спецбригаде большинства

Перемены коснутся и спецбригад по реализации лишнего. На последних тренировках первый отряд большинства составили четыре форварда – Овечкин, Оши, Бекстрём и Евгений Кузнецов, который тренировал «столба» перед воротами, роль которого раньше исполнял Маркус Юханссон. Единственным защитником в этом сочетании был Джон Карлсон. Вторую спецбригаду составили Бураковски, Врана, Бретт Коннолли и два оборонца – Дмитрий Орлов и Мэтт Нисканен.



«Раньше в этой линии выходил Кузнецов, а теперь у нас нет лидера во второй спецбригаде. Конечно, это серьёзный минус», — сказал Тротц. В прошлом сезоне «Вашингтон» был третьим в лиге по эффективности реализации большинства с показателем в 23,1%.

8. Орлов – потенциальный лидер обороны

Дмитрий Орлов и Мэтт Нисканен – именно такой должна быть первая пара обороны «столичных» на старте сезона. И если 30-летний Нисканен с самого прихода в «Вашингтон» был на виду, то россиянин лишь сейчас добрался до лидерских позиций. В межсезонье Орлов заключил новый шестилетний договор на сумму более $ 30 млн, и после ухода таких конкурентов, как Карл Алзнер, Нейт Шмидт и Кевин Шаттенкирк, от Дмитрия ждут намного более стабильной и уверенной игры. В прошлом сезоне среднее игровое время новокузнечанина едва превышало 19 минут, теперь же ему предстоит играть более 20.



«После травмы запястья в его игре было много «мусора». В критические моменты мы не всегда ему доверяли», — откровенно говорил Тротц. «У Дмитрия очень большой потенциал. Он достаточно молод, и своего максимума он ещё не достиг», — отметил партнёра Нисканен.

7. Карлсон должен «вернуться»

У 27-летнего защитника Джона Карлсона начинается последний год по действующему контракту ($ 3,9 млн. за сезон), и американцу никак не удаётся выйти на пик своей формы. Три сезона назад Карлсон выдал результат в 55 очков и занял десятое место в голосовании на лучшего защитника чемпионата – журналисты даже прозвали его «Железный человек», поскольку Джон сыграл 412 матчей подряд. Но затем его «укусила» травма, производительность упала до 37-39 очков, а о номинации на «Норриса» речи уже не шло. Если Карлсон хочет новый договор на сумму около $ 6-7 млн, то ему необходимо действовать результативно и стабильно, а заодно подчищать огрехи молодых партнёров.

6. От Бураковски и Уилсона ждут большего

Юханссон и Уильямс перешли в другие команды, и это даёт возможность парням, ранее остававшимся в пресловутой «глубине», полнее себя реализовать. Ожидается, что Бураковски улучшит личный рекорд результативности, установленный в прошлом сезоне ( 35 очков), а силовик Уилсон перейдёт из четвёртого звена в третье, где его партнёрами станут Ларс Эллер и Бретт Коннолли. Это даст возможность 23-летнему форварду не набирать огромного количества штрафных минут, повысить эффективность при игре в меньшинстве, а заодно научится грамотно действовать на чужом пятачке – благо, габариты Уилсона это позволяют.

5. Контрактный год для Тротца

В череде обменов и кадровых перемен болельщики как-то забыли о том, что и для главного тренера «Вашингтона» наступает момент истины. Нынешний сезон для Тротца – четвёртый на руководящем посту «столичных», и при всех успехах «Кэпиталз» в регулярных чемпионатах, главная задача остаётся невыполненной. Более того, Тротц, равно как и Овечкин, за всю свою карьеру в НХЛ не проходил дальше второго раунда плей-офф. Сможет ли специалист найти ключи к кубковым победам, сумеет ли он переломить неприятную тенденцию, получит ли нужный «выхлоп» от молодёжи, вернёт ли Овечкину голевую планку в 40 шайб – ответы на эти важнейшие вопросы даст предстоящий сезон.



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4. На что способен Овечкин?

17 сентября Александру исполнилось 32 года, и пресловутое окно возможностей начинает для Александра потихоньку закрываться. На старте карьеры Овечкина обвиняли в излишнем игровом эгоизме и жадности к индивидуальным успехам, но случившаяся перемена вектора никак не сказалась на результате. В прошлом сезоне капитан «Вашингтона» набрал лишь 69 очков, и временами для него включался особый «экономичный режим», когда игровое время Овечкина подвергалось серьёзному лимиту. В плей-офф такая экономия сил снова оказалась бесполезной, «Вашингтон» уступил дорогу злейшим врагам из «Питтсбурга» и в который раз остался без трофея. В предстоящем сезоне Овечкина вряд ли будут искусственно сдерживать, так как общая атакующая мощь команды стала заметно слабее. Сам Александр изменил подготовку к сезону, сбросил вес и обещал быть быстрее, резче и эффективнее. Словом, отметка в 40 голов за «регулярку» вновь выглядит вполне реальной, но планы на кубковую весну всё ещё выглядят туманными.

3. Стабильность в центре – залог хорошего обновления

Все кадровые перестановки в нападении коснулись крайних нападающих, в то время, как главные фигуры в тройках – центрфорварды – остались неизменными. Никлас Бекстрём, Евгений Кузнецов, Ларс Эллер и Джей Бигл будут привносить необходимую стабильность в свои звенья, где поменялись фланговые нападающие.



«Знаете, в лиге есть несколько игроков, которых я не хочу называть. У них на протяжении нескольких лет не было хорошей статистики, хотя раньше они были способны на многое. А если посмотреть, кто был их центральным нападающим, то всё становится ясно. Нынешний центр не так хорош, как предыдущий, поэтому игра не идёт. Для завершителей атак очень важен этот парень, который играет посередине. Если качественного центра нет, то нужных цифр достичь невозможно. Мы поставим новичков с хорошими центральными, и тогда, возможно, их 9, 12 или 15 голов превратятся в 20», — заявил Барри Тротц.

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2. Лидеры «заперты», революций не будет

В минувшее межсезонье клуб «запер» трёх своих лидеров крупными долгосрочными контрактами. Ти Джей Оши подписал восьмилетний договор на $ 46 млн, Евгений Кузнецов получил от «Вашингтона» те же 8 лет соглашения и $ 62,4 млн, а Дмитрий Орлов – шестилетний контракт на $ 5,3 млн за сезон. Все главные фигуры «столичных» теперь «сидят» на солидных деньгах, и ближайшие три года «Вашингтон» будет играть именно в этом составе с небольшими изменениями в «группе поддержки».



И если отсутствие перемен, например, в «Питтсбурге», воспринимается как однозначное благо, то нынешние лидеры «Кэпиталз» пока не оставляют ощущения, что каждый из них точно находится на своём месте.

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1. «Вашингтон» — претендент на Кубок Стэнли?

Этот вопрос до сих пор остаётся главным и для болельщиков, и для хоккеистов, и для руководства. С тех пор, как «столичные» проиграли в седьмом матче второго раунда плей-офф «Питтсбургу», произошли серьёзные перемены в составе «Вашингтона». Потеряв нескольких сильных хоккеистов, команда пополнилась свежей молодой кровью, но смогут ли вчерашние «проспекты» выдержать это испытание – неизвестно. С другой стороны, у «Кэпиталз» остались в активе все необходимые составляющие для победы: отменная пара вратарей, костяк из великолепных форвардов, наличие лидерской пары защитников и грамотный главный тренер.