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Анатолий Емелин
Текст: Владислав Уткин
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Пожарный на вызове. Вытянет ли Емелин «Югру» из пике?

«Югра» — едва ли не главный претендент на вылет из КХЛ. Исправит ли ситуацию Емелин?
30 сентября 2017, суббота. 15:15 Хоккей

28 сентября в ханты-мансийской «Югре» случилось то, о чём говорили в течение последних недель. Игорь Захаркин был отправлен в отставку с поста главного тренера команды. А на следующий день было объявлено, что вместо него на мостик главнокомандующего встанет его помощник Анатолий Емелин.

Тяжёлое наследство от Захаркина

Интересно порой складывается жизнь. Два года назад в дуэте этих наставников произошла практически такая же ситуация. Такая же, да наоборот. Игорь Владимирович сменил Анатолия Анатольевича, а тот стал его помощником. Теперь же Емелину предстоит разбираться с тем наследством, которое осталось от Захаркина. А оно тяжёлое, но в этом далеко не только его вина.

Ещё летом бывший тренер сборной России говорил о том, что он будет прививать ханты-мансийцам атакующий стиль. На словах всё выглядело хорошо и красиво, но следовало понимать, что с таким составом, которым располагают «югорчане», поставить атакующую игру, приносящую результат, будет сложно. Легионеры, которых наконец-то удалось пригласить в команду, не показывали и половины того, что от них ожидалось. Да и в целом, как правильно заметил Захаркин, в команде собраны игроки, которые в большинстве своём не пригодились другим клубам. Казалось бы, в них должна быть злоба, агрессия и желание доказать, что их прошлые работодатели ошибались. Но этого не видно.

Поражения 0:7 от «Авангарда» и 1:9 от СКА – из этой же серии. Конечно, в случае с питерскими «армейцами» можно сказать, что класс команд несопоставим, и это действительно будет правдой. Но говорить при этом, что «Югра» протяжении половины матча имела игровое преимущество — не совсем правильно. Как бы ни банально это звучало, но результат на табло, и в большинстве случаев он является ответом на все вопросы.

За исключением матча со СКА, практически во всех недавних матчах югорчане уступали всего в одну шайбу, а гостевую встречу с «Авангардом» и вовсе затащили в овертайм. Так что, бойцовские качества у них есть.

С таким багажом о борьбе за попадание в плей-офф речи не идёт. Задача у «Югры» более прозаичная – сохранить место в КХЛ, ведь по итогам этого сезона лига избавится от трёх клубов, которые займут в её рейтинге наиболее низкие места. Можно, конечно, долго рассуждать о необходимости присутствия «мамонтов» в высшем эшелоне отечественного хоккея, но текст немного не об этом. Некоторые признаки выздоровления, правда, в последнее время наметились. За исключением матча со СКА, практически во всех недавних матчах югорчане уступали всего в одну шайбу, а гостевую встречу с «Авангардом» и вовсе затащили в овертайм. Так что, бойцовские качества у них есть. Только вот к победному результату они пока что не приводят.

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Каковы перспективы Емелина?

Команде как можно скорее нужна психологическая встряска. Конечно, можно произносить духоподъёмных речей, которые должны воздействовать на коллектив, но лучший способ сбросить с себя груз недавних поражений – это победить. Победить неважно какого соперника, и неважно каким способом – в основное время, в овертайме или по буллитам. А сделать это в ближайшее время будет ой как непросто – «Югре» предстоит поездка по маршруту Сочи – Уфа – Казань – Нижнекамск. Зато потом будет домашняя серия с «Куньлунем», «Барысом» и «Адмиралом», где очки можно и нужно набирать.

В чём же преимущество Емелина над Захаркиным? Часто возникают ситуации, когда главного тренера меняет его помощник, и бытует мнение, что в таких случаях его авторитета недостаточно для того, чтобы подчинить себе команду. Но в «Югре» не тот случай. Емелин сам долгое время отработал главным в командах примерно такого же уровня, и прекрасно знает, какой подход нужен к игрокам из этих клубов. Он знает их психологию, а это уже хорошее подспорье. К тому же игроки ханты-мансийской команды его знают, для них он не человек со стороны.

Вернёмся к словам Захаркина об атакующем стиле. Как мы уже выяснили, состав команды не подходит для подобной манеры ведения игры. Но, как говорил Андрей Назаров, если нет мастерства, надо брать чем-то другим. Емелин – специалист с более оборонительными взглядами на игру. Возможно это как раз и подойдёт для команды, где не так много мастеровитых игроков. Сможет ли Анатолий Анатольевич стать для «Югры» ханты-мансийским Назаровым – покажет время. Но что-то подсказывает, что что тренер именно такого склада сейчас нужнее всего для команды. Как сказал генеральный менеджер команды, Захаркин – большая личность, и это не подлежит сомнению. Но «Югре» нужен мотиватор, который заставил бы её «брать чем-то другим».

Как сказал генеральный менеджер команды, Захаркин – большая личность, и это не подлежит сомнению. Но «Югре» нужен мотиватор, который заставил бы её «брать чем-то другим».

Положение у клуба непростое. Над ним нависла реальная угроза вылета в ВХЛ и, чтобы этого избежать, действовать нужно прямо сейчас. Причём, не только в спортивном направлении, но мы говорим о Емелине, а привлечение болельщиков на трибуны в его обязанности не входит. Конечно, «Югре» нужно усиление, и усиление качественное, но в условиях серьёзной ограниченности бюджета найти его будет крайне непросто. Легионеры, приглашённые летом, пока что ожиданий не оправдывают, а деньги на них уже частично потрачены. Из свободных агентов первой кандидатурой на подписание видится Александр Сёмин, и для клуба эта сделка была бы отличной как в плане усиления команды, так и маркетинга. Но пойдёт ли форвард, который на протяжении своей карьеры привык бороться за первые места в далеко не самую богатую команду, которая борется за сохранение места в лиге… Вряд ли это возможно.

Всё, что нужно сейчас югорчанам – это поверить в себя. Сделать это можно только, начав побеждать. А соперники у них в ближайшее время, как мы уже говорили, будут непростыми. Впрочем, Емелин – опытный специалист, который знает, что делать в таких ситуациях. На него вся надежда, и он способен вытянуть команду из затянувшегося крутого пике.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Югра Анатолий Емелин Евгений Хацей Игорь Захаркин
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