Пожарный на вызове. Вытянет ли Емелин «Югру» из пике?

28 сентября в ханты-мансийской «Югре» случилось то, о чём говорили в течение последних недель. Игорь Захаркин был отправлен в отставку с поста главного тренера команды. А на следующий день было объявлено, что вместо него на мостик главнокомандующего встанет его помощник Анатолий Емелин.
Тяжёлое наследство от Захаркина
Интересно порой складывается жизнь. Два года назад в дуэте этих наставников произошла практически такая же ситуация. Такая же, да наоборот. Игорь Владимирович сменил Анатолия Анатольевича, а тот стал его помощником. Теперь же Емелину предстоит разбираться с тем наследством, которое осталось от Захаркина. А оно тяжёлое, но в этом далеко не только его вина.
Ещё летом бывший тренер сборной России говорил о том, что он будет прививать ханты-мансийцам атакующий стиль. На словах всё выглядело хорошо и красиво, но следовало понимать, что с таким составом, которым располагают «югорчане», поставить атакующую игру, приносящую результат, будет сложно. Легионеры, которых наконец-то удалось пригласить в команду, не показывали и половины того, что от них ожидалось. Да и в целом, как правильно заметил Захаркин, в команде собраны игроки, которые в большинстве своём не пригодились другим клубам. Казалось бы, в них должна быть злоба, агрессия и желание доказать, что их прошлые работодатели ошибались. Но этого не видно.
Поражения 0:7 от «Авангарда» и 1:9 от СКА – из этой же серии. Конечно, в случае с питерскими «армейцами» можно сказать, что класс команд несопоставим, и это действительно будет правдой. Но говорить при этом, что «Югра» протяжении половины матча имела игровое преимущество — не совсем правильно. Как бы ни банально это звучало, но результат на табло, и в большинстве случаев он является ответом на все вопросы.
За исключением матча со СКА, практически во всех недавних матчах югорчане уступали всего в одну шайбу, а гостевую встречу с «Авангардом» и вовсе затащили в овертайм. Так что, бойцовские качества у них есть.
С таким багажом о борьбе за попадание в плей-офф речи не идёт. Задача у «Югры» более прозаичная – сохранить место в КХЛ, ведь по итогам этого сезона лига избавится от трёх клубов, которые займут в её рейтинге наиболее низкие места. Можно, конечно, долго рассуждать о необходимости присутствия «мамонтов» в высшем эшелоне отечественного хоккея, но текст немного не об этом. Некоторые признаки выздоровления, правда, в последнее время наметились. За исключением матча со СКА, практически во всех недавних матчах югорчане уступали всего в одну шайбу, а гостевую встречу с «Авангардом» и вовсе затащили в овертайм. Так что, бойцовские качества у них есть. Только вот к победному результату они пока что не приводят.
Каковы перспективы Емелина?
Команде как можно скорее нужна психологическая встряска. Конечно, можно произносить духоподъёмных речей, которые должны воздействовать на коллектив, но лучший способ сбросить с себя груз недавних поражений – это победить. Победить неважно какого соперника, и неважно каким способом – в основное время, в овертайме или по буллитам. А сделать это в ближайшее время будет ой как непросто – «Югре» предстоит поездка по маршруту Сочи – Уфа – Казань – Нижнекамск. Зато потом будет домашняя серия с «Куньлунем», «Барысом» и «Адмиралом», где очки можно и нужно набирать.
В чём же преимущество Емелина над Захаркиным? Часто возникают ситуации, когда главного тренера меняет его помощник, и бытует мнение, что в таких случаях его авторитета недостаточно для того, чтобы подчинить себе команду. Но в «Югре» не тот случай. Емелин сам долгое время отработал главным в командах примерно такого же уровня, и прекрасно знает, какой подход нужен к игрокам из этих клубов. Он знает их психологию, а это уже хорошее подспорье. К тому же игроки ханты-мансийской команды его знают, для них он не человек со стороны.
Вернёмся к словам Захаркина об атакующем стиле. Как мы уже выяснили, состав команды не подходит для подобной манеры ведения игры. Но, как говорил Андрей Назаров, если нет мастерства, надо брать чем-то другим. Емелин – специалист с более оборонительными взглядами на игру. Возможно это как раз и подойдёт для команды, где не так много мастеровитых игроков. Сможет ли Анатолий Анатольевич стать для «Югры» ханты-мансийским Назаровым – покажет время. Но что-то подсказывает, что что тренер именно такого склада сейчас нужнее всего для команды. Как сказал генеральный менеджер команды, Захаркин – большая личность, и это не подлежит сомнению. Но «Югре» нужен мотиватор, который заставил бы её «брать чем-то другим».
Как сказал генеральный менеджер команды, Захаркин – большая личность, и это не подлежит сомнению. Но «Югре» нужен мотиватор, который заставил бы её «брать чем-то другим».
Положение у клуба непростое. Над ним нависла реальная угроза вылета в ВХЛ и, чтобы этого избежать, действовать нужно прямо сейчас. Причём, не только в спортивном направлении, но мы говорим о Емелине, а привлечение болельщиков на трибуны в его обязанности не входит. Конечно, «Югре» нужно усиление, и усиление качественное, но в условиях серьёзной ограниченности бюджета найти его будет крайне непросто. Легионеры, приглашённые летом, пока что ожиданий не оправдывают, а деньги на них уже частично потрачены. Из свободных агентов первой кандидатурой на подписание видится Александр Сёмин, и для клуба эта сделка была бы отличной как в плане усиления команды, так и маркетинга. Но пойдёт ли форвард, который на протяжении своей карьеры привык бороться за первые места в далеко не самую богатую команду, которая борется за сохранение места в лиге… Вряд ли это возможно.
Всё, что нужно сейчас югорчанам – это поверить в себя. Сделать это можно только, начав побеждать. А соперники у них в ближайшее время, как мы уже говорили, будут непростыми. Впрочем, Емелин – опытный специалист, который знает, что делать в таких ситуациях. На него вся надежда, и он способен вытянуть команду из затянувшегося крутого пике.
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