Бездомные из Поднебесной. Кому нужны кочевники из «Куньлуня»?

«Куньлунь» для многих российских болельщиков – всё равно, что кость в горле. Особенно для тех, чьи любимые команды влачат жалкое существование и стоят в очереди на исключение из КХЛ. Глядя на китайский клуб, они прекрасно понимают, что он находится под политическим куполом. Хоккей в Поднебесной может быть даром никому не нужен, но из лиги «Куньлунь» не исключат при любой, даже самой жалкой, посещаемости. Не зря же решение о создании клуба принималось на самом высоком уровне.

Когда китайцев только принимали в КХЛ, вставал вопрос: а будет ли заполняться 14-тысячный «Ле Спортс-центр»? В любом случае казалось, что лига получила очередной роскошный дворец. Точно также как когда-то наш чемпионат украшала пражская «О2 Арена» или сделала чуть продвинутее хельсинская «Хартвалл-Арена». Само по себе такое сооружение – плюс для КХЛ, особенно на фоне новосибирского, нижегородского дворца или домашней арены ЦСКА на Ленинградском проспекте.

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На первый матч в истории «Куньлуня» против «Адмирала» собралось чуть больше половины арены, но даже 7 832 зрителей даже для видных российских клубов – показатель солидный. Круто, не правда ли? Особенно для страны, где в хоккей не играли отродясь. Но всё это великолепие продлилось совсем недолго. Из-за занятости арены, которая была построена к Олимпиаде 2008 года, «Куньлунь» переехал в Шанхай. И тут-то началась самая настоящая дичь.



На первую игру в Шанхае с «Ладой» пришло 1 734 зрителя. Дальше – больше? Ничего подобного. Дальше – меньше. Желающих посмотреть на «Нефтехимик» собралось всего-ничего – 550 человек. В иных российских городах такая посещаемость считается позорной даже для команд МХЛ. В Шанхае пекинский клуб отыграл до начала декабря, собирая в среднем 1 280 человек. Вернувшись в столицу, подопечные Владимира Юрзинова провели несколько игр при аудитории около 8000 человек, но ближе к концу «регулярки» китайцы к своему клубу охладели.

Катастрофическую посещаемость игр в Шанхае помимо банальной неприученности местных жителей к новой забаве объясняли проблемами с рекламой.

Катастрофическую посещаемость игр в Шанхае помимо банальной неприученности местных жителей к новой забаве объясняли проблемами с рекламой. Точнее – с её отсутствием. В городе просто-навсегда не было информации о том, что есть такая команда «Куньлунь» и играет она в сильнейшей хоккейной лиге континента. Не особо напрягалось и руководство клуба, объясняя это тем, что Шанхай – временно пристанище, а дом команды – это Пекин, вон там-то великому китайскому маркетингу будет, где развернуться.

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Новый сезон. Спешить «Куньлуню» некуда, времени на подготовку – полно. Можно вдумчиво и планомерно начинать насаждать хоккей в Китае. Но что же мы видим? Пекинская команда на целый сезон переезжает в Шанхай, объясняя это работами по модернизации «Ле Спортс-центра». Тем самым обрезается перспективнейший столичный рынок. 4 550 человек на первом домашнем сезоне должны были успокоить скептиков и снять все вопросы относительно популярности «Куньлуня», но они остались. А на днях прибавились новые.



После поражения «Витязя» в Шанхае разгорелся настоящий околохоккейный скандал. Пресс-служба подмосковной команды засомневалась в правдивости данных, которые были записаны в протоколе. Мол, тех 3 210 человек, что значатся в официальных бумагах, в реальности не было и близко. Версия вполне жизнеспособная, да только в качестве аргументов «Витязь» выбрал слова комментатора, который заметил, что 5-тысячник в Шанхае заполнен в лучшем случае наполовину. «Куньлунь» в войне пресс-служб выиграл, лёгким движением пера разбив теорию, основанную на оценке, сделанной на глазок.

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Но так ли неправ был «Витязь»? Приписки – это та порочная практика, которая распространена сразу в нескольких клубах КХЛ. Особенно усугубилась ситуация с введением рейтинга, одним из пунктов которого является как раз посещаемость. «Куньлуню» в силу политических причин вылет из лиги вряд ли грозит, на кону стоит другое. Хорошие цифры в протоколе важны для отчёта перед высшим руководством и видимости того, что работа ведётся, а популярность хоккея в Китае растёт семимильными шагами.

«Куньлунь» ответил «Витязю» по посещаемости матчей в Шанхае

Мы не будем голословно утверждать, что посещаемость домашних матчей «Куньлунем» нарисованная. В конце концов, доказательств на руках мы не имеем. В наших силах разве что призвать лигу внимательнее относиться к данным, приходящим из клубов. И речь не только о «Куньлуне». Но даже если в Китае не занимаются «приписками», по средней посещаемости в 3026 человек команда Майка Кинэна идёт в группе аутсайдеров. Особенно печально эти цифры выглядят на фоне того, как китайцы ходили на выставочные матчи клубов НХЛ, которые недавно прошли в Шанхае и Пекине.

10 тысяч зрителей на матче «Ванкувер» — «Лос-Анджелес» в Шанхае и 12 тысяч в Пекине выглядят как приговор «Куньлуню» и всей КХЛ. Раз чуждые китайцам команды, в составе которых нет ни одного их соотечественника, собирают столь внушительную аудиторию, значит в Поднебесной всё-таки можно продвигать хоккей, а низкая посещаемость «Куньлуня» — это проблемы менеджмента и продукта, который предоставляет наша лига. На первый взгляд всё действительно так. Да только в том же Шанхае большая доля билетов распространялась бесплатно, в основном среди студентов, тогда как посетить игры «Куньлуня» стоит совсем недёшево: в переводе на российские деньги почти тысяча рублей.

10 тысяч зрителей на матче «Ванкувер» — «Лос-Анджелес» в Шанхае и 12 тысяч в Пекине выглядят как приговор «Куньлуню» и всей КХЛ.

Получается, что даже на матчи сильнейших клубов планеты в Китае приходится чуть ли не сгонять людей. Точно такая же ситуация наблюдалась в Харбине, где на первом матче «КРС Хэйлунцзян» собралась аудитория, близкая к аншлагу. По удивительному стечению обстоятельств целые сектора были заполнены одинаково одетыми людьми. Кому как не нам, заставшим СССР, знать про подобную обязаловку? Коммунистическая партия сказала «надо», значит надо. Да что там, даже сегодня, в 2017 году, в некоторых рабочих городах России билеты на хоккей раздаются в добровольно-принудительном порядке.

Ситуация противоречивая. С одной стороны, китайцы не готовы платить деньги за хоккей, даже если это НХЛ. С другой стороны, когда продукт заслуживает внимания, а матчи проходят на современной арене («Кэнакс» и «Кингз» в Шанхае играли на 18-тысячой арене, построенной для Экспо-2010, а в Пекине на 14-тысячной «Ле Спортс-центр», где якобы идут работы), можно собирать аудиторию, которой позавидуют многие российские клубы. Осталось определиться, что нужно «Куньлуню» на данный момент: заработки и жизнь по принципам типичного клуба КХЛ или же популяризация хоккея в Китае любой ценой.

Всё бы ничего, но на днях стало известно, что на протяжении всего октября из-за мероприятий Компартии «Куньлунь» не сможет проводить домашние матчи в Шанхае. Во-первых, неужели об этом не было известно заранее, когда формировался календарь, а «Ред Стар» выбирали домашнюю арену? Во-вторых, это как нельзя лучше отражает истинную иерархию в Поднебесной и отношение там к игре с шайбой. Поначалу был вариант с матчами в Харбине, но там слишком маленькая арена, которая вряд ли отвечает требованиям КХЛ. Лига приняла другое решение.



С «Трактором» китайцы сыграют в Челябинске, с «Металлургом» — в Магнитогорске, а с «Ладой» — в Тольятти. Во всех этих играх подопечные Кинэна будут номинальными хозяевами, то есть выйдут на лёд в тёмной форме и будут, например, иметь преимущество при смене составов. Да только на трибунах вряд ли найдётся хотя бы один человек, который выступит в поддержку команды из Поднебесной. Впрочем, даже когда «Куньлунь» играл в Шанхае, он толком не получал преимущество своей площадки. Культура боления в Китае такова, что домашние матчи местная команда проводила словно на нейтральной территории.

Может быть до конца честными и перевезти клуб, который пока ещё считается китайским, куда-нибудь в Мытищи или Балашиху?

Пекинская команда из Шанхая с командой МХЛ, базирующейся в Латвии (да-да, китайская «молодёжка» проводит свои домашние матчи в Риге) – это уже само по себе сюрреалистично. Однако «Куньлунь» пошёл дальше и теперь игроков китайской команды впору считать кочевниками. Так может быть до конца честными и перевезти клуб, который пока ещё считается китайским, куда-нибудь в Мытищи или Балашиху? Подмосковные города, заставшие финалы Кубка Гагарина, достойны КХЛ.



Выезд в Китай – головная боль для администраторов клубов КХЛ. Местные законы относительно чартерных рейсов делают перелёты в Поднебесную настоящим бюрократическим испытанием. К тому же, из-за времени работы шанхайского аэропорта уже переносилось время начала матча «Витязь» — «Сибирь». Подмосковная команда могла задержаться на сутки, если бы коллеги из Новосибирска не пошли навстречу. А совсем недавно в том же самом аэропорту Шанхая застряла «Рязань».

ХК «Рязань» более чем на сутки застрял в аэропорту Шанхая

Всё это может показаться абсурдом, но это реальность нашего хоккея, с которой приходится мириться. Возможно, через пару лет мучений игру с шайбой в Китае всё-таки полюбят, а такие казусы останутся в далёком прошлом. Пока же в выигрыше от неопределённого места жительства «Куньлуня» остаются магнитогорцы, челябинцы и тольяттинцы, получившие на один домашний матч в сезоне больше. Спасибо «Куньлуню» за наше счастливое детство.

P.S.: непосредственно перед публикацией появилась информация о том, что вопреки первоначальным сообщениям на официальном сайте КХЛ матчи с «Магниткой», «Трактором» и «Ладой» китайская команда проведёт в Шанхае. Подтверждения со стороны лиги на момент выхода материала не последовало.