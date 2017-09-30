Итоги дня КХЛ: Мартынов топит «Локомотив» и стучится в сборную

«Куньлунь» побеждает и хочет остаться в Шанхае

Полная неразбериха творится с тем, где «Куньлунь» проведёт ближайшие домашние матчи. КХЛ уже объявила на своём официальном сайте, что с «Магниткой», «Трактором» и «Ладой» китайская команда лишь формально будет хозяйкой, а де-факто отправится на выезд. Но тут выясняется, что руководству клуба удалось договориться с властями города, что, несмотря на мероприятия коммунистической партии, «Куньлунь» может сыграть в Шанхае. Как быть клубам, которые перестроились, согласно предписаниям лиги? Так, в Челябинске уже успели реализовать львиную долю билетов. Окончательный вердикт мы узнаем чуть позже, а пока команда Майка Кинэна доказывает, что дома им и стены помогают.

Бездомные из Поднебесной. Кому нужны кочевники из «Куньлуня»? Китайцев гонят сначала из Пекина, а теперь и из Шанхая.

«Куньлуню» удалось одолеть «Автомобилист», несмотря на то что гости с Урала открыли счёт, а во втором периоде по воротам Магнуса Хелльберга было нанесено 17 (!) бросков. Ключом к победе стала игра в неравных составах. Гости ни одно большинство так и не использовали, а вот подшефные Железного Майка дважды реализовали лишнего. Победную шайбу в концовке третьего периода провёл Брендон Ип с передачи Артура Кулды, который набрал первое очко в сезоне. После матча Владимир Крикунов выразил недовольство тем, что Александру Торченюку дали 5+20 за подножку на Кайле Чепчуре, а китайцев в похожей ситуации простили. Что ж, никто не отменял понятия домашнего судейства.

«Трактор» разогнался, а Кручинин наконец-то смог забить

Кажется, клуб из Челябинска пережил кризис. Не уверены, что это связано с увольнением тренера Виталия Ячменёва. Да и лазарет у уральцев не опустел. Александр Черников и Данил Губарев только на подходе. Как бы то ни было, «Трактор» одерживает уже третью подряд победу. Да не над кем-нибудь, а над «Барысом» — недавним лидером Востока и командой, которая выбила челябинцев из прошлого розыгрыша Кубка Гагарина. Впрочем, стоит ли удивляться такому результату, после того как команда Анвара Гатиятулина поочерёдно одолела «Ак Барс» и «Салават Юлаев»? Справедливости ради, в начале встречи гости из Астаны выглядели предпочтительнее. Они и перебрасывали «Трактор», и по итогам первого периода вели в счёте. Владислав Никулин, удачно сыграв на добивании, открыл счёт своим голам в КХЛ.

Так за счёт чего «Трактору» удалось переломить ход игры? Без надёжных действий Владислава Демченко — никуда, но прежде всего, уже не в первый раз, сработало челябинское большинство. Рикард Йюнге взял игру на себя и сравнял счёт во втором периоде. А ближе к концовке основного времени случилось то, во что уже мало кто верил, — забил Алексей Кручинин! Форвард, получающий немало игрового времени и в каждом матче имеющий моменты, наконец-то прервал безголевую серию. Кручинин просто подставил клюшку под передачу Алексея Петрова, но такой простой и незамысловатый гол – то, что ему сейчас нужно, чтобы обрести психологическую уверенность. У «Барыса» же первый матч, причём в стартовой пятёрке, провёл канадец Джордон Сауторн, трамплином в КХЛ для которого стало усть-каменогорское «Торпедо».

«Авангард» продолжил расшатывать кресло под Кудашовым

После того как команда Алексея Кудашова вернулась с восточного выезда без побед и с разницей шайб 5-16, казалось, что в Ярославле всё должно наладиться. Родные стены, преданные болельщики и прочие факторы способствовали «перезагрузке». «Локомотив» действительно сыграл не так безобразно, как в турне по Сибири и Казахстану, но было бы странно, если бы «железнодорожников» громили даже дома. Ярославцы проиграли одному из лидеров Востока всего одну шайбу, перебросали соперника, но на конец кризиса это всё равно пока не похоже. Примечательно, что забивают за «Локомотив» по-прежнему либо легионеры, либо парни из четвёртого звена. Денис Алексеев, у которого отобрали шайбу в матче с «Сибирью», на этот раз забил совершенной легальный гол, который для него соорудили Мосалёв и Кадейкин.

«Локомотив» возьмёт реванш у «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ Кудашов поставит свою команду на рельсы, а «Югра» продолжит падение без Захаркина.

По-прежнему не идёт игра у Егора Аверина и Даниила Апалькова, хотя последний нанёс по воротам «Авангарда» пять бросков. Павел Красковский помог отличиться Максу Тальбо, когда Кудашов снял вратаря, но в целом молодёжное звено «Локомотива» продолжает разочаровывать. Но, главное, «железнодорожники» никак не могут наладить меньшинство. «Авангард», как и неделю назад в Омске, сделал результат за счёт игры в неравных составах. И ведь забивали на «Арене-2000» всё те же лица! Победным стал бросок экс-защитника «Локомотива» Егора Мартынова, который двумя руками и ногами стучится в двери сборной России. В двух матчах с бывшей командой он набрал пять очков. Здесь и сейчас это самый «горячий» защитник в лиге. Кудашов может выдохнуть: до финала Кубка Гагарина «Локомотив» с «Авангардом» больше не сыграет, но с такой игрой ярославцам не видать и первого раунда.

Емелин начал с победы. Захаркин был прав про октябрь?

Как бы мы ни сомневались в квалификации Игоря Захаркина, кое в чём он, видимо, прав. Автор такого понятия, как «запланированный спад», разбирается в циклах и может предсказать (не по звёздам), когда команда пойдёт вверх, а когда её ждёт крутое пике.

Перед тем как уйти с поста главного тренера «Югры», он излучал оптимизм на пресс-конференциях и обещал, что октябрь станет месяцем ханты-мансийской команды. Кажется, он не обманул. За несколько часов до наступления спасительного октября бывшие подопечные прервали восьмиматчевую серию поражений. Удивительно, что голом отметился Вели-Матти Савинайнен, который за 14 игр при Захаркине забил всего однажды, а во второй шайбе «Югры» поучаствовал Евгений Скачков, который, по нашим сведениям, уже должен быть помещён в список отказов. Чего только ни произойдёт после смены тренера.

Анатолий Емелин первый матч в качестве главного тренера «Югры» выиграл, но надо сказать пару слов и про соперников хантымансийцев. В последнее время сочинцы напоминают команду, заигравшуюся в благотворительность. Сначала подопечные Сергея Зубова осчастливили «Ладу», а теперь скрасили серые будни «Югре». И если тольяттинцам они уступили на выезде, то поражение от другого аутсайдера Востока потерпели при своих болельщиках. Максимум, что удалось южанам, это перевести игру в овертайм, где автор одной из шайб, Руслан Педан, нарушил правила на Павле Варфоломееве, а тот реализовал буллит. Насколько хантымансийцам хватит заряда от смены рулевого или за «чёрным сентябрём» у «Югры» действительно последует светлый октябрь?