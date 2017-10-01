«Торпедо» пропустит от ЦСКА и проиграет. Прогнозы на игровой день КХЛ

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал прогнозы на исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

«Металлург» Мг — «Лада»

Аболсу дали кредит доверия. В ближайших играх его не уволят, и овертаймами в матчах с «Сочи» и «Салаватом» он это заслужил. Конечно, это придаст ему уверенности. Вдобавок нападающий Харпер в ближайшее время присоединится к команде. Но в Магнитогорске не сыграет. У «Магнитки» же за плечами две победы над тольяттинцами в этом сезоне. Но эти матчи были нервными, подопечные Ильи Воробьёва в них много пропускали. У них будет мотивация сыграть более надёжно и уверенно.

Прогноз: победа «Магнитки» в основное время.

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«Йокерит» — «Северсталь»

Обе команды на ходу. У них победные серии, но за финнов говорит домашняя площадка и то, что их серия длиннее. Помимо того что у них всё в порядке с организацией игры, в последних трёх матчах подопечные Ялонена забрасывают минимум по четыре шайбы, в том числе и в ворота такого солидного клуба, как ЦСКА. Фаворитами являются хозяева.

Прогноз: победа «Йокерита» в основное время.

Итоги дня КХЛ: стена Скудры! «Торпедо» не пропускает три матча подряд «Амур» неожиданно обыграл в гостях московское «Динамо», а «Торпедо» увезло победу из Подольска.

ЦСКА — «Торпедо»

Здесь стоит обратить внимание, что команда из Нижнего Новгорода не пропускает уже в течение трёх игр. Галимов и Лисутин находятся в полном порядке. «Автозаводцы» по ходу чемпионата перестроились на более оборонительный стиль. Интересно, как ЦСКА, которого трясло в последнее время, справится с этой командой. Когда Квартальнов был у руля красно-синих, игры между этими соперниками были принципиальными. Я жду в этом матче зарубы.

Прогноз: ЦСКА победит в дополнительное время.

«Слован» — «Спартак»

У «Спартака» после аномальных домашних побед случился холодный душ в Хельсинки, где москвичи проиграли «Йокериту». «Слован» же, наоборот, в последней встрече выиграл, и в игре с ЦСКА он бился на равных. Этот матч интересен тем, что Ржига играет против команды, где он засветился впервые в России и где начал завоёвывать себе репутацию. Мне кажется, что «Слован» должен добиться победы в этой игре, пусть она и будет минимальной.

Прогноз: хозяева победят в дополнительное время.