Шипачёв предпочитает пасовать. Как россияне провели предсезонку в НХЛ

За океаном завершается предсезонная подготовка: командам Национальной хоккейной лиги осталось провести по одному-два матча, прежде чем тренировочные лагеря будут официально закрыты. Традиционно, ветераны и признанные звёзды не особо выкладываются во время контрольных встреч, так как место в составе им всё равно обеспечено – нынче исключение составил только великий и ужасный Коннор Макдэвид, который начал «зажигать» уже в сентябре (8 очков в 4 матчах). Россиян в тренинг-кемпах было чуть больше полусотни, и добрая из них с разной степенью успеха билась за своё место под североамериканским солнцем. На тех, кто раньше не был в составе, но имеет определённые шансы заиграть в основной команде, стоит обратить особое внимание.

Сергачёв оправдывает надежды

Российский защитник «Тампы» оказался в стане южан в результате резонансного обмена на нападающего Джонатана Друена, и руководство «молний» уже выдаёт в его сторону солидные комплименты. Сергачёв провёл 5 предсезонных матчей, в трёх из которых получил больше 20 минут игрового времени. Помимо трёх набранных очков, 19-летний уроженец Нижнекамска показал весьма зрелую игру в обороне, сделав 6 силовых приёмов, 6 блок-шотов, 9 бросков в створ соперника при показателе полезности «+1».

Россияне в предсезонных матчах НХЛ (статистика на 30 сентября):



1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), 4 матча, 8 (3+5) очков.

2. Артемий Панарин («Коламбус»), 4, 5 (1+4).

3. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), 3, 4 (4+0).

4. Евгений Кузнецов («Вашингтон»), 3, 4 (1+3).

5. Наиль Якупов («Колорадо»), 3, 4 (1+3).

6.

7. Павел Бучневич («Рейнджерс»), 4, 3 (0+3).

8. Николай Голдобин («Ванкувер»), 4, 3 (1+2).

9. Николай Кулёмин («Айлендерс»), 5, 3 (1+2).

10.

11. Евгений Малкин («Питтсбург»), 3, 2 (1+1).

12. Валентин Зыков («Каролина»), 2, 2 (0+2).

13. Александр Волков («Тампа-Бэй»), 3, 2 (2+0).

14. Александр Радулов («Даллас»), 3, 2 (0+2).

15. Никита Зайцев («Торонто»), 3, 2 (0+2).

16. Александр Бурмистров («Ванкувер»), 5, 3 (0+3) 1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), 4 матча, 8 (3+5) очков.2. Артемий Панарин («Коламбус»), 4, 5 (1+4).3. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), 3, 4 (4+0).4. Евгений Кузнецов («Вашингтон»), 3, 4 (1+3).5. Наиль Якупов («Колорадо»), 3, 4 (1+3).6. Иван Барбашёв («Сент-Луис»), 4, 3 (0+3).7. Павел Бучневич («Рейнджерс»), 4, 3 (0+3).8. Николай Голдобин («Ванкувер»), 4, 3 (1+2).9. Николай Кулёмин («Айлендерс»), 5, 3 (1+2).10. Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй»), 6, 3 (1+2).11. Евгений Малкин («Питтсбург»), 3, 2 (1+1).12. Валентин Зыков («Каролина»), 2, 2 (0+2).13. Александр Волков («Тампа-Бэй»), 3, 2 (2+0).14. Александр Радулов («Даллас»), 3, 2 (0+2).15. Никита Зайцев («Торонто»), 3, 2 (0+2).16. Александр Бурмистров («Ванкувер»), 5, 3 (0+3)

«Сергачев показал, зачем мы выменяли его. Все, что мы слышали об этом хоккеисте, было правомерным», — так охарактеризовал россиянина помощник главного тренера Рик Боунесс. «Сергачев играет уверенно, именно так он и должен делать», — добавил опытный защитник Дэн Жирарди. У Михаила есть все шансы остаться в основной команде на старте регулярного чемпионата. По правилам НХЛ, первый год его профессионального контракта не вступит в силу, пока новичок не сыграет 10 матчей за «Лайтнинг», и хотя решение по Сергачёву будет принято перед самым стартом «регулярки», россиянин наверняка сыграет за южан несколько официальных встреч. В АХЛ Михаил играть пока не может в силу возраста, и, вероятно, чуть позже его ждёт отправка в клуб молодёжной лиги Онтарио «Виндзор».

Тройка Радулова может «взорвать» лигу. С кем будут играть россияне в НХЛ А ещё Павел Бучневич наигрывается в первом звене «Нью-Йорк Рейнджерс»!

Что касается других молодых россиян в системе «Тампы», то Алексей Липанов, подписав с «Лайтнинг» трёхлетний контракт новичка, ожидаемо отправился в молодёжный клуб «Бэрри Колтс». Защитник Олег Сосунов также был возвращён в молодёжку, а 20-летний Александр Волков начнёт регулярный чемпионат в АХЛ. У форварда получилось оформить голевой дубль в ворота «Флориды», и нынешний сезон станет первым для бывшего питерского армейца на взрослом профессиональном уровне.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампа-Бэй»

Костин сможет заменить Фаббри?

Клим Костин, лучший россиянин на июньском драфте новичков, имеет шансы начать чемпионат в основной команде. После того, как стало известно о серьёзной травме Робби Фаббри, который пропустит весь сезон из-за больного колена, в нападении у «Блюз» открылась дополнительная вакансия. Генеральный менеджер «музыкантов» Даг Армстронг уже дал понять, что не планирует приглашать на это место кого-то из ветеранов. «Нам нужно найти способ преодолеть эту потерю. Мы будем рассчитывать на молодых хоккеистов. Да, мы изучали возможность приглашения Яромира Ягра, но нам нужно смотреть на собственную глубину», — заявил клубный босс.



Стоит отметить, что кроме Фаббри «Сент-Луис» потерял на длительный срок Патрика Берглунда и Зака Сэнфорда, а возвращение в строй Александра Стина измеряется несколькими неделями. Вместе с Костиным неплохие шансы остаться в основной команде имеет и другой россиянин Иван Барбашёв.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Якупов нашёл свою команду

Очень неплохо сложилась предсезонка и для Наиля Якупова, который в 3 матчах за «Колорадо» набрал 4 (1+3) очка при семи бросках в створ и показателе полезности «+3», выходя на лёд в сочетании с Мэттом Дюшейном. «Знаю, что в прошлом сезоне дела у «Эвеланш» шли не лучшим образом. Я тоже недоволен своим сезоном. Теперь мы двигаемся вперёд, пытаемся найти свою игру. «Колорадо» проявил ко мне серьёзный интерес, я несколько раз разговаривал с клубом. Я счастлив быть здесь, я хочу быть здесь. В «Колорадо» собрана хорошая группа хоккеистов», — сказал Наиль во время тренировочного лагеря.



18. Евгений Дадонов («Флорида»), 4, 2 (2+0).

19. Владислав Наместников («Тампа-Бэй»), 5, 2 (1+1).

20.

21. Иван Проворов («Филадельфия»), 4, 2 (0+2).

22. Алексей Емелин («Нэшвилл»), 3, 1 (0+1).

23. Андрей Локтионов («Лос-Анджелес), 2, 1 (0+1).

24. Артём Анисимов («Чикаго»), 4, 1 (1+0).

25. Никита Сошников («Торонто»), 3, 1 (1+0).

26. Александр Овечкин («Вашингтон»), 3, 1 (0+1).

27. Андрей Миронов («Колорадо»), 3, 1 (0+1).

28.

29. Денис Гурьянов («Даллас»), 3, 1 (0+1).

30. Никита Задоров («Колорадо»), 3, 1 (0+1).

31. Виталий Абрамов («Коламбус»), 4, 1 (0+1).

32. Виктор Антипин («Баффало»), 5, 1 (1+0).

33. Сергей Бойков («Колорадо»), 1, 1 (1+0).

34. 17. Клим Костин («Сент-Луис»), 4, 2 (2+0).18. Евгений Дадонов («Флорида»), 4, 2 (2+0).19. Владислав Наместников («Тампа-Бэй»), 5, 2 (1+1).20. Владислав Каменев («Нэшвилл»), 5, 2 (0+2).21. Иван Проворов («Филадельфия»), 4, 2 (0+2).22. Алексей Емелин («Нэшвилл»), 3, 1 (0+1).23. Андрей Локтионов («Лос-Анджелес), 2, 1 (0+1).24. Артём Анисимов («Чикаго»), 4, 1 (1+0).25. Никита Сошников («Торонто»), 3, 1 (1+0).26. Александр Овечкин («Вашингтон»), 3, 1 (0+1).27. Андрей Миронов («Колорадо»), 3, 1 (0+1).28. Вадим Шипачёв («Вегас»), 3, 1 (0+1).29. Денис Гурьянов («Даллас»), 3, 1 (0+1).30. Никита Задоров («Колорадо»), 3, 1 (0+1).31. Виталий Абрамов («Коламбус»), 4, 1 (0+1).32. Виктор Антипин («Баффало»), 5, 1 (1+0).33. Сергей Бойков («Колорадо»), 1, 1 (1+0).34. Андрей Педан («Ванкувер»), 4,0.

«Нет сомнений в том, что он очень талантлив. Тройка Якупов – Дюшейн – Керфут была очень хороша в предсезонных матчах, у них получилось найти «химию». Надеюсь, это продолжится и они будут играть ещё лучше. Буду ли я использовать Якупова в роли форварда топ-6? Да, несомненно. То, что я увидел в его исполнении, меня впечатлило», — отметил главный тренер «лавин» Джаред Беднар.

Неплохим мог получиться тренировочный лагерь для защитника Сергея Бойкова, но россиянин, забив в первом же матче, повредил плечо. Продолжает бороться за место в составе экс-динамовец Андрей Миронов, который в трёх матчах отметился тремя силовыми приёмами и показателем полезности «+2», играя в среднем по 18 минут.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Шипачёв – первый центр «Вегаса»

Вадим Шипачёв продолжает адаптироваться к заокеанскому хоккею, но главный тренер «Вегаса» Джерард Галлант, похоже, не намерен отступать от желания сделать россиянина первым центрфорвардом команды. Большую часть предсезонки Галлант наигрывал первую тройку, которую составили Шипачёв, Райлли Смит и Джонатан Маршессо. «Недавний матч с «Колорадо» был лучшим для нашего звена. Мы постепенно притираемся друг к другу, что-то начало получаться. Хотя, конечно, ещё есть над чем работать», — сказал Маршессо после поражения от «Эвеланш» со счётом 2:4.

35. Дмитрий Куликов («Виннипег»), 4, 0.

36. Дмитрий Орлов («Вашингтон»), 3, 0.

37. Никита Щербак («Монреаль»), 3, 0.

38. Ярослав Дыбленко («Нью-Джерси»), 3,0.

39. Иван Косоренков («Филадельфия»), 3,0.

40. Михаил Воробьёв («Филадельфия»), 3,0.

41. Герман Рубцов («Филадельфия»), 2,0.

42. Ринат Валиев («Торонто»), 2, 0.

43. Максим Мамин («Флорида»), 2, 0.

44. Яков Тренин («Нэшвилл»), 2, 0.

45. Алексей Торопченко («Сент-Луис»), 1, 0.

46. Радель Фазлеев («Филадельфия»), 1, 0.

47. Сергей Толчинский («Каролина»), 1, 0.

48. Алексей Липанов («Тампа-Бэй»), 1, 0.

49. Алексей Береглазов («Рейнджерс»), 1,0.

50. Олег Сосунов («Тампа-Бэй»), 1,0.

51. Зият Пайгин («Эдмонтон»), 1, 0.

Одним из заметных моментов с участием Шипачёва был эпизод в домашней игре с «Лос-Анджелесом», когда Вадим, обыграв двух защитников и выйдя к воротам, зачем-то выдержал паузу и вместо броска сделал передачу на дальний угол. «Это был первый такой случай. Конечно, ему нужно было бросать и он это знает. Он вернулся на скамейку и сам об этом сказал. Надеюсь, он больше не будет так делать», — со смехом сказал Галлант после матча.

Последний шанс Педана?

Если у большинства российской молодёжи ещё будут многочисленные шансы пробиться в основу клубов НХЛ, то у Андрея Педана лимит возможностей постепенно подходит к концу. 24-летний защитник «Ванкувера» — самый старший из россиян, не играющий на постоянной основе в НХЛ, и если и в нынешнем сезоне он будет отправлен в фарм-клуб, это будет его четвёртый год в Американской хоккейной лиге. Пока что Педан остаётся в тренинг-кемпе «Кэнакс», и переходный период, в котором оказалась команда Трэвиса Грина, явно на руку уроженцу Москвы. На данный момент Педан бьётся за позицию 7-8 защитника, и конкуренты у него достаточно сильные – это Патрик Уиркош и Алекс Бьега. Прошлый сезон получился у Педана не слишком удачным даже на уровне АХЛ (52 матча, 10 очков, 100 минут штрафа, -4), но Андрею по силам воспользоваться шансом и постепенно добраться до третьей пары обороны «Кэнакс».



До конца использует свою возможность попасть в «Нэшвилл» и 21-летний форвард Владислав Каменев. Уралец продержался в тренинг-кемпе до самого конца, и пока его не отправляют в фарм-клуб, позитивно отзываясь о прогрессе нападающего. «Влад стал лучше действовать по ходу лагеря, его последняя игра была его лучшим матчем. В прошлом году он заметно прибавил, играя в «Милуоки», был одним из лучших бомбардиров. Это хорошая возможность для него», — сказал главный тренер «хищников» Питер Лавиолетт. «Это хороший шанс для тренеров посмотреть меня ещё пару дней. Надеюсь, что я смогу пробиться в состав и остаться здесь подольше», — отметил Каменев.