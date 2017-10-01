Ярославские кошмары. Что делать Кудашову с «Локомотивом»?

На Западе ярославцев называют главным конкурентом «армейских» команд. Именно «Локомотив», по мнению многих болельщиков, способен прекратить гегемонию СКА и ЦСКА. Однако четыре поражения подряд заставили серьёзно задуматься.

Два по 1:6. «Сливают» ли в «Локомотиве» Кудашова? Мнения экспертов Всё ли так плохо в Ярославле и заслуживал ли Захарчук дисквалификации на восемь игр?

Абсолютное доминирование легионеров

Если смотреть в турнирную таблицу, то существенных проблем у «Локомотива» не видно. Не беря в расчёт какое -то нереальное количество очков у СКА, Ярославлю не хватает лишь пяти баллов до второго места в Западной конференции. В целом, все команды, находящиеся в зоне плей-офф выступают довольно ровно. Но обстановка в стане «железнодорожников» с каждым днём ухудшается. У подопечных Кудашова затянулась серия поражений, а два матча были проиграны с разгромным счётом 1:6. Стали поговаривать, что русскоязычные опытные игроки начали «сливать» главного тренера. Хоккеисты всё больше недовольны своим положением в команде, ведь быть на вторых-третьих ролях за легионерами нравится далеко не всем.

Иностранцы в новом сезоне заняли ещё более важное место в команде Алексея Кудашова. Со старта чемпионата звено Тальбо — Контиола — Козун, Кронвалль — Накладал забило на пятерых больше голов, чем все остальные — 19 из 37. Для сравнения в прошлом сезоне в «регулярке» «Локомотив» забил 163 гола, и лишь треть (56) приходилась на долю иностранного звена. Практически по всем статистическим показателям легионеры лидируют в ярославской команде и проводят на льду больше всех времени. Помимо разногласий с опытными россиянами, Кудашов с начала сезона воюет с Александром Полуниным. 20-летнего нападающего даже ссылали на один матч в МХЛ. Главный тренер не раз отмечал, что у его подопечных страдает дисциплина, у ярославцев уже набралось 252 штрафные минуты (больше только у минского и московского «Динамо»). Никита Черепанов, Владислав Картаев и Илья Любушкин успели отметиться удалениями до конца матчей. Но и это не самое плохое.

Худшее меньшинство в лиге

Настоящим кошмаром для «Локомотива» в этом сезоне стало меньшинство, по этому показателю ярославцы худшие в лиге. В последнем матче с «Авангардом» две из трёх шайб «железнодорожники» пропустили вчетвером. В моменте с голом Мартынова на площадке у ярославцев находилось сразу три защитника: Накладал, Кронвалль, Любушкин и форвард Контиола.

Итоги дня КХЛ: Мартынов топит «Локомотив» и стучится в сборную «Югра» прервала серию поражений. Стоило лишь уволить Захаркина.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

В прошлом сезоне «Локомотив» по игре «4 на 5» был крепким середняком, а главным по меньшинству выступал Владислав Гавриков, который теперь выполняет эти обязанности в Санкт-Петербурге.



Не впечатляет в этом сезоне Алексей Мурыгин. 30-летний голкипер никогда не считался звездой, но последние два года уверенно смотрелся в «Локомотиве». В 2015 году Мурыгин даже установил рекорд КХЛ по продолжительности «сухой» серии — 302 минуты и 11 секунд. Сейчас же до такой статистики Алексею далеко, за девять встреч он пропустил 26 шайб и по проценту отражённых бросков среди всех вратарей далёк от лидеров. Чуть лучше смотрится Александр Судницин, но и у него случаются ошибки.

Творческий кризиз «Локомотива»

Кудашова ругают за хоккей, который он ставит ярославцам — строгий и практически лишённый творчества. Будь Алексей Николаевич более демократичным наставником, то вполне возможно по-другому бы раскрылись многие игроки «Локомотива». Совершенно точно Рушан Рафиков способен на большее, и звено Полунин – Красковский – Коршков может играть куда креативнее и интереснее. Ведь не случайно в этом сезоне многие заметили, что прогресс молодых ярославцев замедлился. На эту тему уже выступал главный тренер. «Все говорят, что звено Красковского у нас — будущее, в сборную постоянно вызываются. И когда вся команда тренируется, они у нас играют. Видимо, от этого у них мозги съехали немного», — заявил на одной из пресс-конференций Кудашов.



Действительно ли у молодёжи «съехали мозги» или, быть может, они просто играют в хоккей, который им не подходит? Полунина, Красковского, Коршкова я видела в составе сборной и под образ хоккеистов, словивших звёздную болезнь, они никак не попадают. Спокойные, тихие, вечно сидящее в своих смартфонах. В ночном клубе ярославцев точно не встретишь.

На фоне всех россиян выделяется Денис Алексеев, которому сегодня исполнилось 20 лет. У нападающего четвёртого звена уже три шайбы в сезоне, две из которых он забросил в последних двух матчах.

Увольнение Кудашова — не выход

Главный вопрос — что же теперь делать «Локомотиву»? Увольнение Алексея Кудашова — точно не выход из ситуации. 46-летний специалист — один из самых прогрессирующих тренеров в лиге, у которого, по сути, ещё не было больших провалов в карьере. Хорошо, что и руководство ярославского клуба не привыкло рубить сплеча, как это делают во многих командах КХЛ. Четыре поражения — не приговор, такое случалось и в прошлом октябре у «Локомотива», но Кудашову следует поскорее вытаскивать команду из психологичной ямы и навести порядок в коллективе. В конце концов до плей-офф ещё пять месяцев и сейчас подходящее время для творческих экспериментов. Кудашову стоит рискнуть.