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Алексей Емелин
Текст: Павел Панышев
Фото: nhl.com/predators

11 трансферов НХЛ, которые вы могли забыть

Агент Куликова развёл на деньги «Виннипег», Якупов и Бурмистров получили последние шансы.
1 октября 2017, воскресенье. 16:00 Хоккей

На днях стартует очередной регулярный чемпионат НХЛ. Как обычно, в межсезонье многие хоккеисты сменили команды в результате обменов или подписания контрактов. Мы решили напомнить о наиболее интересных трансферах лета, о которых некоторые болельщики могли забыть.

з. Алексей Емелин, 31 год («Монреаль» — «Вегас» — «Нэшвилл»)

Алексей Емелин, как и Андрей Марков, ассоциировался с «Монреалем». Казалось, что оба закончат карьеру именно в канадской команде. Но судьба сложилась так, что Марков переехал в Россию, а Емелин, не попав в список защищённых, был выбран «Вегасом» на драфте расширения. И практически сразу обменян в «Нэшвилл», где теперь и будет выступать. Что ж, играть за финалиста Кубка Стэнли – новый вызов для силового защитника. Эта команда подходит ему по стилю.

н. Йори Лехтеря, 28 лет («Сент-Луис» — «Филадельфия»)

«Сент-Луис» произвёл обмен с «Филадельфией», в результате которого состав «Блюз» пополнил 25-летний канадский центрфорвард Брэйден Шенн. Взамен «Флайерз» получили финского форварда Йори Лехтеря, 27-й пик на драфте-2017 и условный выбор на драфте-2018. Долгое время Лехтеря играл в одной команде с Владимиром Тарасенко. Причём, ещё со времён «Сибири». Но в следующем сезоне мы финна в «Сент-Луисе» уже не увидим.

Судьба сложилась так, что Марков переехал в Россию, а Емелин, не попав в список защищённых, был выбран «Вегасом» на драфте расширения. И практически сразу обменян в «Нэшвилл».

з. Михаил Сергачёв, 19 лет («Монреаль» — «Тампа»)

В «Монреале», за исключением Щербака, не осталось российских хоккеистов, а ведь в прошлом сезоне эта команда была едва ли не самой русской в НХЛ. Вот и талантливый проспект Михаил Сергачёв больше не выступает за «канадцев». Он стал частью сделки по переходу в «Канадиенс» Джонатана Друена. Франкофона, которого очень хотели видеть в команде менеджеры, тренерский штаб и болельщики. Ну а Михаил отправился в «Тампу» к Кучерову, Василевскому и Наместникову.

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н. Патрик Марло, 38 лет («Сан-Хосе» — «Торонто»)

Патрик Марло подписал контракт с «Торонто» на три года и $ 6,25 млн за сезон. Марло всю карьеру выступал за «Сан-Хосе Шаркс» и провёл за «акул» 19 сезонов. Многие просто не могут его представить его нигде, кроме как в «Шаркс». Однако пришёл момент, когда нападающий оказался в другой команде. По всей видимости, «Торонто» станет последней командой в карьере легендарного хоккеиста. Хотя есть вероятность, что он будет играть и до 40 лет.

Патрик Марло

Патрик Марло

Фото: Reuters

н. Наиль Якупов, 23 года («Сент-Луис» — «Колорадо»)

Пожалуй, это последний шанс Наиля Якупова заиграть в НХЛ. Первый номер драфта долгое время пытался выбиться в лидеры «Эдмонтона», однако так и не заиграл в канадской команде. Затем был «Сент-Луис», где Якупов тоже ничего не показал, не вписавшись в систему «блюзменов». И вот теперь он в «Колорадо», согласившись на совсем скромные деньги. Главное для Якупова – играть и доказывать.

И вот теперь он в «Колорадо», согласившись на совсем скромные деньги. Главное для Якупова – играть и доказывать.

н. Крис Куниц, 38 лет («Питтсбург» — «Тампа»)

37-летний форвард выступал за «Питтсбург Пингвинз» с сезона-2008/09 и ассоциировался именно с этой командой. Соглашение с «Тампой» рассчитано на один год с зарплатой $ 2 млн. Очень непривычно наблюдать за Куницом в форме «Тампы», здесь можно провести параллели с Марло. Куниц стал для «Питтсбурга» больше, чем хоккеистом, но в последнее время показывать свой хоккей часто мешали травмы.

Крис Куниц

Крис Куниц

Фото: Reuters

з. Кевин Шаттенкирк, 28 лет («Вашингтон» — «Рейнджерс»)

Казалось бы, совсем недавно «Вашингтону» удалось заполучить у «Сент-Луиса» ведущего защитника Кевина Шаттенкирка, который явно усилил оборонительную линию «столичных». Однако в межсезонье платёжки «Кэпиталз», учитывая продления контрактов с некоторыми звёздными хоккеистами, не хватило для сохранения Кевина. С ним пришлось расставаться, в итоге талантливый игрок заключил четырёхлетнее соглашение с «Рейнджерс» на $ 26,6 млн.

Однако в межсезонье платёжки «Кэпиталз», учитывая продления контрактов с некоторыми звёздными хоккеистами, не хватило для сохранения Шаттенкирка.

з. Дмитрий Куликов, 26 лет («Баффало» — «Виннипег»)

Долгое время Куликов ассоциировался с «Флоридой», затем отправился в «Баффало». Дмитрий могу покинуть «Сэйбрз» ещё на флажке закрытия трансферного окна, но менеджеры команды так и не смогли договориться об обмене в другой клуб. В итоге россиянин, доиграв в «Баффало» до конца контракта, стал хоккеистом «Виннипега». Причём выбив у «реактивных» очень приличные деньги: за три года ему заплатят $ 13 млн. Агент выполнил свою работу на отлично.

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в. Райан Миллер, 38 лет («Ванкувер» — «Анахайм»)

Вратарь Райан Миллер перешёл в «Анахайм», подписав контракт на два года и $ 4 млн. Некогда сильнейший американский голкипер постепенно начинает сдавать позиции, сказывается солидный возраст. Лучшие годы Миллер провёл в «Баффало», а в последние годы выступал за «Ванкувер». Посмотрим, получится ли у именитого голкипера в «Анахайме». Команда в Калифорнии собирается очень приличная.

Марк-Андре Флёри

Марк-Андре Флёри

Фото: Reuters

в. Марк-Андре Флёри, 32 года («Питтсбург» — «Вегас»)

Флёри, как и Куниц, долгое время был неотъемлемой частью «Питтсбурга». Но в последнее время 32-летний голкипер стал проигрывать конкуренцию молодому Мэттью Мюррею. Флёри сам изъявлял желание переехать в Неваду и начать всё с чистого листа, став первым номером «Вегаса». Руководство «Питтсбурга» прекрасно это понимало и не стало чинить препятствий канадцу, просто не защитив его на драфте расширения.

н. Александр Бурмистров, 25 лет («Аризона» — «Ванкувер»)

Александр Бурмистров идёт по пути Наиля Якупова, разве что первым номером драфта не был. Многие болельщики уже запутались, в какой команде нынче выступает форвард. Напоминаем: с сезона-2017/18 мы увидим его в форме «Ванкувера». Если в канадской команде, переживающей этап перестройки и омоложения состава, Бурмистрову не удастся заиграть, то придётся возвращаться в КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Бурмистров Алексей Емелин Дмитрий Куликов Йори Лехтеря Марк-Андре Флёри Михаил Сергачёв Наиль Якупов Патрик Марло
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