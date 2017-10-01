Обмен Саад-Панарин и ещё 7 сомнительных трансферов лета в НХЛ

з. Карл Алзнер («Монреаль»)

Канадский защитник с могучим телосложением был выбран «Вашингтоном» в 2007 году под высоким пятым номером драфта и до этого межсезонья всю карьеру проводил в составе «столичных». Летом «Кэпиталз» столкнулись с проблемой перегруженной платёжки, и Алзнер стал одним из тех, с кем практически без сожаления расстались в первую очередь. За годы в Вашингтоне Карл заработал репутацию исключительного оборонительного хоккеиста, слабо помогающего партнёрам в нападении. Кроме того, при своих внушительных габаритах Карл зачастую играл неуклюже и неповоротливо.

Теперь Алзнер будет выступать в «Монреале», где защитнику-домоседу предложили солидный контракт на $ 4,6 млн в год, и это видится весьма сомнительным решением «Канадиенс», особенно на фоне расставания клуба с Андреем Марковым. Алзнер, конечно, гораздо младше россиянина, но и набор его полезных опций беднее, чем у экс-легенды «Монреаля».

н. Джонатан Друен («Монреаль»)

Летний обмен российского защитника Сергачёва на форварда Джонатана Друена казался для «Монреаля» однозначной победой. Вместо перспективного, но ещё сырого защитника в «Канадиенс» приехал результативный форвард, да ещё и франкофон, что особенно ценится в провинции Квебек.

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Но при ближайшем рассмотрении всё кажется не так идеально. Друэн только в прошлом году выдал первый на взрослом уровне бомбардирский сезон, да и то 53 (21 + 32) очка за «регулярку» — не самое великое достижение для лидера команды. А именно таким его будут считать в «Монреале», учитывая, что контракт Друена – самый тяжёлый среди нападающих команды, уступающий только заработку Томаша Плеканеца.



По сути, сейчас Друен – такой же потенциальный талант, как и ушедший в «Тампу» Сергачёв, и ещё неизвестно, раскроется Джонатан в «Монреале» или нет. И если сработает второй вариант, у «Канадиенс» могут возникнуть серьёзные проблемы.

По сути, сейчас Друэн – такой же потенциальный талант, как и ушедший в «Тампу» Сергачёв, и ещё неизвестно, раскроется Джонатан в «Монреале» или нет.

в. Майк Смит («Калгари»)

«Аризона» в нынешнее межсезонье предприняла несколько резких шагов, в числе которых – отказ от ветеранов клуба. Не пожалели даже легенду клуба Шейна Доана, поэтому нет ничего удивительного в том, что и Майк Смит искал себе новый клуб. Им стал «Калгари», и это весьма неоднозначное приобретение для «огоньков».



Канадский голкипер на протяжении всей карьеры показывал отличную игру и хорошие цифры в статистике, хотя и выступал за одну из худших команд лиги, и с этой точки зрения переход в «Калгари» оправдан – там талант Смита выручать также пригодится сполна. Но с другой стороны – Майку уже 35 лет, на носу закат карьеры, а на Смита явно рассчитывают как на первого номера. И если с канадцем что-либо случится, за спиной у него только нестабильный Эдди Лек.



В силу возраста Смита «Калгари» невозможно рассчитывать на него в долгосрочной перспективе, а значит, через несколько сезонов клубу вновь придётся возобновить поиски первого номера, которые, в общем-то, и не прекращались после ухода Микко Кипрусоффа.

в. Ондржей Павелец («Рейнджерс»)

Талантливый, но нестабильный голкипер, раскрыться которому в полной мере помешали проблемы со здоровьем – такова краткая характеристика нового сменщика Хенрика Лундквиста в «Рейнджерс». После неплохих сезонов в «Атланте», а затем в «Виннипеге» Павелец ощутимо сдал и скатился до командировки в фарм-клуб «Джетс» в АХЛ. Тем удивительнее стал его переход в «Нью-Йорк», где он практически весь сезон будет сидеть на скамейке, а клуб будет платить ему солидные для мало играющего бэкапа $ 1,3 млн в сезон.



Что касается Лундквиста, то возраст Короля Хенрика понемногу берёт своё, и «Рейнджерс» необходим надёжный запасной голкипер, причём желательно такой, который спустя несколько лет станет новым первым номером в воротах «синерубашечников». Про Павелеца такое сказать никак нельзя, а значит в новом сезоне «рейнджеры» вновь будут молиться на Лундквиста и на то, что с ним ничего не случится по ходу чемпионата.

з. Тревор Дэйли («Детройт»)

Возрастная команда из Детройта нынешним летом пополнилась ещё одним игроком из категории «кому за 30». Обладатель последних двух кубков Стэнли Тревор Дэйли пополнил состав «красных крыльев» и получил зарплату в $ 3,16 млн за сезон.

Дэйли прекрасно зарекомендовал себя в «Далласе», где выступал 11 сезонов, да и в успехах «Питтсбурга» последних лет сыграл немаловажную роль, и, казалось бы, это приобретение можно занести «Детройту» только в плюс. Если бы не одно «но» — канадскому защитнику в контракте прописали пункт о невозможности обмена, что довольно странно для игрока, не обладающего статусом суперзвезды. Теперь «Детройт», где и так полно высокооплачиваемых хоккеистов, не расстанется с Дэйли до 2020 года, и как знать, не пожалеют ли об этом в Городе моторов.

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н. Михаил Грабовский («Вегас»)

Про этого хоккеиста многие уже успели забыть, а он продолжает выступать в НХЛ. Точнее говоря, Грабовский последний раз выходил на лёд в сезоне-2015/16, а с тех пор пребывает в лазарете. Виной тому – силовой приём Эрика Найстрема, после которого Грабовский получил сотрясение мозга и полностью пропустил прошлый сезон.

«Рыцари» зачем-то выбрали Грабовского на драфте расширения, хотя хоккеист до сих пор находится в списке травмированных и непонятно, вернётся ли он вообще на свой уровень.

«Айлендерс», где белорус выступал в последнее время, наверняка были рады избавиться от форварда, который не выходил на лёд и имел тяжёлый контракт, и «островитянам» помог новичок лиги «Вегас». «Рыцари» зачем-то выбрали Грабовского на драфте расширения, хотя хоккеист до сих пор находится в списке травмированных и непонятно, вернётся ли он вообще на свой уровень. Большую абсурдность ситуации добавляет тот факт, что Михаил будет зарабатывать $ 5 млн в сезон, больше него в «Вегасе» получает только Флёри, а также ещё один травмированный возрастной хоккеист Дэвид Кларксон.

Первый номер драфта-2012 года Наиль Якупов продолжает падение. Сначала про него всё поняли в «Эдмонтоне», в прошлом сезоне Якупова не смогли оживить в «Сент-Луисе», а сейчас форвард оказался в «Колорадо» на минимальном контракте. Зачем это нужно «лавинам» не совсем ясно, команда и так переживает непростые времена, а лидеры клуба во главе с Дюшейном уже, кажется, сами хотят обмена.

Впрочем, на фоне всеобщего уныния в «Колорадо» Якупов как раз может проявить себя – талант у парня всё же есть, и если он почувствует доверие, то может раскрыться с новой силой. В противном случае Наиль наверняка больше не получит шансов в НХЛ и вернётся в Россию по проторенной дорожке Плотникова и Калинина.

н. Брэндон Саад («Чикаго»), н. Артемий Панарин («Коламбус»)

Возможно, это самый громкий обмен межсезонья, и как всегда в таких случаях, невероятно тяжело предсказать, пойдёт ли он на пользу его участникам. Ноги этого трансфера растут из «Чикаго», где после двух крайне неудачных плей-офф решили, что пора что-то менять, и не пожалели лучшего после Кейна бомбардира клуба Артемия Панарина. «Чёрным ястребам» позарез понадобился Брэндон Саад, двукратный обладатель кубка Стэнли в составе «Чикаго», отыгравший два сезона в «Коламбусе». «Мундиры» были явно не против того, чтоб получить бомбардира, вокруг которого можно выстроить игру команды, а потому трейд состоялся: Панарин поехал покорять «Коламбус», а Саад вернулся к своим друзьям Кейну и Тейвзу, которые, по слухам, активно лоббировали этот обмен.

«Чикаго» разбил сердце Панарину? Самый громкий обмен межсезонья «Прощай, Хлебушек!» – такие плакаты готовят болельщики «Блэкхоукс». Лучший новичок прошлого сезона Артемий Панарин уезжает в «Коламбус».

Для всех ли хорош этот обмен? Положительных моментов больше, но есть и небольшие сомнения. «Чикаго» добровольно отказался от забивного и результативного хоккеиста, взамен получив не такого талантливого снайпера, зато двустороннего игрока, чьи навыки, безусловно, пригодятся команде в плей-офф. С этой точки зрения пострадают только болельщики «Чикаго», за два года полюбившие Хлебушка и его блистательную связку с Кейном.

Панарин поехал покорять «Коламбус», а Саад вернулся к своим друзьям Кейну и Тейвзу, которые, по слухам, активно лоббировали этот обмен.

Что касается «Коламбуса» и Панарина, тот тут всё просто – предстоящий сезон даст ответ, может ли Артемий быть таким же результативным, как и в связке с Кейном, либо это зависимый хоккеист. Кроме того, Саад в «Коламбусе» выполнял большой объём оборонительной работы, что за чистым «игровиком» Панариным замечено не было.