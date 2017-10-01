Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От московского «Динамо» до «Сибири»

Завершилась очередная неделя в регулярном чемпионате КХЛ. Почти полтора месяца длится сезон в нашей лиге. До сих пор не знает поражений СКА, а вот у «Локомотива» началась полоса неудач. Тренерские отставки произошли на этой неделе в рижском «Динамо» и «Югре» — без работы остались Сандис Озолиньш и Игорь Захаркин. Впереди нас ждут не менее интересные события, а пока предлагаем посмотреть, как поддерживали свои любимые команды очаровательные болельщицы.
Новосибирск
Омск
Свитов, Пережогин и ещё 8 худших игроков КХЛ. Август-сентябрь. Восток
И сразу три игрока «Югры». Захаркин одобряет.
Нижний Новгород
Итоги дня КХЛ: стена Скудры! «Торпедо» не пропускает три матча подряд
«Амур» неожиданно обыграл в гостях московское «Динамо», а «Торпедо» увезло победу из Подольска.
Москва
Екатеринбург
Магнитогорск
Челябинск
Череповец
Ярославль
Ярославские кошмары. Что делать Кудашову с «Локомотивом»?
«Локомотив» угодил в кризис. Не грядёт ли ещё одна тренерская отставка?