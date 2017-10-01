Итоги дня КХЛ: «полустоячий» хоккей «Торпедо» в игре с ЦСКА разозлил Скудру

Мозякин «Ладе» не по зубам

Магнитогорский «Металлург» на своём льду обыграл «Ладу» 2:0. Это вторая подряд победа команды Ильи Воробьёва. Илья Самсонов отразил 28 бросков по своим воротам. Отметим, что из последних восьми матчей уральцы проиграли в пяти, но смогли собраться в нужный момент, ведь турнирное положение «Магнитки» нынче незавидное. Авторами заброшенных шайб стали Сергей Мозякин, эффектно переигравший Лазушина с неудобной руки, и Оскар Осала. Тольяттинцев подвела дисциплина, уж слишком часто команда Артиса Аболса удалялась. В руководстве клуба уже заявили, что до конца сезона никаких изменений в тренерском штабе не планируется. Видимо, нынешнее положение дел тольяттинское начальство полностью устраивает.

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Толванен снова забил

«Йокерит» дома переиграл «Северсталь» — 3:1. Финский вундеркинд Ээли Толванен отметился голом, забив в девятый раз за сезон. Форварду удался классный кистевой бросок. Команда Юкки Ялонена победила в девятый раз подряд, «джокеры» проводят очень сильный сезон, уверенно занимая третье место на Западе. Помимо Толванена (1+1) ворота Гудачека поразил Лепистё, а Норман отправлял шайбу уже в пустую цель. У череповчан единственный гол в активе Вовченко, реализовавшего выход два в одного. Роскошный пас на молодого нападающего отдал капитан череповецкой команды Дмитрий Кагарлицкий.

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«Торпедо» провалило большинство

ЦСКА одержал победу над «Торпедо» — 4:0. Встреча запомнилась удалением защитника хозяев Никиты Нестерова до конца игры за удар в голову Вячеславу Кулёмину и шикарной возможностью, которой впоследствии не воспользовалось «Торпедо». При счёте 2:0 помимо Нестерова удаление следом схлопотал и Максим Шалунов, неудачно выбросивший шайбу за стекло. Нижегородцы две минуты играли при преимуществе «5 на 3», однако так и не пробили Сорокина. В результате Андрей Кузьменко во втором периоде довел преимущество ЦСКА до крупного.

В третьей двадцатиминутке Шалунов установил окончательный счёт матча. «Проиграли в психологии. Можно показать материал ребятам, которые хотят играть на средних скоростях, что это не проходит против хороших команд. Полустоячий хоккей не проходит», — заявил после игры главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра. Помимо всего прочего, серьёзные травмы получили хоккеисты «Торпедо» Сергиенко и Кулёмин. У обоих, по словам Скудры, сотрясения.

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Хохлачёв добыл победу «Спартаку»

«Слован» дома проиграл «Спартаку» — 1:2 (ОТ). Это четвёртое поражение в последних пяти матчах. В свою очередь московская команда выиграла четыре встречи из последних пяти. Команда Вадима Епанчинцева вплотную приблизилась к восьмому место на Западной конференции. «Орлы» перебросали соперника, однако поразить ворота Беспалова смог только Эберт, сравнявший счёт во втором периоде. У красно-белых голом отметился Стоа, реализовавший большинство, а точку в матче поставил Хохлачёв, забивший в овертайме. После перехода из СКА в «Спартак» Александр буквально расцвёл.

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