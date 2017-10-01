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Текст: Павел Панышев
Фото: photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: «полустоячий» хоккей «Торпедо» в игре с ЦСКА разозлил Скудру

А ещё нижегородцы лишились Сергиенко и Кулёмина из-за сотрясений.
1 октября 2017, воскресенье. 23:15 Хоккей

Мозякин «Ладе» не по зубам

Магнитогорский «Металлург» на своём льду обыграл «Ладу» 2:0. Это вторая подряд победа команды Ильи Воробьёва. Илья Самсонов отразил 28 бросков по своим воротам. Отметим, что из последних восьми матчей уральцы проиграли в пяти, но смогли собраться в нужный момент, ведь турнирное положение «Магнитки» нынче незавидное. Авторами заброшенных шайб стали Сергей Мозякин, эффектно переигравший Лазушина с неудобной руки, и Оскар Осала. Тольяттинцев подвела дисциплина, уж слишком часто команда Артиса Аболса удалялась. В руководстве клуба уже заявили, что до конца сезона никаких изменений в тренерском штабе не планируется. Видимо, нынешнее положение дел тольяттинское начальство полностью устраивает.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2 : 0 1:0, 0:0, 1:0
Лада
Тольятти
1:0 – Мозякин (Филиппи, Коварж) – 09:59 (5x5), 2:0 – Осала (Эллисон, Бирюков) – 54:24 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Толванен снова забил

«Йокерит» дома переиграл «Северсталь» — 3:1. Финский вундеркинд Ээли Толванен отметился голом, забив в девятый раз за сезон. Форварду удался классный кистевой бросок. Команда Юкки Ялонена победила в девятый раз подряд, «джокеры» проводят очень сильный сезон, уверенно занимая третье место на Западе. Помимо Толванена (1+1) ворота Гудачека поразил Лепистё, а Норман отправлял шайбу уже в пустую цель. У череповчан единственный гол в активе Вовченко, реализовавшего выход два в одного. Роскошный пас на молодого нападающего отдал капитан череповецкой команды Дмитрий Кагарлицкий.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
3 : 1 0:0, 1:0, 2:1
Северсталь
Череповец
1:0 – Лепистё (Толванен, Йормакка) – 26:23 (5x5), 2:0 – Толванен (Пильстрём) – 44:54 (5x5), 2:1 – Вовченко (Кагарлицкий) – 51:41 (5x5), 3:1 – Норман (Ниеми, Анттила) – 59:48 (en)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Торпедо» провалило большинство

ЦСКА одержал победу над «Торпедо» — 4:0. Встреча запомнилась удалением защитника хозяев Никиты Нестерова до конца игры за удар в голову Вячеславу Кулёмину и шикарной возможностью, которой впоследствии не воспользовалось «Торпедо». При счёте 2:0 помимо Нестерова удаление следом схлопотал и Максим Шалунов, неудачно выбросивший шайбу за стекло. Нижегородцы две минуты играли при преимуществе «5 на 3», однако так и не пробили Сорокина. В результате Андрей Кузьменко во втором периоде довел преимущество ЦСКА до крупного.

В третьей двадцатиминутке Шалунов установил окончательный счёт матча. «Проиграли в психологии. Можно показать материал ребятам, которые хотят играть на средних скоростях, что это не проходит против хороших команд. Полустоячий хоккей не проходит», — заявил после игры главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра. Помимо всего прочего, серьёзные травмы получили хоккеисты «Торпедо» Сергиенко и Кулёмин. У обоих, по словам Скудры, сотрясения.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2017, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
4 : 0 2:0, 1:0, 1:0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Капризов (Попов, Шалунов) – 00:25 (5x5), 2:0 – Окулов (Робинсон, Кузьменко) – 05:00 (5x5), 3:0 – Кузьменко (Окулов, Светлаков) – 26:27 (5x5), 4:0 – Шалунов (Попов, Капризов) – 54:56 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Хохлачёв добыл победу «Спартаку»

«Слован» дома проиграл «Спартаку» — 1:2 (ОТ). Это четвёртое поражение в последних пяти матчах. В свою очередь московская команда выиграла четыре встречи из последних пяти. Команда Вадима Епанчинцева вплотную приблизилась к восьмому место на Западной конференции. «Орлы» перебросали соперника, однако поразить ворота Беспалова смог только Эберт, сравнявший счёт во втором периоде. У красно-белых голом отметился Стоа, реализовавший большинство, а точку в матче поставил Хохлачёв, забивший в овертайме. После перехода из СКА в «Спартак» Александр буквально расцвёл.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2017, воскресенье. 18:30 МСК
Слован
Братислава
1 : 2 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Спартак
Москва
0:1 – Стоа (Аляев, Лаюнен) – 15:05 (5x4), 1:1 – Эберт – 35:02 (5x5), 1:2 – Хохлачёв – 62:12 (3x3)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Йокерит ХК Лада ХК Металлург Мг ХК Северсталь ХК Слован ХК Спартак ХК Торпедо ХК ЦСКА Итоги дня КХЛ Обзор главных хоккейных событий дня
Новости. Хоккей
1 октября 2017, воскресенье
23:25 Результаты игрового дня в ВХЛ
23:05 Игошев: «Магнитка» старалась играть в свой хоккей
22:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:28 Ржига: желания победить у «Спартака» было больше
22:17 Епанчинцев: «Спартаку» больше повезло в овертайме
21:56 Результаты игрового дня в МХЛ
21:40 Белоусов: у «Лады» всё в очередной раз упирается в реализацию
21:14 «Спартак» одолел «Слован», выиграв четыре матча из последних пяти
20:57 Даугавиньш: ЦСКА переиграл «Торпедо» по всем компонентам, нужна уверенность
20:43 Окулов: весь опыт, приобретённый в ВХЛ, перенесли в КХЛ, никаких проблем не было
20:40 Скудра: полустоячий хоккей «Торпедо» не прошёл, проиграли ЦСКА в психологии
20:32 Никитин: ребята, приехавшие в ЦСКА из ВХЛ, не удивили, мы знаем их потенциал
20:28 Хоккеисты «Торпедо» Сергиенко и Кулёмин получили сотрясения в матче с ЦСКА
20:16 Капризов: Сорокин – красавчик, у ЦСКА много штрафного времени, надо исправлять
20:05 Маленьких: «Ладе» не хватает хладнокровия в завершающей стадии
19:51 «Торпедо» прервало серию побед и сухую серию, на выезде уступив ЦСКА
19:45 Вратарь Лазушин провёл свой 200-й матч в чемпионатах КХЛ
19:37 И. Воробьёв: рады за молодых, что не подвели «Магнитку», не ошибались
19:29 Аболс: с нулём заброшенных шайб трудно что-то выиграть
19:16 Гулявцев: «Северсталь» играла первый и второй периоды практически без бросков
18:59 Кэссиди: уверен, что Худобин доволен своей игрой
18:17 «Йокерит» одолел «Северсталь» и выиграл 9-й матч подряд, у Толванена 2 очка
18:15 ЦСКА — «Торпедо»: Нестеров удалён до конца матча за удар в голову Кулёмину
17:55 Объявлены составы «Слована» и «Спартака» на матч в Братиславе
17:43 ЦСКА забил Галимову уже на 26-й секунде, прервав сухую серию вратаря «Торпедо»
17:13 «Магнитка» дома всухую победила «Ладу», выиграв второй матч подряд
17:04 Худобин: я чувствовал себя хорошо в матче с «Чикаго»
16:41 Шалунов сыграет в тройке с Поповым и Капризовым в матче с «Торпедо»
16:12 Галимов, Херсли, Доус и Толванен — лучшие игроки сентября в КХЛ
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