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Текст: Павел Панышев
Фото: photo.khl.ru

«Локомотиву» не по силам остановить СКА. Прогнозы на игровой день КХЛ

А Анатолию Емелину ничего не светит с «Югрой» в родной Уфе.
2 октября 2017, понедельник. 08:00 Хоккей

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев поделился ожиданиями от матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что игра между «Куньлунем» и «Трактором» 2 октября не состоится по техническим причинам. По сообщению КХЛ, встреча перенесёна на более поздний срок, новые дата и место её проведения будут определены лигой позднее, после согласования с клубами, и объявлены дополнительно.

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«Адмирал» — «Автомобилист»

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2017, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Автомобилист
Екатеринбург

«Адмирал» наконец-то добился важнейшей победы, прервав серию из четырёх поражений. Дальневосточники выиграли в гостях у рижского «Динамо». Команда Андриевского вернулась в родной город, где начнёт домашнюю серию, в первом матче которой примет «Автомобилист». Уральцы, наоборот, находятся на выезде. Подопечные Крикунова потерпели поражение от «Куньлуня», пропустив в самой концовке. Теперь «Автомобилист» постарается набрать очки во Владивостоке. Думаю, что в этой игре гостевая команда зацепится за очко, а возможно, даже победит.

Прогноз: победа гостей.

«Салават Юлаев» — «Югра»

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Югра
Ханты-Мансийск
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С приходом Анатолия Емелина на пост главного тренера югорчане прервали затянувшуюся серию из восьми поражений и выиграли в Сочи. «Салават Юлаев» победил в овертайме в Тольятти и, думаю, не испытает серьёзных проблем на своём льду с «Югрой». Уж больно разнится класс соперников. Уфимский клуб отпразднует победу. Даже несмотря на тот факт, что Емелин не понаслышке знаком с игрой «Салавата Юлаева», который не так давно тренировал.

Прогноз: победа «Салавата».

«Нефтехимик» — «Барыс»

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Барыс
Астана

Очень интересная игра, в которой Андрей Назаров сыграет против своей бывшей команды. «Нефтехимик» последние два матча проиграл в серии буллитов. Команда набрала по одному очку в Екатеринбурге и Магнитогорске и теперь начинает домашнюю серию. Первый в очереди из гостей стоит «Барыс», ранее уступивший в Челябинске. Конечно, казахстанцы приедут в Нижнекамск за тремя очками, но вряд ли они их добудут. Назаров выстроил боеспособную команду, она всегда уверенно выглядит дома.

Прогноз: победа «Нефтехимика».

«Ак Барс» — «Сибирь»

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Сибирь
Новосибирская область

Это один из двух центральных матчей игрового дня. Казанцы, лидирующие на Востоке, выиграли в Магнитогорске, поэтому в хорошем настроении приехали на родную арену, где примут сибиряков. Те же всухую уступили СКА со счётом 0:3 и отправились в довольно ттрудную выездную серию. Поставлю на «Ак Барс». Команда Билялетдинова, лидирующая на Востоке, мастеровитее и обладает более классными исполнителями, чем «Сибирь».

Прогноз: выиграет «Ак Барс».

«Динамо» Минск — «Динамо» Москва

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Динамо М
Москва

Московские динамовцы уже приучили нас к тому, что на выезде играют лучше, чем дома. Из последней поездки они вернулись с максимальным количеством очков, но затем неожиданно уступили дома «Амуру» со счётом 2:3. Минск всегда хорош на своём льду, но учитывая, что московские одноклубники являются грозой выездных матчей, мне больше верится в успех команды Владимира Воробьёва, на которую я и поставлю.

Прогноз: победят москвичи.

«Локомотив» — СКА

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
СКА
Санкт-Петербург

Вторая встреча игрового дня, которую можно отнести к разряду центральных, пройдёт в Ярославле. СКА по-прежнему не знает поражений. Учитывая то, что нынешний «Локомотив» разобран и проигрывает всем подряд, предположу, что у команды Алексея Кудашова не много шансов против грозной «армейской» машины. Ставлю на СКА, который добьётся 17-й победы подряд.

Прогноз: победа СКА.

ХК «Сочи» — «Авангард»

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Авангард
Омская область

Сочинцы достаточно неожиданно проиграли дома «Югре». Они допускали много ошибок, брака в передачах и слабо отыграли в обороне, тем самым позволив сопернику прервать свою безвыигрышную серию. Расторгнут контракт с Райаном Гарбуттом, с Михаилом Юньковым заключено просмотровое соглашение. Посмотрим, в каком состоянии он находится, может быть, форвард уже сыграет с «Авангардом». В свою очередь, омичи выиграли дома у Минска, затем отправились на выездную серию, где уже успели одержать победу в Ярославле. Теперь «ястребы»переезжаютна юг России, в Сочи. Мне больше верится в победу команды Андрея Скабелки.

Прогноз: выиграют омичи.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Авангард ХК Автомобилист ХК Адмирал ХК Ак Барс ХК Барыс ХК Динамо Минск ХК Динамо Москва ХК Локомотив ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев ХК Сибирь ХК СКА ХК Сочи ХК Югра
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