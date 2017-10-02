11 игроков, которые сделают себе имя в новом сезоне НХЛ

Совсем скоро начнётся новый сезон НХЛ. Болельщики и специалисты предвкушают очередной чемпионат в лучшей лиге мира и гадают, какие игроки заставят говорить о себе. Разбираемся, какие игроки смогут выйти на новый уровень в грядущем чемпионате НХЛ.



Дилан Строум («Аризона»)

Строум был выбран «Аризоной» на драфте двухлетней давности под общим третьим номером, и сейчас наступает время, когда он должен показать себя в главной команде. Естественно, у Дилана было всё в порядке с результативностью в OHL, где он сначала набирал в «регулярках» больше сотни очков, а затем тащил «Эри Оттерс» в плей-офф.

В прошлом сезоне Строум дебютировал за «Аризону», но провёл всего семь матчей и набрал лишь одно очко. Вернувшись в лигу Онтарио, Дилан продолжил рвать соперников. Не имел проблем с результативностью Строум и на международном уровне в юношеской и молодёжных сборных Канады, так что НХЛ — логичный следующий шаг для талантливого нападающего. Молодой бомбардир вполне может стать лицом обновлённой в межсезонье «Аризоны».

Сэм Рейнхарт («Баффало»)

Рейнхарт – очередной канадский талант, которого уже заждались в НХЛ. Точнее, не его самого, а ту результативность, которую Сэм показывал на молодёжном уровне. Играя за «Кутенай Айс», Рейнхарт прибавлял с каждым чемпионатом, и в последнем полноценном сезоне в WHL набрал 128 (42 + 86) очков. Тогда же проявились и лидерские качества Сэма – он был капитаном не только своего клуба, но и юношеской сборной Канады.

В «Баффало» хоккеист выступает уже три сезона, два из которых были полноценными. В каждый год он набирает больше очков, чем в предыдущем, и со стартом нового чемпионата мы вправе ждать от Рейнхарта настоящего прорыва.

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Вся карьера молодого финна протекала на родине в системе «Кярпята», он никогда не играл в минорных лигах Северной Америки, а в прошлом сезоне дебютировал в НХЛ. Притом довольно удачно – Ахо отыграл полный сезон и набрал 49 (24 + 25) очков. Себастьян из того поколения молодых финнов, которое в 2015-2016 годах зажигало на мировых аренах в составах сборных Финляндии разных возрастов, выигрывая золотые и серебряные медали чемпионатов мира. Его партнёр по тем сборным Патрик Лайне уже блеснул в НХЛ, теперь очередь за Ахо.

Александр Веннберг («Коламбус»)

Похожая с Ахо история у шведского центрфорварда «Коламбуса» Александра Веннберга. Он также приехал в НХЛ без опыта игры за океаном, но сразу же адаптировался к новым условиям. Веннберг никогда в карьере не набирал много очков за сезон и не считался элитным бомбардиром, однако в «Коламбусе» швед раскрылся по-новому. 20 очков в первом сезоне, 40 – во втором, а прошлый год стал лучшим для Веннберга – 59 (13 + 46) очков за «регулярку».

Внезапно проснувшийся бомбардирский талант Александра может получить развитие в следующем сезоне, тем более что в партнёрах у Веннберга теперь будет забивной Артемий Панарин.

В отличие от хоккеистов, описанных выше, Свечников, по сути, дебютирует в НХЛ в будущем сезоне. Да, у него была в прошлом году пара безрезультативных игр за «Детройт», но основную часть сезона Свечников блестяще выступал в АХЛ и помог «Гранд Рэпидс Гриффинс» стать чемпионом этого турнира.

В нынешнем сезоне воспитанник барнаульского хоккея – самый молодой игрок возрастных «Красных крыльев», и с ним связаны большие ожидания не только в России, но и среди болельщиков «Детройта». В Городе моторов всегда хорошо приживались российские хоккеисты — и почему бы Евгению не стать новым лидером клуба?

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В молодые годы проспект «пантер» Евгений Дадонов уже пробовал свои силы в НХЛ, но тогда ему не удалось раскрыть свой снайперский талант во «Флориде». Вернувшись в Россию, Дадонов в составе «Донбасса», и СКА заработал репутацию элитного снайпера, а в составе питерцев выиграл два Кубка Гагарина.

Теперь это сложившийся опытный хоккеист, и никакие внешние факторы не могут ему помешать стать ещё одним крутым российским форвардом в НХЛ. Учитывая состав современной «Флориды», Дадонов обязан становиться лидером команды из солнечного штата.

Джонатан Друэн («Монреаль»)

Обмен Друэна в «Монреаль» был позитивно встречен болельщиками «Канадиенс», и на это есть ряд причин. Во-первых, Друэн франкофон, то есть свой парень для монреальцев, а во-вторых, отличный хоккеист, находящийся на взлёте своей карьеры.

В юношеские годы форвард показывал сумасшедшую статистику в играх за «Галифакс», а в прошлом сезоне наконец-то раскрылся и на энхаэловском уровне. 53 (21+32) очка за «Тампу», и есть ощущение, что это только цветочки для будущего бомбардира «Монреаля».

Нико Хишир («Нью-Джерси»)

По обыкновению большие ожидания перед сезоном связаны с высокими номерами летнего драфта. В этот раз первыми на ярмарке новичков выбирал «Нью-Джерси» и заполучил молодого швейцарца Нико Хишира. Большую часть карьеры он провёл на родине, а за океан отправился только в прошлом сезоне.

За «Галифакс» Хишир набрал 86 (38+48) очков, что, в общем-то, маловато для фаворита драфта НХЛ. Однако Нико был выбран первым и уже заключил контракт новичка с «дьяволами». Нового Макдэвида из него, конечно, не выйдет, но стать вожаком «Нью-Джерси» Хишир может в первом же сезоне на взрослом уровне.

Нолан Патрик («Филадельфия»)

Не меньший интерес вызывает и второй номер драфта-2017 Нолан Патрик, выбранный «Филадельфией». В сезоне-2015/16 канадец набрал 132 очка за сезон в «Брэндоне» из WHL, а вот прошлый чемпионат у Патрика оказался смазанным из-за травмы. Возможно, именно это обстоятельство и помешало Нолану стать первым номером драфта. В целом Патрик уже готов выйти на взрослый уровень и перед первым сезоном в НХЛ настроен решительно, о чём говорит его недавняя драка с Давидом Крейчи в выставочном матче.

Джейк Гюнцель («Питтсбург»)

Казалось бы, кто может удивить в составе двукратных обладателей кубка Стэнли, которые летом сохранили всех своих лидеров? Но такой хоккеист есть, и зовут его Джейк Гюнцель. Вплоть до прошлого сезона американец выступал в NCAA за «Университет Небраски» и звёзд с неба не хватал, показывая добротную, но не выдающуюся статистику.

В прошлом сезоне состоялся его дебют в «Питтсбурге», Гюнцель был хорош, но не настолько, чтобы избежать командировки в АХЛ. Но к плей-офф Джейк вернулся в стан «пингвинов», и там настал его звёздный час. За 25 игр на вылет он набрал 21 (13 + 8) очков, став важнейшей составной частью второго подряд успеха «Питтсбурга». Этот плей-офф заставил посмотреть на Гюнцеля по-новому, а теперь Джейк может развить свой успех – он один из тех игроков «Питтсбурга», кто вряд ли испытает чувство насыщения победами.

Не только форварды могут «взорвать» НХЛ, в нашем рейтинге нашлось место и для одного голкипера. Андрей Василевский три года шёл к своей цели стать основным вратарём «молний», и вот это свершилось. В прошлом чемпионате Василевский выиграл конкуренцию у Бена Бишопа, причём настолько безоговорочно, что американского голкипера отдали в другую команду.

Теперь у Василевского начинается новый этап в карьере, в котором он – основной голкипер клуба НХЛ. Если Андрей справится с этим грузом ответственности, то Россия может в ближайшее время получить повод гордиться ещё одним обладателем «Везина Трофи» из нашей страны после Сергея Бобровского.