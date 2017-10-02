Чат КХЛ: Захарчуку досталась роль в «Вышибале», а Емелину — багаж Захаркина

Сам Шонн Уильям Скотт связался с Захарчуком. У Будкина тоже будет роль.

Чат КХЛ: Капризову не нравилось в Уфе, а Окулов счастлив в Учалах! А ещё «Нефтехимик» хотел заменить Жердева Ягром.

Очередная игровая неделя КХЛ получилась не такой насыщенной, как предыдущие, но и в ней нашлось место любопытным событиям. «Куньлунь» запутался с местом проведением домашних игр, Степан Захарчук получил восьмиматчевую дисквалификацию, а Игорь Захаркин и Сандис Озолиньш лишились работы. Всё это и не только – в шутливых итогах недели.

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