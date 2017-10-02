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Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»
Текст: Павел Панышев
Фото: Reuters

15 главных вопросов сезона НХЛ

Покорит ли Радулов Техас, приживётся ли Шипачёв в лиге и как «Монреаль» будет жить без русских?
2 октября 2017, понедельник. 20:00 Хоккей

4 октября стартует новый сезон НХЛ. Мы решили подготовить 15 главных вопросов, ответы на которые получим уже по итогам регулярного чемпионата. Акцент в первую очередь сделан на российских хоккеистов.

Забьёт ли Овечкин 50 шайб?

За «Вашингтон» в России переживают многие. Хватает и персональных фанатов капитана «столичных» Александра Овечкина. В прошлом регулярном чемпионате Александр Великий забросил 33 шайбы. В этом будет стремиться к отметке в 50 голов и своему седьмому «Морис Ришару».

Выведет ли Радулов «Даллас» на новый уровень?

Большое значение будет иметь то, как главный тренер «Старз» Кен Хичкок планирует использовать звёздного российского нападающего. Скорее всего, Радулову выберут место в первом звене с Сегином и Бенном. И тогда у техасской команды появится реальные шансы на завоевание кубка Стэнли.

Заиграет ли Панарин в «Коламбусе» так, как играл в «Чикаго»?

Мы привыкли к результативности Артемия Панарина в «Чикаго». Да, в плей-офф у него получалось далеко не всё, но «регулярку» нападающий проводил просто отлично. Однако в «Чикаго» бок о бок с Панариным играл Кейн. Найдёт ли Джон Торторелла достойных партнёров россиянину в «Коламбусе»? От этого во многом будет зависеть выступление «Блю Джекетс».

Скорее всего, Радулову выберут место в первом звене с Сегином и Бенном. И тогда у техасской команды появится реальные шансы на завоевание кубка Стэнли.

Выиграет ли Малкин четвёртый кубок Стэнли?

Если «Питтсбург» завоюет свой третий кубок Стэнли подряд, российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин станет четырёхкратным обладателем трофея и самым титулованным отечественным хоккеистом в НХЛ. Учитывая солидный состав команды из Пенсильвании, исключать такой вариант нельзя.

Приспособится ли Вадим Шипачёв к НХЛ?

Бывший нападающий СКА Вадим Шипачёв проведёт свой первый сезон в НХЛ. 30-летний форвард подписал контракт с дебютантом лиги – «Вегасом». Шипачёву нужно хорошо выучить английский язык, привыкнуть к новым реалиям, более жёсткой игре и требованиям тренерского штаба. В КХЛ Шипачёв был звездой, в НХЛ придётся подтверждать этот статус.

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Воспользуются ли Бурмистров и Якупов последними шансами?

Пожалуй, российские нападающие Александр Бурмистров и Наиль Якупов получили последние шансы в НХЛ. Бурмистров заключил соглашение с «Ванкувером», а Якупов подписался в «Колорадо». Если уж и здесь россияне не заиграют, то тогда придётся всерьёз задумываться о возвращении на родину.

Каким получится возвращение Дадонова во «Флориду»?

Ещё один бывший «армеец» — нападающий Евгений Дадонов – тоже сменил КХЛ на НХЛ. 28-летний хоккеист пополнил состав «Флориды», которой был задрафтован в 2007 году. Первый опыт игры за «пантер» у Дадонова получился неудачным, пришло время всё доказывать заново. В отличие от Шипачёва, Дадонов знает, чего ожидать от матчей НХЛ. Поэтому Евгению должно быть проще.

Прошлый сезон «Тампы» был омрачён травмой капитана команды Стивена Стэмкоса. Канадец вернулся в строй, поэтому теперь Никите Кучерову не придётся тащить на себе «молнии» в одиночку.

Сможет ли Кросби обогнать Макдэвида в гонке бомбардиров?

Канадский вундеркинд Коннор Макдэвид, уже успевший стать капитаном «Эдмонтона», стал лучшим бомбардиром прошлого регулярного сезона, набрав в общей сложности 100 (30+70) очков по системе «гол+пас». На второй строчке расположился ещё один гениальный канадец – Сидни Кросби, на счету которого 89 (44+45) баллов за результативность. Обгонит ли капитан «Питтсбурга» дерзкого нападающего «Ойлерз» по итогам нового чемпионата?

Вернётся ли «Тампа» в плей-офф?

Прошлый сезон «Тампы» был омрачён травмой капитана команды Стивена Стэмкоса. Канадец вернулся в строй, поэтому теперь Никите Кучерову не придётся тащить на себе «молнии» в одиночку. Непопадание в плей-офф – существенный удар по репутации «Лайтнинг». В сезоне-2017/18 коллектив Джона Купера сделает всё для участия в борьбе за кубок Стэнли.

Покорится ли Кучерову новый снайперский рубеж?

Что касается самого Кучерова, то 24-летний россиянин безусловно стал звездой НХЛ. В прошлом чемпионате он забросил аж 40 шайб в ворота соперников. Такой результат является отличным достижением для Никиты. Но, зная характер и целеустремлённость Кучерова, можно с уверенностью утверждать, что лидер «Тампы» постарается покорить новый снайперский рубеж.

Кто станет лучшим новичком сезона?

Логично предположить, что лучшим новичком сезона станет кто-то из первой тройки драфта 2017 года, хотя пример недрафтованного Панарина показал, что может случиться всякое. Скорее всего, «Колдер Трофи» отдадут Нолану Патрику, Нико Хиширу или Миро Хейсканену.

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Наиграет ли Бобровский на очередную «Везину»?

Помимо Панарина лидером «Коламбуса» будет голкипер Сергей Бобровский. Россиянину не привыкать вытаскивать «мундиров» из тяжёлых ситуаций, демонстрируя классную игру в воротах. Ведь не зря у Бобровского уже две «Везины». Вопрос: будет ли третья? Очень хочется на это надеяться.

Панарин великолепно смотрелся в связке с Кейном, стал любимцем местных болельщиков, да и вообще с ходу влился в коллектив. Его уход вполне может повлиять на «Блэкхоукс».

Как будет жить «Монреаль» без русских?

С приходом на пост главного тренера «Канадиенс» Клода Жюльена в системе клуба остался всего один российский хоккеист – проспект Никита Щербак. Радулов, Емелин, Марков, Сергачёв – все эти хоккеисты уже покинули Монреаль. Достаточно вспомнить, как Жюльен «душил» в «Бостоне» Александра Хохлачёва, как всё сразу станет понятно. Увы, но россиян Жюльен недолюбливает и не особо это скрывает. Если раньше «Монреаль» был одной из самых русских команд в НХЛ, то теперь «канадцев» просто не узнать.

Повлияет ли на «Чикаго» и Кейна уход Панарина?

В последние два года «Чикаго» не хватало жёсткости и напористости в плей-офф. В этой связи менеджеры команды решили вернуть из «Коламбуса» габаритного форварда Брэндона Саада, отправив в обратном направлении Артемия Панарина. Панарин великолепно смотрелся в связке с Кейном, стал любимцем местных болельщиков, да и вообще с ходу влился в коллектив. Его уход вполне может повлиять на «Блэкхоукс».

Попадёт ли «Вегас» в плей-офф?

Все новички КХЛ неизменно выходили в плей-офф в первом же сезоне. Будь то «Адмирал», ХК «Сочи» или «Куньлунь». «Вегас» тоже создан с нуля. После драфта расширения генеральный менеджер Джордж Макфи привёл команду в божеский вид, но звёздной её не назовёшь. Скорее, наоборот. «Рыцарей» ожидает серьёзнейшая борьба за попадание в восьмёрку сильнейших. «Вегас» выступает в Западной конференции.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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